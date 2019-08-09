 Гірники шахти "Курахівська" перекрили дорогу і вимагають виплати зарплати, - Волинець

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.
"Гірники шахти "Курахівська" перекрили дорогу між містами Курахове та Селидове в районі населеного пункту Новоселидівка – вони вимагають погашення заборгованої їм зарплати", - написав Волинець.
Він зазначив, що водночас керівництво ДП "Селидіввугілля" чинить тиск на ланкових, бригадирів і на цей момент проводить з ними відповідну "виховну роботу".
Волинець нагадав, що з учорашнього ранку шахтарі "Курахівської" блокували автошлях до Запоріжжя та Маріуполя і налаштовані протестувати доти, поки не отримають зароблених коштів.
Заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні становить понад 1 млрд грн, блокується робота кількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції, повідомляє "Укрінформ". У зв'язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств і представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і Верховної Ради України щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді його автори поки не отримали.
На нараді також було вирішено, що в разі невиконання вимог, 25 серпня, на День шахтаря, працівники галузі влаштують акцію протесту з касками в руках біля будівель Офісу Президента і Кабінету Міністрів.
Едте в Лондон!
И стучите там касками под окнами Рината!)))
Часом не ШаПанЗЕ?)))
Со своими ЗЕнарчуками краде на вийни!
Покрывае с БаКланом своих друзив...
ЗЕбобы!!! Шо б..ь поменялось то?))))
+ остатки на казначейском счету летят в пи...у уже 3 месяц подряд...
ЗЕ **** где деньги?
Сколько откачено ИВ за этот период?
Не люблю шахтарів. При всій їх героїчній професії, це в більшій своїй масі зарозуміле бидло, якому всі весь час щось винні.