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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Технології
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Все про:Зеленський (2353) соціальні мережі (246) Офіс Президента (41)

 У мережі збільшилася кількість фейкових сторінок Офісу Президента, ми з цим боремося, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в інтернеті збільшилася кількість фейкових сторінок Офісу Ппрезидента, але запевняє, що з цим явищем борються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у Facebook.

"У нашої пресслужби дедалі частіше запитують – які сторінки Офісу Президента є офіційними, а які – фейковими. Заплутатися й справді нескладно, адже фейкових значно побільшало. Ми з цим боремося", - написав Зеленський.

Тому президент опублікував усі свої офіційні акаунти:

Facebook – http://bit.ly/2Sbir5n 
Twitter – http://bit.ly/2xFtNoY 
Telegram – http://bit.ly/2JCHcDW 

У мережі збільшилася кількість фейкових сторінок Офісу Президента, ми з цим боремося, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142118
 
   
 Топ коментарі
 
да у нас и президент фейковый, х.ле
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Это чтоб удобней от ереси всякой отмазываться было, если не зашло народу, говори что это фейковый аккаунт.
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ТЫ ПРО ПУТЬКУ? ТАКИ ПРАВ
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дада, это божья роса, не отвлекайтесь
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Я чув, що Зеленський вибачився за свої слова про Томос (термос). Це правда чи фейк?
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Колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет заявив, що новообраний президент Володимир Зеленський приніс Православній церкві України вибачення за жарт про томос. Про це йдеться в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися понад 25 років, "термосом". Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви - томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом". Але ми прощаємо новообраному президенту ці слова і не ображаємося", - зауважив він.https://m.tyzhden.ua/news/229699
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Почему Филарету, если только это не прикрытие? Вопрос из вопросов...
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Я теж цього не розумію, тому запитав форумчан.
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ну это как с извинениями перед кадырбаном...он тогда можно сказатъ потерял невинность..а уж теперь он даже наверное перед ****** извинился за беспокойство
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Єссєсна. А ти думав перед тобою на цирлах ходитимуть?
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Это чтоб удобней от ереси всякой отмазываться было, если не зашло народу, говори что это фейковый аккаунт.
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Я починаю думати, що це заява фейкового преЗЕдента. 😡 Якщо серйозно, то списати заяву Богдана на фейк не вдасться. ОПовський дурачок Тимошенко признався у розповсюдженні цього "фейку" сам, добровільно.
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То не сторінки офісу АП. То онлайн-точки продажу шаурми. Просто шаурму рекламують. Вже є шаурма Зеленського, і шаурма Порошенка. Не треба плутати шаурму з гарантом.
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шаурма порошенка все ще є?...тоді - похвально
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ТАКИ БЮДЖЕТ НА ПеТЕКАНТРОПОВ УРЕЗАЛИ
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Появляются фейковые странички потому, что бюджет урезали?... :D
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После статей волонтера касьянова зашел не одну из страниц Президента Украины.Касьянова поливали дерьмом, похлеще,чем пороха.Прошелся по страницам миротворцев-говнометчиков.Парни я реально ох...л.Там змеиное гнздо из рыгов,сеппарастов с колорадками и откровенных украинофобов из ЗАЖОП.Но все,блин, за зеленского.Что-то я не понимаю - это у нас Президент говорит неправду,что он за победу Украины в войне или колорады на его странице капитулясты-миротворцы?
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Гы,а оно ещё государство в смартфоне собиралось заделать!
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Да какая разница?! Если на не фейковой странице они шутят?
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Это вопрос президента?!
Что, Богдан слишком занят, или кто у кого руководит офисом?!
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Клоун, членом по роялю, шаурма, малорос (исчез в последнее время), не стрелять в ответ, сдаться *****, президент ненастоящий, эбонитовые палочки, вывсеагентыкремля

И вот это каждый день во всех темах с утра до вечера, меняя только последовательность, постит каждый соевый бот уже 5-й месяц

Адская работенка, не позавидуешь.

