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Все про:зливання інформації (9) Богдан Андрій (123) Тимошенко_Кирило (9) Офіс Президента (41)

 Заступник голови ОП Тимошенко про "відставку" Богдана: "Я всім скидав заяву, яку сам скачав з інтернету"

Заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко заперечує свою причетність до організації поширення фейку про те, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан подав у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю "LIGA.net".

За словами заступника голови ОП, інформація про звільнення Богдана почала з'являтися ще по обіді 1 серпня.

"Десь ближче до вечора у мене просто почав обриватися телефон, з'явилася заява в Facebook, на деяких сайтах. Мені почали наярювати журналісти практично всіх видань. Спочатку я брав трубку, питаючи, що відбувається. Всі говорили, що стосовно заяви Богдана. Я зайшов і побачив цю історію на одному з новинних сайтів. Не на Інтерфаксі, до речі, який всі звинувачували. Я звідти взяв цю заяву. Мабуть, вони дзвонили в пресслужбу, але їм там не відповідали. Я просто всім скидав і кидав у відповідь цю заяву, яку я сам скачав з інтернету", - розповів Тимошенко.

Також дивіться: Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан. ВIДЕО

У відповідь на питання, що це був за сайт, Кирило Тимошенко сказав: Я скачав це з сайту 24 каналу "( станом на момент виходу інтерв'ю в новині 24 каналу на заяві Богдана чітко видно водяний знак 24 каналу. - Ред.).

Заступник голови ОП стверджує, що документ "злили".

"Ну, злили. Це що проблема?! Я думаю, це не перший і не останній документ, який зливається. Якщо ви хочете дізнатися чи зливав я, то я вже відповідав на це питання ... Я у відповідь кидав всім цю історію, яка була всюди вже в інтернеті і на цьому все. Деякі журналісти, незважаючи на новинну стрічку, думали, що це якийсь ексклюзив і далі це репостили. Потім всі бачили, що це вийшло і на Facebook Христини Бердинських (журналістки НВ. - Ред. ), 24 каналі, потім на TheBabel, Інтерфаксі. До цього все це з'явилося на NewsOne", - заявив він.

Тимошенко заявив, що є коло з 12-14 осіб, які могли це зробити, але немає способів перевірити це, тому що камер в тому місці, де лежала заява Богдана немає.

Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.

Богдан, зі свого боку, підтвердив, що писав заяву так само, як і всі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142091
 
   
 Топ коментарі
 
Уровень серьезный, как самого действия, так и отмазки... Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 5614
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"Блазенята", вам ПРИВЕТ с урока математики, для ЧЕТВЁРТОГО класса:
"Министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook раскритиковал заявления Зеленского.
«Президентом обещано» увеличить «количество реально действующих аэропортов до 15. Но сейчас их уже 16 Транспортной стратегией до 2030 предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество?», - говорит Омелян.
Он указывает, что самой большой проблемой этой отрасли сейчас является не количество аэропортов, а отсутствие достаточного количества самолетов в украинских авиакомпаний для осуществления внутренних авиаперевозок.
Также Омеляна удивило заявление президента о морских портах Украины:
«Я не знаю, что такое президентское» обеспечить развитие пяти морских портов «, но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов. И еще 5 в аннексирована Крыму. И еще один во Вьетнаме. Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем? «, - пишет министр.
Кроме того, Омелян делает замечания относительно расходов на инфраструктуру:
«На протяжении пяти лет мы потратим 20 млрд долларов в инфраструктуру», - утверждает президент. Ок, но той же Транспортной стратегией предусмотрено потратить мин 60 млрд долл на инфраструктуру до 2030 года. 60 делим на 2 = 30! Мы хотим потратить на инфраструктуру на 10 млрд долл меньше, чем планировали? «, - недоумевает министр.
Также в Омеляна есть вопросы к заявлению Зеленского о «Мы приведем в порядок 24 000 км дорог».
«Всего в Украине 179 000 км дорог. И еще около 200 000 км коммунальных. 24000 км - ок, а остальные что за 5 лет? «, - говорит Омелян.
«В 2019 году, имея Дорожный Фонд в грубо 50 млрд грн, мы отремонтируем около 4000 км. Со следующего года Дорожный Фонд должен быть около 70 млрд грн и еще 10 млрд грн на территориальные дороги. То есть, в год можно делать мин 10000 км. 24000 делим на 5 = 4800 км дорог в год. То есть, вдвое меньше запланированного? «, - спрашивает министр."
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Уровень серьезный, как самого действия, так и отмазки... Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 5614
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Порохобтских мух мёдом не корми - дай вокруг г*вна пожужжать.
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Один сразу жырным набросил! Кто следующий, порохоботы? Метать!
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... Іван Баканов та «старший економічний радник"Олег Дубина відвідували столицю США з 15 по 17 квітня,провівши низку зустрічей, серед яких була і коштовна вечеря за участі Коена та «близько десяти інших невідомих людей» у ресторані BLT Prime всередині Trump International Hotel"....

Не, Зеля не врет. Он лобистов Коэна не нанимал, Они сами. Правда, зебилы?
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Откуда ты знаешь, нанимал - не нанимал? Какой смысл ему врать?
Какая смысловая нагрузка в этом всём? В чём суть? Ну нанимал и врёт. Дальше что!?
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Ну нанимал и врёт. Дальше что!?))
Дальше будем знать , что его президентскому слову грош-цена .!! . Вот и смысл ..
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Аааа, понятно! И как мы будем с этим жить?
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Не знаю . Это ваши проблемы .. Зельоных .. Заступник голови ОП Тимошенко про "відставку" Богдана: "Я всім скидав заяву, яку сам скачав з інтернету" - Цензор.НЕТ 3414 .
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Почему тогда вы - коричневые - так переживаете?
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Ну как же за вас не переживать то Заступник голови ОП Тимошенко про "відставку" Богдана: "Я всім скидав заяву, яку сам скачав з інтернету" - Цензор.НЕТ 1327 .. Вы ж как дети малые , несмышлёныши ,, за вами нужен глаз да глаз . !! Уже вон натворили делов , выбрали во власть , черте что ...! .
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Адрес заказчика услуг американских лоббистов, который указан в их отчете, совпадает с адресом офиса команды президента Владимира Зеленского в Киеве.

Американская лоббистская компания Signal Consulting Group LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила для президента Владимира Зеленского Заступник голови ОП Тимошенко про "відставку" Богдана: "Я всім скидав заяву, яку сам скачав з інтернету" - Цензор.НЕТ 9804 Компания из США опубликовала отчет о работе на Зеленского. Во время выборов у президента отрицали связь с ней во время его предвыборной кампании.

Согласно документам, работу выполняли в Вашингтоне, в период между 3 апреля и 21 мая. За это лоббисты получили гонорар в сумме $60 тыс.


Зачем тогда Зеле так тупо врать?
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вот и вопрос - если "есть круг лиц из 12-14 человек, которые могли это сделать, но никак доказать этого тимошенко не может", то и обнаруживать источник утечки информации из офиса президента не нужно?...круг "причетних" невелик
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Вы о чём? Свободные размышления на вольные темы -это окошко сообщения внизу страницы.
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Американская лоббистская компания Signal Group Consulting готовила первый визит «небольшой украинской делегации» во главе с Иваном Бакановым в США. Визит состоялся 15-17 апреля 2019 года.

Такой вывод можно сделать из документов, обнародованных компанией в американском Министерстве юстиции, а также со слов эксперта Института Катона
(CATO Institute - американская исследовательская и просветительская организация либертарианского направления.)

