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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:злодійство (279) Зеленський (2353) корупція (2500) узурпація (7) Яременко Богдан (5) Слуга народу (213)

 "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко

Те, що практично вся влада в країні належить одній політичній силі, несе в собі загрозу узурпації влади. А президент Володимир Зеленський найбільше боїться, що депутати почнуть красти.

Про це обраний депутат ВР від партії "Слуга народу" Богдан Яременко розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися. Причому колективна узурпація, узурпація партією, - нічим не краща за індивідуальну. Абсолютна влада, вона ж абсолютно корумпує й абсолютно розбещує", - сказав він.

За словами Яременка, саме тому президент Володимир Зеленський говорить про закон про імпічмент, а партія "Слуга народу" - про зняття недоторканності з депутатів.

При цьому сам Зеленський найбільше боїться, що депутати його політсили почнуть красти.

Читайте також: "Ми спочатку відправляємо моряків в якісь місії, де їх захоплюють у полон, - а потім рятуємо їх, запускаючи паперові кораблики чи одягаючи на руки резиночки з їхніми прізвищами", - Яременко

"Він постійно закликає цього не робити. І говорить про відповідальність за це. Він з різних боків підходить до цієї теми - і постійно до неї повертається. ... Президент просить - іноді дуже емоційно, а іноді - дуже раціонально - утриматися від цього і попереджає, який у нього пряник і який батіг", - пояснив Яременко.

Як "пряник" для чесних нардепів - йдеться про збільшення депутатської зарплати. Втім, конкретні цифри Яременко назвати відмовився.

"Президент намагається всебічно підійти до питання збереження фракції від розтління, зокрема корупційного. І каже, що розуміє: для того, щоб вимагати від людей не продаватися, потрібно говорити про справедливу зарплату", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з Богданом Яременком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142162
 
   
 Топ коментарі
 
хм..мы не хотим - но сильно уж хочется... "Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти", - избранный нардеп от СН Яременко - Цензор.НЕТ 8868
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мда, психиатрия, как и было сказано.
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Не смотря на то что полносттю произошла узурпация всей власти в Украине одними ЗЕсепаратистами ЗЕмародёрами, ЗЕбилятня всё равно 5 лет будет визжать про Петю. Причём чем больше банда ЗЕмародёров будет уничтожать Украину тем громче ЗЕбилятня будет визжать про Петю. Собссно почему будет - уже визжит полным ходом.
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не, "мі не хотим, єто народ так сделал". Им бы попугая и свинью в зепутаты и за них бы проголосовали по приколу
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Зеб#ля давай все по порядку..., узурпация власти, этот когда тот кого избрали не выполняет тех обещаний на основании коих его избрали и не хочет передать власть тому, кто их возможно выполнит...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Оце почитав, і пішов книжковий магазин дитині "Казки" купити.
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Вот для этого и деребанят фракцию Слуг все кому не лень - чтобы не было монополии в принятии решений..
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Воровать будут и прикрываться корочкой многие за этим и пришли...эту схему нужно ломать причем немедленно а перебежки по "перекупу" из фракций запретить - отзывом депутата.
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Бгг))) шваль даже полотенца с Риксоса покрала) - и какую ж им зарплату надо чтоб не воровали?
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Чем больше у человека зарплата, тем больше у него ощущение собственной значимости и безнаказанности. Проверено на практике. Нет, я не против хороших зарплат. А именно: не более 10 прожиточных минимумов (20 тыс. грн). Депутаты должны разделять судьбу народа.
Предлагаю поднять пенсию (у большинства она 2 тыс. грн) в 2 раза, чтобы пенсионеры не воровали (раз говорят, что депутаты могут воровать, то почему пенсионеры не могут воровать? Например, в магазинах). Вообще, это какой-то ужас, когда говорят, что надо что-то делать, чтобы депутаты не воровали! Не надо было таких выбирать, для начала!
Самое время кому-нибудь из депутатов выступить с заявлением о том, почему Зеленский высказывает такие гнусные подозрения в адрес самых что ни на есть народных депутатов.
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Яку не дай, все буде мало. Якщо людям не вистачило совісті займати не свої місця ( як за освітою, так за знаннями і досвідом), то цієї совісті вчорашнім фотографам, безробітним і вчителькам молодших класів депутатство не додасть.
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Для того, чтобы требовать от людей депутатов не продаваться, нужен закон Об отзыве народного депутата Украины избирателями, который нам обещал Зеб#ля...
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Прям так и вижу как вороватые "слуги" требуют отозвать мандат себе любимым)))
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Это очень хорошо,что у Зеленского 252 депутата!
Они смогут проголосовать за любой закон.
И им нафиг не нужна коалиция!
И это здорово!
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Потрібно запропонувати закон, який дозволить позбавляти майна кожного зебіла, а їх, та їх нащадків віддавати в рабство. Можуть одностайно приймати, яку завгодно хрінь, ніхто не завадить. І їм нафіг не потрібна коаліція! "І це здорово!" "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 7027
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При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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ЗЕбилятник продолжает цикл шутеек в стиле Шапито 95 -- таких же дибильных и плоских..
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Не смотря на то что полносттю произошла узурпация всей власти в Украине одними ЗЕсепаратистами ЗЕмародёрами, ЗЕбилятня всё равно 5 лет будет визжать про Петю. Причём чем больше банда ЗЕмародёров будет уничтожать Украину тем громче ЗЕбилятня будет визжать про Петю. Собссно почему будет - уже визжит полным ходом.
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Ты про Петю-ублюдка начинай выключать
Зе еще наломает дров
а та тварь уже наломала.
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Что то этот гандон меня уже начинает напрягать...
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Быдло хочет царя и царскую власть, а тут понимаешь человек переживает за узурпацию. Было негадует..хочет царя и одну партию..как при СССР
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Хоть одна укрофамилия
Потому как все остальные сплошной дубинизм

Раньше как-то они маскировались
а теперь просто все визжат, что они евреи
я ничего против евреев не имею
но я знаю, чем это закончится.
Чем это заканчивалось в Германии

Или как говорит армянин Пархоменко на Эхе, что армяне в Турции были, что евреи в Германии. Чем там закончилось мы знаем.

Очень много жидоматериала на квадратный метр
этот залет плохо кончится
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от смотрю на фотку и понимаю, шо именно таким я себе узурпатора и представлял )))
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Наконец 80 % в раде новых и презик, может толк будет, при януковиче так не пугали преждевременно, в конце сентября будем радоваться или пугаться, и еще 100 вариантов, побереги красноречие или навоз. Коспирология это, не дальновидность. Хорошее предвосхищай, оно и будет, воронов и без тебя ... много.
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Говорить о снятии неприкосновенности при неработающих судах, прокуратурах и полиции может только популист, либо тот кто жаждет узурпации. Майдан во многом состоялся, потому что опозиционные (на то время) депутаты пользовались своей неприкосновенностью, чтобы мешать арестам активистов.
Снятие депутатской неприкосновенности - это прямой путь к политическим расправам над неугодными, как в опозиции, так и внутри самой СН.
Без реального реформирования системы правосудия - этого делать нельзя.
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Назвался груздем, - полезай в корзину! Вам уже не отмытся.
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Где вы этого бомжа нашли в парикмахерскую не ходит от воротника пуговица оторвана и вообще он под шафе... "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 1001
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Узурпация власти "слугами народа" закончится Майданом и фонарными столбами, ибо их рейтинг не любовь к ним украинцев, а всего лишь аванс. Ну, а зарплата депутата должна повышаться только с повышением ВВП и больше ни от чего. Не хотите честно служить народу за депутатскую зарплату? Никто не держит на х.й!
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Пане Яременко, спочатку сходіть до цирюльника та підстрижіться, по друге про узурпацію думали Кучма, Овощ та Педро... де вони?
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какую зарплату не дать, все равно ведь дано 5 лет чтобы обеспечить и своих правнучат..
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В нього долари в очах відображаються на фото?😁
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ночной підарешт со шлюхами за 6тонн кокаина?
Тайланд в ШОКЕ!!
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Звали жопу. А вот она! Сами наголосовали. Через 5 лет порох ангелочком покажется. "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 4737
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Не покажеця,він серед них і буде,і значно раніше. "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 3623 "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 9168
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подсадим к нему зелю, если покажется ангелочком
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Элита от слуги народа говорит о диктатуре и впаривает на тренингах рядовым депутатам что они никто в политике, далеко пойдете ЗЕзасранцы.
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Заплатить $500к за проходное место в списке и получать зарплату? Это ж кидалово
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