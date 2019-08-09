 На ремонт усіх українських доріг потрібно 10 років і трильйон гривень, - Омелян

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Кореспондент".
За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного терміну, необхідно ремонтувати по 10-15 тисяч кілометрів за рік.
Омелян підкреслив, що продовжувати цей процес можна тільки за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на кілька років вперед.
Нагадаємо, 19 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про дорожні роботи. Президент доручив вжити низку заходів, спрямованих на поліпшення дорожньої інфраструктури в країні.
У свою чергу, Омелян назвав цей указ Зеленського про дороги "цирком". "Дороги будуються тільки в бурхливій уяві... для доріг потрібні гроші!" - заявив міністр.
Десятый том "Свершения пэтра пятого", страница 100500. Ищи.
Давно не было, мы заскучали!
без мининфраструктуры это сделает 1 крупная турецкая компания за пару лет и вдвое меньше денег.
з конфіскацією
і десять автодорівців
Об этом он написал в своей заметке на Site.ua.
По его словам, Евгений Шевцов стал публичным, когда участвовал в конкурсе на руководящую должность в ГБР, но он не был назначен, поскольку у членов комиссии возникли подозрения относительно его доходов.
"Конечно, в декларации почти все имущество записано на жену - Елену Дегрик, владелицу компании" Лео-Гейминг Пей "и еще нескольких с похожими названиями. Эти компании - фактически онлайн-казино. Конечно, сама Дегрик это называет" e-commerse " , а свою деятельность - упрощением способа онлайн-покупок. Но на самом деле, это действительно настоящие азартные игры, запрещенные в Украине законодательно, на которые люди подсаживаются не хуже, чем на "рулетку" и в которых оставляют кучу денег. Более того, эти деньги, по сути, никто не контролирует и не отслеживает. Потому что запутывать следы, переводя их из одних офшорных счетов на другие, Дегрик и ее сообщники, очевидно, научились", - пишет Аронець.
Блогер подчеркнул, что, скорее всего, семейным бизнесом занимается сам Шевцов, ведь сама Дегрик в интервью признает, что именно он решает все проблемы, находит выход из сложных ситуаций. Аронець напомнил, что согласно сведениям СБУ и ГПУ, доходы от бизнеса Дегрик поступают в Россию.
"Понятно, почему Шевцов и Дегрик так старательно пытаются заткнуть всех, кто расследует их деятельность. Эти онлайн-казино незаконные и часто приводят к настоящим семейным трагедиям, когда на игру подсаживаются даже дети. Так еще и из страны выводятся колоссальные суммы ", - подытожил Аронець.
По его словам, сейчас статус и должность мужа позволяет супругам чувствовать себя безопасно и безнаказанно, запугивая журналистов и "закрывая СМИ, опубликовавшие неугодную семейству информации".
Ранее СМИ сообщали о давлении на журналистов со стороны Евгения Шевцова и его жены. По его иску Печерский суд Киева вынес решение заблокировать несколько интернет-сайтов, в частности, блогоплатформу известного ресурса "Корреспондент". Эксперты на это отреагировали негативно, считая, что создается опасный прецедент, когда таким образом можно будет закрыть любое СМИ.
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