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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2353) Тейлор (26) Донбас (12711) нормандська четвірка (514)

 Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор

Дзвінок президента України Володимира Зеленського президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був хоробрим кроком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це тимчасово повірений США у справах України Вільям Тейлор заявив журналістам у Києві.

"Ми спостерігали, що перед українським урядом виникла дилема після загибелі чотирьох морських піхотинців на Донбасі. З одного боку, був природній інстинкт і бажання відповісти вогнем на те, що ваших солдатів убивають. Я знаю, що уряд України розглядав такий варіант. Але я також знаю, що український уряд, як і інші уряди у світі, хотіли б побачити врешті остаточне розв’язання війни на Донбасі", - розповів він.

За словами Тейлора, вбивство чотирьох українських військових на Донбасі чітко показує, що агресія йде з російської сторони і з боку очолюваних Росією сил.

"Український уряд наполегливо шукає шляхи для того, щоб закінчити цю війну, і я вважаю, що з боку українського керівництва це був дуже сміливий крок зателефонувати Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" для того, щоб вимагати ще однієї зустрічі для обговорення того, як зупинити ці дії, під час яких гинуть українські військові", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем

Тейлор підкреслив, що такий крок Зеленського дозволив Україні продемонструвати моральну перевагу своєї позиції у війні на Донбасі. Він також зазначив, що сподівається на кроки з боку Росії в напрямку припинення агресії.

"Я обговорював цей інцидент із високими чинами української армії і вони підтвердили, що дуже ретельно зважували, яку відповідь на це дати. Їм треба було ухвалити не просте рішення, тому що ті, хто завдав удару, після цього інциденту відразу зникли з місця, з якого стріляли. Якщо б українська сторона завдала удару у відповідь, найімовірніше, загинули б цивільні з того боку, а не власне бойовики. Тому я думаю, що українська влада цим кроком продемонструвала, що прагне закінчити цю війну, але на своїх умовах", - зазначив він.

Також читайте: Україна мала припинити участь у Мінських переговорах після загибелі чотирьох військових на Донбасі, - Безсмертний

Нагадаємо, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142124
 
   
 Топ коментарі
 
он большой смельчак.-Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны
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Да это не просто смело было...это практически подвиг был...Звезду героя мира зебобику...срочно.... Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6425
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Так виглядає людина, після "хороброго кроку". Дивися, на переплутай!


Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3382

А потім, щоб заспокоїти населення перелякане цією мармизою, виступає Хомчак, з заявою, що всі війська на місці і готові до будь-яких несподіванок.
А апаришин, що збирався розпродавати "надлишкове армійське майно", раптом прозріває і заявляє, що "маємо бути готові до війни як японі до цунамі"!
Сміливець обісраний...
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он большой смельчак.-Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны
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А вот Иван Петрович Сидоров в окопе сидит с 2014 года
В одной руке ружжо, в другой - ноутбук, под мышкой роутер
И прямо из окопа тут показывает этому Зеленскому пример как надо

😁
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Задолбали вы своими "окопами", зебилы!
По сути есть оправдание такому "храброму главкому"?
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Нема, бо дана коментатора, як справжній представник зеленої касти сама драпанула у ситу Німеччину і звідти розказує, що потрібно робити тут. Швидше за все німецької зарплатні не вистачає. Тому і підробляє зєлєботом. Її хоч совість не гризе, бо зєлєботська філософія повністю співпадає з її власною.
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шо там з Иародьором? Чого з кубла не вилізає? Сухарі вже сушить? Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9554
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З просторів WWW:
«Петро Порошенко повернувся в Україну.
Половина обісралася, друга половина цим поснідала.
Отакий от «Сніданок з 1+1».

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- Если хотите, вы можете уйти.
- Тогда я, пожалуй, пойду.
- Но учтите - у нас длинные руки!
- Тогда я, пожалуй, останусь...(с)
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Знову забухав на добу, кацапа? 😁 Твої пиятики погано закінчаться. Швидше за все - алкогольним делірієм. Тим більше, що перші симптоми вже є. Новообраний мародьор вчора гастролі давав по Туреччині. 😊
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Оправдание не требуется. Всё, что нужно, порядочным и думающим людям сказал представитель США Уильям Тэйлор.
Прыхыльныкы Мародёра в их число не входят.
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Посмотри кто ему лайкнул - прям "перепись населения" местных петерастов! Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3985
Причем - всех делят на 2 категории: либо "25%"(какие нах.. 25% если еле нашкребли 8%?), или "зелеботы"...смешные и обиженные на весь белый свет - ну шо дети в песочнице. Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7543
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уволят тебя, кацапа. ты хоть бы формально связный текст постила. а то совсем расслабилась. Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6064
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очень может быть что Ивану Петровичу уже лет 60 или ему просто не приходила повестка . например я . как штурманский электрик я Родине не понадобился . а вот Вовочке повестки приходили . и он их проигнорировал . так что прежде чем повторять тантру про окопы вы сперва разберитесь с вашим уклонистом Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4133
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Организуй, "настоящий немецкий бюргер", вместе с лайкерами своими шквал поддержки "храброго" поступка Казуса.
Мол, маладец Вова, защитил честь и достоинство Украины и украинцев, подставил вторую щеку, так держать, не стрелять в ответ, держаться и ожидать.
Напишите, хоть кто-нибудь, что поступил он правильно!
Или кишка тонка?
Почему вас хватает только на то, чтобы тявкать "на себя посмотрите"?!
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нда... этому тезису из методички кацатролля уже шестой год пошёл... проблема в том, что он рассчитан на психологию кацапа... но эта проблема очень фундаментальна для кацапского мировоззрения: они даже думают, что кацапы люди... Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5464
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И прямо из окопа тут показывает этому Зеленскому пример как надо/ Та же писательница : отсосиации 28.05.2019 19:26 анусе 29.06.2019 16:49/
 Это верноподданной путинской шлюхи меркель близко и понятно. Так растолковала бы украинцам почему пианист сравнил Украину с германскими порноактрисами а не , к примеру, итальянскими, где у него вилла.
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Пе-бил , а можешь доложить почему НИКТО с партии пороха не был призван ? Почему никто из их детей не был призван? Почему сын Пети не был призван ( фото в военной форме с ребенком не считается за службу )
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Заткнись!
Какие вы примитивные гниды...
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улюблена фраза свідка Мародьора Барижного, коли обісрався.. ЗАТКНІСЬ Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9608
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привет кацапа. гонорей пардон гонорар выплачивают без задержек?
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Ти знаєш, хто такий Данилюк? Так от, погугли і дізнаєшся, що цей Данилюк вибачався перед дружиною молодшого Порошенка за вимерли таких, як ти і бажав їй витримки. Бо Порошенко-молодший командував мінометною батареєю у часи, коли був найбільший кіпіш і коли міномети не були відведені в тил, а працювали на лінії зіткнення. Мабудь Данилюку доведеться вибачатися ще раз.
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Козломордое ! Уже сто раз писали шо это туфта .
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Все ждут что скажет Америка. К счастью все американцы в Украине очень разговорчивые.
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А ось тут не смішно. У пана реально істерика була. Подивіться уважно на вираз обличчя, коли він розповідає, що пуцина просив.
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Через сутки смелый шаг????????? и что он дал??????????? показал что и дальше могут безнаказанно убивать а сша скажет что это мужество просто смотреть как наших убивают
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Да это не просто смело было...это практически подвиг был...Звезду героя мира зебобику...срочно.... Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6425
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Премию Дарвина (тьху ты. эту ещё рано) Нобеля ему!
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Так виглядає людина, після "хороброго кроку". Дивися, на переплутай!


Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3382

А потім, щоб заспокоїти населення перелякане цією мармизою, виступає Хомчак, з заявою, що всі війська на місці і готові до будь-яких несподіванок.
А апаришин, що збирався розпродавати "надлишкове армійське майно", раптом прозріває і заявляє, що "маємо бути готові до війни як японі до цунамі"!
Сміливець обісраний...
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Не менш вражаючі мармизи переляканих Турчинова чи Парубія під час окупації АРК та поширення агресії в Дон. та Луг. області та така-ж перелякана під час Іловайська та Дебальцево ПОПа.
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На войне это зовется предательством. Или по-новомодному гибридной смелостью.
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Подумаешь. Видал я карликов и покрупнее.
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Позвонить по телефону - для этого смелость нужна. А погибнуть в окопе во время "перемирия" - так, мелкий инцидент.
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оно как повернулось то, из за океана похвалили значит правильно позвонил. Пусть и далее по утрам звонит. Каждый день.
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Тепер закріплятимуть "моральну перевагу" - здаватимуть можливо Станицю та Щастя.
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Сейчас диванные дедуганы расскажут Тейлору шо ничего он не рюхает в политике и как надо вести войну

Столько экспертов военных в каментах, какие резервы не на фронте
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Для ПП это было нормально, никто не пел ему за это дифирамбы а для Вовы смелым шагом.

За кого вони його, Вову, мають?
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Точно. Никто даже не знал, когда и по какому поводу ПЭПА туда звонил!
Пы.Сы. Поаккуратнее, а то есть мнение, что Медведчук скоро расскажет. Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6910
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Американцы знают не меньше мертветчука, но никогда никто из них не называл телефонный звонок смелым шагом.
А если Вова Зе осмелиться на очную встречу с Вовой Ху, это будет актом мужества и беспримерного подвига?
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А кто назвал телефонный звонок смелым шагом?
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после такого в каждом селе будет стоять по бюсту зе-клована.
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а если опять погибнут что тогда мужество в квадрате?????????????????? что за бред
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Деревья под которые ссыт ЗЕ...через 5 минут уходят в наркотическую комму!))))
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у порохоботов американцы теперь плохие. Как и у кацапов. Совпадение?
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у него же услуга "скрыть номер" активирована, чего там храброго?..
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После того как Люфтваффе бомбило Великобританию - Черчилль звонил Гитлеру с просьбой «повлиять на ту сторону», а также заявил что «подобные бомбежки не способствуют миру»
Ржали всем Рейхом.
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Теперь с легким сердцем можно и "ответку" гнать.
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Так кто ты, Тейлор, такой?! Кто ты?!!! Ватаны и порохоботы лучше знают, что это унижение было, а ты, Тейлор, никто вообще!
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самка собаки - сколько должно погибнуть Украинцев шоб мир понял - назови число - может уже хватит ? а зеленский шо думал когда критиковал порошенко - шо он прийдет и война закончиться на раз два - если так думал - то дебил как есть - но мне кажеться шо он просто нам всем ВРАЛ - как то так
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Рашисты впервые, и при этом при Зеленском, зассали расчитывать на перспективу наступления вглуб Украины-строят границу.Не потому,что шакалы боятся персонально Зеленского,а потому,что он,как Президент,для агрессора непредсказуем.

Выходит их дячок МП Петро был в доску своим,понятным и предсказуемым и с ним они могли расчитывать на дальнейшее продолжение оккупации.Совпадение?Не думаю
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кацапа,шел бы ты домой со своими побрехеньками.на бутылке посидишь,на коленях ***** попросишь-глядишь и день пройдет
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та шо ж ты не бился в припадке от Илловайска, от ДАПа, от 13000 （по брехливым пэтиным данным, а намного больше）погибших воинов при скотине соевой, а?
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а при мрази зелёной вообще тишь, гладь и божья роса в твоих глазах.
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Издевается. С его стороны вполне оправданно, с нашей - вполне заслуженно.
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Що цей Тейлор скаже після чергового "інциденту" (за словами зебілів).
До якого нажаль все йде.
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(путин введи-срочно нужна провокация на ответку ,бо твой верный дяк МП приехал,а Зеля завтра собирается спасительный термос прикрытия отобрать,да ещё и посадить угрожает)
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Не скажи! 5 лет назад тут было даже интересно, а нынче - соево-кацапская помойка.. Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8396
"Не той тепер Миргород, Хорол рiчка не та.." Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8396
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соевые стратеги, вы правы. храбрый шаг - это парад во время Иловайска и сдача Дебальцево.
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тут много зеботов вопрос а что вы делаете здесь на передовую в окопы у зе перемирие он не видит обстрелы будьте там мишенями.
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Да вы шо на приколе все там разве пуйло такой динозавр что даже поговорить с ботоксным идет за геройство,так вы вместе с европой далеко уйдете раз боитесь его так
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кто только в последнюю неделю зелебеню не тролил...
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Дивно, а чому ж ви тоді Бен Ладану не подзвонили????
Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2032
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Буш был ссыкуном, в отличии от храбреца Зю, вот и не звонил Усаме.
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Смелый шаг-это открытие уголовного дела против Медведчука...приостановление "Минских переговоров" (а ещё лучше перезапуск в другом формате с участием США,Польши,Канады,Литвы)
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не за это люди голосовали. Пусть звонит и разговаривает с путиным и договаривается.
пора закрывать эту войну, надоело.
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тоб-то ви ще у цьому сумніваєтесь...
І що ми маємо за цей "мір" віддати?
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Будет . ты видишь как винторогие испражняются . А у их хозяев , пердаки рвет .
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На счет мертвечука, то звони юге плокулолу, он откроет. Гарантия 100%
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Откуда знаешь? Ведь ни одна порохосрань не смотрела ни квартал, не лигу, ни сватов, ни комика, где инфу черпанул, чепушило?
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Я бы сказал точнее - СМЕШНЫМ..... в юморном жанре
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Я тоже поражен и восхищен нашим Зе!!!
Полезть в президентьі заканчивать войну, при отсутствии предстввления, планов, способов и понимания причин конфликта, нужно иметь невероятную смелость)))
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Смелый шаг это не наколенях перестать стрелять а защищать родину всеми имеющимися средствами, не мы к врагу пришли а враг к нам.
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Цензор, во что ты превратился...ПОЗОР тебе.. Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2236
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Судя по этой ветке Барыга-Мародер оставил очень большое наследие Порохоботов которое все никак не угомонится что их шефа Народ Украины послал накуй... Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3559
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Эта скотина по ходу купила и бутусова .
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це було мерзотно і огидно кого обрала Україна
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Я навіть знаю яку "бойову нагороду" Зелє потрібно дати за цю "сміливість"
Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1246
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Ага.
"Пацан умудрился на колени встать по телефону."
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