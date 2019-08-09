 "ЄС" виступає за збереження в Раді комітету з питань нацбезпеки і оборони

Про це заявив Артур Герасимов журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми чуємо пропозицію скасувати цей комітет. "Європейська Солідарність" вважає його найважливішим і виступає за його збереження. І вважаємо, що очолити його має генерал Забродський", - сказав він.
Також він сказав, що "ЄС" налаштована конструктивно і буде підтримувати всі ефективні рішення.
Як повідомлялося, "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів.
Гыыыы, 25 ПЕСиков в раде. Потужный рэформатор пэтя, ойц потужный.😀
Данилюка в долю возьмут.
"такий "геморройний" комітет" - это золотая жила. Закупки - тайна, условия тендеров - секретная информация. А если (ну вдруг) начнут за жопу хватать, то вжух и ВСК на базе комитета готова.