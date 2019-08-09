 Формулювання Мінських угод - дуже невдалі, але провести їхню ревізію нам не дадуть, - Яременко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми не зможемо здійснити таку ревізію. Це велика ілюзія, якою заспокоювали протягом 5 років і мене як експерта, і в цілому громадськість. Мовляв, та ви не бійтеся, ніхто не збирається їх виконувати, це нісенітниця тощо. Ні, або ми програємо це до кінця, і нас змусять все виконати, або ми повністю переграємо ситуацію. Тому що на ревізію Мінська Росія навряд чи коли-небудь піде", - сказав Яременко.
Формулювання Мінських угод обраний депутат вважає "дуже невдалими".
"І вони не випадково такі невдалі в рамках Мінських угод. Про те, що там, наприклад, контроль за кордоном передається, після дня виборів - ну, що це таке? І ось це нам навряд чи дозволять змінити", - вважає депутат.
Яременко бачить вихід для України в тому, щоб спробувати повністю переграти ситуацію.
"Можна спробувати повністю змінити систему. Або привести ситуацію до того, що за замовчуванням всі, крім Росії, скажуть: не спрацювало, шукаймо щось інше. Тоді ми хоча б позбавимося тиску з боку Франції, Німеччини та США", - сказав він.
"Так, залишиться тиск з боку Росії, але це неминуче. Він буде завжди, поки існує Росія і цей конфлікт. Тому тут вибір невеликий", - підсумував Яременко.
Повний текст інтерв'ю з Богданом Яременком можна прочитати тут.
Кстати, абсолютно индифферентно. Их личное дело куда.
Непосредственно при встрече президент Украины Зеленский потребовал внесению в ее текст обращения о созыве нового "объединительного" собора с участием полномочных представителей УПЦ МП и УПЦ КП.
На данное заявление Вселенским патриархом президенту Украины Зеленскому была разъяснена позиция и основания решения Вселенского Патриарха о даровании ПЦУ Томоса и еще раз четко заявлено, что единственной канонической православной церковью Украины Вселенский патриархат признает лишь исключительно Православную Церковь Украины, о чем и свидетельствует провозглашенный и врученный в каноническом порядке Томос. На этом Вселенский Патриарх поблагодарил президента Украины за визит и пожелал ему успехов в его нелегкой и многотрудной миссии. После этого Вселенский Патриарх покинул зал встреч.
Там подписи Тальявини, Зураба, Кучмы и двух покойников -- бывшего Захара и будущего Плотницкого.
Бумага просто ни о чем. Даже не мягкая.
Эта тема никому в Украине не интересна
ну кроме угольных баронов и их холопов.
Хорошо бы осознать одну капитальную вещь: будущий мир не будет автоматическим возвращением к миру довоенному.
Потому как всякая война начинается с целью улучшить для себя условия, в которых ты находился до войны. Россия, начавшая войну, никогда не согласиться откатиться до статуса-кво начала 2014 года.
А это значит, что никакого мира на наших условиях не будет.
Мы должны, в первую очередь сами себе, признаться, что украинско-российская война 2014 года нами проиграна, и последние сражения этой войны произошли под Иловайском и Дебальцевым с печальными для нас последствиями.
В результате войны мы потеряли Крым и большую часть Донбасса. Ощутимый ущерб был нанесен нашей армии и экономике. Она повлекла за собой многочисленные жертвы и разрушения. Миллион (или даже больше) людей стали вынужденными переселенцами.
То, что сейчас происходит на линии столкновения - это не война. Потому что в своем классическом понимании война предполагает какие-то действия: наступление, оборону (если присутствует факт наступления врага), встречный бой, маневр, обход с флангов, окружение, сосредоточение и рассредоточение войск...
Ничего этого мы не видим. Сидение в окопах, бесконечное ожидание вражеского наступления и ответки на обстрелы врага - это не война. Это -состояние, деморализующее армию и общество.
