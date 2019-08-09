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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:мінські угоди (1586) Яременко Богдан (5)

 Формулювання Мінських угод - дуже невдалі, але провести їхню ревізію нам не дадуть, - Яременко

Обраний нардеп від "Слуги народу", потенційний глава комітету Верховної Ради з міжнародних справ Богдан Яременко вважає, що якщо Україна не зможе повністю переграти ситуацію, то буде змушена виконати Мінські угоди в повному обсязі.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми не зможемо здійснити таку ревізію. Це велика ілюзія, якою заспокоювали протягом 5 років і мене як експерта, і в цілому громадськість. Мовляв, та ви не бійтеся, ніхто не збирається їх виконувати, це нісенітниця тощо. Ні, або ми програємо це до кінця, і нас змусять все виконати, або ми повністю переграємо ситуацію. Тому що на ревізію Мінська Росія навряд чи коли-небудь піде", - сказав Яременко.

Формулювання Мінських угод обраний депутат вважає "дуже невдалими".

"І вони не випадково такі невдалі в рамках Мінських угод. Про те, що там, наприклад, контроль за кордоном передається, після дня виборів - ну, що це таке? І ось це нам навряд чи дозволять змінити", - вважає депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасникам Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу потрібні статус, фінансування і дипломатичні паспорти, - Безсмертний

Яременко бачить вихід для України в тому, щоб спробувати повністю переграти ситуацію.

"Можна спробувати повністю змінити систему. Або привести ситуацію до того, що за замовчуванням всі, крім Росії, скажуть: не спрацювало, шукаймо щось інше. Тоді ми хоча б позбавимося тиску з боку Франції, Німеччини та США", - сказав він.

"Так, залишиться тиск з боку Росії, але це неминуче. Він буде завжди, поки існує Росія і цей конфлікт. Тому тут вибір невеликий", - підсумував Яременко.

