EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Київські новини
  1598  48
Все про:Київ (6373) Слуга народу (211)

 Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва

Народні обранці задекларували свою мету - створити для кожного киянина умови життя у справжній європейській столиці.

Обрані депутати від політичної партії "Слуга народу" підписали декларацію про розвиток столиці України, передає УНІАН.

"Усвідомлюючи відповідальність перед виборцями Києва, котрі визнали необхідність змін старої системи, обравши на всіх округах столиці представників нової політичної партії "Слуга Народу", прагнемо рішучих дій, аби невідкладно втілювати в життя волю киян. Враховуючи основи народовладдя, місцевого самоврядування та децентралізації, ми, представники політичної партії "Слуга Народу", підписали цю Декларацію про принципи, на яких будуть ґрунтуватися нові правила функціонування столиці", - йдеться у документі.

Як наголошують підписанти декларації, їхня мета - створити для кожного киянина умови життя у справжній європейській столиці, доступ до якісного медичного обслуговування та комунальних послуг.

Для досягнення цієї мети планується ухвалення нової редакції "Закону про столицю України – місто Київ", в якій основним принципом будуть передбачені всі необхідні інструменти для реального впливу на розвиток міста з урахуванням інтересів людей.

Крім того, депутати планують сприяти повному оновленню влади в Києві, поверненню самоуправління містом та створенню прозорих принципів прийняття рішень, де немає місця корупції.

Також планується скорочення кількості депутатів Київради та утворення ефективних районних рад на основі нового виборчого законодавства. Також депутати обіцяють надати районам повноваження схвалювати суттєві рішення, які впливають на життя людей, за рахунок районних бюджетів, врегулювати ситуацію зі скандальними забудовами та надати людям право контролювати будівництва через районні ради.

"Рішення в столиці прийматимуться на основі реальних потреб киян, а не в інтересах бізнес-груп. Мешканці отримають доступ до якісних медичних послуг. Будуть вирішені проблеми з нестачею шкіл та дитячих садків. Кияни заслуговують на якісну питну воду у кожній домівці. Гаряче водопостачання буде безперебійним, а будинки, які роками не мали гарячої води, отримають її знову", - йдеться у документі.

Як наголошують депутати, на всій території міста буде створена мережа зелених громадських просторів з інфраструктурою для мешканців будь-якого віку. Крім того, соціальна політика Києва буде спрямована на підтримку слабозахищених мешканців столиці.

"Останні 5 років були періодом втрачених можливостей, тотальної непрофесійності та корупції. Наше завдання: впродовж наступних декількох років зробити Київ справжньою європейською столицею. Ми повернемо гордість за Київ!", - наголошують депутати.

Документ підписали Максим Перебийніс, Сергій Швець, Богдан Яременко, Леся Забуранна, Дмитро Гурін, Ганна Бондар, Роман Грищук, Людмила Буймістер, Олександр Ткаченко, Артем Ковальов, Вадим Струневич, Михайло Радуцький, Гео Лерос, Віталій Безгін, Ольга Василевська, Олександр Дубинський, Іван Юнаков, Давид Арахамія.

Вказується, що декларація є відкритою для приєднання всіх небайдужих.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142110
 
   
 Топ коментарі
 
Нет. никто им не давал этого права. Это право может быть дано только на выборах в мэрию.
То, что их выбрали в ВР означает только то что они получили право на Законодательную деятельности ни больше ни меньше. Городом должен управлять избранный Мэр. Таким образом пытаются узурпировать власть в Киеве.
 показати весь коментар
 
От, блін. Декларації, заяви, прожекти... і все пук в калюжу. А поміж то шаурма, червоні трюселя, фонтани... Пілять, зЕбілиЮ, то ви їх для того вибрали? В калюжу пердіти?
 показати весь коментар
 
О нет. Зебилы, лучше просто ничего не трогайте)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С чегойта? Киев - это печерские холмы. Меня не заденет, я на левом берегу - тут только резервация для обслуги Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 3224
 показати весь коментар
 
 
Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным, размышлял великий комбинатор (с)
 показати весь коментар
 
