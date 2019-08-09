EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  4267  35
Все про:США (5257) Чалий (139) ядерна енергетика (28)

 Україна і США почали спільний ядерний проєкт

Співпраця стосується освіти і досліджень у сфері сучасної ядерної науки та інженерії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку посольства України в США у Facebook.

"Відкриваючи конференцію з нагоди започаткування цього важливого проєкту, Посол України в США Валерій Чалий  звернувся до представників провідних українських та американських університетів та федеральних агенцій США, наголосивши на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема у обміні знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атома", - сказано в повідомленні.

Чалий наголосив, що Україна має великий потенціал і потужних фахівців у ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проєктів.

Також читайте: Україна подолала шантаж РФ в атомній і газовій сферах, - Порошенко

Посольство України в США також представило виставку "50 винаходів, які Україна подарувала світові". З нею можна ознайомитися в одному з провідних навчальних закладів США - Університеті Джорджа Вашингтона.

Україна і США почали спільний ядерний проєкт 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142077
 
   
 Топ коментарі
 
а зеленый тут причем? Украина и США начали совместный ядерный проект - Цензор.НЕТ 4526читай статью,там чалый,которого зеля хочет сместить,как порошенковского
 показати весь коментар
 
Это Вы мимо горшка покакали.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Початок відновлення ядерної зброї в Україні!
 показати весь коментар
 
 
- Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули. (с)
 показати весь коментар
 
 
Ну так и я за шо.
Русня анексировала Крым.
Шестой год держит людей в заложниках.
Шестой год ведет против Украины войну,каждый день погибают граждане Украина.
А нам ядерную науку разрешили развивать.
Вот это хитрый план.
 показати весь коментар
 
 
И не только ядерную. Украинская наука критически нуждается в финансировании. Снятие с Украины коррупционного бремени барыжного дерибана высвободит нужные для науки средства.
 показати весь коментар
 
 
Уже больше 100 дней Украина без "коррупционного бремени барыжного дерибана", а кроме как упрекнуть папередников во всех бедах и сказать больше нечего?

У федоровских фейсбучных ботов одна задача - прикрывать отсутствие результатов Зекоманды плохими папередниками.

Чуваки, вам фейсбук не поможет, как не помог Януковичу телевизер - не будет обещаннного - вас вперед ногами с Украины вынесут.
 показати весь коментар
 
можливо. а швидше всього США не дуже хочуть цього, тому й контролюють
 показати весь коментар
 
 
Сотрудничество не прекращалось. Я еще лет 10 назад с лос-аламовскими хлопцами по уфти возюкался...
 показати весь коментар
 
 
Швидше по ядерному паливу для АЕС... Може локалізацію виробництва ТВЕЛів Вестінгаузу чи щось таке...
 показати весь коментар
 
Toggle navigation
Языки
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Поиск на веб-сайте ООН
Указатель
Main menu
Первая страница Устав ООН Глава VII
Глава VII
ГЛАВА VII: ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ МИРУ, НАРУШЕНИЙ МИРА И АКТОВ АГРЕССИИ

Статья 39
Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Статья 40
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или положению заинтересованных сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает невыполнение этих временных мер.

Статья 41
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.

Статья 42
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Организации.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
От! Это есть настоящий слив Украины }{уйлу... Зеля, прекрати. Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра!!!
 показати весь коментар
 
 
а зеленый тут причем? Украина и США начали совместный ядерный проект - Цензор.НЕТ 4526читай статью,там чалый,которого зеля хочет сместить,как порошенковского
 показати весь коментар
 
 
Идиотик, а что, Чалый какие-то проекты осуществляет? Он может только рассказать о них, будет другой посол, так же рассказывать будет.
 показати весь коментар
 
 
Я там выше оставил комментарий о лос-аламовских спецах, которые еще при кучме сюда тропку протоптали и активизировались при Вите мямле. Так что не выставляй себя на показ зебилом
 показати весь коментар
 
 
Зебил это договоренности на старых дрожжях
 показати весь коментар
 
 
Это все задумано и согласовано при Порошенко и выполняется Чалым, пока клоун окончательно не слился под *****
 показати весь коментар
 
 
дурня якась, США допомагає в ядерній енергетиці давно, також багато коштів виділяло на дослідницький реактор в ІЯД.
 показати весь коментар
 
 
Скоро у нас появиться совершенно новая бимба.
 показати весь коментар
 
 
Проффесор падлюка віддав ядерний уран, а взамін отримав дулю.
 показати весь коментар
 
 
Заголовок обрадовал, а на деле амеровская безядерная жвачка
 показати весь коментар
 
 
У нас нет ядерного оружия, но если надо, мьі его применим.(С) Десь так.
 показати весь коментар
 
 
Хорошая весть. + для энергетики и военной сферы.
 показати весь коментар
 
 
Евреев у нас много, но на Израиль мы нифига не похожи((
 показати весь коментар
 
 
Да, ядреная бимба нам бы не помешала.
 показати весь коментар
 
Лучше б сотрудничали в области военного атома
 показати весь коментар
 
Спільний проект - розміщення американських та європейський ядерних відходів на території України. Та вивчення впливу забруднення на жителів. Україна і США почали спільний ядерний проєкт - Цензор.НЕТ 2752
 показати весь коментар
 
 
Чалый уже не посол - Зе его отстранил, за хорошую работу.
 показати весь коментар
 
Украине нужно своё ЯО, а не контроль США над ядерными исследованиями Украины.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору