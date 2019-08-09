 Обвинувача у справі політв'язня Бекірова підозрюють у держзраді, - прокуратура АРК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим у своєму Telegram.

"Окупаційний "Верховний суд Республіки Крим" продовжив термін тримання під вартою кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня 2019 року. Сторону обвинувачення в цій справі представляла Діляра Аметова. До відома, прокуратура АР Крим підозрює Діляру Аметову в державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України), і її участь у незаконному переслідуванні Едема Бекірова - зайве тому підтвердження", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

Учора, 8 серпня, суд в окупованому Криму продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для українського активіста Едема Бекірова до 11 жовтня.

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