 Це за межею розуміння, - журналістка Коберник звинуватила заступника голови ОП Тимошенка у брехні з приводу розсилки заяви Богдана

Про це пише журналістка видання theБабель Катерина Коберник на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Тимошенко в інтерв'ю Лізі сказав, що в ОП не зможуть знайти, хто злив заяву Богдана про відставку в ЗМІ, а сам він скачав заяву із сайту 24 каналу і просто розсилав журналістам. Я не стану навіть коментувати, як співробітник ОП, який курирує комунікації зі ЗМІ, у відповідь на запитання журналістів може надсилати фото із сайту. Це за межею розуміння", - написала Коберник.
За словами журналістки, theБабель опублікував фото заяви о 19:50. У відповідь на їхній запит уточнити інформацію про відставку з "Інтерфаксу", Тимошенко надіслав фото заяви Андрія Богдана.
"На сайті 24 каналу фото з'явилося через 3 хвилини після нас, так само, як і на "НВ". На двох останніх сайтах, крім іншого, на фото стоять вотермарки, у Тимошенка - ні", - продовжила Коберник.
Журналістка стверджує, що Тимошенко намагався просунути цю історію в ЗМІ приблизно із 17:00 1 серпня.
"У цей час він надіслав фото до редакції щонайменше одного відомого новинного ЗМІ, але розміщувати фото без допкоментарів там відмовилися. Першим фото з'явилося на медведчуківському NewsOne - приблизно о 18:00 (якщо дивитися зараз). І ніхто цього не помітив, ніхто не послався, тому що засоби масової інформації Медведчука моніторять погано, а Тимошенко в інтерв'ю зазначив", - заявила Катерина Коберник.
"Завдання медіа - не торгувати обличчями, не хайпувати, не дружити з "великими", а розповідати своїм читачам правду і не мовчати, коли влада бреше. Не мовчати, навіть якщо це загрожує життю, безпеці і майбутньому. У цьому випадку безліч провідних журналістів країни знають, що топспівробітник ОП бреше. Бреше дуже примітивно, грубо і цинічно. Бреше, бо вірить, що журналісти промовчать. І промовчать не тому, що їхньому життю або безпеці щось загрожує, а просто тому, що вони не захочуть псувати відносини з владою, щоб не втратити інсайди, приходити на оффрекі та шаурму в ліс. Такі скрини, як наш, є у кількох редакцій", - зазначила журналістка.
Також вона сказала, що theБабель зараз один публікує скрин листування і ризикує потрапити в інформблокаду команди президента.
"Ми не хочемо бути німими свідками брехні влади. Якщо ми промовчимо зараз, де гарантія, що не зробимо це ще і ще раз. Сподіваюся, коли ОП спробує назвати наш скрин фотошопом або ще чимось, колеги опублікують і свої. Якщо ні - такі чиновники саме те, на що ми всі заслужили, а це не так", - підсумувала Коберник.
Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента.
2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.
Богдан, зі свого боку, підтвердив, що писав заяву так само, як і всі.
Заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко в нещодавньому інтерв'ю заперечує свою причетність до організації поширення фейку про те, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан подав у відставку.
фильм «ДМБ»:
«…обязательно бахнем и не раз, весь
мир в труху, но потом….»
Или просто вы все и журналистка тупые лохи, которые не понимают разницу между неподписанным заявлением без числа и истинным увольнением. Разъясни мил человек.
Тю , я б тоже так зробив . нет никаких журналистов , они все пропагандоны .
Именно с этого издания начинались разгоны па сити всех фейков про Порошенко.
Им оказалось достаточно просто нассать в глаза.
***** удалось с кацапами
Бене удалось с хохлами (с украинцами не получилось)
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь.
Специально для журналистки Коберник.
Уважаемая, журналистка Коберник. На Планете Земля только 20-25% нормального, психически здорового населения. 75-80% - это клинические идиоты.
Как Вы думаете, уважаемая журналистка Коберник, нормальный человек может понять действия клинического идиота?
Кому адресован Ваш вопрос, уважаемая журналистка Коберник?!
осталось еще пустить слюну и громко беспричинно смеяться - весельчаки, так сказать.
Нафига она выложила этот скрин? Чтобы подтвердить свою тупость?
Она задает вопрос ей выкладывают фото бумажки, спрашивает подтверждение, подтверждение ей не дают, но она все равно трубит на всю страну об отставке
Получается этой тп можно написать любую муйню и она побежит ее публиковать) главное чтобы муйня была из ОП?
Это не журналистика, это пересказывание сплетен на лавочке)
Вариант воруют телефон у должностного лица и отправляют что либо чтобы посеять панику среди населения? А эти тупицы не проверив материалы печатают в своих изданиях
Фиг с ним с богданом, я вам выше уже писал что могло бы быть)
Жюрналюги перестали работать!
А вот меня интересует сколько тебе лет.
Я помню, как ты с красным носом ездила на автобусе Ушинского-Подол с коньками на плече.
Тот автобус уже не ходит больше лет, чем записано в Википедии о твоей дате рождения
Один мальчик был дебилом. Но он, как и положенно дебилу, не знал, что он дебил. Поэтому жил счастливо и вполне не плохо.
А другой мальчик был умным. Но как положенно быть умным, находился в поисках и терзаниях. Поэтому жил тревожно и неуверенно.
Однажды они встретились:
- Жизнь прекрасна! - воскликнул мальчик-дебил.
- Спорно. - ответил умный мальчик.
- Почему? - спросил мальчик-дебил.
И умный мальчик стал долго и подробно объяснять законы диалектики, филосовствовать и объяснять про материи неподвластные уму мальчика-дебила.
Но тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами и спросил:
- Ты шо, дебил?
Прям классика жанра
То, что видно сразу, автор писать не любил и не умел. Думаю, до слова "проффессор" просто не дошло...
порохоботы/зе'билы, дайте исчерпавающий ответ, пожалуйста...
дебилы пля