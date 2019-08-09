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 У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби"

Федеральна служба виконання покарань Росії 10 серпня проведе в Москві турнір з водіння автозаків - автомобілів для перевезення затриманих і підозрюваних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Учасники продемонструють навички маневрування з перешкодою в умовах міста, знання правил дорожнього руху та навички стрільби", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 10 серпня в центрі Москви заплановано погоджений мітинг чисельність до 100 тисяч осіб з вимогою допустити до виборів незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму і закрити кримінальну справу про масові заворушення, порушену після несанкціонованої акції 27 липня. Попередні аналогічні заходи 27 липня і 3 серпня не були погоджені з владою і закінчилися масовими затриманнями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екскомандир київського "Беркута" Кусюк розганяє демонстрації в Москві. ВIДЕО

Російські пропагандисти зазначають, що "головне тюремне управління Російської імперії першим у світі з-поміж пенітенціарних відомств запропонувало та експериментально випробувало в Санкт-Петербурзі перевезення арештантів в укріплених критих автомобілях". 11 серпня відзначається в Росії як День транспортної служби кримінально-виконавчої системи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142133
 
 
 Топ коментарі
 
а вместо кеглей на трассе соревнований митингари? В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 9763
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Добре що вже допив пляшку Фанти. Інакше від одного заголовку заплював би монітор помаранчевими бризками.
Але під стіл таки ґепнувся В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 6171

В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 7922
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- В Советской России, - говорил Кай Юлий Старохамский, драпируясь в одеяло, - сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверх-бедлам. Нет, с большевиками я жить не могу! Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести! Свобода слова!(с)
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Чудова світлина - у мента лоб як у пітекантропа.
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А так же по маханию дубинкой резиновой на скорость, на силу, по скоростному винтилову, самое артистичное падение от попадания бумажного стаканчика и лучший наряд силовика.
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Турнир, кто точнее попадет из помпы, резиновой пулей в глаз протестанту...
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Теж іржу вголос В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 6679
Ні, дна в них таки ніт.

В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 4325
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а вместо кеглей на трассе соревнований митингари? В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 9763
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Федеральная служба исполнения наказаний России 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков - автомобилей для перевозки задержанных и подозреваемых. Источник: https://censor.net.ua/n3142133
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Одночасно можна тренуватися бити та затримувати своїх громадян. Повно перехожих, тому є об'єкти для тренування В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 9434
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Перед митингом в мАцкве - я на стоянке автозаков , заранее пробрался внутрь - чтоб не стоять в очередях и не получать 314сды ... В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 1577
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... ну и спокойно сделать селфи с автозака .. У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби" - Цензор.НЕТ 6766
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А турнир по пыткам и расстрелу , когда будет . Смотришь - дно пробито , не эти суки углубляются .
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могут лапти насмешить своей жизнедеятельностью) а конкурс кто громче проорет КРЫШНАМ !!! когда ?)
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В умовах, максимально наближених до бойових?))))
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Добре що вже допив пляшку Фанти. Інакше від одного заголовку заплював би монітор помаранчевими бризками.
Але під стіл таки ґепнувся В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 6171

В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 7922
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Козломордые - винтороги ! Так как вас здесь уже больше чем Украинцев , рекомендую провести старинную русскую забаву - " Москальскую рулетку " . Патроны , револьвер , мозги на площади . Во веселье . Потом блины с лопаты .
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Прикиньте, Безумные Максы такие по мацкве на автозаках. Том Харди обзавидуецца.
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рачка должна выглядеть так же как дорога ярости и чтоб за солончак никто не совался.
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Черный юмор от путиноидов. Задорнову в аду икается.
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Украинский беркут на заработках в мацкве)))
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им осталось ввести ДЕНЬ РУССКОЙ РУЛЕТКИ и по-полной отпраздновать и отсоревноваться ))
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надо шоб було похоже на українського омонівця.
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Косюк зіба не українець? і він не в омоні зараз?
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Він кацапський ланцюговий пес українського (на жаль) походження.
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Вангую, турнир выиграют бывшие киевские "беркутята". Которые сейчас в московском ОМОНЕ.
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Подавляющее большинство часть клинических идиотов на Планете Земля обитают на России.

ФАКТ!
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Ось у чому полягає наш європейський вибір - не бути як Росія, тому що їх шлях це шлях звірств, злодіянь, корупції, вбивств інакомислячих.
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в финале соревнования победит тот кто сможет натрамбовать в свою душегубку наибольшее колличество протестующих У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби" - Цензор.НЕТ 1660
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неа..
у кого сдохло больше либералов по дороге..
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Во Зеля даёт! И в Расию экспортировал приколистов!
"В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы"
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А "турнир" будет проходить, при загруженых "автозаках", или пустых? При полной загрузке, сразу после митинга протестующих - более интересно и реалистичнее...
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Борьба за звание"лучший вертухай" с вручением именной резиновой дубинки
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А совкові телегляачі ще ********* такий від спорту: перегони на лафетах.
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И праздничную плаху на лобное место,а то площадь какая то не слишком красная.
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Это прекрасно! Черт бы вас побрал, кретивщики от Бога! 😅
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зачетный троллинг, приглашают желающих покататься??
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Чем бы *йло ни тешелось, лишь бы в Украину нелезло.
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