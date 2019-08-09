 АМКУ так і не визнав, що ДТЕК є монополістом і зловживає своїм впливом, - Загребельська розповіла, в яких "антимонопольних муках" народжувався "Роттердам+"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

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"Вчора пронеслась новина щодо оголошення підозр у справі "Роттердаму+". Нагадаю, в яких "антимонопольних муках" народжувалась ця формула.

Червень 2015 року

АМКУ розпочав комплексне дослідження ринку енергетики.

Вересень 2015 року

До АМКУ із заявами щодо можливих зловживань монопольним становищем компаніями – учасниками ринку електричної енергії звернулись НКРЕКП та Укренерго.

17 вересня 2015 року

У відповідь на заяви АМКУ розпочав розслідування за ознаками зловживання монопольним (домінуючим) становищем групою ДТЕК. Останнім інкримінувалось два порушення:

• штучне завищення вартості електроенергії через завищення, в тому числі шляхом внутрігрупового продажу, собівартості вугілля;

• створення штучного дефіциту електроенергії на ринку.

За таке рішення проголосували дев’ять з дев’яти державних уповноважених.

В цей же день АМКУ, в тому числі за заявою групи компаній ДТЕК, прийняв рішення про надання рекомендацій НКРЕКП щодо усунення недоліків у механізмі формування оптової ринкової ціни на електрику.

"НКРЕКП має розробити і затвердити порядок формування прогнозної оптової ринкової ціни з урахуванням граничної ціни системи щодо вугілля та умовно постійних витрат суб’єктів генерації ", – повідомив голова АМКУ.

Впродовж 10 днів НКРЕКП мало надати відповідь АМКУ, у який спосіб будуть враховані надані рекомендації.

18 вересня 2015 року

Голова АМКУ повідомив, що комітет вже отримав 90% всієї необхідної інформації для аналізу ринку електричної енергії в рамках дослідження.

28 січня 2016 та 17 лютого 2016 року

НКРЕКП двічі направляли до АМКУ на погодження формулу.

До 24 лютого між АМКУ та НКРЕКП проходили узгоджувальні наради, за результатом яких НКРЕКП доопрацювали формулу з врахуванням зауважень АМКУ, в результаті чого з’явився "Роттердам +".

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24 лютого 2016 року

Голова АМКУ особисто погодив формулу "Роттердам +".

3 березня 2016 року

НКРЕКП прийняла постанову, якою запровадила формулу "Роттердам +"

5 квітня 2016 року

В день, коли АМКУ мав визнати ДТЕК та Енергоатом монополістами на ринку, в правоохоронні органи надійшло повідомлення про замінування будівлі, у зв’язку з евакуацією людей засідання не відбулось.

30 квітня 2016 року

На сайті групи ДТЕК було розміщено інформацію, що останні готові піти на продаж власних активів у рамках антимонопольного процесу.

Травень 2016 року

"Роттердам +" почав працювати.

Надалі ДТЕК більше не згадував про продаж своїх активів, а АМКУ так і не визнав, що група є монополістом та зловживає своїм впливом", - розповіла Загребельська.





Раніше стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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