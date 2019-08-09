 "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко

Про це обраний депутат ВР від партії "Слуга народу" Богдан Яременко розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися. Причому колективна узурпація, узурпація партією, - нічим не краща за індивідуальну. Абсолютна влада, вона ж абсолютно корумпує й абсолютно розбещує", - сказав він.

За словами Яременка, саме тому президент Володимир Зеленський говорить про закон про імпічмент, а партія "Слуга народу" - про зняття недоторканності з депутатів.

При цьому сам Зеленський найбільше боїться, що депутати його політсили почнуть красти.

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"Він постійно закликає цього не робити. І говорить про відповідальність за це. Він з різних боків підходить до цієї теми - і постійно до неї повертається. ... Президент просить - іноді дуже емоційно, а іноді - дуже раціонально - утриматися від цього і попереджає, який у нього пряник і який батіг", - пояснив Яременко.

Як "пряник" для чесних нардепів - йдеться про збільшення депутатської зарплати. Втім, конкретні цифри Яременко назвати відмовився.

"Президент намагається всебічно підійти до питання збереження фракції від розтління, зокрема корупційного. І каже, що розуміє: для того, щоб вимагати від людей не продаватися, потрібно говорити про справедливу зарплату", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з Богданом Яременком читайте тут.