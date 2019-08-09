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 Суспільство
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Все про:дороги (764) Омелян (545)

 На ремонт усіх українських доріг потрібно 10 років і трильйон гривень, - Омелян

Всі українські дороги можна відремонтувати за 10 років. Вартість такого ремонту становитиме трильйон гривень.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Кореспондент".

За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного терміну, необхідно ремонтувати по 10-15 тисяч кілометрів за рік.

Омелян підкреслив, що продовжувати цей процес можна тільки за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на кілька років вперед.

Читайте також: Укравтодор відремонтував половину запланованих на цей рік доріг, - Мінінфраструктури

Нагадаємо, 19 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про дорожні роботи. Президент доручив вжити низку заходів, спрямованих на поліпшення дорожньої інфраструктури в країні.

У свою чергу, Омелян назвав цей указ Зеленського про дороги "цирком". "Дороги будуються тільки в бурхливій уяві... для доріг потрібні гроші!" - заявив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142174
 
 
 Топ коментарі
 
Тюююю, это Зе поторопился, ведь пэтя же все отремонтировал. Или нет?😀
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О Вован-дурогон нарисовался!
Давно не было, мы заскучали! На ремонт всех украинских дорог нужны 10 лет и триллион гривен, - Омелян - Цензор.НЕТ 4875
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А как же гиперлуп, Остап Ибрагимович?
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Брехня...для ремонта всех украинских дорог достаточно одного указа зебобика...который он кстати уже издал.... На ремонт всех украинских дорог нужны 10 лет и триллион гривен, - Омелян - Цензор.НЕТ 1389
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Тюююю, это Зе поторопился, ведь пэтя же все отремонтировал. Или нет?😀
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Зебобик указ издал...и все дороги уже ремонтируются.....мобильный интренет в селах тоже уже доложил...что он летает...согласно другого указа....
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" ведь пэтя же все отремонтировал", да? Откуда информация, ссылочку можно?
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- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?(с)
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Можно, записывай:
Десятый том "Свершения пэтра пятого", страница 100500. Ищи.
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Василий, что за не знание темы? В последний раз пэтюньчик уже просто дорожный знак открывал, т.к. перед этим закончились все дороги, которые отремонтированы и открыты. Тю на Вас еще раз.😀
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О Вован-дурогон нарисовался!
Давно не было, мы заскучали! На ремонт всех украинских дорог нужны 10 лет и триллион гривен, - Омелян - Цензор.НЕТ 4875
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Будет ротердам +++++,! Могу поспорить что китайцы сделают в двое лешевле и во много раз качественнее.
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А який скок служби дороги?Через десять років,те що ремонтували зараз,треба буде ще тричі ремонтувати))
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к тому времени в стране останутся только укро - арийцы!
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кто этого камуфлированного петебобика выпустил погавкать?
без мининфраструктуры это сделает 1 крупная турецкая компания за пару лет и вдвое меньше денег.
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Хирня! Полтурецкой кампании за 10 тысяч евро!
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А как же гиперлуп, Остап Ибрагимович?
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иди уже омелян гуляй...на пенсию реформатор....а на поляка БАЛЧУНА аж с трусов выпрыгивал на всех заседаниях обвиняя поляка в корупции.... выжил европейца реформатора с места..и что...обосрались с реформами. корупцией и вообще...сам же и признался на днях что обосрался совсеми железнодорожными реформами и делами....((не даром говорят . что дела делать не языком трандеть...
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Однако!...вот это планы и аппетиты! Ну да, конечно: детки растут, и расходы растут. На ремонт всех украинских дорог нужны 10 лет и триллион гривен, - Омелян - Цензор.НЕТ 5605
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Так как именно в инфраструктурных проектах воровали 90процентов средств, то активность главного отмазывателя ворованного очевидна. Омелян член Порошенко, команды то есть. Значит патологический лжец.
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також посадити двох міністрів транспорту
з конфіскацією
і десять автодорівців
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100 лет и 100 триллиардов. И все равно половину разворуют
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Известный блогер Александр Аронець рассказал о доходах от игорного бизнеса Елены Дегрик - жены заместителя начальника Главного управления Нацполиции Евгения Шевцова.

Об этом он написал в своей заметке на Site.ua.