Повний текст інтерв'ю з Богданом Яременком можна прочитати тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142145
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас мы будем наблюдать взрывы соевых пуканов. Порохоботы, что там за херню ваш идол наподписывал?
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"Я особисто сів і писав текст Мінських угод. Разом з Меркель." - цитата із інтерв'ю петі УП..
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Твой Порошенко и согласился на Минские угоды, предав Украину. Путин сцыкун и не пошел бы на открытую войну.
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представляю какими бы они были если бы ***** их подписывал...
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особый статус донбабве с правом вето решений парламента, сруцкий государственный, а ***** дает честное пионерское что больше так не будет.
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Ой да ладно А ТАКОЕ ПОНЯТИЕ КАК ОШИБКА ПЕРЕВОДА И ТОЛКОВАНИЯ это Слуга не знает придурком прикидывается знаменитым бумажка Минск тот втерлись подтерлись и послали на ах....или уже что дует в сторону Кремлядей... вылизывает заранее очко Путфюрреру??!!!
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Да петики, вам только и остаётся это повторять. Конечно же, Петя - лучший украинский дипломат!
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Начинают поступать интересные подробности "встречи" Варфоломея и Зеленского. Короче говоря, Варфоломей его просто выгнал... Последнее его слово которое он произнес махнув на Вову рукой - "экселеунсон". Как нам объяснили, вообще то это с греческого означает "пошел вон", более мягкий перевод - "изыди" ! Вова, мы снимаем кипы перед твоим дипломатическим талантом...
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А откуда начинает поступать информация? Не из офиса ли сивочелого рехворматора?
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инсайд из офиса зеленых лягушат, кстати в украинский дом они не переедут.
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....кстати в украинский дом они не переедут...
Кстати, абсолютно индифферентно. Их личное дело куда.
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По разъяснению источников из Фанара. Представители МИД Украины и представители канцелярии Вселенского Патриарха Варфоломея действительно готовили совместную декларацию призывающую к единству церквей Украины. Со стороны Вселенского патриарха работу курировал епископа Иларион. Декларация была готова и согласована обеими сторонами.
Непосредственно при встрече президент Украины Зеленский потребовал внесению в ее текст обращения о созыве нового "объединительного" собора с участием полномочных представителей УПЦ МП и УПЦ КП.
На данное заявление Вселенским патриархом президенту Украины Зеленскому была разъяснена позиция и основания решения Вселенского Патриарха о даровании ПЦУ Томоса и еще раз четко заявлено, что единственной канонической православной церковью Украины Вселенский патриархат признает лишь исключительно Православную Церковь Украины, о чем и свидетельствует провозглашенный и врученный в каноническом порядке Томос. На этом Вселенский Патриарх поблагодарил президента Украины за визит и пожелал ему успехов в его нелегкой и многотрудной миссии. После этого Вселенский Патриарх покинул зал встреч.
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Сечо волый (моча из-под вола),вали отсюда на сруресурсы ,хрюсский негодяй!
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Дибил ! Excelente - отлично в переводе и не мели ерунды .
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Опять "если бы", пока что по факту имеем подписанную Пецей полную сдачу Украины, при этом еще и неявно, так что москва по соглашениям не при чем. Вот такой "великий дипломат", "внешняя политика" итд.
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срачу между ушей ты имеешь, тормозаец! ни одной ********** хотелки по факту не выдрочилось, только санкции и два огрызка 2-х областей как умственно отсталый ребенок на содержании.
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про крым ты забыл, как и твой шоколадный хозяин, да и два "огрызка" как ты выразился, с городами-миллионниками это типа совсем немного, да. ***** никуда не спешит, для него ситуация идеальна - вместо разговоров об оккупации теперь все говорят про "выполнение минских", а там про РФ ни слова.
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а где написано что мы признаем крым територией рф? На сколько я помню крым окупированая територия Украины. назови мне хотя бы один пункт сдачи, задрыпало ты зеленочешуйчатое.
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да, ***** очень сильно волнуется чьим ты признаешь крым! Прямо спит и думает. Вот такие долбодятлы, так рассуждающие, и отправили моряков к оккупанту.
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собственно на этом непризнании и держаться санкции за крым, но у тебя, дрыстопляса, методичка вместо мозга так что понимания простых вещей я от тебя не жду.
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про методичку ты по фрейду проговорился, так что санкции уже дожали *****, когда он крым вернет, или крым не считается "хотелкой"?
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*дохлый кацап*,а не пошел бы ты ...работать на такси
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Сейчас мы будем наблюдать взрывы соевых пуканов. Порохоботы, что там за херню ваш идол наподписывал?
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мне не нравится заявления этого эсперта "что значит мы должны?" кому должны когда почему! у кого мы чего то брали что должны!! а рабское клеймо всем Украинцам мы не должны ставить? ЭЙ ЭСПЕРТ?!!
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Пеца Главсвин подписал -> значит надо выполнять. На тот момент, между прочим, он был действующий президент Украины. За минский договорняк топит весь Запад, включая США. И сейчас если публично отказаться от "минска", то санкции могут ввести уже против Украины.
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наскоко я в курсе минские соглашения никем ни подписаны ни ПЕТЕЙ ни МЕРКЕЛЬ ни ПУТИНЫМ! так что ты что то путаешь!
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Эт точно.
Там подписи Тальявини, Зураба, Кучмы и двух покойников -- бывшего Захара и будущего Плотницкого.
Бумага просто ни о чем. Даже не мягкая.

Эта тема никому в Украине не интересна
ну кроме угольных баронов и их холопов.
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насчет санкций против Украины, пусть сначала США выполнит будапештский договор а потом вводит санкции!! Ну или США может не выполнять свои договора прям как рашка!!
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Де ж ти, сраний "експерт", був, коли підписували домовленості? Щось тебе не було чути...
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Ты, тов. Яременко, прочитай вот это:

