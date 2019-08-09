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 ФСБ РФ розслідує факти розкрадання російської гуманітарної допомоги в окупованому Донецьку, - правозахисники

Представники ФСБ намагаються з'ясувати, хто з вищих чиновників незаконних збройних формувань "ДНР" стоїть за розкраданням гуманітарної допомоги РФ, яка надходила на окуповані території Донецької та Луганської областей у 2018 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Східна правозахисна група".

Раніше ми повідомляли про затриману жінку на КПВВ з боку ОРДЛО. З'ясувалося, що жінка також працює в КП "Вода Донбасу". Нам вдалося з'ясувати, що низка арештів відбулася в місті Донецьк під керівництвом ФСБ РФ, представники російських спецслужб розслідують факти розкрадань гуманітарної допомоги, яка надходила від РФ у 2018 році. Тому тих людей, яких затримували, до них не допускали адвокатів, протягом 15 днів системно чинився психологічний тиск і допитували в нічний час", - йдеться в повідомленні.

За даними правозахисників, у Донецьку відбулася низка арештів.

Також повідомляється, що серед затриманих - директор департаменту КП "Вода Донбасу" Ольга Красна. Через деякий час до неї пустили адвоката.

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ФСБ РФ розслідує факти розкрадання російської гуманітарної допомоги в окупованому Донецьку, - правозахисники 01
ФСБ РФ розслідує факти розкрадання російської гуманітарної допомоги в окупованому Донецьку, - правозахисники 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142102
 
 
 Топ коментарі
 
И чому це тей слимак набрав в 10 раз больше мест чем твой Порох ? Вам украинцы уже указали место - 8% , или в общем 5% мест в раде , сидите себе в уголке с 5% мест и лайте дальше ФСБ РФ расследует факты хищения российской гуманитарной помощи в оккупированном Донецке, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1814
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Бо завдання Путіна було виконане. А ви думали що таке інформаційна війна? Ти за Зєлєнскава галасавал?
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И чому це тей слимак набрав в 10 раз больше мест чем твой Порох ? Вам украинцы уже указали место - 8% , или в общем 5% мест в раде , сидите себе в уголке с 5% мест и лайте дальше ФСБ РФ расследует факты хищения российской гуманитарной помощи в оккупированном Донецке, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1814
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Бо завдання Путіна було виконане. А ви думали що таке інформаційна війна? Ти за Зєлєнскава галасавал?
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Тому що багато недалеких людей голосували за Голобородька, а не за Зе. Банальна підміна.
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Так насміхання над дійсністю, яку витворили Порошенко і Ко, й винесла Зеленсського на ту вершину. Голосували, по суті, За нову дійсність, а Петя сформував себе як антагоніст, вірніше, як захід старого.
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Так и Путин - конфетка. 86% же тоже за него проголосовали.

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Зеленський: Я можу їздити на велосипеді. Ви хочете, щоб мене "грохнули"?
Ото тi 5% такi страшнi?
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правду висвітлював, тепер сам став тією правдою.
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Все понимают что Порох настоящий президент-гетьман, а на це малороське непорозумiння гидко дивитись.
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Вірити що він став іншим це все одно що вірити що стара повія стане цнотливою дівчиною і фізично і морально.
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Цікаво. цікаво, що ж там такого розкрадали? Невже заряди БУК 2.
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Не прошло и 5 лет - до фсб дошло и это хорошо, бо когда и параша развалится фсб лет через 7 раздуплится.
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Єдина гуманітарка, що доходила до людей безкоштовно- це від Червоного хреста та від Ахмєтова. Все інше продавалось у маркетах (лінувались навіть знищувати напис " Нє для продажи").
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А че там разбираться. На **....ло пушылы посмотрите, до руководства петушатником и после. Пазл и сложится, и станет ясно кто гуманитарку слямзил.
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На обратном пути на росию 200-х сепаров украли. ФСБ РФ розслідує факти розкрадання російської гуманітарної допомоги в окупованому Донецьку, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8175
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"Удивили"... Да это, у кацапов, давно "отработанная схема"... Был, в июне 2008-го, в Москве, на встрече выпускников. Однокурсник, оставшийся дослуживать в России, и дважды прошедший войну в Чечне, рассказывал: "Деньги и материальные средства, пёрли, в Чечню, немеряно. И, если деньги просто крали, рапортуя о мифическом "восстановлении инфраструктуры", то стройматериалы, в лучшем случае, доезжали, в вагонах, до узловых станций, а потом уезжали в неизвестном направлении... В худшем - доставка проводилась только по документам... Недалеко была разбитая, нашими же, войсками, электростанция, на горной речке... Её ТРИЖДЫ "восстанавливали", и ТРИЖДЫ "боевики подрывали"... А там, на самом деле, за всю войну, "и конь не валялся", вся территория не то что бурьяном покрылась - лесом заросла!!!"
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У них це в крові. Якось на ютуб-каналі науково-космічної тематики (Hubble, якщо не помиляюся) один расєянин з піною біля роту доводив, що "всі ці орбітальні телескопи та інші проекти NASA - суцільний розпил бабла". Там в зайвохромосомний моск навіть не вкладається той факт, що десь у світі взагалі можуть щось робити НЕ заради розпилу.
...А доводив кацап, до речі, кондову зкріпну конспірологію про жидорептилоїдів та "власті скривають, ко-ко-ко, намі правят інопланєтні жиди!!!111!1" Коли йому нагадали про фундаментальні наукові проблеми - парадокс Фермі, Великий Фільтр тощо (а якби людство дійсно мало якісь реальні контакти з алієнами - проблеми просто автоматично було б скасовано, і нахрін усе маніакально приховувати - можна було б дати широкому загалу дозовану інформацію - "так, інопланетяни існують, це факт"), і як аргумент - нові проекти з пошуку alien lifeforms на екзопланетах (а проекти там серйозні: орбітальні телескопи, заточені на пошук біо- та техносигнатур - це не напіваматорський SETI) - контраргументами було "єто NASA з жидомасонами-ілюмінатами розпилюють бабло, а той "Хаббл" взагалі невідомо чи є на орбіті!!!111!1"
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Що ще потрібно комусь доводить?! ще античні греки висловлювали здогадки про сферичну форму Землі... При Колумбові вчені в цьому, вже не сумнівалися... І лише в Росії, в 21-му столітті, стали висловлювать думки про хибність цього ствердження, і заяви про "плоску" Землю...
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Заради справедливості, Товариство пласкої Землі (Flat Earth Society) засновано в Британії, а пізніше відроджене в США.
Але тут принциповий момент: якщо у західному світі їх сприймають як 100% фріків, то на расєї цю хрінь вже починають підтримувати майже на державному та офіційно-науковому рівні. Бо зкріпно і "типа православно" (хоча в християнстві, зокрема православ'ї, зуйні про пласку Землю насправді немає).
Ще деякі вкрай впороті ісламські фундаменталісти дотримуються теорії пласкої Землі (саудівський богослов ібн Баз, наприклад) - гумор в тому, що за часів Халіфату саме арабські й іранські астрономи і математики вже зробили досить точні розрахунки розмірів земної кулі, бо (цитую) "вчення про сферичну Землю не суперечило Корану".
Але...