Дага Бандоу. Последний встречался с Бакановым во время визита и лично подтвердил это theБабелю. Тогда нынешний и. о. главы СБУ Баканов возглавлял партию «Слуга народа».
В документах, которые лоббисты подали в Министерство юстиции США, говорится, что их нанял Маркус Коен от имени Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». Юридический адрес, указанный в документах, совпадает с адресом штаба Зеленского. В документах указано, что визит «маленькой украинской делегации» проходил с 15 по 17 апреля. Члены делегации посетили офис конгрессмена Брендана Бойла и встретились с бывшим сенатором Нормом Колманом.
Также делегация посещала аналитические центры: Центр стратегических и международных исследований, Национальный совет по безопасности и Институт Катона. В последнем делегация была 16 апреля 2019 года. Уже 18 апреля в американском журнале The National Interest вышла статья старшего научного сотрудника Института Катона Дага Бандоу, в которой тот привел цитаты Ивана Баканова.
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Что Зеля просто тупо врет. Причем именно тупо.
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Во-первых, из написанного выше этого не следует.
Во-вторых, что делать будем, если выяснится, что врёт?
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Ти визнав що Зєєєля і вся його мішпуха - гавно! Це твої слова! Заступник голови ОП Тимошенко про "відставку" Богдана: "Я всім скидав заяву, яку сам скачав з інтернету" - Цензор.НЕТ 8843
Ви це гавно привели до влади. при чому не просто мародерів, а єврейських мародерів, наділених безмежною єврейською хуцпою,
Бреши і звинувачуй у брехні, зраджуй і волай про зраду, кради і звинувачуй у крадіжках, греби під себе і вищи про "жадібність".
Барани дали різникам ніж!
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Давай, разжигай аж до еврейских погромов. Ничё, шо весь американский эстеблишмент евреи? А теперь прикинь, если бы США правили бы украинские националисты))) Шоб осталось от того американского бюджета? Ылита в вышиванках... Прикинь, евреи воруют с заработанного и где-то так - десятину. А потом, многие, честно сидят с конфискацией, если вину докажут. И самое интересное, что мародёр Порошенко, а обвиняешь ты Зеленского... Негодяй просто. Эуропейець продажный. Ни чести, ни совести. И ещё. Отчёт в открытом доступе. Открой и почитай. Там всё понятно, если знаешь английский.
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Напевно у кожному селі повинен бути свій сільський дурачок. Це він?
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лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»тобто русскій - це буквально дєрєвєнскій дебіл...у кожному селі має бути свій дєрєвєнскій...
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Суть ви вловили.☺ В даному випадку "дєрєвнв" називається ОПа. 😊
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а в офисах-оно всегда так...проходной двор.была б администрация-никакого слива бы не было.просто уволили бы богдана по люстрации Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 8637
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Всі представники Слуги Народа, Зеленський та нові депутати, говорять про ворога - друга сторона конфлікту.
Це спланована стратегія. Вони говорять словами Путіна. Така інформаційна підготовка говорить про те, що монобільшість прийшла принести "мир" на умовах Кремля.
Нас, очевидно, чекають прямі перемовини з окупаційними адміністраціями і легалізація ДНР і ЛНР під виглядом автономії.
І от це "другая сторона" - підготовка суспільства.
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та ладно, по версии твоей лаптефабрики рошен сегодня доллар 150 )))) кто ж вам поверит , если вы всегда врете как порошенко ?)
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І хто ж це у команді Зєлєнскава такий видатний економіст? Коломойський?
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Хрюкобот сказочный потому что госбюджет перечислил 200 млн грн сыну бизнес-партнера порошенко на "засекреченные закупки" такого факта в любой ЦИВИЛИЗОВАННОЙ стране было бы достаточно для ОТСТАВКИ президента. Воры Украине не нужны !!!
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и шоб ты громко не хрюкотел тут ща, источник-генпрокурор Украины Луценко
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у тебя очень странное представление о цивилизации ))))
даже не детское, скорее слабоумное..)))
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Мотив.Поделился радостью, что начальник уволился,или шо?
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Це як гроші з тумбочки...звідки гроші - з тумбочки...а в тумбочці звідки? - я кладу...а звідки береш - з тумбочки...звідки заява Богдана - з інтернету...і т.д. і т.п...
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Воем ботофермы 8% доволен Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 3956 Давай отрабатывай свои 15000₴ в месяц
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Зєлі вчителям вже почали виплачувати вчителям ₴4000 щомісячно ?
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₴ это знак гривны, а на счет $ можно хоть одно видео где именно Зеленский, а не какой-то другой человек говорил что будет зарплата учителям 4000$ ?
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Зєлєнскій сам практично нічого не говорить...він або щось читає кимось написане, або кажуть, що у Зєлєнскава сказали...
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Срузгие фрики с чудовищным антирейтингом "поддерживают" Зеленского , чем самый опускают ему рейтинг, стабильный и понятный вор порошенко куда ближе и приемлимее для куйлостана...
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" До этого все это появилось на NewsOne" Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 9779 Узеленські лохи, ви ще перепостіть про мальчіка в трусіках.
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кажинный раз на эфтом самом месте.Враги Вальцмана проклинали его за кадровую политику. Сейчас враги Зальцмана проклинают его за кадровую политику.
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Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 7805 tZE inform

@tZEinform

·52 мин

Начинаю поступать интересные подробности "встречи" Варфоломея и Зеленского. Короче говоря, Варфоломей его просто выгнал... Последнее его слово которое он произнес махнув на Вову рукой - "экселеунсон".
Как нам объяснили, вообще то это с греческого означает "пошел вон", более мягкий перевод - "изыди" ! Вова, мы снимаем кипы перед твоим дипломатическим талантом...
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Насколько можно доверять твиттеру который создан просто 24/7 постить посты против Зеленского и команды?
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не знаю.... - читаю его недавно...
Но информация по Зе (которая в последствии подтверждается) там появляется первой....
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- Он меня назвал каким-то "божественным" именем... Что-то н "Б"... М-м-м-м... А! Вспомнил!!! "Олух царя небесного..."!!!
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А что вы хотели после "термоса" в исполнении клоуна Зели.
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Это слово « excelente" - лат . Обозначает отлично ! Так что угомонитесь !
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"Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета" Уровень профессионализма зе-команды просто потрясает воображение..
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Или уровень тупости отмазки, ничего умнее не придумали
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"Блазенята", вам ПРИВЕТ с урока математики, для ЧЕТВЁРТОГО класса:
"Министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook раскритиковал заявления Зеленского.
«Президентом обещано» увеличить «количество реально действующих аэропортов до 15. Но сейчас их уже 16 Транспортной стратегией до 2030 предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество?», - говорит Омелян.
Он указывает, что самой большой проблемой этой отрасли сейчас является не количество аэропортов, а отсутствие достаточного количества самолетов в украинских авиакомпаний для осуществления внутренних авиаперевозок.
Также Омеляна удивило заявление президента о морских портах Украины:
«Я не знаю, что такое президентское» обеспечить развитие пяти морских портов «, но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов. И еще 5 в аннексирована Крыму. И еще один во Вьетнаме. Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем? «, - пишет министр.
Кроме того, Омелян делает замечания относительно расходов на инфраструктуру:
«На протяжении пяти лет мы потратим 20 млрд долларов в инфраструктуру», - утверждает президент. Ок, но той же Транспортной стратегией предусмотрено потратить мин 60 млрд долл на инфраструктуру до 2030 года. 60 делим на 2 = 30! Мы хотим потратить на инфраструктуру на 10 млрд долл меньше, чем планировали? «, - недоумевает министр.
Также в Омеляна есть вопросы к заявлению Зеленского о «Мы приведем в порядок 24 000 км дорог».
«Всего в Украине 179 000 км дорог. И еще около 200 000 км коммунальных. 24000 км - ок, а остальные что за 5 лет? «, - говорит Омелян.
«В 2019 году, имея Дорожный Фонд в грубо 50 млрд грн, мы отремонтируем около 4000 км. Со следующего года Дорожный Фонд должен быть около 70 млрд грн и еще 10 млрд грн на территориальные дороги. То есть, в год можно делать мин 10000 км. 24000 делим на 5 = 4800 км дорог в год. То есть, вдвое меньше запланированного? «, - спрашивает министр."
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Брр! Ужас!! ... То есть это просто означает, что один аэропорт закроют. Зебры увеличат число наших аэропортов на минус один. Числа бывают и отрицательными.
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критиканство в твоем стиле крючкотворства.
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А у меня работа такая... Мне клиенты, за "крючкотворство" в суде, деньги платят...
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Потому и порохоботишь, что перестал отучился видеть истину за своим продажным крючкотворством. ч.т.д.
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А что значит "перестал отучился видеть истину...". Это что за "перл" красноречия? Или у тебя пальцы по клавиатуре, бегают быстрее, чем мысли в голове?
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Потому и порохоботишь, что перестал отучился видеть истину за своим продажным крючкотворством. ч.т.д.
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Ясно... Ставлю тебе диагноз - "умственный тормоз"...Так спешишь обгадить оппонента, что не обращаешь внимания на то, что именно пишешь... Остынь...
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Твой "диагноз" - обычное пустозвонство à la catsap.

