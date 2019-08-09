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 Окупанти майже годину обстрілювали українських військовослужбовців у районі Лебединського

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили один обстріл на ураження. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби сьогодні, 9 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл на ураження", - сказав Гуцуляк.

Зокрема, після опівночі ворог з напрямку окупованої Ужівки вів вогонь зі стрілецької зброї по українських захисниках Лебединського. Обстріл тривав майже протягом години.

"Згідно з наявною інформацією, втрат унаслідок ворожого обстрілу серед наших українських героїв немає", - зазначив прессекретар.

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Також він сказав, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142123
 
 
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а зе и хомчак в этот обстрел верят????????????????
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"это не повод считать перемирие нарушенным" © Хомчак Иловайский
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🤡🐒🐸💩🤢 вбивает в бошки ЗЕ🐑🐏 ,не оккупанты они ,а повстанцы и « та сторона»
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В рамках "перемирия". Но мы не отвечаем. Сидим отбивными.
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Это устойчивое перемирие, ведь ответки-то не было.
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надо оружие опломбировать, а не то, не дай Бог, ответят
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про то что отвечают вы тут хоть раз читали?
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да? Окупанти майже годину обстрілювали українських військовослужбовців у районі Лебединського - Цензор.НЕТ 6608 в какой строчке какого абзаца написано, что "отвечают"?
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этот факт и есть ответ поверенному штатов в Украине - плевать цапы хотели на зелю и на нашу страну и на штаты то же - как то так - просто хватит нас уговаривать терпеть и не хотите помогать - не надо - (был бы другой през - ядерное оружие надо было делать и все сразу бы стало на свои места ) - как то так
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а то - дайте пожалуйста хоть джевелины - а Трам - фюрер сложный человек ,но у меня с ним хорошие отношения - маты.............
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Среди наших украинских героев потерь нет.
Так не каждый солдат герой.Создали проф.армию терпил, даже мобики-аватары такого не терпели.
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4. Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення.
http://www.mil.gov.ua/news/2019/08/09/zvedennya-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/
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Дякую Богу що після перемоги зеленої шмарклі я вирішив відмовитися від переходу на реальний контракт. А вже ж і згоду дав, і медкомісію підробив що придатний.
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