 Журналістку "Reuters" викликали у військкомат повісткою з чоловічим ім'ям після мітингу 27 липня в Москві. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Meduza", журналістка зазначила, що повістки масово розсилали всім затриманим на мітингу, які не перебувають на військовому обліку.

"Повістку до військкомату мені прислали офіційно. Я не дуже хочу говорити, яка офіційна особа мені її вручала і де вона працює, тому що ця офіційна особа сказала більше, ніж потрібно сказати. Особа сказала мені, що по всім держорганам пішов наказ пробивати затриманих по всіх базах - судові пристави, податкова, з військового обліку, - щоб якщо у когось є борги - нагадати про ці борги, якщо хтось тікає від армії - теж нагадати йому", - розповіла Цвєткова.

"За версією офіційної особи, в повістці написано "Маріо", але я там розгледіла букву "і" і "ю". У військкоматі сказали, що можна не йти. Папір підписав військовий комісар Кунцевського району", - додала Цвєткова.

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Як пояснили журналістці, відправляли повістки всім, хто не перебуває на військовому обліку.

"Я ставлюся до цього як до абсурду, але, мені здається, важливо, що ті, хто пишуть такі повістки, теж вловлюють частку ідіотизму в тому, що відбувається", - підсумувала Цвєткова.

Нагадаємо, 27 липня понад 1300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували "Путін х#йло!".

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