 ФСБ РФ розслідує факти розкрадання російської гуманітарної допомоги в окупованому Донецьку, - правозахисники

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Східна правозахисна група".

Раніше ми повідомляли про затриману жінку на КПВВ з боку ОРДЛО. З'ясувалося, що жінка також працює в КП "Вода Донбасу". Нам вдалося з'ясувати, що низка арештів відбулася в місті Донецьк під керівництвом ФСБ РФ, представники російських спецслужб розслідують факти розкрадань гуманітарної допомоги, яка надходила від РФ у 2018 році. Тому тих людей, яких затримували, до них не допускали адвокатів, протягом 15 днів системно чинився психологічний тиск і допитували в нічний час", - йдеться в повідомленні.

За даними правозахисників, у Донецьку відбулася низка арештів.

Також повідомляється, що серед затриманих - директор департаменту КП "Вода Донбасу" Ольга Красна. Через деякий час до неї пустили адвоката.

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