По его словам, Евгений Шевцов стал публичным, когда участвовал в конкурсе на руководящую должность в ГБР, но он не был назначен, поскольку у членов комиссии возникли подозрения относительно его доходов.

"Конечно, в декларации почти все имущество записано на жену - Елену Дегрик, владелицу компании" Лео-Гейминг Пей "и еще нескольких с похожими названиями. Эти компании - фактически онлайн-казино. Конечно, сама Дегрик это называет" e-commerse " , а свою деятельность - упрощением способа онлайн-покупок. Но на самом деле, это действительно настоящие азартные игры, запрещенные в Украине законодательно, на которые люди подсаживаются не хуже, чем на "рулетку" и в которых оставляют кучу денег. Более того, эти деньги, по сути, никто не контролирует и не отслеживает. Потому что запутывать следы, переводя их из одних офшорных счетов на другие, Дегрик и ее сообщники, очевидно, научились", - пишет Аронець.

Блогер подчеркнул, что, скорее всего, семейным бизнесом занимается сам Шевцов, ведь сама Дегрик в интервью признает, что именно он решает все проблемы, находит выход из сложных ситуаций. Аронець напомнил, что согласно сведениям СБУ и ГПУ, доходы от бизнеса Дегрик поступают в Россию.

"Понятно, почему Шевцов и Дегрик так старательно пытаются заткнуть всех, кто расследует их деятельность. Эти онлайн-казино незаконные и часто приводят к настоящим семейным трагедиям, когда на игру подсаживаются даже дети. Так еще и из страны выводятся колоссальные суммы ", - подытожил Аронець.

По его словам, сейчас статус и должность мужа позволяет супругам чувствовать себя безопасно и безнаказанно, запугивая журналистов и "закрывая СМИ, опубликовавшие неугодную семейству информации".

Ранее СМИ сообщали о давлении на журналистов со стороны Евгения Шевцова и его жены. По его иску Печерский суд Киева вынес решение заблокировать несколько интернет-сайтов, в частности, блогоплатформу известного ресурса "Корреспондент". Эксперты на это отреагировали негативно, считая, что создается опасный прецедент, когда таким образом можно будет закрыть любое СМИ.

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Нужно посадить Омеляна и уверяю дороги начнут расти как грибы.
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Если воровать, как Гройсман и Азаров, и 200 лет не хватит.
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Якщо б вдалося скинути олігархічну блокаду нашого ринку, то залучити 40 мільярдів доларів зовнішніх інвестицій протягом кількох років цілком реально. Цікаво тільки, скільки тис. км автошляхів за ці гроші пропонує відновити Омелян? Зеленський за 5 років збирається зробити 24 тис. км за 20 мільярдів. Якщо в наступні 5 вкласти стільки ж, вийде 48 тис. км з реальних 170 тисяч. Що планують робити з рештою 122 тисячами?
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Для ремонта всех дорог достаточно полтора года для одной бригады восьмипроцентной ылиты
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Конченая мразь ты, Омельян. Стебется оно еще. Вор.
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Значит никогда. Да это в принципе и так ясно было. Да и на хер те дороги не нужны
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СОВРЕМЕННЫЕ дороги которые выдерживают 40-60т на ось в Украине построить - НЕВОЗМОЖНО !!! укрзализныцю надо НОВУЮ , чтоб тарифы были нормальными и грузы передвигались по ЖЕЛЕЗКЕ !!!
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..... да я уже за 15 лет ПРИВЫК ездить 25 километров за 50 хвылын !!!! хорошо , что у меня "тазик" , а не еврохлам !!! ЗИМОЙ конечно торчу когда НИВА и ЧЕРОКИ могут по ней проехать )))))
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Народ хоче вже. Обіцянки почекати триста років не проходять.
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Ага, сейчас все деньги на дороги потрать, а космодром омелян обещал, а гипрьупу . На что потом это строить. Да и не в дорргах счастье. Надо по филосовски ко всему относится, нет дорог, значит сэкономили трилионы денег.
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Так в прошлом годе уже всё везде отремонтировали. И в позапрошлом, и два года назад. И качественно - дескать лет 10 чинить не надо. Может задел делают на ремонт после 10-ти лет сексплуатации?
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