Хорошо бы осознать одну капитальную вещь: будущий мир не будет автоматическим возвращением к миру довоенному.
Потому как всякая война начинается с целью улучшить для себя условия, в которых ты находился до войны. Россия, начавшая войну, никогда не согласиться откатиться до статуса-кво начала 2014 года.
А это значит, что никакого мира на наших условиях не будет.
Мы должны, в первую очередь сами себе, признаться, что украинско-российская война 2014 года нами проиграна, и последние сражения этой войны произошли под Иловайском и Дебальцевым с печальными для нас последствиями.
В результате войны мы потеряли Крым и большую часть Донбасса. Ощутимый ущерб был нанесен нашей армии и экономике. Она повлекла за собой многочисленные жертвы и разрушения. Миллион (или даже больше) людей стали вынужденными переселенцами.
То, что сейчас происходит на линии столкновения - это не война. Потому что в своем классическом понимании война предполагает какие-то действия: наступление, оборону (если присутствует факт наступления врага), встречный бой, маневр, обход с флангов, окружение, сосредоточение и рассредоточение войск...
Ничего этого мы не видим. Сидение в окопах, бесконечное ожидание вражеского наступления и ответки на обстрелы врага - это не война. Это -состояние, деморализующее армию и общество.
Нам надо признаться себе, что то, что мы сегодня имеем - это уже и есть послевоенный мир, только не оформленный юридически. Мир после поражения.
Мирное соглашение с Россией, которое готовят нам наши западные партнеры, будет ничем иным, как актом вынужденной капитуляции - и это тоже нам надо для себя осознать.
И все, что в наших силах: выторговать для себя как можно более выгодные условия этой капитуляции. А потом мужественно и с честью вынести этот позор.
...И поставив жирную точку на этой войне, немедленно начать готовиться к новой войне - освободительной.
Не к оборонительной, что у нас происходит сейчас, не к повторению иловайского и дебальцевского сценариев (только в более успешных вариантах), а к наступательной молниеносной войне за возвращение наших территорий.
Войне, которую мы начнем лет через 10, а то и через 20.
Там мы столкнемся с новыми вызовами, с новыми видами вооружений, новыми тактическими схемами. Их сегодня РФ успешно испытывает на наших солдатах. Для нее это
своего рода вид общевойсковых учений с условиями, максимально приближенными к боевым (или, вообще, боевыми). Таким образом она готовит свою профессиональную армию для будущих войн. С нами в том числе.
Эта армия российская и одновременно состоящая на 90% из граждан Украины - бывших или остающихся таковыми, и на 10% из натуральных россиян. Бывшие украинцы - это уже не ополченцы, это хорошо обученные наемники , сидящие на денежном довольствии.
И поскольку война наша вроде и не война даже, то многим выходцам из Крыма и Донбасса, которые не могут найти для себя работу на оккупированных территориях, такая служба очень даже нравится.
Они воюют в российской форме, с российским вооружением, по российским уставам и российским тактическим схемам, отдают и выслушивают приказы на российском языке. И в то же время они рождены на украинской земле.
Потому правы и те, кто говорит, что мы воюем с регулярной российской армией, и те, кто утверждает, что украинцы воюют по обе стороны. Это привычная тактика всех империй - пытаться покорить народ янычарами, рожденными этим самым народом.
Поэтому нам придется воевать с теми, кто тоже считает себя хозяином на нашей земле. Кто будет видеть свою правду в том, чтобы убить нас и верить, что за ними -Бог. И нам никуда не деться без культивирования образа такого врага, каким бы античеловечным это не казалось.
В любом случае надо смотреть в будущее, а не терзать былые раны. "Освободительная война на Донбассе и в Крыму " сегодня звучит как фантастика. Но что из казавшегося когда-то фантастикой не стало сегодня реальностью?
