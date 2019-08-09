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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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Все про:Зеленський (2353) Тейлор (26) Трамп (1902)

 Дату офіційного візиту Зеленського в США ще не узгодили, - Тейлор

Володимир Зеленський і Дональд Трамп зможуть поспілкуватися і у Варшаві, і у Нью-Йорку, але дату офіційного візиту українського Президента в США ще не визначено.

Про це заявив під час спілкування з журналістами тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо дві нагоди, де обидва президенти будуть присутні. Обидва президенти мають бажання поспілкуватися в обидва ці моменти - і в Польщі, і в Нью-Йорку. Ми сподіваємося, що у Президентів будуть ще й інші можливості для зустрічі і спілкування, але, крім цих двох, ми ще не визначилися з конкретними датами", - сказав Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента спростував інформацію про те, що США не погоджують зустріч із Трампом через Богдана

Щодо офіційного візиту Президента Зеленського в США дипломат зазначив, що "такий план взагалі є, але конкретних дат наразі немає", нині триває узгодження графіків Президентів України та США, які дуже напружені.

У відповідь на запитання, чи перенесено анонсований на вересень офіційний візит Зеленського в США, Тейлор зауважив, що до цього часу не існувало узгодженої дати цього візиту. "Він відбудеться, але поки що робота над визначенням часу триває", - зазначив він.

Як повідомлялося, в червні Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом. Також 1 вересня лідери багатьох країн, зокрема президенти України і США, приїдуть до Польщі на заходи у зв'язку з 80-ми роковинами початку Другої світової війни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142150
 
 
 Топ коментарі
 
Шановный ЗЕбоба хочу напомнить шо БАРЫГА у нас поменялся 3 мес.тому))))
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это плохой знак для команды Зе.. Баканова с его лоббистами развернули на 180 градусов..
а еще в суде Деллавера есть уголовное дело, где Зеленский проходит как отмыватель и получатель коррумпированных денег из "ПриватБанка" времен Каломойского...
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Дата визита Вазелина Шестого в США будет следующей по календарю после даты увольнения с должности Богдана! запомните этот пост)))
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Намекают. Зеля еще до сих пор не выполнил "домашнее задание"
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Ошибочка вышла, зебил. Уголовное дело в США открыто не против Пороха, а против папы Бени. А он и его люди сейчас в Украине неприкасаемые.
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Як не мама?
Як пишов на х..?))))))

Ла ЗЕбобы? Неожидано...
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ЗЕльонкину постучали по лбу одним прибором))))
Его же искренне попросили не назначать эту шлюху Богдана главой АП...
Теперь так и будет шкрябатся в дверь к Трампу...как паршивый кот)))
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Шановный ЗЕбоба хочу напомнить шо БАРЫГА у нас поменялся 3 мес.тому))))
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Когда ты снимешь ЗЕленые очки уже юудет поздно...
ИВ с торбой шекелей уедет в Израиль...
Незнкомый немец скажет тебе что теперь ты живешь на его законной земле...
Ринат придет отжимать твой курятник за борги по комуналке...

Но запомни!!!
Виноват во все этот ПЕПо!!!))) Не перепутай с ЗЕ!)))
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Какой апломб! Какой комсомольский задор!
Вам бы, Софочка, эротические рассказы писать, приливы бурной необъятной страсти у Вас, Софочка, получатся лучше всего...
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Расследование Петиного "мародерства" ужасно дорого стоит. Но Зе будет бороться до последней гривны на счетах Госказначейства Украины.
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а чё не упомянул про состояние на 1.08.2019 - 48.967 млрд грн?
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ну, так ссылочку на источник.
и всё станет на свои места.
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ссылочки нет.
значицца… п....жЬ обыкновенный.
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Так же торгуе на крови ..
Крышуе корупцию...
Покрывае ЗЕнарчуков..
Узурпируе с БаКлановым власть в угоду гражданина Израиля...

Ничего не пропустил?
А шановный ЗЕбоба...
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нет, его ж отстранили, уже ничего этого не может делать
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Ты тупой?
Или ты притворяешся?

