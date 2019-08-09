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Все про:Волинець (21) страйк (39) протест (960) шахтарі (119)

 Гірники шахти "Курахівська" перекрили дорогу і вимагають виплати зарплати, - Волинець

Дорога між містами Курахове і Селидове в Донецькій області перекрита співробітниками шахти "Курахівська".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Гірники шахти "Курахівська" перекрили дорогу між містами Курахове та Селидове в районі населеного пункту Новоселидівка – вони вимагають погашення заборгованої їм зарплати", - написав Волинець.

Він зазначив, що водночас керівництво ДП "Селидіввугілля" чинить тиск на ланкових, бригадирів і на цей момент проводить з ними відповідну "виховну роботу".

Волинець нагадав, що з учорашнього ранку шахтарі "Курахівської" блокували автошлях до Запоріжжя та Маріуполя і налаштовані протестувати доти, поки не отримають зароблених коштів.

Гірники шахти Курахівська перекрили дорогу і вимагають виплати зарплати, - Волинець 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прифронтовій шахті на Донбасі почався страйк: шість гірників відмовляються виходити на поверхню

Заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні становить понад 1 млрд грн, блокується робота кількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції, повідомляє "Укрінформ". У зв'язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств і представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і Верховної Ради України щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді його автори поки не отримали.

На нараді також було вирішено, що в разі невиконання вимог, 25 серпня, на День шахтаря, працівники галузі влаштують акцію протесту з касками в руках біля будівель Офісу Президента і Кабінету Міністрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142121
 
 
 Топ коментарі
 
У Коломойского чтоли? Или у его слуги Зе?
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Идиоты...
Едте в Лондон!
И стучите там касками под окнами Рината!)))
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А кто же у нас Барыга?)))
Часом не ШаПанЗЕ?)))
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Идиоты...
Едте в Лондон!
И стучите там касками под окнами Рината!)))
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Это госпредприятие. Требовать нужно у барыги на Банковой)))
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У Коломойского чтоли? Или у его слуги Зе?
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Он самый. Тупое шимпанЗЕ с зеленым задом) Он теперь на войне мародерит и бабло у несчастных шахтарив по кипрским офшорам прячет
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Веде торговлю на крови!
Со своими ЗЕнарчуками краде на вийни!
Покрывае с БаКланом своих друзив...

ЗЕбобы!!! Шо б..ь поменялось то?))))
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эпоха бедности прошла ещё 21 апреля, а зарплат нет... непорядок!
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Ідіть до охвісу Зельцмана і стукайте касками, як ви робили раніше. Слабо?
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Тогда им для этого автобусы выделяли, фима звягильский у расисян выписывал.
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За прошлый квартал казна не до получила 171 млрд.грн. налоговых поступлений...
+ остатки на казначейском счету летят в пи...у уже 3 месяц подряд...

ЗЕ **** где деньги?
Сколько откачено ИВ за этот период?
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Ти дивися які сміливі?! А по їбалу прикладом, як у колєг в лугандонії? А работать за єду?
Не люблю шахтарів. При всій їх героїчній професії, це в більшій своїй масі зарозуміле бидло, якому всі весь час щось винні.
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Надо рассматривать все по порядку. Шахта государственная? Уголь на ней добывался? отгружался? За него платили или нет? Сколько денег на выплату зарплаты? Сколько для этого надо добыть и отгрузить угля? А если количество добытого угля не обеспечивает необходимого количества денег? Тогда как? доплачивать из бюджета? Т.е. брать со всех, чтобы поддерживать предприятия банкроты? А может перед тем,как что то требовать надо профсоюзу совместно с компетентными органами внимательно посмотреть и проанализировать уровень цен, по которым закупалось оборудование и материалы? Проверить оплату за уголь и куда уходили деньги при этом. Детский сад. Особенно когда перекрывают дороги. Почему я должен стоять на солнцепеке, если кому то не выплатили зарплату? Какая связь?
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Это происходит в стране которая 6-я в мире по запасам угля.
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Волынец - тот еще сепар, странно, что еще не с рубаном камеру делит(хотя, что странного, если нукьеры парашенки штепу с александровской выпустили), почувствовал слабинку власти на фоне звонков путинхЪу зеленского и давай каламутить дамбаское болото.
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