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Все про:Олімпіада (216) Росія (19292) Японія (173) Курили (25)

 Японія позначила Південні Курили на сайті Олімпіади-2020 як свою територію

Острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група островів Хабомаї показані на сайті Олімпійських ігор 2020 року як такі, що належать Японії. Між Москвою і Токіо понад півстоліття триває суперечка про належність цих островів.

Мапа, на якій острови позначені як належні Японії, а не Росії, опублікована на офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інтерактивна карта показує шлях олімпійського вогню по Японії. Острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї на неї віднесені до префектури Хоккайдо, проте сам олімпійський маршрут ними не проходить.

Японія позначила Південні Курили на сайті Олімпіади-2020 як свою територію 01

Скріншот з сайту https://tokyo2020.org

Ці чотири острови Курильської гряди Японія вважає своїми північними територіями, постійно вказує їх у своєму складі на картах, а також висловлює протести через діяльність Росії на них.

Москва вважає острови територією РФ, посилаючись на акт про капітуляцію, підписаний після закінчення Другої світової війни. Через розбіжності з цього питання сусідні країни досі не підписали мирний договір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 77% росіян виступають проти передачі Південних Курил Японії через побоювання "незворотного процесу перегляду кордонів", - опитування

Через карти на сайті Олімпіади в Росії лунають заклики блокувати Олімпійські ігри, повідомляє російське видання Newsru.com. Депутат Держдуми, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова заявила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК), швидше за все, зробить зауваження в зв'язку з зображенням Південних Курил як японської території на сайті Олімпіади 2020 року

"Але взагалі в подальшому Росія може звернутися навіть у МОК, тому що МОКу точно не потрібні такі скандали. Є офіційне визнання ... що це все-таки російська територія. У цьому сенсі, безсумнівно, МОКу такі, скажімо, неприємні ситуації не потрібні. Тому, я думаю, що вони, швидше за все, висловляться з цього приводу. Я думаю, зроблять зауваження", - сказала Журова.

Також дивіться: "Путин передаст": у Москві затримали мітингувальників проти передачі Курильських островів Японії. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142109
 
   
 Топ коментарі
 
Они не только Курилы, но и свой Сахалин и наш Крым правильно рисуют. Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 9999
Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 6765
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Зря, ох зря это они.... Путин теперь может собрать по России бытовой японской техники на миллиард-другой и раздавить бульдозером Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 1556
Настолько беспощадный лысый дедок, что лучше держаться подальше от его гнева)
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Ці чотири острова і є японськими. В 1945 році Японія погодилась віддати СРСР всі території, які відійшли до Японії після війни 1904-1905 років, але Сталін хотів прихопити більше, тому з цих островів війська виведені не були. Натомість Японія відмовилась підписувати мирний договір з СРСР. Немає жодного юридичного документу, який би закріплював право СРСР-РФ на ці острови.
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Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи Источник: https://censor.net.ua/n3142109

Так ведь названия островов японские.... - о чем вообще может идти речь?
Ванюшки отжатое даже перекрашивать поленились...
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там находятся станции ДВО территориальной бригады связи
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Пара 120-ток и острова готовы для заселения людьми.
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Слово Страсбург тоже не совсем французкое, тем не менее это часть Франции.
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Они не только Курилы, но и свой Сахалин и наш Крым правильно рисуют. Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 9999
Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 6765
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А смысл этих извинений? Извинения предполагают:

