 Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу: обговорили питання політв'язнів і запровадження СММ ОБСЄ в Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зустріч відбулася зі спільної ініціативи сторін і мала на меті поглиблення співпраці Офісу Президента, представництва Глави держави у Криму та Меджлісу кримськотатарського народу й координацію зусиль для деокупації півострова та його реінтеграції. У заході взяли участь постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, член Меджлісу Рустем Умеров.

"Наша зустріч планувалася, щоб ближче познайомитися, пройтися по всіх принципових питаннях щодо Криму, захисту кримських татар. Які кроки ми маємо разом робити, що вже здійснюється з вашого боку", – сказав Володимир Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський взяв участь у відкритті Центру кримськотатарської діаспори в Анкарі. ФОТОрепортаж

Учасники обговорили питання захисту прав людини, зокрема політв’язнів, на території тимчасово окупованої АР Крим та м. Севастополя. Також ішлося про законодавчі ініціативи та гуманітарні питання.

Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров поінформували Главу держави про поточну ситуацію на окупованому півострові. Лідер кримськотатарського народу акцентував на тому факті, що окупанти намагаються всіляко пригнічувати корінний народ Криму.

З метою фіксації всіх порушень прав людини у Криму голова Меджлісу кримськотатарського народу та лідер кримськотатарського народу запропонували порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії на тимчасово окупованому півострові. Вони наголосили, що відповідне право вже мають Моніторингова група ООН з прав людини та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей. Постійний представник Президента в АРК Антон Кориневич наголосив, що окупаційна влада РФ не допускає міжнародні моніторингові місії з прав людини на тимчасово окупований півострів, оскільки розуміє, що зібрані факти можуть бути використані у міжнародних судових інстанціях, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.

"Вона має мандат по всій Україні, але її не допускають у Крим. Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в’їжджати у Крим", – констатував Рефат Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення українських політв'язнів стане однією з тем обговорення під час візиту Зеленського в Туреччину, - Чубаров