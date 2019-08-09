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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Безсмертний (96) Донбас (12711) нормандська четвірка (514) Тристороння контактна група (123)

 Україна мала припинити участь у Мінських переговорах після загибелі чотирьох військових на Донбасі, - Безсмертний

Після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна мала припинити участь у Мінських переговорах доти, поки не буде зібраний "нормандський формат".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

"На мій погляд, після подій у Павлополі перше, що слід було сказати: Україна призупиняє роботу в мінському процесі до моменту, доки не буде зібрано "нормандський формат", - сказав Безсмертний в ефірі телеканалу ATR.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем

Також він зазначив, що ймовірність зустрічі в "нормандському форматі" лідерів держав-учасниць (Україна, Німеччина, Франція, РФ) "малоймовірна до осінніх виборів у Росії".

"Вони хочуть витримати цей настрій електорату для того, щоб зберегти вплив "Единой России" і Путіна як політика в Росії", - пояснив Безсмертний.

Як повідомлялося, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142074
 
   
 Топ коментарі
 
это понимают все здравомыслящие кроме зе и его последователей
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Вообще не вижу смысла в минских переговорах. За 5 лет ети переговоры что то Украине помогли? Даже освобождение пленных и обмены которые реально освободили проводилось не в минске а в ручном режиме и через нужных людей.
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Вообще то Петя Минск и подписал после разгрома ВСУ в Изварино и Иловайске.. по зубам давали как раз до Пети в Славянске и Мариуполе .. так что не надо из этого барыги великого Генералисимуса тут делать.
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Пукин этого и добивается, чтобы рассказывать о нежелании Украины учавствовать в переговорном процессе....нужна ответка серьезная по стрелявшему подразделению... Украина должна была приостановить участие в минских переговорах после гибели четырех военных на Донбассе, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1960
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Переговори бувають різними, Мінські, Нормандські, ще можуть бути будь які. Ми ведемо Мінські переговори вже 5 років, успіху вони не дали, тому потрібно прикривати цей формат, такий вигідний путіну. А що там скажуть нам байдуже, ми не будемо боятись що скажуть путінські євробабки на єврозавалінках!
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Україна має відреагувати на вбивство українських військових підступним обстрілом ворога під час режиму припинення вогню і якщо не можна відреагувати потужним артобстрілом, то потрібно відреагувати потужними дипломатичними кроками! Мінський формат має бути знищений, а Мінські угоди розірвані - бо з терористами безглуздо вести будь які переговори і підписувати будь які договори! Терористів потрібно ліквідовувати як шкідників, всіх до останнього, разом з путіним! Головний міжнародний терорист путін і потрібно зайнятись його ліквідацією вже серйозно! Терористам немає місця на планеті!
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Это ты зедебилам расскажи за которых ты голосовал и поддерживал.
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Об этом не Путин должен рассказывать, а украинская власть должна заявить о нежелании Украины участвовать в переговорном процессе с террористами.
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это понимают все здравомыслящие кроме зе и его последователей
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"Здравомыслящие" - это порохоботы, что ли?
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....боты,это такие существа,которые в массе поддерживают действующую власть,так что дорогие прихильники Зели бойтесь своих ботов,они создают фон из за которого вы можете ошибочно решить что делаете все правильно !
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Полная чепуха. Боты - это наемные пользователи социальных сетей и инфоресурсов, выполняющие задачи в пользу заказчика. Основной заказчик сейчас Пэдра Панамский, иначе нет смысла столько хейтерпостов строчить против действующей власти и ни одноготпротив самого Пэдры. Да, бот?
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Вообще не вижу смысла в минских переговорах. За 5 лет ети переговоры что то Украине помогли? Даже освобождение пленных и обмены которые реально освободили проводилось не в минске а в ручном режиме и через нужных людей.
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"Шаурмен"и клоун не Главнокомандующий а "гавнокомандующий"...
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Такий же, як і Свинарчук. Тільки, на відміну від Свинарчука, ще не дарував Путіну українські території.
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Зеленский включил в состав своей команды фигуранта дела Свинарчуков, руководителя "Укроборонпрома" Павла Букина.
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У клоуна кишка тонка, він тільки швидко своєму хазяїну в кремлі поплакався !
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Він не має часу на такі "дурниці". Бо вирішує питання екології Кривого Рогу з Арселор Міттал.
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Ху№ло понимает только тогда когда в ответ дауют ему по зубам как делал президент Украины Порошенко а не клоун Зеля пуская слюни и сопли прося на коленях милости от *************** лилипута.
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Вообще то Петя Минск и подписал после разгрома ВСУ в Изварино и Иловайске.. по зубам давали как раз до Пети в Славянске и Мариуполе .. так что не надо из этого барыги великого Генералисимуса тут делать.
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Вы забываете те обстоятельства, в которых Порошенко вынужден был пойти на подписание Минских соглашений. Если вы вспомните, то пока Россия в открытую не начала интервенцию, украинская армия успешно освобождала от местных "повстанцев" (по выражению Зюзика) мятежные территории и успела освободить две трети Донецкой и Луганской областей. В конце августа 2014 года началось открытое вторжение российской армии, которая зашла сразу большим количеством, тогда и начались поражения украинской армии, силы, естественно, были не равны, что представляла собой украинская армия к 2014 году, думаю, помните. Вот и пришлось искать хоть какой-то выход, чтобы остановить уничтожение украинской армии, так и возник Минск. Ну а потом, благодаря этим соглашениям, Украина получила возможность укрепить свою армию и Россия сейчас уже не имеет возможности ни на какую Новороссию, ни тем более на пробивание сухопутного коридора в Крым.
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С этими персонажами говорить, что со стенкой. в 2014 м., сидели под лавкой, никто не пискнул, а кто то на сцене прыгал, членом по пианино стучал. А теперь осмелели, всем указания дают, как нужно было поступать. Гнилые людишки...
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Та да, Петя рассказывал, как дал по зубам оккупантам в Дебальцево, только почему-то Дебальцево у них оказалось. А дурачки-свиновата слушает, и петрушкин бред повторяет.
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Недоумок!! Дурень з дурнів! Мінськ актізувати,а не ховатися, гинуть люди!Використовувати всі шанси, навіть найменші...
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Я тоже так считаю. Никаких переговоров с Московией, до тех пор пока не увидим первых шагов с их стороны.
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Минск мертв! Но какая еще может быть альтернатива Минску? Силовым путем Киев Донбасс не вернет а добровольно Донбасс не захочет.
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Не Донбасс, а Ордло. Это раз. А во вторых "жители независимых республик" ничего не решают.
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Решают и очень даже потому что во первых )(уйло приходит только туда где его ждут а во вторых основная масса боевиков ЛДНР это именно местные жители которые если сложат оружие русским прийдется либо уходить либо вторгаться открыто.
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Будто в Мариуполе его не ждут, или в Лисичанске. Да, именно, что местные там ничего не решают, даже боевики.
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А три миллиона беженцев ничего не решают, им не хочется вернуться домой, и выгнать из своих квартир удмуртов?
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Украине в этот сложный период нужен сильный и опытный лидер имеющий вес среди сильных мира сего как Порршенко а не слабак и трус да дезертир из 95 квартала..
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на счёт опыта и не поспоришь..кем только не был.. и секретарём РНБО и головой рады НБУ и министром иностранных дел и министром экономического развития и торговли..какими только флагами не размахивал..в какие только церкви не ходил..хамелеон ещё тот..
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Лживый вор не нужен даже с большим опытом !
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Вспомните меня когда Зебил капитулирует и Украину разорвут на части...зебилы плять...
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Безсмертний такий собі капітан Очевидність. Чим ти займався раніше коли був при владі?
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говорят Бессмертный сразу после гибели солдат предлагал зе выйти из перемирия но зе просто струсил а сша эту трусость назвали храбростью
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Зебилы решили что ганьба лучше войны то одержите то и другое...
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Мудрый надо в кавычки брать ! Наше стадо кидается в крайности или зека выбирает или его министра экономики или клоуна,что по телеку показывают то "мудрые" бараны и выбирают !
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Він себе таким вважає, тому і без лапок написав.
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Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что во время перемирия с 21 июля впервые запрещается "любое ведение огня".
В заявлении также указана ответственность лиц за открытие огня.------------------------
Так що делаем Рома, или это слова вчерашних дней.
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И в 2014 году объявить, что РФ начала войну против Украины.
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Не понимаю, ну почему умные и на мой взгляд, правильные мысли обсуждаются в инете и отсутствуют в реальной жизни. Ну ведь прав же Бессмертный! Кто только ни говорил о специфике общения с Путиным! Сила, сила и только сила!!! Какие уговоры? Он воспринимает это слабостью и начинает давить еще больше. Именно это мы и видим на Донбассе. Если это игра Зе, чтобы втянуть Пу в переговоры и дальше прокачать свое решение, ... посмотрим. А так... разочарование от дел президента нашего, что-то слабостью повеяло. Нас не сдают ли?
