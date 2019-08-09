 Україна і США почали спільний ядерний проєкт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку посольства України в США у Facebook.

"Відкриваючи конференцію з нагоди започаткування цього важливого проєкту, Посол України в США Валерій Чалий звернувся до представників провідних українських та американських університетів та федеральних агенцій США, наголосивши на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема у обміні знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атома", - сказано в повідомленні.

Чалий наголосив, що Україна має великий потенціал і потужних фахівців у ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проєктів.

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Посольство України в США також представило виставку "50 винаходів, які Україна подарувала світові". З нею можна ознайомитися в одному з провідних навчальних закладів США - Університеті Джорджа Вашингтона.