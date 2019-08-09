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 Суспільство
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 За логікою НАБУ, в тиску на НКРЕКП можна звинуватити менеджера будь-якої компанії, якій регулятор підвищував тариф, - Паращій

Дії НАБУ у справі "Роттердам+" непрофесійні. Керуючись їхньою логікою, можна звинуватити в тиску на НКРЕКП менеджера будь-якої компанії, якій регулятор підвищував тариф.

Про це написав керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій на своїй сторінці в Facebook, передають Українські новини.

"За всієї поваги до наших антикорупційних органів, хочу зауважити, що роботу щодо Роттердам+ вони зробили неякісно. НАБУ стверджує, що два менеджери ДТЕК середньої ланки тиснули на НКРЕ, щоб ті підвищили тариф, і НКРЕ зрештою піддалося цьому тиску. Ну що за марення? Ну, я можу повірити, що якісь менеджери дали хабар комусь в НКРЕ, або що Ахметов домовився з Порошенком і той натиснув на НКРЕ. Але що менеджери натиснули на НКРЕ, і ті повелися на тиск - ну не вірю. З таким же успіхом можна звинуватити в тиску на НКРЕ будь-якого менеджера будь-якої підзвітної НКРЕ компанії, яка домоглася підвищення будь-якого тарифу для своєї компанії на будь-якому з численних засідань комісії", - написав Паращій.

Він також вважає незрозумілою суму збитків, якої нібито зазнала держава в результаті введення формули "Роттердам +", як заявили в НАБУ.

"Звідки взялася цифра збитків 18,87 млрд грн - не зовсім зрозуміло. З презентації можна зробити висновок, що це вартість "плюса "у формулі "Роттердам+". По-моєму, забагато як для плюса, але можливості перевірити поки не маю ( тільки припускаю можливість помилки в розрахунках). Єдине, що впадає в очі - це те, що сума є рівною 15.0% доходів ТЕС за період аналізу. Називати цифру 18.87 млрд збитками для держави, як зазначено в презентації НАБУ - це вже занадто, як мінімум з двох причин. По-перше, з цієї суми держава отримала ПДВ. По-друге, частину тих грошей заробила державна "Центренерго", - зазначив Паращій.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокимова та повідомили про підозру шести особам у так званій справі "Роттердам +".

3 березня 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. Відповідно до цієї методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилася.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142131
 
 
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хахаха так вас давить всех и нужно без разбору 100% аферисты марадёры корупционеры.... за вашу девственность в порядочности начислении тарифов расскажи малолеткам и бабусям.они поверят!атомные станции по стране...пишут хвастаются что в УКРАИНЕ самая большая энергетика зелёная в европе. больше всего ветряков станций чем в европе...энергию экспортируюете за рубеж. а свой народ обобрали тарифами до нитки. сидят большенство бояться лишний раз люстру включить..и как тень ходят друг за другом свет выключают. вот это житуха с тарифами на свет...мрази...((
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во еще один - СПЕЦИАЛИСТ))))))) ты забыл написать в начале - пользуясь пролетарским чутьем. - я знаю .......))))))
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Абсолютно верное толкование ТАРИФЫ ОБЯЗАН УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ РЫНОК ИЛИ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ А НЕ КАКАЯ ТАМ ШОБЛА НЕКОНСТИТУЦИОНЫНЙ НКЕРКП это вы хоть не забыли что с 1 января 2020 года НКРЕКП БУЛО.....
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ну армия наша на сегодня действительно сильная! есть проблемы. но за 5 лет что что а армия стала одной из сильных евроармий..по численности и вообще....и с каждым днём всё лучше и организованей и укомплектованей... потому что действующая армия воюющая... а опыт и практика большой + к технике...((
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полная не компетентность НАБУ - вернее их сотрудников - их учили - объявили подозрение ,закрыли в СИЗО и прессуют - а так сейчас не работает - по этому нет результатов - все просто и очень,очень смешно )))))
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ЭТО ТЕБЕ СКАЖУТ И НАПИШУТ ВСЕ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ!!!! сижу читаю какраз об этих обысках и заявлениях...и схемах.... ))
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Можно. Легко и просто. Там "давят" заносом "бакинских рублей". Эффективно. Приятно. Всем.
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По правильной логике всех кто отмывал деньги на Ротердам + побирая простых людей, следует отправить в газовую камеру и дать газ
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