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Вы реально верите в то, что мы способны победить кацапов войной ?
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Угу...гибридной. Там уже швах Україна мала припинити участь у Мінських переговорах після загибелі чотирьох військових на Донбасі, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6755 Но совкам с зевками нать сватов вже сьогодні...
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Неужели Вам не видно что Зе несчем идти на переговоры и призывы к встрече с Пу или в международном формате, это пустышка .
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У порохоботов "патриотическая" агония . Зеленского в клоуны определили и нещадно "рвут" ***** сидя дома на диване.
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Я не порохобот, но Бессмертный действительно говорит правильные вещи. Эти соглашения вообще противоречать Конституции Украины, и кто их организовывал, должен сесть в тюрьму.
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я не Безсмертном, я о тех кто тут "стратегами" прикинулся и "патриотами" ….
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Сейчас все порохоботы в зеленых кедах подвывают что новый вождь делает все верно !
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Зекраина Україна мала припинити участь у Мінських переговорах після загибелі чотирьох військових на Донбасі, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6698Приостановить Рома в другой реальности.
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Ну щож панове,здається приходить час "status mori aut vivere hostem supplex adfave superbum... Шкодую...
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Ні, поїхав у Мінськ, і подарував х...лу Донбасс.
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Це була іронія. Я просто розповів, який злочин зробив Порошенко.
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Украина должна вычеслить и выжечь Ольхой позиции рашкинских ублюдков!!
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Чахлику Невмирущому треба це заявляти в трьохсторонній групі, а не піаритись по змі.
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Конечно должна была и ответку из всех видов оружия дать,чтоб мало не показалось,но для этого надо иметь мозг и волю,а у власти сейчас артист-комик и помогает ему адвокат вора и мошенника !
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а чего же Пэтро кацапам войну не объявил ? Или кацапы тут не при делах ?
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Питэр использовал войну для обогащения себя и своего окружения,за это он получил оценку на выборах! Сейчас этой мрази нет,все забыли,сейчас у народа страны есть Зеля его и обсуждаем! И пока не ясно что он вообще собирается делать! И это очень опасно !
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При этой власти ? Эти, ради сохранения своего шоу-бизнеса, поцелуют партнёров ниже спины.
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а вы ради сохранения чего попёрлись к кенгурятникам и оттуда "БЕСпокоитесь" о судьбе Украины ?
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З ним піроженоє не спечеш, чого - бо ЯЙЦЯ ПОТРІБНО МАТИ. Ці слова говорив наш теперішній гарант про бувшого гаранта на такій веселій програмі як 95 квартал. Тож хочеться спитати - вова где твої яйца???????????????????????????
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обговорювати щось на Цензорі не має ніякої користі. Перше. На цензорі працює велика кількість платних фсбешних тролей. .Друге--тут також багато кацапів і "наших" прихильників фашистсько--руцького міра. Третє--провокатори і ненависникі вього українського. Ну і звичайно вата, І тільки невелика частина.яка хоче вносити реальні пропозиції і висвітлення проблем в Україні. А фейки. брехня на всю владу,навішування ярликів,розбрат то це методи для знищення України. Потрібно це нашим українцям ( всіх національностей ) усвідомлювати.--бо нам тут жити.
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Безсмертный прав. Это был бы более эффективный ход, чем звонок с словесным поносом на который )(уйло моментально положил ... . А клоун этого до сих пор не может или не хочет понять.
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Конфетная фабрика у "клоуна" в Липецке. Вроде понятно написал.
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У бывшего клоуна бизнес по всей Московии остался. в липецке у него крахмальный заводик действующий.
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А как в таком случае поступал Порошенко, напомните, пожалуйста? Ах да, вспомнил, он же эти соглашения, от которых Украина страдает, и заключил.
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Звонки ***** вообще имеют смысл,только если зеля решит капитулировать и изменить Конституцию в угоду минска и рашистов ! Так что надо Очень внимательно следить за каждым движением зеленой власти,как бы не проснуться в составе бензоколонки !
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Козломордые становятся на колени и просят у ***** - говорят помогает. Зе, бери на вооружение - ***** тебе мир подарит..
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Ну і вийшов би сам з тих теревенів, в знак протесту. Слабо.
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Кравчук , Кучма , Ющенко , янукович , Порошенко , Зеленский ... Народ не глупый , а выбор не очень .
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