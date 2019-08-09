 Житомирський бронетанковий завод оштрафували на 8,5 млн гривень за невиконання держзамовлення, - прокуратура

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

"У липні 2019 року Господарський суд м. Києва задовольнив позов військової прокуратури Центрального регіону України в інтересах Міністерства оборони України до Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод". За невиконання своєчасно державного контракту за оборонним замовленням про виготовлення та поставку продукції з цього підприємства на користь оборонного відомства стягнуто штрафні санкції на суму 8,5 млн грн", - сказано в повідомленні.

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Ще один штраф суд наклав на дочірнє підприємство ДК "Укрспецекспорт" - Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт".

"За зрив поставок для Міноборони парашутних систем підприємство сплатить до бюджету 354 тис. грн", - повідомили в Генпрокуратурі.

Рішення про стягнення другого штрафу також ухвалив Господарський суд Києва.