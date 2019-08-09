 У мережі збільшилася кількість фейкових сторінок Офісу Президента, ми з цим боремося, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у Facebook.
"У нашої пресслужби дедалі частіше запитують – які сторінки Офісу Президента є офіційними, а які – фейковими. Заплутатися й справді нескладно, адже фейкових значно побільшало. Ми з цим боремося", - написав Зеленський.
Тому президент опублікував усі свої офіційні акаунти:
Facebook – http://bit.ly/2Sbir5n
Twitter – http://bit.ly/2xFtNoY
Telegram – http://bit.ly/2JCHcDW
"Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися понад 25 років, "термосом". Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви - томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом". Але ми прощаємо новообраному президенту ці слова і не ображаємося", - зауважив він.https://m.tyzhden.ua/news/229699
Что, Богдан слишком занят, или кто у кого руководит офисом?!
И вот это каждый день во всех темах с утра до вечера, меняя только последовательность, постит каждый соевый бот уже 5-й месяц
Адская работенка, не позавидуешь.
Дякую Боже що я не порохобот (с)
Черговий раз впевнююсь в розумову неповноціність прихильників Зе...
- Не понял, их же сейчас 16.
- Не придирайся. Лично я верю, что у него получится.
(С)
@Anakoyher
🤔
Получится ли у них? От нас зависит. Мы должны сделать так, чтобы всем, кто посмеет даже заикнуться здесь об «Эхе Москвы», этим самым эхом макитры поразрывало в шматки.
Манкурти ******.»
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян дав критичну оцінку заявам президента Володимира Зеленського щодо інфраструктури на бізнес-форумі у Стамбулі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Президентом обіцяно "збільшити" кількість реально діючих аеропортів до 15. Зараз їх вже 16, Транспортною стратегією до 2030 передбачено 50. Тобто, ми скоротимо їх кількість?", - каже Омелян. Міністр зауважив, що найбільшою проблемою цієї галузі зараз є наявність достатньої кількості літаків в українських авіакомпаній для здійснення внутрішніх авіаперевезень.
"Шляхи два: відкрити внутрішнє небо для іноземних авіаперевізників, вбивши вітчизняних, або запровадити державну програму нарощення флоту національних авіакомпаній, принагідно запустивши підтримку будівництва регіональних літаків на Антонові", - пояснив Омелян.
Він також висловився з приводу заяви президента про морські порти України. "Я не знаю, що таке президентське "забезпечити розвиток п'яти морських портів", але хотів би нагадати: в Україні 13 морських портів. І ще 5 в анексованому Криму. І ще один у В'єтнамі. П'ять розвиваємо, а решта: закриваємо, забуваємо, продаємо?", - пише міністр. Також Омелян написав свої зауваження щодо витрат на інфраструктуру. "Впродовж п'яти років ми витратимо 20 млрд доларів на інфраструктуру", - стверджує президент. Ок, але тією ж Транспортною стратегією передбачено витратити мін 60 млрд дол на інфраструктуру до 2030 року. 60 ділимо на 2 = 30! Ми хочемо витратити на інфраструктуру на 10 млрд дол менше, аніж планували?", - зазначив міністр.
Крім того, Омелян торкнувся заяви президента щодо ремонту 24 тисячі км доріг".
"Всього в Україні 179 000 км доріг. І ще близько 200 000 км комунальних. 24 000 км - ок, а решта що за 5 років? У 2019 році, маючи Дорожній Фонд у грубо 50 млрд грн, ми відремонтуємо близько 4000 км. З наступного року Дорожній Фонд має бути близько 70 млрд грн і ще 10 млрд грн на територіальні дороги. Себто, в рік можна робити мін 10 000 км. 24 000 ділимо на 5 = 4 800 км доріг на рік. Тобто, вдвічі менше від запланованого?", - написав міністр.