За прошлый месяц ИВ получил столько шекелей...
Шо Свинарчуки ща 5 лет не утащили...
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???
Ты совсем потеряный и тугой?
Мне жаль твою жену...
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успокойтесь и обратитесь в психиатрию.
там вам всё объяснят.
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Це тому, що Богдан не усунутий і джек-пот Коломойського підтвердився?
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США крышуют табачки по всей Украине . Имеют неплохой гешефт с украинской коррупции . Ангелочки , *** ...
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"согласование графиков..., которые очень напряженные"

Узеленьському ще треба встигнути і по фонтанам пострибати, і шаурму з'їсти, і розповісти про 15 майбутніх аеропортів, коли вже працюють 16.
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- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
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это плохой знак для команды Зе.. Баканова с его лоббистами развернули на 180 градусов..
а еще в суде Деллавера есть уголовное дело, где Зеленский проходит как отмыватель и получатель коррумпированных денег из "ПриватБанка" времен Каломойского...
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Дата визита Вазелина Шестого в США будет следующей по календарю после даты увольнения с должности Богдана! запомните этот пост)))
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Порохоботы, прекратили срач!
Как только будет безопасное окно для вылета Бени и Богдана в Израиль - сразу согласуют!
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А как трубили про встречу в июне, и что Дональд Фредович сам очень напрашивался, хоть кто-то не забыл? Дату официального визита Зеленского в США еще не согласовали, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4857
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В Белый дом еще не завезли рояль...
Шо б насладится кривляниями ШаурМена))))
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп смогут пообщаться и в Варшаве

...ещё один заробитчанин... ...мечтающий об Амэрыке...*)
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Хроника одного Президента ...

09.08.2019 г.

По разъяснению источников из Фанара. Представители МИД Украины и представители канцелярии Вселенского Патриарха Варфоломея действительно готовили совместную декларацию призывающую к единству церквей Украины. Со стороны Вселенского патриарха работу курировал епископа Иларион. Декларация была готова и согласована обеими сторонами.

Непосредственно при встрече президент Украины Зеленский потребовал внесению в ее текст обращения о созыве нового "объединительного" собора с участием полномочных представителей УПЦ МП и УПЦ КП.
На данное заявление Вселенским патриархом президенту Украины Зеленскому была разъяснена позиция и основания решения Вселенского Патриарха о даровании ПЦУ Томоса и еще раз четко заявлено, что единственной канонической православной церковью Украины Вселенский патриархат признает лишь исключительно Православную Церковь Украины, о чем и свидетельствует провозглашенный и врученный в каноническом порядке Томос. На этом Вселенский Патриарх поблагодарил президента Украины за визит и пожелал ему успехов в его нелегкой и многотрудной миссии. После этого Вселенский Патриарх покинул зал встреч.Начинают поступать интересные подробности "встречи" Варфоломея и Зеленского. Короче говоря, Варфоломей его просто выгнал... Последнее его слово которое он произнес махнув на Вову рукой - "экселеунсон". Как нам объяснили, вообще то это с греческого означает "пошел вон", более мягкий перевод - "изыди" ! Вова, мы снимаем кипы перед твоим дипломатическим талантом...
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Откровенно говоря, что-то не сильно верится в подобное.
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Позавчера на фирме две польские фуры, с укринскими водилами -- польских драйверов почти не встречаю...
Слышу, ботают по-русски, но ґэкают... -- Слава Украине! -- грю... ...а в ответ тишина. Типа, здрасьте, только...
Такого ещё ни разу небыло -- всегда был правильный отзыв.
И сходу вопрос: А ты шо, в Германии работаешь?
-- Где живу, там и работаю. А вы на панов пашете? (меня ж тоже зло берёт)
-- А как в Германии на работу устроиться?
-- Женись на любой немецкой пенсионерке -- и немцем станешь, и работать ненадо будет, ещё и наследство получишь...
...шо-то они меня не сильно поняли... ...другие у людей заботы -- работу искать.
А я пенсии, всё никак не дождусь...*)
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Самое интересное то, что дату визита и не согласуют.

Джулиане же в своем интервью всё сказал конкретно:
"В команде "президента" Зеленского есть люди, которые являются врагами Президента США Д. Трампа"

А что это за люди такие, товарисч Зеленский, огласите весь список, пжлста!
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