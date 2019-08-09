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Все про:ВР (5302) Разумков Дмитро (132)

 Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Слуга народу" пропонує провести перше пленарне засідання Ради 29 серпня.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова обрали головою підготовчої групи з підготовки першого засідання новообраної Ради.

Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков 01

Дмитро Разумков

Після цього спікер Андрій Парубій, який відкрив засідання, пішов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи

Тим часом, Разумков заявив, що "Слуга народу" пропонує провести перше пленарне засідання Ради 29 серпня.

За таке рішення проголосувала більшість присутніх делегатів від партій.

Разумков пояснив рішення бажанням не відтягувати запуск політичного процесу.

"Опозиційна платворма "За життя" пропонувала дату 20 серпня, проте Разумков зазначив, що це не можливо через процедури, бо має пройти мінімум 20 днів після оголошення результатів виборів.

Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков 02

Артур Герасимов від імені "Європейської Солідарності" зазначив, що краще було б провести засідання після 29 серпня, щоб уникнути можливого оскарження цього рішення.

Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142138
 
   
 Топ коментарі
 
Это герой всех сражений , начиная от Куликовской битвы . По мнению офшорной свыни .
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А, чего это дурачок со справкой ушел, обиделся шоле?
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Согласен . Ахметовское дерьмо себя покажет .
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И снова грохот,
И снова гром.
рвутся пуканы и пердаки
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Допкиных как почетных наркоманов , пригласите бо скучно .
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А, чего это дурачок со справкой ушел, обиделся шоле?
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Только у нас возможно такое: спикер (!!!) с "фефектами фикции" и как бонус - со справкой о дебилизме. Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2372
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"Дядя, ты дурак?"(с) А ведь сколько лет тебя здесь вижу - казался как бы...ммм..."умнее". Показалось, похоже.. Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2154
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Головне, що він добре вимовляє: «путін -*****».
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Зато рэформатор, панимать нужно！
Вообще то пичаль пичльная, конечно.
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Жалкое оправдание, ей-Богу..тем более все знают, что у логопефта таки действительно есть справка с советских времен о дебилизме, ну чего хамить, а? Вы не меня унижаете этим, а прежде всего себя.
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Вы с херакелом иванычем ну никак не решите кому бы эту справку всучить - как 2 дурачка носитесь! Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9640
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у тебя эта справка на лбу отпечатана , гэбня
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Серость, никогда не знаешь КТО по "ту сторону", так что - не перенапрягай свои все 2 извилинки, биднятко..ты с гыгой полопоти - вам есть о чем, и - не попрошайничай, больше не подам: никакого креатива - одна серость! Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 7421
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чим швидше почнуть роботу, тим швидше буде розчарування від команди фотографів та аніматорів.
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Димка недоРазумение тоже рвется к булаве, как бздливый бобик, что бы через 2 месяца обняв башку руками, приговаривать-какой идиот! нах оно мне надо было!
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Первое заседание ВР 29 серпня. Все исполняют волю Украинского Народа и бьют ногами, желательно по голове, следующих избранников: парубия, рабиновича, шуфрича, новинского, бойко, королевскую, медведчука и всех остальных гавкающих в защиту лугандонистов.
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Какие наглые, загорелые морды! =)
Лето удалось!
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Ну и фейс...у него тоже есть справка как у логопефта, похоже.))
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Это герой всех сражений , начиная от Куликовской битвы . По мнению офшорной свыни .
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Ну и "подборочка"...жесть! Кунсткамера уродов отдыхает.
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Богдан не лучше Пашинского , вот в чём беда , боролись с " вальцманами" , а получили " голобородек" , две страны в мире , где Премьер и Президент " голобородьки" - Израиль и Украина
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У этой барышни , погиб муж на фронте . Был добровольцем в 14 г . Если не ошибаюсь .
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да. так и было. и она сделала карьеру в т.ч. и на смерти мужа. и взяла компенсацию (есси не ошибаюсь 600 тыс грн) за гибель мужа и яростно продолжала торговлю на крови с убийцами ее мужа
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Где-то попадалось: типа она с этой чупакаброй и посодействовала отправить мужа поскорее на тот свет..может и - фигня, но было такое в инете.
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Вот теперь ну почти полный комплект всех "розенбл..дей" ВР.
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Дякую. Ну і наостанок - іруська геращенчиха з випученим оченятами під час інавгурації Зеленського.
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А так всегда было? Или это первый раз?
Ну все эти заседания и подготовительные группы
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