Какого лешего они лезут в Киев. В Киеве есть орган который должен этим заниматься - Мэрия, во главе с мэром. Опять желание заниматься не своим делом
 показати весь коментар
 
 
Они выиграли ВСЕ округи в Киеве , мне кажется что им дали право что-то решать в Киеве , разве нет?
 показати весь коментар
 
 
Нет. никто им не давал этого права. Это право может быть дано только на выборах в мэрию.
То, что их выбрали в ВР означает только то что они получили право на Законодательную деятельности ни больше ни меньше. Городом должен управлять избранный Мэр. Таким образом пытаются узурпировать власть в Киеве.
 показати весь коментар
 
 
А если городом никто не управляет, тогда, что делать? Кличко не контролирует Киев, все в дерибане. Где должны быть дороги и развязки строят торговые центры и высотки. Набережная почти вся частная, и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Голосовать на следующих выборах Мэра. И да, Кличко может и не самый лучший Мэр, но однозначно лучше предыдущих. И сделано в городе не так уж и мало, особенно в части ухода за парковыми зонами. И мост который связал две парковые зоны тоже лишним не будет. Замена старых окон в подъездах хрущевок, вынужденный ремонт мостов по всему Киеву. Конечно, застройка правого берега и дороги оставляет желать немного другого подхода, как и вопрос общественного транспорта.
--Глаза боятся, руки делают. но при этом не должен отключаться мозг ---
 показати весь коментар
 
 
Депутати від округів не є депутатами Київради. Мера і місцевих депутатів обирали, тому не закликайте до порушення законів та Конституції України.
 показати весь коментар
 
 
Важнейшее, что сделал Кличко для киевлян - это отнял всё ЖКХ у дерибанщиков и передал городу. Теперь хоть резких телодвижений от всей этой своры не приходится ожидать.
 показати весь коментар
 
И затем переименуем Киев в Нью-Васюки
 показати весь коментар
 
 
Короче, Беня официально провозгласил что Киев принадлежит ему.
 показати весь коментар
 
 
Данєцкіє вже развівалі, тепер візьмуться криворізкі. Співчуваю киянам.
 показати весь коментар
 
 
Пустыми лозунгами и вешанием лапши на уши - Кличко не одолеть.
 показати весь коментар
 
 
Як кажуть расеяне ,ну держись деревня,они решили сделать Киев,значит они решили сделать всех нас,киевлян.Теперь актуальным станет лозунг "Сделаем их еще раз".
 показати весь коментар
 
 
Підозрюю, що вони взагалі не знають, що має бути в європейській столиці. Наприклад, у європейських столицях повсюдно велосипедні доріжки й лінії метро, чи то трамваю, як вони звуть. На думку пересічного українського чиновника, в європейській столиці жителі мають їздити в собачій будці під назвою маршрутка, і їсти мацу біля генделиків.
 показати весь коментар
 
 
От, блін. Декларації, заяви, прожекти... і все пук в калюжу. А поміж то шаурма, червоні трюселя, фонтани... Пілять, зЕбілиЮ, то ви їх для того вибрали? В калюжу пердіти?
 показати весь коментар
 
 
О нет. Зебилы, лучше просто ничего не трогайте)))
 показати весь коментар
 
 
Избранные депутаты от политической партии "Слуга народа" подписали декларацию о развитии столицы Украины, передает УНИАН.
________________________________________________________________________________
Уявляю розвиток Києва, де будуть порушувати права людини
 показати весь коментар
 
 
Вспомни Жирика,где он говорил,что каждой бабе по мужику,мужикам по ящику водки,сапоги мывть в Индийском океане.Похоже и у зеленутых.
 показати весь коментар
 
 
Потрібно здійснити демонтаж усіх забудов побудованих за останні 10 років. Збитки жильцям та вартість демонтажних робіт компенсувати за рахунок майна депутатів київради останніх трьох скликань.
 показати весь коментар
 
Не, 10 лет не канает!
Давай замахнемся на 200!
 показати весь коментар
 
 
А ще висунемо майнові претензії Хазарії Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 6128
 показати весь коментар
 
 
Такого обсягу демонтажні роботи можна провести лише артилерією.
 показати весь коментар
 
Спочатку дай зарплату 4000 євро вчителям.
 показати весь коментар
 
 
А твої зебіли обіцяли. Виконувати повинні раби зебілів, а не самі зебіли Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 962
 показати весь коментар
 
 
Щось це мені нагадує програму КПРС (Даєш п'ятирічку за 4 роки, в 3 зміни без 2 вихідних на 1 зарплату)
 показати весь коментар
 
Кроме Киева в Украине нормальных городов не будет?
 показати весь коментар
 
Киев. это не только Печерск, приедь на Позняки - уфуеешь
 показати весь коментар
 
Когда к тебе лезут не понятно кто и хотят что то развивать значит хотят что то украсть. Покажите что вы уже развили на примере своего города, села, улицы в конце концов? Почему даже у проститутки или строителя которого вы вызываете сделать у себя ремонт вы требуете портфолио и фотографии уже сделаных работ, а еще лучше едете сами проверяете обьект на качество? А здесь просто ставите незнакомого человека управлять городом и страной который ничего в своей жизни не сделал.
 показати весь коментар
 
 
А ще обрали президента, який не мав свою команду.
 показати весь коментар
 
А будапештский меморандум 2 они там ещё не подписали?
 показати весь коментар
 
Який Меморандум, якщо нам загрожує капітуляція Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 7065
 показати весь коментар
 
 
Главное что-то подписать и можно забыть. Оно само сделается... Это даже круче чем ленточки перерезать!
 показати весь коментар
 
Всем проституткам Киева - социальные гарантии и выход на пенсию в 30 лет!
 показати весь коментар
 
Элитным прости-господи на десять лет раньше... Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 7060
 показати весь коментар
 
Народные избранники не в курсе, какая дорога вымощена благими намерениями? Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 411
 показати весь коментар
 
Щось схоже вже декларувала молода команда Черновецкого.
Можливо спочатку зробіть хоч щось, а вже потім .....
 показати весь коментар
 
Зацените уровень обещания-планирования:

Оруелл, 1984: "Норма видачі шоколаду збільшилась до 20 г на добу"

Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 8099

Міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook розкритикував заяви Зеленського.

"Президентом обіцяно "збільшити» кількість реально діючих аеропортів до 15. Але зараз їх вже 16, Транспортною стратегією до 2030 передбачено 50. Тобто, ми скоротимо їх кількість?", - каже Омелян.

Він вказує, що найбільшою проблемою цієї галузі зараз є не кількість аеропортів, а відсутність достатньої кількості літаків в українських авіакомпаній для здійснення внутрішніх авіаперевезень.

Також Омеляна здивувала заява президента про морські порти України:

"Я не знаю, що таке президентське "забезпечити розвиток п'яти морських портів", але хотів би нагадати: в Україні 13 морських портів. І ще 5 в анексованому Криму. І ще один у В'єтнамі. П`ять розвиваємо, а решта: закриваємо, забуваємо, продаємо?", - пише міністр.

Крім того, Омелян робить зауваження щодо витрат на інфраструктуру:

"Впродовж п'яти років ми витратимо 20 млрд доларів на інфраструктуру", - стверджує президент. Ок, але тією ж Транспортною стратегією передбачено витратити мін 60 млрд дол на інфраструктуру до 2030 року. 60 ділимо на 2 = 30! Ми хочемо витратити на інфраструктуру на 10 млрд дол менше, аніж планували?", - дивується міністр.

Також в Омеляна є запитання до заяви Зеленського про "Ми приведемо до ладу 24 тисячі км доріг".

"Всього в Україні 179 000 км доріг. І ще близько 200 000 км комунальних. 24 000 км - ок, а решта що за 5 років?", - каже Омелян.

"У 2019 році, маючи Дорожній Фонд у грубо 50 млрд грн, ми відремонтуємо близько 4000 км. З наступного року Дорожній Фонд має бути близько 70 млрд грн і ще 10 млрд грн на територіальні дороги. Себто, в рік можна робити мін 10 000 км. 24 000 ділимо на 5 = 4 800 км доріг на рік. Тобто, вдвічі менше від запланованого?", - питає міністр.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору