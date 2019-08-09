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Все про:озброєння (1125) модернізація (38) Укроборонпром (478)

 "Укроборонпром" модернізує передані Україні американські патрульні катери Island

Мета модернізації - максимальне підвищення бойової ефективності. Планується, що переобладнання катерів здійснюватимуть на Миколаївському судноремонтному заводі.

Варіанти модернізації патрульних катерів Island розробляє держпідприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування", що входить до складу "Укроборонпрому". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу концерну.

"Ми готуємо пропозиції, і у найближчий час вони будуть надані командуванню Військово-Морських Сил. На нашу думку, проект має передбачати, що модернізація катерів Island має здійснюватися на Миколаївському суднобудівному заводі", – заявив директор-генеральний конструктор ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування" Вадим Борисов.

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Остаточний варіант модернізації патрульних катерів буде прийнято після того, як ВМС України отримає широкий практичний досвід застосування Island.

Зараз фахівці підприємства вже отримали необхідну технічну документацію по катерах, яка дозволяє здійснити модернізацію з використаними всіх можливостей Island.

катери типу Island – швидкохідні патрульних катерів Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. У вересні 2018 року два такі катери були передані США Військово-морським силам України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142115
 
   
 Топ коментарі
 
Может лучше ну вас на пуй с вашей модеонизацией? Может пусть остается как было? А то намодернезируете на пару дач себе в Ницце.
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Да их покрасят и все. А стоить будет как позолотили.
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Может лучше ну вас на пуй с вашей модеонизацией? Может пусть остается как было? А то намодернезируете на пару дач себе в Ницце.
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коментар відмічено як спам  
 
Модернізовувати потрібно крейсер Україна і повертати його в склад ВМСУ! А катери Ісланд не мають перспективи для використання в ВМСУ, бо на них не вийде поставити потужну ракетну та зенітну зброю, а без цих систем в морі нема чого робити! Концепція побудови ВМСУ має бути наступна - кожен корабель має бути самодостатній в плані ППО та протикорабельного та протичовнового озброєння, бо кількість підводних човнів та кораблів ворога в Чорному морі величезна і корабель має мати можливість самостійно організовувати хоча би свою оборону, а вже потім виконувати бойові завдання! Виходячі з цього ми можемо сказати що мінімальний розмір кораблів ВМСУ має дорівнювати корветам, які будують з 2007 року, які започаткував ще міністр Гриценко! Якби корвети були добудовані як планував Гриценко, цієї війни просто не було б, бо у путіна не було б можливості захопити Крим!
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О, ТД є. Так що думайте, як примотати туди модуль з «Вільхою», і сім футів під кільом.
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Модернизация - коррупции кастрация?)))

А ну ЗЕбобы побухтите нам о Свинарчуках ЗЕльонкина!
Ведь 100% затеяли шо б списать себе на карман...

США передали полностью нормальные катера....
Шо вы б.. там будете модернизировать мудили лампасные?)))
Маячки касабские ставить шо ле?
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Следующий раз вам мудакам не катера дадут...а ч..м по лбу!!!
Дебилы ЗЕленые...
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Ты ЗЕльонобоба получишь откат с модернизации?
Если нет то ЗЕ тебе уже постучал по лбу!))))
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До слез!)))
Катера после модернизации УкрВорПрома))))
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Да их покрасят и все. А стоить будет как позолотили.
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Наверное очень быстроходные катера. Обшивка от ветра прогнулась так, что можно шпангоуты посчитать.
"Укроборонпром" модернізує передані Україні американські патрульні катери Island - Цензор.НЕТ 4293
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Скорее всего толщина 8 мм, вот сварку и видно.
А так катера как катера. Самое ценное движки "Caterpillar", ну и новое оборудование, которое ставили пол года.
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