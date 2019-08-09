 САП просить суд заарештувати фігуранта справи "Роттердам+" Євдокимова з альтернативою 50 млн грн застави, - Холодницький. ВIДЕО

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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"Один підозрюваний вчора був затриманий. Триває судове засідання в Солом'янському суді щодо обрання запобіжного заходу. Це член НКРЕКП. Ми просимо утримання під вартою з альтернативою 50 млн грн", - розповів він.

"Решту підозрюваних не затримали, оскільки вони перебувають за кордоном. Щодо них розпочато нормальний кримінальний процес, тобто їм оголошені підозри, їх викликали до детективів на вівторок-середу. У разі неявки будемо вживати заходів для їхнього розшуку", - додав Холодницький.

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