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Все про:озброєння (1125) США (5257) Тейлор (26) Javelin (56)

 Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор

Україна і США погоджують умови додаткових поставок протитанкових ракетних комплексів Javelin для потреб українського війська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"Ми готові продати це озброєння Україні. Два уряди погоджують умови", - сказав дипломат журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання про можливі поставки ПТРК в Україну.

Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проєкт закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проєкт передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.

50 млн доларів з цієї суми пропонується направити винятково для надання летальної зброї оборонного характеру.

Раніше Тейлор заявив журналістам, що Україна "хотіла б придбати більше Javelin" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.

Також читайте: Горбулін: Україні недостатньо Javelin, американські протиракетні комплекси Patriot були б сьогодні важливішими

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142153
 
   
 Топ коментарі
 
фсьо, счас песикив удар хватит... низя же так без предупреждения такие новости постить...
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пэсыкам только порох нужен, зачем им Джавелины))
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Коллеги!.. Единомышленники по форуму!

Сегодня, в не равном бое с проводами ЛЭП, представился военнослужащий ГРУ ВДВ РФ из 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, расположенной в г. Тольятти.
Теперь, эта кацапская тварь не придет на землю Украины!..
Скажем спасибо сильному порыву ветра! ссыль
Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6996
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Поверніть *****!
Жаби зелені! Тільки педро міг про таке домовитись!
Це провокація! Ми кажемо джавелін, думаємо -педро!
Тільки педро знає як з того джавеліна жагнути!
Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5322
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Ватный длбб, договоренность о дополнительных поставках джавелин была достигнута в МАРТЕ 19го !
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Зачем нам эти игрушки, если главком уже готов стать раком и снять штаны?Если после убийства четырех матросов террористами рф,чудо что-то там промямлило про "ту сторону"???Оно так же и путлером общялось в таком тоне?А где же знаменитое " даю вам 24 чпса..."???
Я это все сплю и вижу во сне?
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