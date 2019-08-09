 Окупанти майже годину обстрілювали українських військовослужбовців у районі Лебединського

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби сьогодні, 9 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл на ураження", - сказав Гуцуляк.
Зокрема, після опівночі ворог з напрямку окупованої Ужівки вів вогонь зі стрілецької зброї по українських захисниках Лебединського. Обстріл тривав майже протягом години.
"Згідно з наявною інформацією, втрат унаслідок ворожого обстрілу серед наших українських героїв немає", - зазначив прессекретар.
Також він сказав, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення.
Так не каждый солдат герой.Создали проф.армию терпил, даже мобики-аватары такого не терпели.
http://www.mil.gov.ua/news/2019/08/09/zvedennya-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/