 Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
"Ми готові продати це озброєння Україні. Два уряди погоджують умови", - сказав дипломат журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання про можливі поставки ПТРК в Україну.
Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проєкт закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проєкт передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.
50 млн доларів з цієї суми пропонується направити винятково для надання летальної зброї оборонного характеру.
Раніше Тейлор заявив журналістам, що Україна "хотіла б придбати більше Javelin" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.
Жаби зелені! Тільки педро міг про таке домовитись!
Це провокація! Ми кажемо джавелін, думаємо -педро!
Тільки педро знає як з того джавеліна жагнути!
https://www.youtube.com/watch?v=B7-qzQpIhm8
Я это все сплю и вижу во сне?