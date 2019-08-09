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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
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 Безпілотник спостерігачів обстріляли в районі окупованої Новоселівки, - ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляють, що безпілотний літальний апарат місії було обстріляно над окупованою найманцями РФ частиною Луганської області.

Про це йдеться у звіті місії, передає Цензор.НЕТ.

"7 серпня, перебуваючи приблизно за 3,5 км на північ від н. п. Новоселівка (непідконтрольний уряду, 50 км на північний захід від Луганська) та здійснюючи політ БПЛА малого радіуса дії, спостерігачі чули 3 постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 350 м на південний захід. За їхньою оцінкою, вогонь був спрямований на БПЛА, що пролітав приблизно за 200 м на південь від їхнього місця перебування. Спостерігачі благополучно приземлили БПЛА і залишили цей район", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 7 серпня приблизно 96 вибухів у зоні проведення ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142076
 
 
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При Порошенко такого не было!
Метать, порохоботы!
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Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район" Тоесть дали деру? А как же вы хотите мост ремонтировать и выборы проводить на окупированных территориях? При первом же выстреле все опять разбегутся а дальше будут козломордые командовать парадом и говорить что выборы прошли успешно, а если не согласитесь мы еще что нибудь в Европе взорвем и вы согласитесь что выборы законные.
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а может послышалось что стреляли все таки перемирие
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За Зеленским идет Мертвечук. Хотите Мертвечука в президенты?
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Мертвечук іде в еротичну подорож. Знов вибори.
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А этот обстрел - это "нарушение перемирия", или нет? Или ОБСЕ перемирие не подписывало?
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Не брешіть. Зараз перемиріє і всьо тихо-мирно.
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