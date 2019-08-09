 Японія позначила Південні Курили на сайті Олімпіади-2020 як свою територію

Мапа, на якій острови позначені як належні Японії, а не Росії, опублікована на офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Інтерактивна карта показує шлях олімпійського вогню по Японії. Острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї на неї віднесені до префектури Хоккайдо, проте сам олімпійський маршрут ними не проходить.
Скріншот з сайту https://tokyo2020.org
Ці чотири острови Курильської гряди Японія вважає своїми північними територіями, постійно вказує їх у своєму складі на картах, а також висловлює протести через діяльність Росії на них.
Москва вважає острови територією РФ, посилаючись на акт про капітуляцію, підписаний після закінчення Другої світової війни. Через розбіжності з цього питання сусідні країни досі не підписали мирний договір.
Через карти на сайті Олімпіади в Росії лунають заклики блокувати Олімпійські ігри, повідомляє російське видання Newsru.com. Депутат Держдуми, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова заявила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК), швидше за все, зробить зауваження в зв'язку з зображенням Південних Курил як японської території на сайті Олімпіади 2020 року
"Але взагалі в подальшому Росія може звернутися навіть у МОК, тому що МОКу точно не потрібні такі скандали. Є офіційне визнання ... що це все-таки російська територія. У цьому сенсі, безсумнівно, МОКу такі, скажімо, неприємні ситуації не потрібні. Тому, я думаю, що вони, швидше за все, висловляться з цього приводу. Я думаю, зроблять зауваження", - сказала Журова.
Так ведь названия островов японские.... - о чем вообще может идти речь?
Ванюшки отжатое даже перекрашивать поленились...
1) признание своей неправоты,
2) обещание в дальнейшем этого не делать.
Ни первого, ни второго не наблюдается. Это как извиниться перед коровой перед тем, как зарезать (по-моему, мусульмане как-то так и поступают).
Настолько беспощадный лысый дедок, что лучше держаться подальше от его гнева)
Это мы везде лезем а не парашники? Позорище, иди лучше нажрись "бояры".
Хотя - им "некогда": там горит, тут взрывается, здесь - тонет..
ну например в Рашу
чтобы было, как у всех
А Украине вернуть историческое название Киевская Русь
и будет ладушки
У вас же є імпартозамєщєніє !
у русских Россия в своих границах, в остального Мира - в совсем других границах..... при чем есть еще китайские, японские и другие особенности этих границ России....
правильно сделали японцы
нужно японцам у раши забрать все курилы и весь сахалин
а заодно и камчатку)
КСТАТИ, ЗАМЕТИЛИ, ЧТО КОНЯКИ-ЛАВРОВА ДАВНО НЕ СЛЫШНО И НЕ ВИДНО?
https://www.youtube.com/watch?v=38MkWBaAjEE