Нам надо признаться себе, что то, что мы сегодня имеем - это уже и есть послевоенный мир, только не оформленный юридически. Мир после поражения.
Мирное соглашение с Россией, которое готовят нам наши западные партнеры, будет ничем иным, как актом вынужденной капитуляции - и это тоже нам надо для себя осознать.
И все, что в наших силах: выторговать для себя как можно более выгодные условия этой капитуляции. А потом мужественно и с честью вынести этот позор.
...И поставив жирную точку на этой войне, немедленно начать готовиться к новой войне - освободительной.
Не к оборонительной, что у нас происходит сейчас, не к повторению иловайского и дебальцевского сценариев (только в более успешных вариантах), а к наступательной молниеносной войне за возвращение наших территорий.
Войне, которую мы начнем лет через 10, а то и через 20.
Там мы столкнемся с новыми вызовами, с новыми видами вооружений, новыми тактическими схемами. Их сегодня РФ успешно испытывает на наших солдатах. Для нее это
своего рода вид общевойсковых учений с условиями, максимально приближенными к боевым (или, вообще, боевыми). Таким образом она готовит свою профессиональную армию для будущих войн. С нами в том числе.
Эта армия российская и одновременно состоящая на 90% из граждан Украины - бывших или остающихся таковыми, и на 10% из натуральных россиян. Бывшие украинцы - это уже не ополченцы, это хорошо обученные наемники , сидящие на денежном довольствии.
И поскольку война наша вроде и не война даже, то многим выходцам из Крыма и Донбасса, которые не могут найти для себя работу на оккупированных территориях, такая служба очень даже нравится.
Они воюют в российской форме, с российским вооружением, по российским уставам и российским тактическим схемам, отдают и выслушивают приказы на российском языке. И в то же время они рождены на украинской земле.
Потому правы и те, кто говорит, что мы воюем с регулярной российской армией, и те, кто утверждает, что украинцы воюют по обе стороны. Это привычная тактика всех империй - пытаться покорить народ янычарами, рожденными этим самым народом.
Поэтому нам придется воевать с теми, кто тоже считает себя хозяином на нашей земле. Кто будет видеть свою правду в том, чтобы убить нас и верить, что за ними -Бог. И нам никуда не деться без культивирования образа такого врага, каким бы античеловечным это не казалось.
В любом случае надо смотреть в будущее, а не терзать былые раны. "Освободительная война на Донбассе и в Крыму " сегодня звучит как фантастика. Но что из казавшегося когда-то фантастикой не стало сегодня реальностью?
Война, которую мы начнем через 10-20 лет будет высокотехнологичной. А потому уже сейчас очень нужны разработки, которые будут востребованы в далеком будущем. Чтобы у нас было время их опробировать, испытать, запустить в массовое производство и иметь в резерве. И они должны быть такими, чтобы ко времени начала новой войны не устареть.
Мы уже сейчас должны позаботиться о поколении юношей и мальчиков, которым придется воевать в той войне. Сегодня они ходят в школу, а может быть даже, в детский сад. Но уже сейчас их нужно готовить к будущей войне, чтобы они подошли к ней здоровыми, выносливыми и хорошо обученными военному делу - потому что это позволит радикально снизить человеческие потери.
Мы уже сейчас должны нарабатывать новые стратегии ведения войны и готовить будущих офицеров и генералов, которым придется вести солдат в бой. И они не должны готовиться к прошлой войне, а только к войне будущего.
Мы должны возродить экономику и поднять ее на такой уровень, чтобы вести новую, освободительную войну, не снижая уровня благосостояния в стране, не вводя военное положение и не мобилизуя дополнительных ресурсов. Ибо наш народ не захочет такой войны,которая заставила бы его терпеть лишения.
Мы должны кропотливо и целенаправленно работать с теми, кто остался в оккупации, и, где можно, создавать законсервированные базы и законспирированные группы для возможного восстания. В маленьких селах и поселках Донбасса живет немало украинцев.