1) признание своей неправоты,
2) обещание в дальнейшем этого не делать.
Ни первого, ни второго не наблюдается. Это как извиниться перед коровой перед тем, как зарезать (по-моему, мусульмане как-то так и поступают).
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Зря, ох зря это они.... Путин теперь может собрать по России бытовой японской техники на миллиард-другой и раздавить бульдозером
Настолько беспощадный лысый дедок, что лучше держаться подальше от его гнева)
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Да нет. Не думаю что в России на это кто то отреагирует. Это у украинцев всегда истерика происходит если кто то крым обозначит как РФ.
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Тебе во Фрязино видней Японія позначила Південні Курили на сайті Олімпіади-2020 як свою територію - Цензор.НЕТ 7529
Это мы везде лезем а не парашники? Позорище, иди лучше нажрись "бояры".
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Речь не про то кто куда лезет, а про то что в россии не будет истерик подобных тому как это происходит с украинском МИД если кто то обазночал Крым как часть РФ. И у нас в Германии нет боярышника. А вот у вас есть. Ты и тут все перепутал
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Ждем кацапскую истерику. Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 7187
Хотя - им "некогда": там горит, тут взрывается, здесь - тонет..
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Скорее всего даже не ответят. Вернее ответ уже был пару недель назад. Послали японцев в известном напоавлении.
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чекаємо, як позначить скоро свої території Китай...
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чинайцы как позначат...- аж до урала нах....- там тыхенько ждуть- а потим ховайтеся, маскалыкы куды хочете, а будэ никуды = одни ворогы навкруг)))
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Кого ето ********* призывает, если сама же отказалась признавать международные законы?
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товарищи самураи,помните ,концентрация русни в одном месте после освобождения островов недопустима. японские семьи должны брать на воспитание хотя бы по одному рюскому домашнему животному.
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Лучше по два. И чтоб трудотерапией. Будет как в Украине - по два раба.
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Кстати, а какая позиция нашего МИДа по этой проблемме? И есть ли согласования с японской стороной каких-то совместных действий ?
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***** уже выслал японцам счет за новые трусы и очистку брюк от говна.
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наш МУД, як завжды, в роздумах думу думаить на таки темы...(((
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А Украине нужно выпустить новую карту с Крымом , Кубанью Ростовской , Белгородской и Орлвской областями , как на картах 1918 года
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Ребячеством и рисованием кацапню не победить. Они тоже могут карты 1913 года рисовать.
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Нужно просто переименовать Россию
ну например в Рашу
чтобы было, как у всех
А Украине вернуть историческое название Киевская Русь
и будет ладушки
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Московити ! Давіть японські авто бульдозером!

У вас же є імпартозамєщєніє !
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сруские призывает бойкотировать ОИ, михалыч а разве им уже разрешили участвовать под своей аквафрешкой, или бойкот будет под олимпийским флагом. нарики сруские, идёт стройными шеренгами и бойкотирует, знает что бойкотирует, но серавно идёт.
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.....у МОКШ сейчас СОРВЕТ дах !!!!)))))) УКРАИНА -рулит !!!
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..а операция уже перезрела...- снабдить ху..рурга мачете, катаной, гильотиной- и без анестезиии шинковать по чуть-чуть)))
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Убогие рассуждения кацапской мокрощелки про "...Есть официальное признание... что это все-таки российская территория" умиляют. Думаю она очень бы удивилась, если бы взглянула, скажем, на карту Google. Там все эти острова дублированы японском названием. А про "официальное признание" это она от Киселова слышала. В школу-тол она явно не ходила, выступая "любительницей коньков" в спорте.
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Да нет. В Германии тоже Курильские острова признают за Россией.
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Эффект Крыма..... Незаконно пририсовав к своей карте полустров, русские только одного добились.... что теперь живут в стране, без официально признанных границ....

у русских Россия в своих границах, в остального Мира - в совсем других границах..... при чем есть еще китайские, японские и другие особенности этих границ России....
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Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию
правильно сделали японцы
нужно японцам у раши забрать все курилы и весь сахалин
а заодно и камчатку)
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ЖДЁМ ВОЙ МАШКИ.
КСТАТИ, ЗАМЕТИЛИ, ЧТО КОНЯКИ-ЛАВРОВА ДАВНО НЕ СЛЫШНО И НЕ ВИДНО?
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Теперь Путин может напасть на Японию, у них же Порошенко нет.
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Ну, блин, дали бы японцам на каких-нибудь приемлемых условиях хотя бы не все острова. У тех реально народу тьма, а территории мало, неужели там настолько стратегически важное расположение или ресурсы какие или японцы вообще без условий хотят?
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О какая ПЕРЕМОГА подвалила. Только вот перемога эта нарисованая. Вон на картах Украины, крым тоже обозначен как часть Украины. А на самом деле тот же результат
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Факт то, что Журова права полностью. И можно со 100% уверенностью сказать ,что прийдется японцам на сайти исправить ошибку. МОК по любому не допустит. Так же как фифа не разрешила россии обозночать Крым как часть РФ.
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по логике Журовой Крым не будут изображать на карте России если там олимпиада пройдет. Спасибо
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Япония правовое государство и действует исключительно в рамках закона!
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а кацапята ще щось там про Аляску скиглять )))
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