EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  790  17
Все про:Джемілєв (223) Зеленський (2353) Чубаров (368) кримські татари (1404) Офіс Президента (41)

 Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу: обговорили питання політв'язнів і запровадження СММ ОБСЄ в Криму

9 серпня, у Міжнародний день корінних народів світу, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зустріч відбулася зі спільної ініціативи сторін і мала на меті поглиблення співпраці Офісу Президента, представництва Глави держави у Криму та Меджлісу кримськотатарського народу й координацію зусиль для деокупації півострова та його реінтеграції. У заході взяли участь постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, член  Меджлісу Рустем Умеров.

"Наша зустріч планувалася, щоб ближче познайомитися, пройтися по всіх принципових питаннях щодо Криму, захисту кримських татар. Які кроки ми маємо разом робити, що вже здійснюється з вашого боку", – сказав Володимир Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський взяв участь у відкритті Центру кримськотатарської діаспори в Анкарі. ФОТОрепортаж

Учасники обговорили питання захисту прав людини, зокрема політв’язнів, на території тимчасово окупованої АР Крим та м. Севастополя. Також ішлося про законодавчі ініціативи та гуманітарні питання.

Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу: обговорили питання політвязнів і запровадження СММ ОБСЄ в Криму 01

Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров поінформували Главу держави про поточну ситуацію на окупованому півострові. Лідер кримськотатарського народу акцентував на тому факті, що окупанти намагаються всіляко пригнічувати корінний народ Криму.

З метою фіксації всіх порушень прав людини у Криму голова Меджлісу кримськотатарського народу та лідер кримськотатарського народу запропонували порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії на тимчасово окупованому півострові. Вони наголосили, що відповідне право вже мають Моніторингова група ООН з прав людини та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей. Постійний представник Президента в АРК Антон Кориневич наголосив, що окупаційна влада РФ не допускає міжнародні моніторингові місії з прав людини на тимчасово окупований півострів, оскільки розуміє, що зібрані факти можуть бути використані у міжнародних судових інстанціях, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.

"Вона має мандат по всій Україні, але її не допускають у Крим. Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в’їжджати у Крим", – констатував Рефат Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення українських політв'язнів стане однією з тем обговорення під час візиту Зеленського в Туреччину, - Чубаров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142140
 
   
 Топ коментарі
 
Навіщо обговорювати те, що виконати не зможеш? Ще потрібно пообіцяти вічну молодість, або вічне життя. Це буде такий самий обман. Чому не обговорювати реальні речі і пояснювати свої реальні можливості?
 показати весь коментар
 
А Зеленський проінформував представників Меджлісу про образи, які постійно пишуть його прихильники у бік кримських татар? Щось не віриться у практичні кроки зевлади щодо захисту громадян України в Криму.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У татар нет своей автономии. Может, если бы Украина сейчас им дала её, у них был бы стимул бороться с кацапами? А так, занимаются коллабрационизмом...
 показати весь коментар
 
Не кто им не чего не даст . Родину нужно защищать , а не пилить бюджет по выгоде .
 показати весь коментар
 
Порох обещал. Рада не проголосовала. Не было 300 голосов.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а 4-х погибших ***** посмертно награждать не будет чтобы путин не обиделся?
 показати весь коментар
 
 
А Зеленський проінформував представників Меджлісу про образи, які постійно пишуть його прихильники у бік кримських татар? Щось не віриться у практичні кроки зевлади щодо захисту громадян України в Криму.
 показати весь коментар
 
 
Не просто негатива, а непідтвердженої інформації. Про деяку вже відомо, що то була відверта брехня.
 показати весь коментар
 
Навіщо обговорювати те, що виконати не зможеш? Ще потрібно пообіцяти вічну молодість, або вічне життя. Це буде такий самий обман. Чому не обговорювати реальні речі і пояснювати свої реальні можливості?
 показати весь коментар
 
 
Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа

А я б не встречался .
 показати весь коментар
 
Этот Куприк просто провокатор, не обращайтевнимание.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору