 Заступник голови ОП Тимошенко про "відставку" Богдана: "Я всім скидав заяву, яку сам скачав з інтернету"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю "LIGA.net".

За словами заступника голови ОП, інформація про звільнення Богдана почала з'являтися ще по обіді 1 серпня.

"Десь ближче до вечора у мене просто почав обриватися телефон, з'явилася заява в Facebook, на деяких сайтах. Мені почали наярювати журналісти практично всіх видань. Спочатку я брав трубку, питаючи, що відбувається. Всі говорили, що стосовно заяви Богдана. Я зайшов і побачив цю історію на одному з новинних сайтів. Не на Інтерфаксі, до речі, який всі звинувачували. Я звідти взяв цю заяву. Мабуть, вони дзвонили в пресслужбу, але їм там не відповідали. Я просто всім скидав і кидав у відповідь цю заяву, яку я сам скачав з інтернету", - розповів Тимошенко.

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У відповідь на питання, що це був за сайт, Кирило Тимошенко сказав: Я скачав це з сайту 24 каналу "( станом на момент виходу інтерв'ю в новині 24 каналу на заяві Богдана чітко видно водяний знак 24 каналу. - Ред.).

Заступник голови ОП стверджує, що документ "злили".

"Ну, злили. Це що проблема?! Я думаю, це не перший і не останній документ, який зливається. Якщо ви хочете дізнатися чи зливав я, то я вже відповідав на це питання ... Я у відповідь кидав всім цю історію, яка була всюди вже в інтернеті і на цьому все. Деякі журналісти, незважаючи на новинну стрічку, думали, що це якийсь ексклюзив і далі це репостили. Потім всі бачили, що це вийшло і на Facebook Христини Бердинських (журналістки НВ. - Ред. ), 24 каналі, потім на TheBabel, Інтерфаксі. До цього все це з'явилося на NewsOne", - заявив він.

Тимошенко заявив, що є коло з 12-14 осіб, які могли це зробити, але немає способів перевірити це, тому що камер в тому місці, де лежала заява Богдана немає.

Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.

Богдан, зі свого боку, підтвердив, що писав заяву так само, як і всі.