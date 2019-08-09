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 Політика України, Суспільство
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Все про:фейк (199) Богдан Андрій (123) Тимошенко_Кирило (9) Офіс Президента (41)

 Це за межею розуміння, - журналістка Коберник звинуватила заступника голови ОП Тимошенка у брехні з приводу розсилки заяви Богдана

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко у своєму свіжому інтерв'ю надав журналістам неправдиву інформацію.

Про це пише журналістка видання theБабель Катерина Коберник на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Тимошенко в інтерв'ю Лізі сказав, що в ОП не зможуть знайти, хто злив заяву Богдана про відставку в ЗМІ, а сам він скачав заяву із сайту 24 каналу і просто розсилав журналістам. Я не стану навіть коментувати, як співробітник ОП, який курирує комунікації зі ЗМІ, у відповідь на запитання журналістів може надсилати фото із сайту. Це за межею розуміння", - написала Коберник.

За словами журналістки, theБабель опублікував фото заяви о 19:50. У відповідь на їхній запит уточнити інформацію про відставку з "Інтерфаксу", Тимошенко надіслав фото заяви Андрія Богдана.

"На сайті 24 каналу фото з'явилося через 3 хвилини після нас, так само, як і на "НВ". На двох останніх сайтах, крім іншого, на фото стоять вотермарки, у Тимошенка - ні", - продовжила Коберник.

Також читайте: Офіс Президента спростував інформацію про те, що США не погоджують зустріч із Трампом через Богдана

Журналістка стверджує, що Тимошенко намагався просунути цю історію в ЗМІ приблизно із 17:00 1 серпня.

"У цей час він надіслав фото до редакції щонайменше одного відомого новинного ЗМІ, але розміщувати фото без допкоментарів там відмовилися. Першим фото з'явилося на медведчуківському NewsOne - приблизно о 18:00 (якщо дивитися зараз). І ніхто цього не помітив, ніхто не послався, тому що засоби масової інформації Медведчука моніторять погано, а Тимошенко в інтерв'ю зазначив", - заявила Катерина Коберник.

"Завдання медіа - не торгувати обличчями, не хайпувати, не дружити з "великими", а розповідати своїм читачам правду і не мовчати, коли влада бреше. Не мовчати, навіть якщо це загрожує життю, безпеці і майбутньому. У цьому випадку безліч провідних журналістів країни знають, що топспівробітник ОП бреше. Бреше дуже примітивно, грубо і цинічно. Бреше, бо вірить, що журналісти промовчать. І промовчать не тому, що їхньому життю або безпеці щось загрожує, а просто тому, що вони не захочуть псувати відносини з владою, щоб не втратити інсайди, приходити на оффрекі та шаурму в ліс. Такі скрини, як наш, є у кількох редакцій", - зазначила журналістка.

Також вона сказала, що theБабель зараз один публікує скрин листування і ризикує потрапити в інформблокаду команди президента.

"Ми не хочемо бути німими свідками брехні влади. Якщо ми промовчимо зараз, де гарантія, що не зробимо це ще і ще раз. Сподіваюся, коли ОП спробує назвати наш скрин фотошопом або ще чимось, колеги опублікують і свої. Якщо ні - такі чиновники саме те, на що ми всі заслужили, а це не так", - підсумувала Коберник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Тимошенко про "відставку" Богдана: "Я всім скидав заяву, яку сам скачав з інтернету"

Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Богдан, зі свого боку, підтвердив, що писав заяву так само, як і всі.

Заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко в нещодавньому інтерв'ю заперечує свою причетність до організації поширення фейку про те, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан подав у відставку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів на другу петицію про відставку Богдана: Він уже звільнений з посади глави АП

Це за межею розуміння, - журналістка Коберник звинуватила заступника голови ОП Тимошенка у брехні з приводу розсилки заяви Богдана 01
Це за межею розуміння, - журналістка Коберник звинуватила заступника голови ОП Тимошенка у брехні з приводу розсилки заяви Богдана 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142137
 