Всё дело в том, что мне важна суть, тебе - форма. Потому за мной - истина в меру сил, а за тобой - тявкание из под стола что есть мочи. Ты - хочешь казаться, а я - есть.

Потому в моих глазах ты - мразоватый совковатый типок, покупной, поверхностный и избирательно честный/нечестный, потомок своих предков в синих гОлифе, погрязжий в местечковом самомнении и поверхностности знаний. Потому и порохобот, юлененавистник и зеленскофоб. Разве что не коммуняка для полноты картины, но это компенсировано барыгофилией.

А кто я в твоих, мне не важно в силу очевидного для мня морального превосходства, очевидного еще с тех пор, когда ты наматывал свои портянки и драил совковые сапоги за паёк и звёздочку в погонах, а я не давал и не дал совку сделать из меня винтик системы оккупации моей страны.

Украине давно пора проветрить страну от типков как ты, чтобы встать на европейский путь развития, что Зеленский видно и сделает; потому вы и беситесь, порохоботные.
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Ох, тебе і "пропоносило"!... Видно, добре "зачепив"... Мабуть, "возом"... ногу переїхав...
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раз проявляешь тщеславие дворового хулигана значит таков и есть твой личностный потолок, а цеплялки твои могут сработать лишь с еще более простейшими особями, чем ты сам.
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Та яке має значення що воно казало і чи казало чи родило щось взагалі? Головне те, як це подадуть по телеящику!
Що з того, що порох витрачав на армію та благодійність по 300млн ра рік, всі впевнені у його паталогічній жадібності, бо євреї Дубінський, Бігус, Гордон, Мураєв, Рабинович та купа інших так сказали. Сказали і 10000 разів повторили свою брехню?
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Хреново когда дебилы приходя к власти даже не учат матчасть! Иногда лучше молча шаурму жевать, чем говорить!
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Какая, нахрен, ЗЕ-стая? Даже не ЗЕ-стадо. ЗЕ-сброд ЗЕбонутых.
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Так как шутят " зе- слуги народа" , даже я не мог . За вас , клоунов .!!! Заступник голови ОП Тимошенко про "відставку" Богдана: "Я всім скидав заяву, яку сам скачав з інтернету" - Цензор.НЕТ 6929 .
Заступник голови ОП Тимошенко про "відставку" Богдана: "Я всім скидав заяву, яку сам скачав з інтернету" - Цензор.НЕТ 6969.
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Как говорил один очень умный человек: "Дебилы, ..ля!"
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Це тимошенко не просто прахаділмімо і сбросіл! Воно асоціюється з державним діячем, а по суті гівнюк-фейковик!
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