 Україна і США почали спільний ядерний проєкт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку посольства України в США у Facebook.
"Відкриваючи конференцію з нагоди започаткування цього важливого проєкту, Посол України в США Валерій Чалий звернувся до представників провідних українських та американських університетів та федеральних агенцій США, наголосивши на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема у обміні знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атома", - сказано в повідомленні.
Чалий наголосив, що Україна має великий потенціал і потужних фахівців у ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проєктів.
Посольство України в США також представило виставку "50 винаходів, які Україна подарувала світові". З нею можна ознайомитися в одному з провідних навчальних закладів США - Університеті Джорджа Вашингтона.
Русня анексировала Крым.
Шестой год держит людей в заложниках.
Шестой год ведет против Украины войну,каждый день погибают граждане Украина.
А нам ядерную науку разрешили развивать.
Вот это хитрый план.
У федоровских фейсбучных ботов одна задача - прикрывать отсутствие результатов Зекоманды плохими папередниками.
Чуваки, вам фейсбук не поможет, как не помог Януковичу телевизер - не будет обещаннного - вас вперед ногами с Украины вынесут.
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Первая страница Устав ООН Глава VII
Глава VII
ГЛАВА VII: ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ МИРУ, НАРУШЕНИЙ МИРА И АКТОВ АГРЕССИИ
Статья 39
Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
Статья 40
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или положению заинтересованных сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает невыполнение этих временных мер.
Статья 41
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.
Статья 42
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Организации.