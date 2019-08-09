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 Підрозділи Об'єднаних сил не причетні до обстрілів у Горлівці ввечері 5 серпня, - українська сторона СЦКК

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю сторін (СЦКК) спростовує інформацію Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про обстріли 5 серпня нібито з боку позицій Об'єднаних сил, які призвели до пошкодження житлових об'єктів і будівлі школи в окупованій Горлівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил.

У звіті СММ ОБСЄ від 8 серпня було оприлюднено інформацію про пошкодження житлових об'єктів і будівлі школи в окупованій Горлівці. Зокрема, увечері 5 серпня було пошкоджено будівлю школи, цього ж дня спостерігачі зафіксували незначні пошкодження трьох житлових будинків. За оцінкою спостерігачів, пошкодження утворилися внаслідок вогню з великокаліберного кулемета з нібито північно-західного напрямку.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил до цих обстрілів непричетні.
Детально вивчивши відстані, профіль, тактико-технічні характеристики зазначеного озброєння, стверджуємо, що характеристика форми рельєфу цієї місцевості є закритим профілем та виключає будь-яку можливість ураження зазначених об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними УС СЦКК, у зазначений день та цьому напрямку обстріл підрозділів Об’єднаних сил не здійснювався, так само вогонь у відповідь українські армійці не відкривали. "Варто також зазначити, що запит на введення режиму "тиша" від СММ ОБСЄ не надходив", - заявили в СЦКК.

У пресслужбі також зазначили, що українські захисники й надалі продовжують дотримуватися встановленого режиму припинення вогню і виконувати бойові завдання в рамках чинного законодавства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог 9 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

Підрозділи Обєднаних сил не причетні до обстрілів у Горлівці ввечері 5 серпня, - українська сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142095
 
 
 Топ коментарі
 
Це для кого ця заява? Для пуцина? Починаємо виправдовуватись? Потім настане черга вибачатись? Терористи і так знають, що ми не обстрілювали. Наші й поготів знають. А от зарубіжна публіка ці виправдання сприйме, як спробу відмазки.
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Я заметил один момонт, как только зелепуп стал инциндентом Украины вся мрязь ватная тут как тут.
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Цікавить що скаже Юлія Мендель.
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Це для кого ця заява? Для пуцина? Починаємо виправдовуватись? Потім настане черга вибачатись? Терористи і так знають, що ми не обстрілювали. Наші й поготів знають. А от зарубіжна публіка ці виправдання сприйме, як спробу відмазки.
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Я заметил один момонт, как только зелепуп стал инциндентом Украины вся мрязь ватная тут как тут.
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мразь это ты
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Це якась дискримінація. Щоб працювати у молодій команді, прізвище повинно закінчуватись на -ман, --ель, -сон... Куди дивиться антимонопольний комітет?
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Ну звичайно, як завжди - "самі себе".............. Підрозділи Об'єднаних сил не причетні до обстрілу в Горлівці ввечері 5 серпня, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 5645
Пора вже припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну ьійню.
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Вона потрібна твоєму президенту, щоб тиснути на Україну. А українцям вона дійсно не потрібна.
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кацапи повинні здихати без вивраппровбдуваннь ...
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Конечно это не мы - подтверждаю, бо у нас неопрезидент-миротворец.
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Снова третья сторона. Бойцы невидимого фронта.
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После таких заявлений, мотивации идти на войну - НОЛЬ
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т.е. надо было заявить что это мы даже если не мы?
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