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Порегочи трішки...
Холодний

Синку, та ти хоч знаєш, що це слово означає - "інфантильність"? "Інфантильність - відсталість розвитку, яка проявляється в наявності у дорослої особи рис фізичної будови, чи рис характеру, що властиві дитячому віку...". Та я оперую такими поняттями, які тобі і не снились, з людьми розумними спілкуюсь, на рівних, а рівень мого фізичного розвитку тобі відомий буть не може... Так що, "аби ляпнуть язиком"?...Начитаєтесь своїх "журншлюх", і "методичок лахтінських", і пхаєте "вумні" слова, куди душа забажає...Аби тільки свою "зверхність" показать, та "перехопить ініціативу" у спілкуванні на форумі... Бачиш, я знаю навіть те, про що у тебе і думки в голові, не спливали, а робиться на рівні підсвідомості, інстинктивно... Як казав мій батько в подібних випадках, "Те, що ти жуєш, я давно переварив і висрав...".
09.08.2019 05:21
Jupi

хаха, він оперує дорослими поняттями "тобі видніше... Ти ж у нас, "найвумнєйший"...", "На себе глянь..." . нашо мені твій фізичний розвиток, мені достатньо твоїх коментів. і так само ти не можеш знати, чи лахтинець тобі пише чи ні. тебе видають лише твої дитсадівські репліки. схоже, у тебе завдання перехплювати ініціативу, раз прив"яз як банний лист, заділо тебе, ось ти і позоришся вже не один комент. ніхєра ти не знаєш, намагаешся лише. а виходять понти лише. переварив він, воно і видно, рагульсько-кугутська травнева система уся напоказі.
09.08.2019 10:49
Яр Холодний

Гугл-переклдач поправ - "Лахта" виглядає... Чим більше ти пишеш, тим більше я впевнююсь, що ти "лахтінський батрак"... "Суржик" пре, "аж шуба завертається...". "Прив"яз, як банний лист", "заділо", "позоришся", "ніхера", "рагульсько-кугутська травнева система...", "напоказі"... У мене тут є однодумець, так він такі "перли" штучно створює, а потім з вас, "стібеться"...
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Яка жесть!!! )))))))))))))
Окремо випробовую філологічні борошна від "травневої системи" Багата уява намалювала якусь ретрофутуристичну радянську дистопію (або альтернативну реальність), де створено якусь ТРАВНЕВУ СИСТЕМУ техно-комунізьми... блть... адже це тема для творчості...
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а как рашисты это юридически оформят? ФСБ РФ розслідує факти розкрадання російської гуманітарної допомоги в окупованому Донецьку, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7429
ведь... украли те люди, которых не существует в правовом поле...
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ооо! чепушилину нужно обстоятельно готовиться к скорой встрече с захарастом, мобилой и кобзоном
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Кому нужны эти полу меры?))
Расстрелять все руководство на глазах к ох..х домбазят!)))
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А теперь представьте куда девается гуманитарка Красного Креста и других организаций, если они даже не боятся кацапскую гуманитарку деребанить. Кормите и дальше главарей боевиков которые гуманитарку продают через свои магазины
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та шо там расследовать?ее еще в мацкве при подготовке сперли
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"ФСБ РФ расследует факты хищения российской гуманитарной помощи в оккупированном Донецке"
Тоже мне, проблема. Прислать на помощь "братскому народу ЛДНР" чеченов Кадырова - и те быстро научат братский народ, как с данью правильно поступать.
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Дамбасюри до халяви дуже ласі і "Метро" розграбували з тієї ж причини.
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Там невинуватих немає,кінчайте всіх,нашим менше роботи буде
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Ось тому ми і повинні йти подалі від Москви до Європи. У нас кранв не ідеальна. Корупція розкрадання, хабарі, лінь і дурість чиновників...все погане те що є у Росії є уже і у нас. Європейський вибір це шанс навчитися кращому, хай і Європа не ідеальна , зробити країну кращою, хай і не для нас, так для наших нащадків.
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