Война, которую мы начнем через 10-20 лет будет высокотехнологичной. А потому уже сейчас очень нужны разработки, которые будут востребованы в далеком будущем. Чтобы у нас было время их опробировать, испытать, запустить в массовое производство и иметь в резерве. И они должны быть такими, чтобы ко времени начала новой войны не устареть.
Мы уже сейчас должны позаботиться о поколении юношей и мальчиков, которым придется воевать в той войне. Сегодня они ходят в школу, а может быть даже, в детский сад. Но уже сейчас их нужно готовить к будущей войне, чтобы они подошли к ней здоровыми, выносливыми и хорошо обученными военному делу - потому что это позволит радикально снизить человеческие потери.
Мы уже сейчас должны нарабатывать новые стратегии ведения войны и готовить будущих офицеров и генералов, которым придется вести солдат в бой. И они не должны готовиться к прошлой войне, а только к войне будущего.
Мы должны возродить экономику и поднять ее на такой уровень, чтобы вести новую, освободительную войну, не снижая уровня благосостояния в стране, не вводя военное положение и не мобилизуя дополнительных ресурсов. Ибо наш народ не захочет такой войны,которая заставила бы его терпеть лишения.
Мы должны кропотливо и целенаправленно работать с теми, кто остался в оккупации, и, где можно, создавать законсервированные базы и законспирированные группы для возможного восстания. В маленьких селах и поселках Донбасса живет немало украинцев.
Нужна обширная программа по растлению и подкупу местной аристократии оккупированных земель, полевых командиров и их потомков.
Будущая война обещает быть не только высокотехнологичной и но и в высшей степени бесчестной, вопреки всем правилам и конвенциям. Где не различить, кто комбатант, кто некомбатант. Где враг будет переодеваться в нашу форму, а мы в форму врага. Где мы будем вести войну на выживание - а война на выживание не проходит по правилам.
Через 10 лет страна и ее новые, молодые руководители должны быть готовы к часу "Ч", благоприятному для стремительного наступления моменту - который обязательно наступит.
Нет, РФ не развалится. И США ее не победит. Просто где-то в это время состоится смена власти в России - уйдет на покой (или будет похоронен у кремлевской стены) престарелый вождь. И, как всегда бывает в тоталитарной стране, наступит время междувластия, хаоса и придворной борьбы за трон.За нее потомки Кадырова будут грызть горло потомкам Навального. И это будет знатная резня.
Печально будет, если междувластие в России настанет раньше - мы еще будем не готовы. Поэтому лучше -10 лет.
И нужно будет успеть в этот недолгий период внутривидовой кремлевской борьбы после похорон Путина вклиниться со своими бронетанковыми частями и ударными дронами.
Не более чем за день (больше времени нам никто не даст) надо будет всеми имеющимися силами выйти к границам с РФ на Донбассе и в Крыму. Так быстро, чтобы не успели опомниться в Кремле и не успели созвать СБ ООН...
Войну нельзя просто сидеть и ожидать. Войну надо планировать.
Хотя... Возможно нашим потомках не захочется возвращать потерянное не ими. Они привыкнут к жизни без Крыма и части Донбасса. Ну что ж, им решать. Наше дело -подготовить их к такой возможности во всеоружии.
...Но для начала надо признаться себе, что мы потерпели поражение. Признание очевидного - не зрада.
Зрада - водить собственный народ за нос, культивируя мифы о скорой перемоге, о доблестных солдатах НАТО, которые нас защитят, об украинской армии " вооруженной лучше всех в Европе" (услышанное сегодня на Прямом), о быстром и бесповоротном распаде России ит.д. и т.п....
Давайте не обманывать ни себя, ни своих детей. С правдой легче переносить испытания.Источник: https://censor.net.ua/b3142064
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Ого, слов скока...

Два года успешной экономики Украины и кацапы, от зависти, перегрызут Путину горло.
Наша победа - это развитие державы. Успешная Украина - это желание ее собственного народа защищать здобутки. Да засцыт, гопник Путин, единства украинского народа. И некуй так длинно писать: все очень и очень просто.
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Лучшая месть врагу - жить лучше!
Есть одна проблема, "низы" работать не хотят.
"Верхи" никак брюхо себе не набьют.
Ну и проблемы, которые разделяют Украину. Пока их не решим, они так и будут раздирать.
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Уточню. "Низы" не хотят работать за нищенскую зарплату.
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Это уж точно... На народ пенять - это последнее дело. Все дело в голове. У Оурэла, в "Скотном дворе", коняра была, которая пахала и пистела, шо нужно еще больше работать, не взирая на поведение власти. Так эту коняку и сдали на скотобойню, за ее трудовые подвиги, када она захерела. На верху нужно бошки отрывать, а народ работать будет.
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Дельно. Только не нужно везде совать слово "капитуляция". Проигрыш в войне это не всегда капитуляция. Россия например не капитулировала ни в 1855 ни в 1905-м, хотя обе войны продула.
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да и в первой мировой не продула...просто поменяла царя на ленина,побраталась в десна с немцами и плавно перевела мировую войну в гражданскую...а шоб чужие боялись Формулировки Минских соглашений - очень неудачные, но провести их ревизию нам не дадут, - Яременко - Цензор.НЕТ 9226
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Так ты тоже ватный длбб,зашифрованный ,что за хрень ************ ты несешь,чулпан?
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Гавно из ротика выплюнь, а то твово я речь невнятная не понятна!
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не нравится имя Хаматовой - чулпан,тогда будешь Осланом
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Порошенко - міг і фактично уже це зробив, пропихнувши миротворчу місію ООН для забезпечення безпеки та контролю над кордоном!
Але ж ви цсе це просрали!
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Твой Порошенко и согласился на Минские угоды, предав Украину. Путин сцыкун и не пошел бы на открытую войну.
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Угоди це безсистемний набір пунктів, і все залежить від того, яку пслідовність виконання цих пунктів проштовхнути.
Порох проштовхнув нашу послідовність, спочатку безпека, потім все інше. Безпека означає міжнародний котроль над територією та кордоном і забезпечення участі у виборах українських партій та проведення виборів за українським законодавством, а потім, все інше, якщо захочуть.
Зєєєля все прорлав і навіть не зрозумівши коли і як. Кілька невдалих заяв і все!
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Да, петики, дураки украинцы все просрали, не проголосовав за Петю. Дали бы ему ещё 5 лет, - и золотой ключик был бы у нас в кармане!
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Вас просто обдурили Жителі Иорданської ДолинИ. Прийде час ви все зрозумієте, а я спобую процес прискорити.
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Зачица тянем время, укрепляем Украину, а развал Рассейки не за горами. Все решится само собой. Посмотрим, шо нам 10 августа в Мацкве покажет.
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Правильно, главное - не мешать кацапне: они и сами успешно "самоликвидируются" по всей кацапии: то горит, то взрывается, то тонет.. Формулировки Минских соглашений - очень неудачные, но провести их ревизию нам не дадут, - Яременко - Цензор.НЕТ 825 Формулировки Минских соглашений - очень неудачные, но провести их ревизию нам не дадут, - Яременко - Цензор.НЕТ 825
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формулировки позволяют обеим сторонам трактовать их на свой лад, при том что Украине за свою трактовку ничего не будет, а козломордору за это засунут санкции за щечку.
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"Я особисто сів і писав текст Мінських угод. Разом з Меркель." - цитата із інтерв'ю петі УП..
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Почему не дадут переписать?
Дадут!
На каких условиях - нас не устраивает.
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Почали виправдовуватися за майбутні зради.
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О том, что там, например, контроль за границей передается, после дня выборов( а что же этот "служивый" не поет песю о том,что выборы должны состоятся согласно Украинского законодательства с участием именно украинских партий ..."служивые " ,или рашистские "манкурты" ?- ну, что это такое? И вот это нам вряд ли позволят изменить", - считает депутат.
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едит зебил по ушам зебилятам а те раскрыв рты послушно мохает головами высказывая - точно, да плохой там текст и порох сделал всё плохо. А но то они зебилята, чтоб им по ушам проехать, ведь анализировать то что только рашка отгребла санкции за не выполнение Минского договора, это неа, это им уже слишком сложно.
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феджейка, твой Пеца недавно пяткой себя в грудь бил, шо это он лично писал текст минского договорняка. Тут на Цензоре целая статья была про это.
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Лахтинский баран,иди бээээкай на срусайты ,негодяй...
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Формулировки Минских соглашений - очень неудачные

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А ведь Петя в свое время хвастался, что Минское соглашение писал лично он вместе с Меркель.
А сейчас он и порохоботы по этому поводу молчат, как будто гомна в рот набрали.
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И лишь благодаря НФ, Минский договорняк не узаконили под давленеим ПАП.
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Так не ездите в Минск, пока вас сильно не попросят.
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Алех Известная ,ты трансвестит что ли или просто херой рф?
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Це чудіщє волохате якого рота роззявляє??? Якщо вова буде весь час казати, що: "Все вирішили без нас" то дійсно нічого не вийде... якщо нічого не вмієте, тоді - НАХЄРА ВИ ТУДИ ПОЛІЗЛИ??? ПЛЯТЬ...
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===Потому что на ревизию Минска Россия едва ли когда-нибудь пойдет===

Порошекно хвастался, что именно он написал текст минских угод. Т.е. он играет на стороне Путина? И помнится, он всячески проталкивал изменения в Конституцию и таки протолкнул разрушительный закон об особом статусе. Только сопротивление общества не дало изменить Конституцию. Которую Порошенко должен был защищать. Порошенко за государственную измену должен надолго поселиться в тюрьме
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