EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  1606  19
Все про:ГПУ (3134) Військова прокуратура (553) штраф (298)

 Житомирський бронетанковий завод оштрафували на 8,5 млн гривень за невиконання держзамовлення, - прокуратура

Військова прокуратура Центрального регіону домоглася в суді стягнення з ДП "Житомирський бронетанковий завод" штрафу в розмірі 8,5 млн гривень за невиконання державного замовлення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

"У липні 2019 року Господарський суд м. Києва задовольнив позов військової прокуратури Центрального регіону України в інтересах Міністерства оборони України до Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод". За невиконання своєчасно державного контракту за оборонним замовленням про виготовлення та поставку продукції з цього підприємства на користь оборонного відомства стягнуто штрафні санкції на суму 8,5 млн грн", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Офіцера-прикордонника затримали в Сумах під час одержання 500 дол. хабара, - військова прокуратура. ФОТО

Ще один штраф суд наклав на дочірнє підприємство ДК "Укрспецекспорт" - Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт".

"За зрив поставок для Міноборони парашутних систем підприємство сплатить до бюджету 354 тис. грн", - повідомили в Генпрокуратурі.

Рішення про стягнення другого штрафу також ухвалив Господарський суд Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142092
 
 
 Топ коментарі
 
Тому що Укроборонпром зірвав оборонне замовлення 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 і вже 2019 років, а судові вироки по цим злочинам досі поодинокі, що говорить про повну неефективність та бездіяльність військової прокуратури!
 показати весь коментар
 
Державна прокуратура добилась взьіскания с державного завода штрафа за невіполнение державного замовлення.
В результате деньги с госбюджета переместятся в госбюджет, прокурорчику дадут медальку и напишут в статистику, шо он вернул в бюджет мильони, а на Житомирском Бронетанковом заводе сделают выговор и лишат премии в размере 1650 грн седого полного мужчину с зарплатой 6700 грн.
Он вздохнёт, улыбнётся, сядет в свой 470-й Лексус и поедет обедать в ресторан, где средний чек примерно равен вот этой премии, которой его лишили.
 показати весь коментар
 
Це факти, по результатам виконання оборонного замовлення 2014-2018 років Укроборонпром коже рік має борги перед МО і ці борги кожного року збільшуються, техніка направлена в війська повертається по рекламаціям назад на заводи, для усування жахливих недоліків та недпрацювань, які унеможливлюють бойове використання цієї техніки та зброї! За такі роботи Сталін просто розстріляв би весь Укроборонпром разом з родичами! Укроборонпром це катастрофа і військова прокуратура це катастрофа, тому Укроборонпром та військова прокуратура мають бути ліквідовані як ідіотські та кримінальні структури!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так зелепупы хотят убрать военную прокуратуру. Зачем?
 показати весь коментар
 
 
Тому що Укроборонпром зірвав оборонне замовлення 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 і вже 2019 років, а судові вироки по цим злочинам досі поодинокі, що говорить про повну неефективність та бездіяльність військової прокуратури!
 показати весь коментар
 
 
Це факти, по результатам виконання оборонного замовлення 2014-2018 років Укроборонпром коже рік має борги перед МО і ці борги кожного року збільшуються, техніка направлена в війська повертається по рекламаціям назад на заводи, для усування жахливих недоліків та недпрацювань, які унеможливлюють бойове використання цієї техніки та зброї! За такі роботи Сталін просто розстріляв би весь Укроборонпром разом з родичами! Укроборонпром це катастрофа і військова прокуратура це катастрофа, тому Укроборонпром та військова прокуратура мають бути ліквідовані як ідіотські та кримінальні структури!
 показати весь коментар
 
 
Судити військових будуть військові колегії цивільних судів. Назарова чудово судив цивільний суддя і прийняв правильне рішення - Назаров винний в бездіяльності та саботажі і має відбувати покарання в місцях позбавлення волі! Не потрібні Україні генерали-ідіоти та кретини!
 показати весь коментар
 
 
Тоесть в печерском суде будет военная коллегия? Интересно. Всп знаете что это такое?
 показати весь коментар
 
бо від матіоса стільки ж
користі, як і від санепідемслужби ..

прибрали і майже нічого не змінилось
 показати весь коментар
 
Державна прокуратура добилась взьіскания с державного завода штрафа за невіполнение державного замовлення.
В результате деньги с госбюджета переместятся в госбюджет, прокурорчику дадут медальку и напишут в статистику, шо он вернул в бюджет мильони, а на Житомирском Бронетанковом заводе сделают выговор и лишат премии в размере 1650 грн седого полного мужчину с зарплатой 6700 грн.
Он вздохнёт, улыбнётся, сядет в свой 470-й Лексус и поедет обедать в ресторан, где средний чек примерно равен вот этой премии, которой его лишили.
 показати весь коментар
 
 
Они остановят производство и объявят себя банкротами .
 показати весь коментар
 
Прямо все слесари Житомира и области? Или все слесари Украины? Что вы имеете в виду?
 показати весь коментар
 
Машина пламенем объята,
Вот-вот рванёт боекомплект,
А жить так хочется, ребята,
И вылезать уж мочи нет
 показати весь коментар
 
о дела чудные творятся гос. структура хлопает гос. структуру, а платят граждане Украины!!!
 показати весь коментар
 
дурня..
для чого забирати гроші у державного підприємства,
як що у діях винні окремі особи ?
у них треба і забирати
 показати весь коментар
 
Фигня просто. Вон николаевская майстерня из года в год не выполняет не только ГОЗ, но и простые контракты. Ей лупят штрафники десятками миллионов за неисполнение и ... ничего. Уже собственных оборотных средств нет, а все ковыряется и ковыряется... Уже несколько солдафонов-директоров и замов поменяли, а все на том же месте... "Может в консерватории что-то поменять?"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору