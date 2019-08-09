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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:НАБУ (2052) допит (504) Кличко (673) Ситник (498) Богдан Андрій (123)

 Сподіваюся, найближчим часом детективи НАБУ допитають Кличка щодо його заяви про хабар Богдану, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України сподівається, що детективи найближчим часом допитають мера Києва Віталія Кличка в справі за фактом можливого пропонування 20 млн доларів хабаря главі Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це глава НАБУ Артем Ситник сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Справу було зареєстровано. Надійшла заява мера Києва Кличка з проханням зареєструвати провадження. Також був публічний виступ глави Офісу Президента. Це і було підставами для початку розслідування. Розслідування таких справ починається з допиту заявника (Кличка. - Ред.). Допиту (Кличка. - Ред.) ще не було, але сподіваюся, що найближчим часом він відбудеться", - зазначив Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюсмейкерів", - Кличко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

30 липня на пресконференції глава ОП Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому пропонували хабар у 20 мільйонів доларів в інтересах мера столиці. Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся в НАБУ з проханням відкрити провадження щодо заяви Богдана про нібито пропозицію йому хабаря.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142116
 
 
 Топ коментарі
 
А когда детективы НАБУ допросят Богдана?
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эээээ... вообще-то о взятке богдан сказал, а кличко попросил проверить его, богдана, пи..еж
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охренеть хуцпа. Богдан говорил о предложенной ему взятке ,а допрашивать будут Витальку
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А когда детективы НАБУ допросят Богдана?
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Швидше за все - ніколи. Вони, на відміну від Кличка знають, що це просто "шютка".
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эээээ... вообще-то о взятке богдан сказал, а кличко попросил проверить его, богдана, пи..еж
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Новая реальность страны под управлением узеленских.
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Та хоть бы на завод "Богдан" после этого не поехали, прохфесионалы
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охренеть хуцпа. Богдан говорил о предложенной ему взятке ,а допрашивать будут Витальку
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клоун жирний!!!! до того ж ще й придурок!!! перевіряй того хто заяву зробив! через таких непотрібів, нікчемна влада країну перетворили в клоаку. чи зміниться щось на краще з приходом Зеленського і К.??? чи після клоаки можна країну перетворити у щось ще більш жахливіше. дуже швидко дізнаємось.
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та ВиталикКличко и писал заявление, чтовас возмущает ?
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просто все хотят, чтобы Виталик
своими руками на чистую воду
жуликов вывел
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Хватит облизовать ..... надо Богдана допросить, а не Кличко.
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"Расследование таких дел начинается с допроса заявителя"... Бред! Заявитель в своём заявлении уже назвал что, где и когда. Что он должен (может) ещё сказать?! Сподіваюся, найближчим часом детективи НАБУ допитають Кличка щодо його заяви про хабар Богдану, - Ситник - Цензор.НЕТ 1749
Сытника из прокуратуры можна вывести, прокуратурву из Сытника никогда!
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