 
 Топ коментарі
 
Треба вже робити список всієї брехні, яку оприлюднювали зебіли. Добре, що хоч почали про таку брехню привселюдно говорити.
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Зелепузики все понимают и поддерживают... Это за гранью понимания, - журналистка Коберник обвинила замглавы ОП Тимошенко во лжи по поводу рассылки заявления Богдана - Цензор.НЕТ 4059
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Все і так зрозуміло, під наркотою захотілось пожартувати.
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члены команды "********" негодують. Их не поставили в известность. Привыкайте петемусор!)))
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- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... думал Остап ©
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Все і так зрозуміло, під наркотою захотілось пожартувати.
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Видно у чувака любимый
фильм «ДМБ»:

«…обязательно бахнем и не раз, весь
мир в труху, но потом….»
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Этот Тимошенко часто мелькает в кадре с идиотической ухмылкой возле Богдана и преЗЕдента...
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********** дякувати Богу вже отошол от справ. Да и слинял по бырику за бугор, абы чего не случилось. Семейку свою прихватил. А порохня все товбыче свои мантры)))
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Треба вже робити список всієї брехні, яку оприлюднювали зебіли. Добре, що хоч почали про таку брехню привселюдно говорити.
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Давай, только после того, как дочитаешь последний том обещаний пэтюньчика. А, это случится лет через 10-15. Кароч, читай, тем более, шо ты привычный, всякую ненужную чепуху на заборах же читаешь
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Узбагойся, кремлевский у...нь, все никак, уроды не можете забыть, что Петя уже не президент, вот так его боитесь. Везде срете и срете , замахали уже. Следи за своим зеленым говном уже везде, наслаждайся запахом и смыслом!
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Укажите пожалуйста где именно брехня от Тимошенко? Он показал поддельное заявление? Или он он заявил что Богдан УЖЕ уволен?

Или просто вы все и журналистка тупые лохи, которые не понимают разницу между неподписанным заявлением без числа и истинным увольнением. Разъясни мил человек.
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" Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своем свежем интервью предоставил журналистам неправдивую информацию "

Тю , я б тоже так зробив . нет никаких журналистов , они все пропагандоны .
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Ти розумієш, що згідно закону "Про інформацію" влада зобов'язана надавати правдиву інформацію?
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Читачі уже свою функцию выполнили во время выборов и могут быть свободны.... Это за гранью понимания, - журналистка Коберник обвинила замглавы ОП Тимошенко во лжи по поводу рассылки заявления Богдана - Цензор.НЕТ 2753
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Хм, что во власти очень многие брехуны это неудивительно и уже как-то привычно. Но что "целый ряд ведущих журналистов страны" как лохи на любой развод клюют, это вызывает вопросы, 1. Они дествительно "ведущие"? 2. Что им еще можно легко навешать чтобы нам мозги промыть?
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ЗеБабель - издание Коломойского.

Именно с этого издания начинались разгоны па сити всех фейков про Порошенко.
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По твоему вешать лапшу на уши народу чиновником такого ранга это нормально? Этот засранец Тимошенко ещё ни хрена хорошего не сделал а позволяет себе просто тупо брехать забыв видать что госслужащий такого ранга это уже не клоун из квартала и за базаром теперь нужно следить.
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А что он сбрехал? Заявление подделанное?
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Медиабл.. поняли что их жестко поимели. Что там на "Дорогенька" обижались? )) Где же теперь ваши футболочки, флешмобы?)
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поррохнявые, место! пора бы уже привыкнуть что ваше место - возле туалетного утенка
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Когда все СМИ "мочили" Зеленского начиная от января, публикуя абсолютную ложь, фейки которе лились из администрации Порошенка, о том что если выберут Зеленского будет крах экономики, Зеленский засланный казачек Путина и т.д. то журнашлюшки не верещали о лжи. А как только на горизонте виднеются посадки тех кто разворовывал страну во время войны тут же находятся те кто хочет на любой мелочи сделать сенсацию. Какое к вам журналюги может быть уважение? Вы обычные дешевые панельные "мляди", только и всего. А народный президент с народом прекрасно может общаться и без вас, благо есть для этого все возможности и как видно желание.
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Ни один человек в мире не способен купить мнение 73% украинцев. Так-что заткнись и не вякай.
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Абсолютно с вами согласен! Инфа 100%!!! Никто не способен купить мнение 73% украинцев!!

