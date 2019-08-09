 Заступник голови ОП Тимошенко про "відставку" Богдана: "Я всім скидав заяву, яку сам скачав з інтернету"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю "LIGA.net".
За словами заступника голови ОП, інформація про звільнення Богдана почала з'являтися ще по обіді 1 серпня.
"Десь ближче до вечора у мене просто почав обриватися телефон, з'явилася заява в Facebook, на деяких сайтах. Мені почали наярювати журналісти практично всіх видань. Спочатку я брав трубку, питаючи, що відбувається. Всі говорили, що стосовно заяви Богдана. Я зайшов і побачив цю історію на одному з новинних сайтів. Не на Інтерфаксі, до речі, який всі звинувачували. Я звідти взяв цю заяву. Мабуть, вони дзвонили в пресслужбу, але їм там не відповідали. Я просто всім скидав і кидав у відповідь цю заяву, яку я сам скачав з інтернету", - розповів Тимошенко.
У відповідь на питання, що це був за сайт, Кирило Тимошенко сказав: Я скачав це з сайту 24 каналу "( станом на момент виходу інтерв'ю в новині 24 каналу на заяві Богдана чітко видно водяний знак 24 каналу. - Ред.).
Заступник голови ОП стверджує, що документ "злили".
"Ну, злили. Це що проблема?! Я думаю, це не перший і не останній документ, який зливається. Якщо ви хочете дізнатися чи зливав я, то я вже відповідав на це питання ... Я у відповідь кидав всім цю історію, яка була всюди вже в інтернеті і на цьому все. Деякі журналісти, незважаючи на новинну стрічку, думали, що це якийсь ексклюзив і далі це репостили. Потім всі бачили, що це вийшло і на Facebook Христини Бердинських (журналістки НВ. - Ред. ), 24 каналі, потім на TheBabel, Інтерфаксі. До цього все це з'явилося на NewsOne", - заявив він.
Тимошенко заявив, що є коло з 12-14 осіб, які могли це зробити, але немає способів перевірити це, тому що камер в тому місці, де лежала заява Богдана немає.
Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.
2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.
Богдан, зі свого боку, підтвердив, що писав заяву так само, як і всі.
Не, Зеля не врет. Он лобистов Коэна не нанимал, Они сами. Правда, зебилы?
Какая смысловая нагрузка в этом всём? В чём суть? Ну нанимал и врёт. Дальше что!?
Дальше будем знать , что его президентскому слову грош-цена .!! . Вот и смысл ..
Американская лоббистская компания Signal Consulting Group LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила для президента Владимира Зеленского Компания из США опубликовала отчет о работе на Зеленского. Во время выборов у президента отрицали связь с ней во время его предвыборной кампании.
Согласно документам, работу выполняли в Вашингтоне, в период между 3 апреля и 21 мая. За это лоббисты получили гонорар в сумме $60 тыс.
Зачем тогда Зеле так тупо врать?
Такой вывод можно сделать из документов, обнародованных компанией в американском Министерстве юстиции, а также со слов эксперта Института Катона
(CATO Institute - американская исследовательская и просветительская организация либертарианского направления.)
Дага Бандоу. Последний встречался с Бакановым во время визита и лично подтвердил это theБабелю. Тогда нынешний и. о. главы СБУ Баканов возглавлял партию «Слуга народа».
В документах, которые лоббисты подали в Министерство юстиции США, говорится, что их нанял Маркус Коен от имени Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». Юридический адрес, указанный в документах, совпадает с адресом штаба Зеленского. В документах указано, что визит «маленькой украинской делегации» проходил с 15 по 17 апреля. Члены делегации посетили офис конгрессмена Брендана Бойла и встретились с бывшим сенатором Нормом Колманом.
Также делегация посещала аналитические центры: Центр стратегических и международных исследований, Национальный совет по безопасности и Институт Катона. В последнем делегация была 16 апреля 2019 года. Уже 18 апреля в американском журнале The National Interest вышла статья старшего научного сотрудника Института Катона Дага Бандоу, в которой тот привел цитаты Ивана Баканова.
Во-вторых, что делать будем, если выяснится, что врёт?
Ви це гавно привели до влади. при чому не просто мародерів, а єврейських мародерів, наділених безмежною єврейською хуцпою,
Бреши і звинувачуй у брехні, зраджуй і волай про зраду, кради і звинувачуй у крадіжках, греби під себе і вищи про "жадібність".