Нужна обширная программа по растлению и подкупу местной аристократии оккупированных земель, полевых командиров и их потомков.
Будущая война обещает быть не только высокотехнологичной и но и в высшей степени бесчестной, вопреки всем правилам и конвенциям. Где не различить, кто комбатант, кто некомбатант. Где враг будет переодеваться в нашу форму, а мы в форму врага. Где мы будем вести войну на выживание - а война на выживание не проходит по правилам.
Через 10 лет страна и ее новые, молодые руководители должны быть готовы к часу "Ч", благоприятному для стремительного наступления моменту - который обязательно наступит.
Нет, РФ не развалится. И США ее не победит. Просто где-то в это время состоится смена власти в России - уйдет на покой (или будет похоронен у кремлевской стены) престарелый вождь. И, как всегда бывает в тоталитарной стране, наступит время междувластия, хаоса и придворной борьбы за трон.За нее потомки Кадырова будут грызть горло потомкам Навального. И это будет знатная резня.
Печально будет, если междувластие в России настанет раньше - мы еще будем не готовы. Поэтому лучше -10 лет.
И нужно будет успеть в этот недолгий период внутривидовой кремлевской борьбы после похорон Путина вклиниться со своими бронетанковыми частями и ударными дронами.
Не более чем за день (больше времени нам никто не даст) надо будет всеми имеющимися силами выйти к границам с РФ на Донбассе и в Крыму. Так быстро, чтобы не успели опомниться в Кремле и не успели созвать СБ ООН...
Войну нельзя просто сидеть и ожидать. Войну надо планировать.
Хотя... Возможно нашим потомках не захочется возвращать потерянное не ими. Они привыкнут к жизни без Крыма и части Донбасса. Ну что ж, им решать. Наше дело -подготовить их к такой возможности во всеоружии.
...Но для начала надо признаться себе, что мы потерпели поражение. Признание очевидного - не зрада.
Зрада - водить собственный народ за нос, культивируя мифы о скорой перемоге, о доблестных солдатах НАТО, которые нас защитят, об украинской армии " вооруженной лучше всех в Европе" (услышанное сегодня на Прямом), о быстром и бесповоротном распаде России ит.д. и т.п....
Давайте не обманывать ни себя, ни своих детей. С правдой легче переносить испытания.Источник: https://censor.net.ua/b3142064
Два года успешной экономики Украины и кацапы, от зависти, перегрызут Путину горло.
Наша победа - это развитие державы. Успешная Украина - это желание ее собственного народа защищать здобутки. Да засцыт, гопник Путин, единства украинского народа. И некуй так длинно писать: все очень и очень просто.
Есть одна проблема, "низы" работать не хотят.
"Верхи" никак брюхо себе не набьют.
Ну и проблемы, которые разделяют Украину. Пока их не решим, они так и будут раздирать.
Але ж ви цсе це просрали!
Порох проштовхнув нашу послідовність, спочатку безпека, потім все інше. Безпека означає міжнародний котроль над територією та кордоном і забезпечення участі у виборах українських партій та проведення виборів за українським законодавством, а потім, все інше, якщо захочуть.
Зєєєля все прорлав і навіть не зрозумівши коли і як. Кілька невдалих заяв і все!
Дадут!
На каких условиях - нас не устраивает.
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А ведь Петя в свое время хвастался, что Минское соглашение писал лично он вместе с Меркель.
А сейчас он и порохоботы по этому поводу молчат, как будто гомна в рот набрали.
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Порошекно хвастался, что именно он написал текст минских угод. Т.е. он играет на стороне Путина? И помнится, он всячески проталкивал изменения в Конституцию и таки протолкнул разрушительный закон об особом статусе. Только сопротивление общества не дало изменить Конституцию. Которую Порошенко должен был защищать. Порошенко за государственную измену должен надолго поселиться в тюрьме