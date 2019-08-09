 Дату офіційного візиту Зеленського в США ще не узгодили, - Тейлор

Про це заявив під час спілкування з журналістами тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо дві нагоди, де обидва президенти будуть присутні. Обидва президенти мають бажання поспілкуватися в обидва ці моменти - і в Польщі, і в Нью-Йорку. Ми сподіваємося, що у Президентів будуть ще й інші можливості для зустрічі і спілкування, але, крім цих двох, ми ще не визначилися з конкретними датами", - сказав Тейлор.

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Щодо офіційного візиту Президента Зеленського в США дипломат зазначив, що "такий план взагалі є, але конкретних дат наразі немає", нині триває узгодження графіків Президентів України та США, які дуже напружені.

У відповідь на запитання, чи перенесено анонсований на вересень офіційний візит Зеленського в США, Тейлор зауважив, що до цього часу не існувало узгодженої дати цього візиту. "Він відбудеться, але поки що робота над визначенням часу триває", - зазначив він.

Як повідомлялося, в червні Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом. Також 1 вересня лідери багатьох країн, зокрема президенти України і США, приїдуть до Польщі на заходи у зв'язку з 80-ми роковинами початку Другої світової війни.