Барани дали різникам ніж!
Це спланована стратегія. Вони говорять словами Путіна. Така інформаційна підготовка говорить про те, що монобільшість прийшла принести "мир" на умовах Кремля.
Нас, очевидно, чекають прямі перемовини з окупаційними адміністраціями і легалізація ДНР і ЛНР під виглядом автономії.
І от це "другая сторона" - підготовка суспільства.
даже не детское, скорее слабоумное..)))
tZE inform
@tZEinform
·52 мин
Начинаю поступать интересные подробности "встречи" Варфоломея и Зеленского. Короче говоря, Варфоломей его просто выгнал... Последнее его слово которое он произнес махнув на Вову рукой - "экселеунсон".
Как нам объяснили, вообще то это с греческого означает "пошел вон", более мягкий перевод - "изыди" ! Вова, мы снимаем кипы перед твоим дипломатическим талантом...
Но информация по Зе (которая в последствии подтверждается) там появляется первой....
"Министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook раскритиковал заявления Зеленского.
«Президентом обещано» увеличить «количество реально действующих аэропортов до 15. Но сейчас их уже 16 Транспортной стратегией до 2030 предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество?», - говорит Омелян.
Он указывает, что самой большой проблемой этой отрасли сейчас является не количество аэропортов, а отсутствие достаточного количества самолетов в украинских авиакомпаний для осуществления внутренних авиаперевозок.
Также Омеляна удивило заявление президента о морских портах Украины:
«Я не знаю, что такое президентское» обеспечить развитие пяти морских портов «, но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов. И еще 5 в аннексирована Крыму. И еще один во Вьетнаме. Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем? «, - пишет министр.
Кроме того, Омелян делает замечания относительно расходов на инфраструктуру:
«На протяжении пяти лет мы потратим 20 млрд долларов в инфраструктуру», - утверждает президент. Ок, но той же Транспортной стратегией предусмотрено потратить мин 60 млрд долл на инфраструктуру до 2030 года. 60 делим на 2 = 30! Мы хотим потратить на инфраструктуру на 10 млрд долл меньше, чем планировали? «, - недоумевает министр.
Также в Омеляна есть вопросы к заявлению Зеленского о «Мы приведем в порядок 24 000 км дорог».
«Всего в Украине 179 000 км дорог. И еще около 200 000 км коммунальных. 24000 км - ок, а остальные что за 5 лет? «, - говорит Омелян.
«В 2019 году, имея Дорожный Фонд в грубо 50 млрд грн, мы отремонтируем около 4000 км. Со следующего года Дорожный Фонд должен быть около 70 млрд грн и еще 10 млрд грн на территориальные дороги. То есть, в год можно делать мин 10000 км. 24000 делим на 5 = 4800 км дорог в год. То есть, вдвое меньше запланированного? «, - спрашивает министр."
пересталотучился видеть истину за своим продажным крючкотворством. ч.т.д.
Всё дело в том, что мне важна суть, тебе - форма. Потому за мной - истина в меру сил, а за тобой - тявкание из под стола что есть мочи. Ты - хочешь казаться, а я - есть.
Потому в моих глазах ты - мразоватый совковатый типок, покупной, поверхностный и избирательно честный/нечестный, потомок своих предков в синих гОлифе, погрязжий в местечковом самомнении и поверхностности знаний. Потому и порохобот, юлененавистник и зеленскофоб. Разве что не коммуняка для полноты картины, но это компенсировано барыгофилией.
А кто я в твоих, мне не важно в силу очевидного для мня морального превосходства, очевидного еще с тех пор, когда ты наматывал свои портянки и драил совковые сапоги за паёк и звёздочку в погонах, а я не давал и не дал совку сделать из меня винтик системы оккупации моей страны.
Украине давно пора проветрить страну от типков как ты, чтобы встать на европейский путь развития, что Зеленский видно и сделает; потому вы и беситесь, порохоботные.
Що з того, що порох витрачав на армію та благодійність по 300млн ра рік, всі впевнені у його паталогічній жадібності, бо євреї Дубінський, Бігус, Гордон, Мураєв, Рабинович та купа інших так сказали. Сказали і 10000 разів повторили свою брехню?
https://www.youtube.com/watch?v=3pjCWWWU0kM
.