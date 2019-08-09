 Житомирський бронетанковий завод оштрафували на 8,5 млн гривень за невиконання держзамовлення, - прокуратура

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.
"У липні 2019 року Господарський суд м. Києва задовольнив позов військової прокуратури Центрального регіону України в інтересах Міністерства оборони України до Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод". За невиконання своєчасно державного контракту за оборонним замовленням про виготовлення та поставку продукції з цього підприємства на користь оборонного відомства стягнуто штрафні санкції на суму 8,5 млн грн", - сказано в повідомленні.
Ще один штраф суд наклав на дочірнє підприємство ДК "Укрспецекспорт" - Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт".
"За зрив поставок для Міноборони парашутних систем підприємство сплатить до бюджету 354 тис. грн", - повідомили в Генпрокуратурі.
Рішення про стягнення другого штрафу також ухвалив Господарський суд Києва.
користі, як і від санепідемслужби ..
прибрали і майже нічого не змінилось
В результате деньги с госбюджета переместятся в госбюджет, прокурорчику дадут медальку и напишут в статистику, шо он вернул в бюджет мильони, а на Житомирском Бронетанковом заводе сделают выговор и лишат премии в размере 1650 грн седого полного мужчину с зарплатой 6700 грн.
Он вздохнёт, улыбнётся, сядет в свой 470-й Лексус и поедет обедать в ресторан, где средний чек примерно равен вот этой премии, которой его лишили.
Вот-вот рванёт боекомплект,
А жить так хочется, ребята,
И вылезать уж мочи нет
для чого забирати гроші у державного підприємства,
як що у діях винні окремі особи ?
у них треба і забирати