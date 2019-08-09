 Журналістку "Reuters" викликали у військкомат повісткою з чоловічим ім'ям після мітингу 27 липня в Москві. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Meduza", журналістка зазначила, що повістки масово розсилали всім затриманим на мітингу, які не перебувають на військовому обліку.
"Повістку до військкомату мені прислали офіційно. Я не дуже хочу говорити, яка офіційна особа мені її вручала і де вона працює, тому що ця офіційна особа сказала більше, ніж потрібно сказати. Особа сказала мені, що по всім держорганам пішов наказ пробивати затриманих по всіх базах - судові пристави, податкова, з військового обліку, - щоб якщо у когось є борги - нагадати про ці борги, якщо хтось тікає від армії - теж нагадати йому", - розповіла Цвєткова.
"За версією офіційної особи, в повістці написано "Маріо", але я там розгледіла букву "і" і "ю". У військкоматі сказали, що можна не йти. Папір підписав військовий комісар Кунцевського району", - додала Цвєткова.
Як пояснили журналістці, відправляли повістки всім, хто не перебуває на військовому обліку.
"Я ставлюся до цього як до абсурду, але, мені здається, важливо, що ті, хто пишуть такі повістки, теж вловлюють частку ідіотизму в тому, що відбувається", - підсумувала Цвєткова.
Нагадаємо, 27 липня понад 1300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували "Путін х#йло!".
Путин в таком случае просто посредник. Именно так перепутанный малыш звонит авторитетному папе и просит его повлиять на дворовых хулиганов - Зачем делать из президента страны-агрессора миротворца? Для более зачетного "прогиба" остаётся только, чтобы Украина выдвинула "дорогого Владимира Владимировича" на международную премию мира.
А тем временем телефонные переговоры двух президентов подтвердили в Кремле. На сайте президента РФ говорится, что Путин и Зеленский договорились "активизировать работу по возвращению пленных". Кроме того, Кремль настаивает на прекращении обстрелов украинскими войсками населённых пунктов Донбасса. Но разве это не российские наёмники убили вчера 4-х украинских солдат? Зеленский заглянул в ухо Путину и не увидел так гебистскую душу?
Таким образом получается, что Путин обвинил в гибели украинских военных украинскую же армию, которая нарушает "хлебное перемирие". Президент Украины, и правда, согласился на российскую версию реальности? А потом вышел перед украинским народом и повторил весь этот треш? Сразу вспоминается обструкция, которой американские журналисты и политики подвергли Дональда Трампа, после того как он озвучил путинскую версию, что Россия не вмешивались в выборы, хотя американская разведка утверждает обратное.
Помните, как президента США чмерили за то, что он публично признался, что верит КГБ, а не собственным спецслужбам? Разве сегодня произошло не тоже самое? Путин утверждает, что украинские военные обстреливают "мирные" оккупированные города, а президент Украины после этого договаривается, что это непорядок и что стрельбу нужно просто "исключить".
Но есть ещё кое-что. "Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса", - говорится в сообщении на сайте Кремля. В смысле?
Последовательное выполнение Минска - это как раз российское требование. Все пять лет Украина вела дипломатическую войну, чтобы не допустить ситуации, когда выборы в местные органы власти, амнистия для всех, возобновление выплат на оккупированные территории, возвращение туда банков, создание народной милиции произошли до выполнения пункта 11 - "выведение иностранных войск, вооружений и разоружение наемников". Именно в этом была загвоздка. Украинский план выполнения Минских соглашений предполагал первоочерёдное исполнение пунктов безопасности: прекращение огня, отвод вооружения, выведение российских войск, передача российско-украинской границы украинкой стороне, а уже потом имплементация политической части как-то: выборы, создание местной милиции и назначение судов, внесение изменений в Конституцию и т.д. Зеленский согласился на российский порядок выполнения Минских соглашений? Тогда почему мы узнаем об этом с сайта российского президента и только после гибели четырёх украинских солдат?
Вспомним, что журналистика в качестве посредника этим "чувакам" тоже не нужна. Поэтому узнать подробности президентских договоренностей или хотя бы уточнить у Зеленского, кто же все-таки, на его взгляд, воюет на Донбассе и в каком качестве он воспринимает Путина, - не представляется никакой возможности.
Вербовка как правило происходит на минусе, а не на плюсе. Никто не предлагает объекту денег, не сулит всяческих благ. Человеку создают проблемы. Много проблем. Важно, чтобы неприятности валились на него отовсюду и одновременно. А потом появляется "добрый дядя" и просто проявляет к нему сочувствие. Ну и конечно-же поддерживают объект в его ненависти ко "всем тем козлам, которые мешают ему жить". Так достигается доверие.
Ведь куратор оказывается единственным близким человеком. Вернее, не так. Единственный друг, который не предал в беде, внезапно оказывается куратором. Но для благодарного объекта это уже мелочи. Он сам готов служить. Тут главное, чтобы вербовщик не подталкивал, а вроде бы как соглашался на сотрудничество, которое инициирует его жертва.
После того как стало известно, что в результате обстрела погибли украинцы, Зеленский сразу же позвонил Путину. Сам. По своей инициативе. Хотя должен был выйти и послать его туда, куда он этапирует местных чиновников и прочих лиц, утративших его доверие. Взаимозависимость двух Владимиров чем дальше, тем больше становится очевидной.
В пору говорить о новом кремлёвском спикере, единственная роль которого в украинской политике - это озвучивать украинцам российские тезисы и ставить написанные в Кремле условия капитуляции.
09.08.2019 14:28
В РФ после взрыва на полигоне жители Архангельска скупили весь йод в аптеках
MIGnews.com.ua
В Российских городах Архангельск и Северодвинск жители начали массово скупать в аптеках йодосодержащие препараты после взрыва на военном полигоне, сообщает Интерфакс.
"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17 часов, и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске
о взрыве у военных", - рассказала фармацевт аптеки в столице Поморья.
В другой аптеке рассказали, что будут делать срочный заказ на новую поставку йода, ведь люди скупили все имеющиеся запасы.
"Вчера все йодосодержащее раскупили, а сегодня с утра за полчаса работы спросили человек десять. Не то чтобы очереди, но люди выходят из продуктового отдела и по пути заглядывают спросить", - призналась фармацевт другой аптеки.
Известно, что на полигоне при взрыве погибло три человека, еще восемь - находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв случился во время испытаний жидкостного реактивного двигателя.
Сразу после происшествия был зафиксирован повышенный уровень радиационного фона.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в российском городе Северодвинск, где произошел взрыв на военном полигоне, уровень радиационного фона превышал допустимую норму в три раза в течение получаса.
Роман в стихах
Евгений Онегин
Глава VII
Строфа XXXVI
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов1 полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Накануне на сайте администрации Северодвинска было опубликовано сообщение со ссылкой на главу отдела гражданской защиты о кратковременном повышении радиационного фона. Сегодня этот релиз был удален. На исчезновение сообщения обратило внимание издание «7х7».
Без повесток...