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 Політика України
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Все про:Газпром (442) Нафтогаз (568) Росія (19292) Коболєв (170)

 Росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів щодо газу, щоб з настанням холодів вдатися до шантажу, - Коболєв

Російська сторона має намір затягувати тристоронні переговори щодо газу.

Про це повідомив в мережі Facebook голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Президент у Туреччині дав дуже важливий сигнал, повідомивши, що вже цієї осені буде прийнято закон про концесії, який спростить співпрацю держави з приватним бізнесом. Це означає, що один з головних варіантів функціонування нашої ГТС після відокремлення оператора стає більш вірогідним", - йдеться в повідомленні.

Також Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" неодноразово говорив про перспективність передачі управління української ГТС консорціуму міжнародної компанії, особливо, якщо "Газпром" займе неконструктивну позицію на переговорах по транзиту.

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"Сьогодні бачимо, що росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів, щоб з настанням холодів вкотре вдатися до шантажу та викручування рук", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України".

За його словами зараз є особливо важливим грамотно і без помилок завершити проведення анбандлінгу за оптимальною моделлю ISO.

"Лише ця модель забезпечить можливість надалі захищати інтереси України в судах проти Газпрому і при цьому повністю виконати вимоги європейської газової директиви", - заявив він

Також Коболєв нагадав про створення філій "Оператор газотранспортної системи України" і "Оператор підземних сховищ газу".

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"До оператора ГТС вже переведено персонал, підготовлені до передачі активи. Дуже важливою для подальшої реалізації анбандлінгу є швидка сертифікація нового оператора з боку НКРЕКП. Лише після отримання всіх необхідних дозволів він зможе розпочати самостійну роботу", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142148
 
   
 Топ коментарі
 
пусть только попробуют. Зебля кааааааак позвонит, да каааааак прпросит:
-не шантажируйте нас пожаааааалуйста!
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А Вы мудак зачем миллионы премий получали чтоб статистом работать какой с вас менеджер который не способен обеспечить страну без раша газа хапуга
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зеблядь на пальчике коломойского крутится в направлении ветра, и как бы сильно ветер не дул петушок не взлетит.
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пусть только попробуют. ***** кааааааак позвонит, да каааааак прпросит:
-не шантажируйте нас пожаааааалуйста!
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ну, правильно - хай зелёненький учится, у петьки ж получалось, правда, петька на стабильной зарплатке была))
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******* на пальчике коломойского крутится в направлении ветра, и как бы сильно ветер не дул петушок не взлетит.
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очень мудрая мысль, только причем она к моему посту??
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Коболев, ты лучше давай вопрос о повышении твоей ЗП и премиальных поднимай, а то мамка твоя в США с голоду помирает! - курицу без соли ест, из-за отсутствия хлеба черную и красную икру прямо на колбасу мажет!!!
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Да, да! Гнать Коболева, а Ромчик сам анбандлинг, ***, выдаст на гора и всего за 7грн. 54 коп!
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хочешь помочь прёмгазу,да не знаешь как? Росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів щодо газу, щоб з настанням холодів вдатися до шантажу, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2079
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Тут вопрос не собственного потребления а транзита. Когда договора не будет - не будет прокачки. Европушка засуетится (особенно если еще зима будет холодная) и начнет давить Украину соглашаться на условия *****, бо типа вся ЕС замерзнет. Плюс Германия начнет еще интенсивнее под эту марку продавливать реализацию Северного потока 2. Вон вишь типа украинцы уперлись, а от этого страдают европейцы.
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Да, судя по всему ГТС это последний и уже битый козырь Украины в этом вопросе. То что северный поток2 не остановить ясно давно, а вот то что у коболева нет никакого ответа на это, выйдет боком всей Украине
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Ошибаетесь. ГТС это не только трубы. Это сложный комплекс в составе которого есть хранилища. А они один из ценнейших узлов самой ГТС. Так что вполне можно закупать газ по выгодной цене летом, а зимой по выгодной цене продавать.
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Холода еще не наступили,а Коболев иК•уже"выкручивают мозги".
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Да, да!
Гнать Коболева поганой метлой, а Колян не хуже Ромчика нам анбандлинг, ***, выдаст на гора и всего за 7грн. 53 коп!
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А Андрюшка... Ты чей помощник? На чьей стороне, мальчиш-плохиш!?
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А Вы мудак зачем миллионы премий получали чтоб статистом работать какой с вас менеджер который не способен обеспечить страну без раша газа хапуга
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О, а вот и Сержык падлючился, с разаблачение! Он и Ромчика, и Коляна переплюнет и анбандлинг, ***, выдаст на гора и всего за 7грн. 34 коп!
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о какая осведомленность 7грн. 34 коп я так понял ты сидишь на шоколадной кассе и деньги расписуешь или ты уже к новой власти примазался вы же как те черви где платят там и поносите да АФМАШ или ты преференции имеешь с Коболева что так яростно встал на защиту.
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Дорогой Сержик! Мы, порохоботы, выступаем от имени чистого разума, а поэтому не приемлем всякого рода истерики, завывания и прочие "проявления патриотизма". А пока в сухом остатке Украина имеет заметные успехи в международных судах при потугах практически ВСЕХ министерств и ведомств, только у Нафтогаза. Вапросы?
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Пора вже цього придурка гнати з "Нафтогазу".
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раиська-родина теплых полов...правда,по черному Росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів щодо газу, щоб з настанням холодів вдатися до шантажу, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4094

дмитрий stoff‏ @dim_stoff

У домов нет труб. Заметили? Девочки у колодца. Заволжье, 1890 год

Росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів щодо газу, щоб з настанням холодів вдатися до шантажу, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2994
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Почему это образец узаконненго мародерства еще не под следствием? Или новая власть хочет создать прецендент как надо себе премии выписывать и зарплаты за счет знедоленого населения. Далеко собрались товарищи слуги как бы возвращаться скоро не пришлось к разбитому корыту а не к кормушке.
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Он ведь Рыжий Черт. То есть- неприкасаемый. Как Чубайс, у соседей. Если покопаться, то и в Остальном Мире есть аналоги.
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То как нервничает и суетится Коболев, показывает что не все так радужно для нафтогаз. А спокойствие Газпрома еще больше заставляет его нервничать
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Эта рыжая малолетка, долго еще там сидеть будет?
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Ну то хай "стерхами" і доставляють в Європу. Їм же контракти виконувать.
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Первого января цена транзита будет определять Украина , пусть нервничает Газпром .
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коболев-герой ты им так и скажи - до задницы ваш газ
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