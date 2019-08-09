 ФСБ РФ розслідує факти розкрадання російської гуманітарної допомоги в окупованому Донецьку, - правозахисники

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Східна правозахисна група".
Раніше ми повідомляли про затриману жінку на КПВВ з боку ОРДЛО. З'ясувалося, що жінка також працює в КП "Вода Донбасу". Нам вдалося з'ясувати, що низка арештів відбулася в місті Донецьк під керівництвом ФСБ РФ, представники російських спецслужб розслідують факти розкрадань гуманітарної допомоги, яка надходила від РФ у 2018 році. Тому тих людей, яких затримували, до них не допускали адвокатів, протягом 15 днів системно чинився психологічний тиск і допитували в нічний час", - йдеться в повідомленні.
За даними правозахисників, у Донецьку відбулася низка арештів.
Також повідомляється, що серед затриманих - директор департаменту КП "Вода Донбасу" Ольга Красна. Через деякий час до неї пустили адвоката.
Ото тi 5% такi страшнi?
Буквы @Bykvu 20 ч.20 часов назад
"Эрдоган усатый таракан" Ничего особенного, просто около года назад на гастролях в Турции, Зеленский троллил Эрдогана Посвящается визиту президента Украины в Турцию.
...А доводив кацап, до речі, кондову зкріпну конспірологію про жидорептилоїдів та "власті скривають, ко-ко-ко, намі правят інопланєтні жиди!!!111!1" Коли йому нагадали про фундаментальні наукові проблеми - парадокс Фермі, Великий Фільтр тощо (а якби людство дійсно мало якісь реальні контакти з алієнами - проблеми просто автоматично було б скасовано, і нахрін усе маніакально приховувати - можна було б дати широкому загалу дозовану інформацію - "так, інопланетяни існують, це факт"), і як аргумент - нові проекти з пошуку alien lifeforms на екзопланетах (а проекти там серйозні: орбітальні телескопи, заточені на пошук біо- та техносигнатур - це не напіваматорський SETI) - контраргументами було "єто NASA з жидомасонами-ілюмінатами розпилюють бабло, а той "Хаббл" взагалі невідомо чи є на орбіті!!!111!1"
Але тут принциповий момент: якщо у західному світі їх сприймають як 100% фріків, то на расєї цю хрінь вже починають підтримувати майже на державному та офіційно-науковому рівні. Бо зкріпно і "типа православно" (хоча в християнстві, зокрема православ'ї, зуйні про пласку Землю насправді немає).
Ще деякі вкрай впороті ісламські фундаменталісти дотримуються теорії пласкої Землі (саудівський богослов ібн Баз, наприклад) - гумор в тому, що за часів Халіфату саме арабські й іранські астрономи і математики вже зробили досить точні розрахунки розмірів земної кулі, бо (цитую) "вчення про сферичну Землю не суперечило Корану".
Але...
Холодний
Синку, та ти хоч знаєш, що це слово означає - "інфантильність"? "Інфантильність - відсталість розвитку, яка проявляється в наявності у дорослої особи рис фізичної будови, чи рис характеру, що властиві дитячому віку...". Та я оперую такими поняттями, які тобі і не снились, з людьми розумними спілкуюсь, на рівних, а рівень мого фізичного розвитку тобі відомий буть не може... Так що, "аби ляпнуть язиком"?...Начитаєтесь своїх "журншлюх", і "методичок лахтінських", і пхаєте "вумні" слова, куди душа забажає...Аби тільки свою "зверхність" показать, та "перехопить ініціативу" у спілкуванні на форумі... Бачиш, я знаю навіть те, про що у тебе і думки в голові, не спливали, а робиться на рівні підсвідомості, інстинктивно... Як казав мій батько в подібних випадках, "Те, що ти жуєш, я давно переварив і висрав...".
09.08.2019 05:21
Jupi
хаха, він оперує дорослими поняттями "тобі видніше... Ти ж у нас, "найвумнєйший"...", "На себе глянь..." . нашо мені твій фізичний розвиток, мені достатньо твоїх коментів. і так само ти не можеш знати, чи лахтинець тобі пише чи ні. тебе видають лише твої дитсадівські репліки. схоже, у тебе завдання перехплювати ініціативу, раз прив"яз як банний лист, заділо тебе, ось ти і позоришся вже не один комент. ніхєра ти не знаєш, намагаешся лише. а виходять понти лише. переварив він, воно і видно, рагульсько-кугутська травнева система уся напоказі.
09.08.2019 10:49
Яр Холодний
Гугл-переклдач поправ - "Лахта" виглядає... Чим більше ти пишеш, тим більше я впевнююсь, що ти "лахтінський батрак"... "Суржик" пре, "аж шуба завертається...". "Прив"яз, як банний лист", "заділо", "позоришся", "ніхера", "рагульсько-кугутська травнева система...", "напоказі"... У мене тут є однодумець, так він такі "перли" штучно створює, а потім з вас, "стібеться"...
Окремо випробовую філологічні борошна від "травневої системи" Багата уява намалювала якусь ретрофутуристичну радянську дистопію (або альтернативну реальність), де створено якусь ТРАВНЕВУ СИСТЕМУ техно-комунізьми... блть... адже це тема для творчості...
ведь... украли те люди, которых не существует в правовом поле...
Расстрелять все руководство на глазах к ох..х домбазят!)))
Тоже мне, проблема. Прислать на помощь "братскому народу ЛДНР" чеченов Кадырова - и те быстро научат братский народ, как с данью правильно поступать.