Им оказалось достаточно просто нассать в глаза.
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Ну это Петя тоже уже сделал, за что поплатился и он и его воровская банда. Народ все помнит.
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Геббельсу удалось с немцами

***** удалось с кацапами

Бене удалось с хохлами (с украинцами не получилось)
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Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь.
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все СМИ этой канал Пороха иногда вспоминал за Зеленского и тот развод лохов с "прослушкой офиса" от Разумкова?) бо остальные мочили Пороха как раз, особенно отличился тут г+г и их знаменитые дебаты 6 кандидатов в президенты и включение Зе по скайпу с его басней про "какието волонтеры расказали про каких то солдат, у которых бтр сломался в поле".... отэта дебаты были...ух как вспомню, прям замираю от радости) 6 кандидатов, седьмой по скайпу и ведущая целый час полоскали Петра и жали руки друг другу) прям спор жаркий был, капец...но все ушли живые после баталии)
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Особенно г+г, Униан прям с особой циничностью Зе мочили, про Пороха ни фейков, ни плохих новостей за 5лет, а тут как с цепи сорвались 😂
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Ты совесм обалдел, при дурок? это что лили на твое зеленое ******? Ваш канал Г+Г со всеми каналами фирташей, медведчуков , ахметовых наверно цветы Пороху дарили постоянно? Вы там в москве наверно тоже зеленого дерьма объелись???? Заберите вашего наридного *********** и валите с ним в вашу любимую кремляндитю
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Все правильно сказала. Наші ЗМІ навіть цензури не потребують. У них добре розвинута спинна самоцензура. Модератор на одному поважному сайті видаляв відео з дивною поведінкою Зєлєнского під час проходу біля почесної варти з Ердоганом. Пояснив це тим, що під відео читачі залишали непристойні коменти. Так видаляйте коменти. В чому ж ви вважаєте, що українці НЕ ПОВИННІ бачити кадри з власним президентом, які бачать читачі закордонних ЗМІ? Так само починалося у Північній Кореї. Їм теж не показували кадри, які б кидали тінь на вождів. Дійшло до того, що тамтешні засоби масової інформації живуть у своєму власному світі, де їхня збірна виграє Кубок світу з футболу, де їхні космонавти висаджуються на Сонці. Це не журналісту і не модератору повинно бути соромно за поведінку представника влади, а самому владоможцю, що дозволяє собі недопустимі речі, висловлювання і дії. І навпаки, постійне висвітлення цих речей і акцентування на них уваги буде змушувати можновладців контролювати свої дії. Тому ще раз звертаюся до всіх медіа, які претендують на об'єктивність - не прогинайтеся перед владою, бо постійне прогинання може призвести до того, що випрямитися у повний зріст більше не вдасться.
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" Это за гранью понимания" - журналистка Коберник.

Специально для журналистки Коберник.
Уважаемая, журналистка Коберник. На Планете Земля только 20-25% нормального, психически здорового населения. 75-80% - это клинические идиоты.

Как Вы думаете, уважаемая журналистка Коберник, нормальный человек может понять действия клинического идиота?
Кому адресован Ваш вопрос, уважаемая журналистка Коберник?!
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Если и "пошутили", то это выглядело "как-то по-дебильному", не?
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да.
осталось еще пустить слюну и громко беспричинно смеяться - весельчаки, так сказать.
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у Зеленского так намекают - они у власти и им пофиг на всех. прикалываютя, как хотят.
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Главное, чтобы не воровали. А то, что вы тыкаете народу в глаз щепочкой, в надежде на то, что он забудет торчащее из вас бревно - это очень смешная "надежда". ))))
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Ты смотри, заспамили тебя. Интересно, что им не понравилось, про то, чтобы не воровали или про бревно? Це за межею розуміння, - журналістка Коберник звинуватила заступника голови ОП Тимошенка у брехні з приводу розсилки заяви Богдана - Цензор.НЕТ 8147
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Був у нас свій Вовка, ось і з'явився свій Пєсков.
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Бабель, 5 канал, Прямый - це все з однієї купки і кишені. Димова завіса вождя свинарчукіа.
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напомни где щас Свинарчуки? посадили?)... а куда?)
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Соратник Зеленского Генелол-Плокулол скоро посадит, уже вот-вот.
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Ну более глупости не встречал. Один человек (Тимошенко) прочел что-то в интернете и сказал. Вы, журналисты - лентяи. Кинули вам новость, как собаке кость, Вы, не думая, сожрали. А облом проверить? Похоже, облом. Вот так вас дураками и выставляют, чтобы задницу от компа оторвали и работали. Респект Тимошенко.
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Ладно новость за какого-то богдана, а если бы кинули что нибудь чтобы посеять панику среди населения!
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Завтра Рабинович позвонит и скажет, что Медведчук на 6-м месяце беременности, через три месяца будут требовать предъявить ребёнка!
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Она что совсем тупая?
Нафига она выложила этот скрин? Чтобы подтвердить свою тупость?
Она задает вопрос ей выкладывают фото бумажки, спрашивает подтверждение, подтверждение ей не дают, но она все равно трубит на всю страну об отставке
Получается этой тп можно написать любую муйню и она побежит ее публиковать) главное чтобы муйня была из ОП?
Это не журналистика, это пересказывание сплетен на лавочке)
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это не ОПУ а балаган ибо СМИ реагируют не на анекдот, а не якобы заяву сфотаную из офиса президента и имеют право, а то что скинуло муть в СМИ должностное лицо связанное по работе со СМИ это типа фигня? или этим, которых мы выбрали, можно, а если им ктото не нравиться значит и нам не нравиться?)
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Подтверждение должностное лицо не дало!
Вариант воруют телефон у должностного лица и отправляют что либо чтобы посеять панику среди населения? А эти тупицы не проверив материалы печатают в своих изданиях
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на вопрос написал ли Богдан заяву, должностное лицо присылает фото заявы...это как называется? развели журналистов и потом Зе еще подтвердил, сам своим ртом, что Богдан таки написал заяву...было? было...журналистам не верить уполномоченным и президенту? или уполномоченные и президент может не должны трындеть?
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Судя со скрина подтверждения не было)
Фиг с ним с богданом, я вам выше уже писал что могло бы быть)
Жюрналюги перестали работать!
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Инна
А вот меня интересует сколько тебе лет.
Я помню, как ты с красным носом ездила на автобусе Ушинского-Подол с коньками на плече.
Тот автобус уже не ходит больше лет, чем записано в Википедии о твоей дате рождения
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прям как в старом анекдоте
Один мальчик был дебилом. Но он, как и положенно дебилу, не знал, что он дебил. Поэтому жил счастливо и вполне не плохо.
А другой мальчик был умным. Но как положенно быть умным, находился в поисках и терзаниях. Поэтому жил тревожно и неуверенно.
Однажды они встретились:
- Жизнь прекрасна! - воскликнул мальчик-дебил.
- Спорно. - ответил умный мальчик.
- Почему? - спросил мальчик-дебил.
И умный мальчик стал долго и подробно объяснять законы диалектики, филосовствовать и объяснять про материи неподвластные уму мальчика-дебила.
Но тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами и спросил:
- Ты шо, дебил?
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Из скрина "..., почему такая формулировка?" видно, что Коберник сама же увидела в заявлении Богдана странность и теперь обвиняет Тимошенко в том, что он не остановил ее страсть быть первой в сенсациях. Це за межею розуміння, - журналістка Коберник звинуватила заступника голови ОП Тимошенка у брехні з приводу розсилки заяви Богдана - Цензор.НЕТ 8607
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Да-да, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной (с)
Прям классика жанра
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что-то вы уставать начали, фрау, отдохнуть бы вам надо от трудов "праведных"...
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если есть здесь почерковеды. может, по заявлению скажете что-то об авторе?
То, что видно сразу, автор писать не любил и не умел. Думаю, до слова "проффессор" просто не дошло...
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Каков поп - такой и приход. Зеленский сам шут и шутов понабирал в свою "команду".
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Да нормально. Сдали и предали пороха. И этого черта продадут и предадут. Ничего нового. Надо немного времени.
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Кирилл хотел нарисоваться всезнающим, а нарисовался засланным казачком в офисе Зеленского.... Стыдоба!
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так кто же прав в этой истории? Це за межею розуміння, - журналістка Коберник звинуватила заступника голови ОП Тимошенка у брехні з приводу розсилки заяви Богдана - Цензор.НЕТ 6149
порохоботы/зе'билы, дайте исчерпавающий ответ, пожалуйста...
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ну захотело же 73% 5 лет жить в цирке..лиге смеха..и.т.д..
дебилы пля
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