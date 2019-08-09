 "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко

Про це обраний депутат ВР від партії "Слуга народу" Богдан Яременко розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
"Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися. Причому колективна узурпація, узурпація партією, - нічим не краща за індивідуальну. Абсолютна влада, вона ж абсолютно корумпує й абсолютно розбещує", - сказав він.
За словами Яременка, саме тому президент Володимир Зеленський говорить про закон про імпічмент, а партія "Слуга народу" - про зняття недоторканності з депутатів.
При цьому сам Зеленський найбільше боїться, що депутати його політсили почнуть красти.
"Він постійно закликає цього не робити. І говорить про відповідальність за це. Він з різних боків підходить до цієї теми - і постійно до неї повертається. ... Президент просить - іноді дуже емоційно, а іноді - дуже раціонально - утриматися від цього і попереджає, який у нього пряник і який батіг", - пояснив Яременко.
Як "пряник" для чесних нардепів - йдеться про збільшення депутатської зарплати. Втім, конкретні цифри Яременко назвати відмовився.
"Президент намагається всебічно підійти до питання збереження фракції від розтління, зокрема корупційного. І каже, що розуміє: для того, щоб вимагати від людей не продаватися, потрібно говорити про справедливу зарплату", - підсумував він.
Повний текст інтерв'ю з Богданом Яременком читайте тут.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Предлагаю поднять пенсию (у большинства она 2 тыс. грн) в 2 раза, чтобы пенсионеры не воровали (раз говорят, что депутаты могут воровать, то почему пенсионеры не могут воровать? Например, в магазинах). Вообще, это какой-то ужас, когда говорят, что надо что-то делать, чтобы депутаты не воровали! Не надо было таких выбирать, для начала!
Самое время кому-нибудь из депутатов выступить с заявлением о том, почему Зеленский высказывает такие гнусные подозрения в адрес самых что ни на есть народных депутатов.
Они смогут проголосовать за любой закон.
И им нафиг не нужна коалиция!
И это здорово!
Зе еще наломает дров
а та тварь уже наломала.
Потому как все остальные сплошной дубинизм
Раньше как-то они маскировались
а теперь просто все визжат, что они евреи
я ничего против евреев не имею
но я знаю, чем это закончится.
Чем это заканчивалось в Германии
Или как говорит армянин Пархоменко на Эхе, что армяне в Турции были, что евреи в Германии. Чем там закончилось мы знаем.
Очень много жидоматериала на квадратный метр
этот залет плохо кончится
Снятие депутатской неприкосновенности - это прямой путь к политическим расправам над неугодными, как в опозиции, так и внутри самой СН.
Без реального реформирования системы правосудия - этого делать нельзя.
Тайланд в ШОКЕ!!