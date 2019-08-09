 "Ми спочатку відправляємо моряків в якісь місії, де їх захоплюють у полон, - а потім рятуємо їх, запускаючи паперові кораблики чи одягаючи на руки резиночки з їхніми прізвищами", - Яременко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Вона зводилася до флешмобу, абсолютно віртуальних конструкцій. Ми спочатку відправляємо моряків в якісь місії, де їх захоплюють у полон, - а потім рятуємо їх, запускаючи паперові кораблики чи одягаючи на руки резиночки з їхніми прізвищами. Це - абсолютно віртуальні речі, які ні на що не впливають", - сказав Яременко.

На його думку, українська сторона часто програє в знанні статутів міжнародних організацій та вмінні використовувати ці знання.

"Ось де справжня дипломатія. А віртуальні речі - так, ми собі щось там придумуємо. І, звичайно, перемагаємо, бо там суперника нема", - підкреслив депутат.

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Як приклад "віртуальної" перемоги і такого ж програшу Яременко навів ситуацію з делегацією Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Санкції, які нібито були проти російської делегації - могли бути, але їх не було. Росіяни переграли Україну й інших союзників України в розумінні і володінні процедурами. Вони не допустили санкцій проти себе. Так, їм довелося зазнати приниження два роки. Вони пішли добровільно саме для того, щоб жодних санкцій проти них не було. І - повернулися тріумфаторами. Ось вся ситуація", - пояснив він.

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"А тепер Володя Ар'єв, Ірина Геращенко намагаються на нас, вже на майбутню делегацію, перекласти відповідальність за провал, якому вони самі не змогли запобігти. Я вважаю, це низько. Я вважаю, це підло. Це взагалі негідно. Тим більше, що Володя Ар'єв абсолютно незаконно отримав дипломатичний ранг як нагороду за ці успіхи в Раді Європи", - додав Яременко.

Повний текст інтерв'ю з імовірним майбутнім главою комітету Верховної Ради з міжнародних справ Богданом Яременком читайте тут.