Дякую Боже що я не порохобот (с)
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Тобто невдоволення новою владою можуть висловлять тіки порохоботи?
Черговий раз впевнююсь в розумову неповноціність прихильників Зе...
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Нужно же чем-то заменить - офшорный, кумовство, бизнес-партнёры, "жиды правят", отдых у Ниагарского водопада, простите - Турция. нет - Лига смеха, нет - Мальдивы, которые удивительным образом исчезли.
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Лалала Лалалала 6478e8b9 тобі не важко повторити ті образи, що ти писала на адресу Порошенка?
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- Изя, Зеленский в Турции пообещал довести число аэропортов в Украине до 15-ти.
- Не понял, их же сейчас 16.
- Не придирайся. Лично я верю, что у него получится.
(С)
@Anakoyher
🤔
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Как отличить какие страницы Офиса президента являются официальными, а какие - фейковые? На фейковых иногда пишут правду
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«Олена Монова 17 хв. А тем временем в Киеве замечен дрессированный пудель Газпрома Венедиктов. Стоит гордый, волосы назад, фотографируется, кокетничает, строит планы по открытию филиала «Эха Москвы» в Украине. Эхо Москвы в стране, куда эта самая Москва поставляет оружие и наемников. И не-стес-ня-ет-ся. Совершенно. Хотя о чем это я, балалайки излишней стеснительностью никогда не страдали. Уже сам факт того, что свыня посмела сюда приехать и озвучивать какие-то планы, при этом выставляя в качестве условия пересмотр закона по мовным квотам - говорит о многом. Да по большому счету обо всем он говорит. Вот так нас и собираются сдавать, по сантиметру на фронте, по закону в тылу, тихой сапой, не слишком быстро, но и не теряя времени даром.

Получится ли у них? От нас зависит. Мы должны сделать так, чтобы всем, кто посмеет даже заикнуться здесь об «Эхе Москвы», этим самым эхом макитры поразрывало в шматки.
Манкурти ******.»
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Зелень даже не знает сколько в Украине аэропортов и морских портов У мережі збільшилася кількість фейкових сторінок Офісу Президента, ми з цим боремося, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8398 таким образом сбрехав на экономическом форуме в Стамбуле... отето выбрали так выбрали позорище

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян дав критичну оцінку заявам президента Володимира Зеленського щодо інфраструктури на бізнес-форумі у Стамбулі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Президентом обіцяно "збільшити" кількість реально діючих аеропортів до 15. Зараз їх вже 16, Транспортною стратегією до 2030 передбачено 50. Тобто, ми скоротимо їх кількість?", - каже Омелян. Міністр зауважив, що найбільшою проблемою цієї галузі зараз є наявність достатньої кількості літаків в українських авіакомпаній для здійснення внутрішніх авіаперевезень.
"Шляхи два: відкрити внутрішнє небо для іноземних авіаперевізників, вбивши вітчизняних, або запровадити державну програму нарощення флоту національних авіакомпаній, принагідно запустивши підтримку будівництва регіональних літаків на Антонові", - пояснив Омелян.
Він також висловився з приводу заяви президента про морські порти України. "Я не знаю, що таке президентське "забезпечити розвиток п'яти морських портів", але хотів би нагадати: в Україні 13 морських портів. І ще 5 в анексованому Криму. І ще один у В'єтнамі. П'ять розвиваємо, а решта: закриваємо, забуваємо, продаємо?", - пише міністр. Також Омелян написав свої зауваження щодо витрат на інфраструктуру. "Впродовж п'яти років ми витратимо 20 млрд доларів на інфраструктуру", - стверджує президент. Ок, але тією ж Транспортною стратегією передбачено витратити мін 60 млрд дол на інфраструктуру до 2030 року. 60 ділимо на 2 = 30! Ми хочемо витратити на інфраструктуру на 10 млрд дол менше, аніж планували?", - зазначив міністр.
Крім того, Омелян торкнувся заяви президента щодо ремонту 24 тисячі км доріг".
"Всього в Україні 179 000 км доріг. І ще близько 200 000 км комунальних. 24 000 км - ок, а решта що за 5 років? У 2019 році, маючи Дорожній Фонд у грубо 50 млрд грн, ми відремонтуємо близько 4000 км. З наступного року Дорожній Фонд має бути близько 70 млрд грн і ще 10 млрд грн на територіальні дороги. Себто, в рік можна робити мін 10 000 км. 24 000 ділимо на 5 = 4 800 км доріг на рік. Тобто, вдвічі менше від запланованого?", - написав міністр.
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