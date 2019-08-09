 "ЄС" виступає за збереження в Раді комітету з питань нацбезпеки і оборони

Про це заявив Артур Герасимов журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми чуємо пропозицію скасувати цей комітет. "Європейська Солідарність" вважає його найважливішим і виступає за його збереження. І вважаємо, що очолити його має генерал Забродський", - сказав він.

Також він сказав, що "ЄС" налаштована конструктивно і буде підтримувати всі ефективні рішення.

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Як повідомлялося, "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів.