 Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це тимчасово повірений США у справах України Вільям Тейлор заявив журналістам у Києві.
"Ми спостерігали, що перед українським урядом виникла дилема після загибелі чотирьох морських піхотинців на Донбасі. З одного боку, був природній інстинкт і бажання відповісти вогнем на те, що ваших солдатів убивають. Я знаю, що уряд України розглядав такий варіант. Але я також знаю, що український уряд, як і інші уряди у світі, хотіли б побачити врешті остаточне розв’язання війни на Донбасі", - розповів він.
За словами Тейлора, вбивство чотирьох українських військових на Донбасі чітко показує, що агресія йде з російської сторони і з боку очолюваних Росією сил.
"Український уряд наполегливо шукає шляхи для того, щоб закінчити цю війну, і я вважаю, що з боку українського керівництва це був дуже сміливий крок зателефонувати Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" для того, щоб вимагати ще однієї зустрічі для обговорення того, як зупинити ці дії, під час яких гинуть українські військові", - наголосив він.
Тейлор підкреслив, що такий крок Зеленського дозволив Україні продемонструвати моральну перевагу своєї позиції у війні на Донбасі. Він також зазначив, що сподівається на кроки з боку Росії в напрямку припинення агресії.
"Я обговорював цей інцидент із високими чинами української армії і вони підтвердили, що дуже ретельно зважували, яку відповідь на це дати. Їм треба було ухвалити не просте рішення, тому що ті, хто завдав удару, після цього інциденту відразу зникли з місця, з якого стріляли. Якщо б українська сторона завдала удару у відповідь, найімовірніше, загинули б цивільні з того боку, а не власне бойовики. Тому я думаю, що українська влада цим кроком продемонструвала, що прагне закінчити цю війну, але на своїх умовах", - зазначив він.
Нагадаємо, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.
У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.
У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.
В одной руке ружжо, в другой - ноутбук, под мышкой роутер
И прямо из окопа тут показывает этому Зеленскому пример как надо
😁
По сути есть оправдание такому "храброму главкому"?
«Петро Порошенко повернувся в Україну.
Половина обісралася, друга половина цим поснідала.
Отакий от «Сніданок з 1+1».
- Тогда я, пожалуй, пойду.
- Но учтите - у нас длинные руки!
- Тогда я, пожалуй, останусь...(с)
Прыхыльныкы Мародёра в их число не входят.
Причем - всех делят на 2 категории: либо "25%"(какие нах.. 25% если еле нашкребли 8%?), или "зелеботы"...смешные и обиженные на весь белый свет - ну шо дети в песочнице.
Мол, маладец Вова, защитил честь и достоинство Украины и украинцев, подставил вторую щеку, так держать, не стрелять в ответ, держаться и ожидать.
Напишите, хоть кто-нибудь, что поступил он правильно!
Или кишка тонка?
Почему вас хватает только на то, чтобы тявкать "на себя посмотрите"?!
Это верноподданной путинской шлюхи меркель близко и понятно. Так растолковала бы украинцам почему пианист сравнил Украину с германскими порноактрисами а не , к примеру, итальянскими, где у него вилла.
Какие вы примитивные гниды...
Дарвина(тьху ты. эту ещё рано) Нобеля ему!
А потім, щоб заспокоїти населення перелякане цією мармизою, виступає Хомчак, з заявою, що всі війська на місці і готові до будь-яких несподіванок.
А апаришин, що збирався розпродавати "надлишкове армійське майно", раптом прозріває і заявляє, що "маємо бути готові до війни як японі до цунамі"!
Сміливець обісраний...
Столько экспертов военных в каментах, какие резервы не на фронте
За кого вони його, Вову, мають?
Пы.Сы. Поаккуратнее, а то есть мнение, что Медведчук скоро расскажет.
А если Вова Зе осмелиться на очную встречу с Вовой Ху, это будет актом мужества и беспримерного подвига?
Резкий как СРАЧКА...
Ржали всем Рейхом.
Выходит их дячок МП Петро был в доску своим,понятным и предсказуемым и с ним они могли расчитывать на дальнейшее продолжение оккупации.Совпадение?Не думаю
До якого нажаль все йде.
"Не той тепер Миргород, Хорол рiчка не та.."
пора закрывать эту войну, надоело.
І що ми маємо за цей "мір" віддати?
Полезть в президентьі заканчивать войну, при отсутствии предстввления, планов, способов и понимания причин конфликта, нужно иметь невероятную смелость)))
"Пацан умудрился на колени встать по телефону."