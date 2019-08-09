 Дату офіційного візиту Зеленського в США ще не узгодили, - Тейлор

Про це заявив під час спілкування з журналістами тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми знаємо дві нагоди, де обидва президенти будуть присутні. Обидва президенти мають бажання поспілкуватися в обидва ці моменти - і в Польщі, і в Нью-Йорку. Ми сподіваємося, що у Президентів будуть ще й інші можливості для зустрічі і спілкування, але, крім цих двох, ми ще не визначилися з конкретними датами", - сказав Тейлор.
Щодо офіційного візиту Президента Зеленського в США дипломат зазначив, що "такий план взагалі є, але конкретних дат наразі немає", нині триває узгодження графіків Президентів України та США, які дуже напружені.
У відповідь на запитання, чи перенесено анонсований на вересень офіційний візит Зеленського в США, Тейлор зауважив, що до цього часу не існувало узгодженої дати цього візиту. "Він відбудеться, але поки що робота над визначенням часу триває", - зазначив він.
Як повідомлялося, в червні Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом. Також 1 вересня лідери багатьох країн, зокрема президенти України і США, приїдуть до Польщі на заходи у зв'язку з 80-ми роковинами початку Другої світової війни.
Як пишов на х..?))))))
Ла ЗЕбобы? Неожидано...
Его же искренне попросили не назначать эту шлюху Богдана главой АП...
Теперь так и будет шкрябатся в дверь к Трампу...как паршивый кот)))
Сладкий барыга...
ИВ с торбой шекелей уедет в Израиль...
Незнкомый немец скажет тебе что теперь ты живешь на его законной земле...
Ринат придет отжимать твой курятник за борги по комуналке...
Но запомни!!!
Виноват во все этот ПЕПо!!!))) Не перепутай с ЗЕ!)))
Вам бы, Софочка, эротические рассказы писать, приливы бурной необъятной страсти у Вас, Софочка, получатся лучше всего...
и всё станет на свои места.
значицца… п....жЬ обыкновенный.
Крышуе корупцию...
Покрывае ЗЕнарчуков..
Узурпируе с БаКлановым власть в угоду гражданина Израиля...
Ничего не пропустил?
А шановный ЗЕбоба...
Или ты притворяешся?
За прошлый месяц ИВ получил столько шекелей...
Шо Свинарчуки ща 5 лет не утащили...
Ты совсем потеряный и тугой?
Мне жаль твою жену...
там вам всё объяснят.
Узеленьському ще треба встигнути і по фонтанам пострибати, і шаурму з'їсти, і розповісти про 15 майбутніх аеропортів, коли вже працюють 16.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
а еще в суде Деллавера есть уголовное дело, где Зеленский проходит как отмыватель и получатель коррумпированных денег из "ПриватБанка" времен Каломойского...
Как только будет безопасное окно для вылета Бени и Богдана в Израиль - сразу согласуют!
Шо б насладится кривляниями ШаурМена))))
...ещё один заробитчанин... ...мечтающий об Амэрыке...*)
09.08.2019 г.
По разъяснению источников из Фанара. Представители МИД Украины и представители канцелярии Вселенского Патриарха Варфоломея действительно готовили совместную декларацию призывающую к единству церквей Украины. Со стороны Вселенского патриарха работу курировал епископа Иларион. Декларация была готова и согласована обеими сторонами.
Непосредственно при встрече президент Украины Зеленский потребовал внесению в ее текст обращения о созыве нового "объединительного" собора с участием полномочных представителей УПЦ МП и УПЦ КП.
На данное заявление Вселенским патриархом президенту Украины Зеленскому была разъяснена позиция и основания решения Вселенского Патриарха о даровании ПЦУ Томоса и еще раз четко заявлено, что единственной канонической православной церковью Украины Вселенский патриархат признает лишь исключительно Православную Церковь Украины, о чем и свидетельствует провозглашенный и врученный в каноническом порядке Томос. На этом Вселенский Патриарх поблагодарил президента Украины за визит и пожелал ему успехов в его нелегкой и многотрудной миссии. После этого Вселенский Патриарх покинул зал встреч.Начинают поступать интересные подробности "встречи" Варфоломея и Зеленского. Короче говоря, Варфоломей его просто выгнал... Последнее его слово которое он произнес махнув на Вову рукой - "экселеунсон". Как нам объяснили, вообще то это с греческого означает "пошел вон", более мягкий перевод - "изыди" ! Вова, мы снимаем кипы перед твоим дипломатическим талантом...
Слышу, ботают по-русски, но ґэкают... -- Слава Украине! -- грю... ...а в ответ тишина. Типа, здрасьте, только...
Такого ещё ни разу небыло -- всегда был правильный отзыв.
И сходу вопрос: А ты шо, в Германии работаешь?
-- Где живу, там и работаю. А вы на панов пашете? (меня ж тоже зло берёт)
-- А как в Германии на работу устроиться?
-- Женись на любой немецкой пенсионерке -- и немцем станешь, и работать ненадо будет, ещё и наследство получишь...
...шо-то они меня не сильно поняли... ...другие у людей заботы -- работу искать.
А я пенсии, всё никак не дождусь...*)
Джулиане же в своем интервью всё сказал конкретно:
"В команде "президента" Зеленского есть люди, которые являются врагами Президента США Д. Трампа"
А что это за люди такие, товарисч Зеленский, огласите весь список, пжлста!