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 Політика України
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Все про:дипломатія (388) моряки (689) ПАРЄ (572) Яременко Богдан (5)

 "Ми спочатку відправляємо моряків в якісь місії, де їх захоплюють у полон, - а потім рятуємо їх, запускаючи паперові кораблики чи одягаючи на руки резиночки з їхніми прізвищами", - Яременко

Обраний народний депутат від "Слуги народу", потенційний глава комітету Верховної Ради з міжнародних справ Богдан Яременко вважає, що за останні кілька років українська дипломатія зводилася до "флешмобів" і "віртуальних конструкцій".

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Вона зводилася до флешмобу, абсолютно віртуальних конструкцій. Ми спочатку відправляємо моряків в якісь місії, де їх захоплюють у полон, - а потім рятуємо їх, запускаючи паперові кораблики чи одягаючи на руки резиночки з їхніми прізвищами. Це - абсолютно віртуальні речі, які ні на що не впливають", - сказав Яременко.

На його думку, українська сторона часто програє в знанні статутів міжнародних організацій та вмінні використовувати ці знання.

"Ось де справжня дипломатія. А віртуальні речі - так, ми собі щось там придумуємо. І, звичайно, перемагаємо, бо там суперника нема", - підкреслив депутат.

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Як приклад "віртуальної" перемоги і такого ж програшу Яременко навів ситуацію з делегацією Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Санкції, які нібито були проти російської делегації - могли бути, але їх не було. Росіяни переграли Україну й інших союзників України в розумінні і володінні процедурами. Вони не допустили санкцій проти себе. Так, їм довелося зазнати приниження два роки. Вони пішли добровільно саме для того, щоб жодних санкцій проти них не було. І - повернулися тріумфаторами. Ось вся ситуація", - пояснив він.

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"А тепер Володя Ар'єв, Ірина Геращенко намагаються на нас, вже на майбутню делегацію, перекласти відповідальність за провал, якому вони самі не змогли запобігти. Я вважаю, це низько. Я вважаю, це підло. Це взагалі негідно. Тим більше, що Володя Ар'єв абсолютно незаконно отримав дипломатичний ранг як нагороду за ці успіхи в Раді Європи", - додав Яременко.

Повний текст інтерв'ю з імовірним майбутнім главою комітету Верховної Ради з міжнародних справ Богданом Яременком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142155
 
   
 Топ коментарі
 
Зебобики обосрались на старте...а теперь пытаются отмыться...и винят попередников....
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Моряки шли по морю из украинского города в украинский , по нейтральных водах ,, Бодя не дуркуй !! "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко - Цензор.НЕТ 6092 ..
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и опять кремлевская риторика с уст представителя "команды Зе". (насчет моряков)

Они что все там у Зе такие ватные ?
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На фоне экономического и политического ослабления россии явно разумным выглядит предлагаемый путь ужесточения позиций Украины.
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что этот идиот мелет? 'какието миссии'?!!! он ишел в наш порт!и на нашей территории!и ничего не нарушал!
на него напали пираты кацапо-фашисты!
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Гнида вонючая.
"Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии"...
Так что, может и не надо было АТО начинать?
И может быть не надо было в Харькове и Одессе бороться?
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Точно. Этот предатель наверное и в гражданскую войну в Украине верит. Шпарит по тупинской шпаргалке и не заикается этот "слуга". Вопрос теперь, какого народа он слуга?
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Сколько раз наши моряки выстрелили при захвате наших суден? Ни разу? Кто отдал приказ не стрелять? Почему в этом случае у прахоботов не бомбит, что нашим морякам даже не дали шанса защитить себя с помощью оружия? И еще. Сколько подобных переходов было после этого? Ни одного? А почему так? Это же обычное дело, не так ли?
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Если так рассуждать, то надо и с фронта убрать. Ведь там убивают, зачем посылать?
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А їх хіба воювати посилали? Вони ж навіть жодного постріла не зробили. Їх тупо передали Росії разом з кораблями.
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Угу...передали "Ми спочатку відправляємо моряків в якісь місії, де їх захоплюють у полон, - а потім рятуємо їх, запускаючи паперові кораблики чи одягаючи на руки резиночки з їхніми прізвищами", - Яременко - Цензор.НЕТ 1710 С погонями и тараном...с расстрелом из вертолетов и самолетов. Память у совков и их внуков муравьиная.
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Не зрозуміла місія в мавп'ячого стада яке пролізло в раду. Скажіть горохові а з Одеського порту нашим кораблям тепер взагалі не можна виходить?
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Керченская операция была спланирована барыгой для введения военного положения и срыва выборов президента. Никакой другой необходимости отправлять эти речные бронекатера морем в Мариуполь не было. Их можно было отправить туда на ж\д платформах. Отправляли их в сопровождении буксира, потому что выход в открытое море речных катеров без сопровождения буксира запрещён.
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Он говорит о том, что и так известно. Что будет, если отправить группу украинских военных через украинский Донецк к украинской госгранице? Их атакуют. Так же ясно было понятно, что россияне атакуют украинские военные корабли при подходе к Керченскому проливу. Это и Порошенко было понятно, и Минобороны, и СБУ. Но по какой-то причине нужна была такая ситуация и ее задействовали.
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єто был прецидент, что бы показать всему остальному западу, что начинается аннексия моря. Уже были проходы кораблей и нужно было любой ценой удержать ситуацию в паритете. Это не игра в поддавки изначально, каждая сторона жертвует чем то ради своей победы и это в основном солдаты/моряки и.т.п. Или вы не вкурсе, для чего вообще предназначена армия?
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Ну то, что эта тварюка шпарит дословно по кремлевской методичке уже конечно перебор, так он еще умудрился и Зеленского с его резиночками обосрать "Ми спочатку відправляємо моряків в якісь місії, де їх захоплюють у полон, - а потім рятуємо їх, запускаючи паперові кораблики чи одягаючи на руки резиночки з їхніми прізвищами", - Яременко - Цензор.НЕТ 212
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"отправляем моряков куда-то" - из той же басни, что и "почему не закрыли полеты над Донбассом".
Попытка переложить с больной головы на здоровую!

