 У мережі збільшилася кількість фейкових сторінок Офісу Президента, ми з цим боремося, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у Facebook.

"У нашої пресслужби дедалі частіше запитують – які сторінки Офісу Президента є офіційними, а які – фейковими. Заплутатися й справді нескладно, адже фейкових значно побільшало. Ми з цим боремося", - написав Зеленський.

Тому президент опублікував усі свої офіційні акаунти:

Facebook – http://bit.ly/2Sbir5n

Twitter – http://bit.ly/2xFtNoY

Telegram – http://bit.ly/2JCHcDW