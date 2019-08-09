 Майже 20 тис. тонн щебеню просто віддали Росії: ексдиректора кар'єру підозрюють у завданні збитків на 1,2 млн гривень

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідчих, наприкінці 2013 - на початку 2014 року тодішній директор кар'єроуправління оформив договір на поставку щебеню в Донецьк.
"У подальшому держпідприємство відвантажило 19 тис. 765 тонн щебеню, який залізницею експортували до Російської Федерації. Однак жодних бухгалтерських документів на підтвердження зазначених правовідносин з держпідприємством складено не було та відповідних розрахунків не проведено", - йдеться в повідомленні НАБУ.
За висновками експертів, державі такими діями завдано збитків на 1,2 млн гривень.
Чиновника підозрюють у скоєнні злочину за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Якщо його провина буде доведена, чоловікові загрожує від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
А почему не сидят те, кто туда щебень отгружал - непонятно...
Или кто сейчас в Украине власть?
какой такой ущерб??
на крымский мост пошел щебень
ахахаха