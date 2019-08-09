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 Політика України
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Все про:ВР (5302) комітет (180) Герасимов (186) Європейська Солідарність (86)

 "ЄС" виступає за збереження в Раді комітету з питань нацбезпеки і оборони

Партія "Європейська Солідарність" виступає за збереження у Верховній Раді комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Про це заявив Артур Герасимов журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми чуємо пропозицію скасувати цей комітет. "Європейська Солідарність" вважає його найважливішим і виступає за його збереження. І вважаємо, що очолити його має генерал Забродський", - сказав він.

Також він сказав, що "ЄС" налаштована конструктивно і буде підтримувати всі ефективні рішення.

Дивіться також: Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков. ВIДЕО

Як повідомлялося, "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142164
 
   
 Топ коментарі
 
Та вже насаджав. Весь Квартал, всі друзі. Навіть коханку Костюка Мендель- і ту прилаштував.
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и естественно отдать ПЕСам этот комитет ,продолжать свинарчутить ?
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Нет он не противны, а ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ чудак на букву М !!!!!
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Хоть шото себе хапнуть.
Гыыыы, 25 ПЕСиков в раде. Потужный рэформатор пэтя, ойц потужный.😀
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Грех с чужого горя смеяться! Но, блин, как же смешно - таки дотявкался соевый. "ЄС" виступає за збереження в Раді комітету з питань нацбезпеки і оборони - Цензор.НЕТ 110
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Думка бариги і підбарижників мало кого цікавить. "ЕС" выступает за сохранение в Раде комитета по вопросам нацбезопасности и обороны - Цензор.НЕТ 9759
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Та вже насаджав. Весь Квартал, всі друзі. Навіть коханку Костюка Мендель- і ту прилаштував.
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це в тебе заздрощі бурлять, бо ти свою коханку можеш влаштувати максимум на багажнику велосипеда
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и естественно отдать ПЕСам этот комитет ,продолжать свинарчутить ?
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Не свинарчутить, а данилючить.
Данилюка в долю возьмут.
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Та навіщо людям, які мають плани здачі країни агресору такий "геморройний" комітет на власну жопу?
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Поделитесь, где можно ознакомится с планами?
"такий "геморройний" комітет" - это золотая жила. Закупки - тайна, условия тендеров - секретная информация. А если (ну вдруг) начнут за жопу хватать, то вжух и ВСК на базе комитета готова.
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А оцю "тайну" не комітет проголошує - у нього прав таких не п'є, а відомства типу МОУ, чи Укроборонпрому, чи СБУ. Зате комітет може ці надумані "тайни" оприлюднити. Тому у вас холостий постріл. І я хочу вам доповісти, що наша держава веде бойові дії для збереження територіальної цілісності і власної незалежності. Чому ви вважаєте, що комітет по біженцях, чи шоу-бізнесі наприклад може бути, а комітет з оборони у воюючій країні - зайвий?
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Срать на них . Сименс поставляет оборудывание в Крым . Меркель строит северные потоки .Свыня ворует безбожно . И ОНИ ТРЕБУЮТ ?
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"Главный враг теперь не на фронте"(с) М.Забродский. Дайте ему этот комитет. Пусть повоюет. Сразу после парада, который он анонсировал, вопреки Указа Зеленского.
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Разумков сказал, что у них есть свой атошник, Герой Украины и не какие петины ему не нужны.
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Во время войны предлагать ликвидировать парламентский комитет по обороне и безопасности -это фактически приравнивается к акту государственной измены, явному подыгрыванию про-российским силам в Украине, в первую очередь подонку медведчуку.
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"услишал"-схоже слухав тим місцем що нижче спини..
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