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А про миссии с прекращение огня и "обстрелы не нарушают перемирия" ничего не говорил?... "Ми спочатку відправляємо моряків в якісь місії, де їх захоплюють у полон, - а потім рятуємо їх, запускаючи паперові кораблики чи одягаючи на руки резиночки з їхніми прізвищами", - Яременко - Цензор.НЕТ 4729
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Какие вопросы? Идет гибридная война. Это обычная спецоперация по увеличению давления на Россию. Таких операций должно быть тысячи. При живой нынешней России у Украины нет будущего. Поэтому все что приближает Россию к распаду - на Благо Украины.
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этот вопрос вам нужно переадресовать психиатрам - это их хлеб.
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Яременко вместе с Зеленским хотят сдаться Путину, но пока не знают, как это сделать,чтобы никто этого не заметил. Слушаться агрессора и делать только то, что он разрешит - это для них и есть верх "мудрости" и "здравомыслия"!
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Бвли времена ещё недавно, когда этого урода пригласили бы в СБУ на разъяснения. А щас Баканов только радиоактивными чертями занят, а на предателей ему наплевать.
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отправляем солдат в непонятные миссии, а потом хороним на коленях Логика поца предельно понятна "Ми спочатку відправляємо моряків в якісь місії, де їх захоплюють у полон, - а потім рятуємо їх, запускаючи паперові кораблики чи одягаючи на руки резиночки з їхніми прізвищами", - Яременко - Цензор.НЕТ 4291 Зевотные, вы сделали это.
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Яке ж воно не адекватне-це ,,яременко" .А ще хоче бути головою комітету ВР.Можна уявити ,яким він буде!! По-перше Одеса і Маріуполь (наші міста) знаходяться в акваторії різних морів. І ,якщо, приміром потрібно для оборони країни відправити кораблі з одного порту в інший,як цей горе депутат зміг би це зробити?? А чи не на своїх плечах-можливо?? Моряків відправили не на ,, місії",,яременків",а це була звичайна військова передислокація .А що, вже наші кораблі не мають права проходу через протоку?? А совість депутата не дозволяє назвати путіна агресором!! Краще і простіше звинуватити наших моряків та їх командування !!!
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Какие игры?Напомнить?РФ заблокировала проход торговых судов в Мариуполь и Херсон.Убытки для страны миллиардные,на грани остановки порты Херсона и Мариуполя.Тут Россия как бешеный пес бросается на военные катера,всемирная огласка,санкции,мировое внимание,наконец-то,обращено на Керченский пролив
ИТОГ-РФ практически прекратила блокаду Керченского пролива.Да,моряков жалко,но они военнослужащие.Пару корабликов сняли блокаду судоходства.Интересно,для кого вбросили версию о выборах,военном положении?
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