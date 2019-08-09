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Все про:НАБУ (2052) розтрата (103) Укрзалізниця (777)

 Майже 20 тис. тонн щебеню просто віддали Росії: ексдиректора кар'єру підозрюють у завданні збитків на 1,2 млн гривень

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому директору Трудівського кар'єроуправління "Укрзалізниці". Вони вважають чиновника винним у розтраті державного майна в особливо великих розмірах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідчих, наприкінці 2013 - на початку 2014 року тодішній директор кар'єроуправління оформив договір на поставку щебеню в Донецьк.

"У подальшому держпідприємство відвантажило 19 тис. 765 тонн щебеню, який залізницею експортували до Російської Федерації. Однак жодних бухгалтерських документів на підтвердження зазначених правовідносин з держпідприємством складено не було та відповідних розрахунків не проведено", - йдеться в повідомленні НАБУ.

За висновками експертів, державі такими діями завдано збитків на 1,2 млн гривень.

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Чиновника підозрюють у скоєнні злочину за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Якщо його провина буде доведена, чоловікові загрожує від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142094
 
   
 Топ коментарі
 
Так все знают, что крымский мост полностью построен на украинском щебне, не знают этого только потрохососы, бо потрох не такой и с оккупантом не торгует.
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Где щебень такой дешовый. Хочу тоже такой купить по такой цене. Ато прикинул что в Украине щебень продают раз в 5 дороже. Ето типа как Петя окупантам електроенергию в крым поставлял по цене в 2 раза дешевле чем украинцам продавал Майже 20 тис. тонн щебеню просто віддали Росії: ексдиректора кар'єру підозрюють у завданні збитків на 1,2 млн гривень - Цензор.НЕТ 7120
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А кто их посадит если всё это делалось под крышей потроха?
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в рашке видимо дороги строят, щебень нужен.
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а какая область отличилась не сказали. Может и Херсонская, а может и нет Почти 20 тыс. тонн щебня просто отдали России: экс-директора карьера подозревают в причинении ущерба на 1,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 3507
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Із могили Більмака возять щебінь до совка.Бо вДніпрі біля ставка волосатая рука.
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Надо в лапотной паРаше разбитые дороги подправить, Чтобы без задержек свои " гумконвои " гонять на оккупированный Донбасс.. Да и без задержек свою дохлую кацапскую падаль ( груз 200" ) уничиженных ВСУ, для того чтобы меньше заванивалась экстренно вывозить в свою проклятую *********..
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да, видимо проплатили рублями хорошо и наши сразу скисли - из патриотов в зрадников превратились.
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..."оформил договор"..."никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено"___________как то мутно все...
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доки может и есть, но липовые. Рублями проплатили и всех делов.
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Так все знают, что крымский мост полностью построен на украинском щебне, не знают этого только потрохососы, бо потрох не такой и с оккупантом не торгует.
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Первый раз слышу, на чем построен мост. И таких, как я, много.
А почему не сидят те, кто туда щебень отгружал - непонятно...
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А кто их посадит если всё это делалось под крышей потроха?
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Как это кто? Люди Зеленского!
Или кто сейчас в Украине власть?
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Пока прокурор потрошиный луценко, посмотрим осенью, бо цыплят по осени считают.
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Бухгалтерских документов нет ? А кто выпустил 19 тыс. 765 тонн щебня в рашу без документов?
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Как и положено - таможня. У них и декларации есть. Кто декларировал - тот пусть и отвечает
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.Директора Ахмадулина грохнули а отвечает начальник ж\д цеха
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42383,17 Евро- неплохо для начальника каррьера. Хотя если на 10 лет посадят, 4200 Евро в год - это несерьезно. Начальник дурень...
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Где щебень такой дешовый. Хочу тоже такой купить по такой цене. Ато прикинул что в Украине щебень продают раз в 5 дороже. Ето типа как Петя окупантам електроенергию в крым поставлял по цене в 2 раза дешевле чем украинцам продавал Майже 20 тис. тонн щебеню просто віддали Росії: ексдиректора кар'єру підозрюють у завданні збитків на 1,2 млн гривень - Цензор.НЕТ 7120
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ха-ха. точно. 1.2 млн поделить на 20К тонн = 60 гр. тонна или 100 гр. куб. а я дурак по 800 покупаю)).
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Железная дорога владеет карьерами - часть использует сама, а часть продает в рынок по весьма неплохим ценам. Так вот теперь эксклюзивным поставщиком щебня от железной дороги стала компания Сергея Корявченкова - брата того самого Юзика. Так що - геть владу барыг?
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куму в варониж отправил состав щебня))))
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Почти 20 тыс. тонн щебня просто отдали России: экс-директора карьера подозревают в причинении ущерба

какой такой ущерб??

на крымский мост пошел щебень

ахахаха
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"Почти 20 тыс. тонн щебня просто отдали России" - Порошенко обеспечил всю технику на строительстве крымского моста аккумуляторами.
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что же так сегодня у вас, зелёных идиотов, жопа подгорать начала? Порошенко из отпуска вернулся? и привез обратно 450 млн долларов? Вместо 380 вывезенных?
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что-то мне подсказывает, что щебень пошел на крымский мост
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