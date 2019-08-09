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 У ДТП під Житомиром постраждали 24 людини. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та автомобіля BMW під Житомиром травми дістали 24 людини.

Про це повідомляє Нацполіція області, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що 9 серпня близько 13.10 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП поблизу с. Тетерівка Житомирського району.

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Попередньо, на автодорозі зіткнулися мікроавтобус і автомобіль BMW, унаслідок чого травми дістали 24 людини. За наявною інформацією, в результаті зіткнення автомобіль BMW загорівся.

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Унаслідок ДТП травм різного ступеня тяжкості зазнали водій і 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій і пасажир легковика. Загиблих серед людей немає.

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На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського районного відділення поліції, екстрені служби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142146
 
 
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