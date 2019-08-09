 Трамп призначив нового директора Національної розвідки США

Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий повідомити вам, що шановний Джозеф Магвайр, нинішній директор Національного контртерористичного центру, буде призначений виконувачем обов'язків директора Національної розвідки із 15 серпня", - повідомив він.

Магвайру 67 років, він має ірландське коріння, інформує "Ліга.нет". Народився в Брукліні, штат Нью-Йорк. У 1974 році закінчив Манхеттенський коледж, у 1985-му - військово-морську аспірантуру, був стипендіатом з нацбезпеки в 1994-95 роках у Гарвардському університеті.

У 2010 році Магвайр пішов у відставку з ВМС США в ранзі віцеадмірала після 36 років служби на флоті. Він пройшов усі рівні в Морському командуванні спецоперацій США (військово-морський компонент американських сил спецоперацій).

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Магвайр також є головою Фонду "Воїн спеціальних операцій" - заснованої в 1980 році НКО для надання стипендій у коледжах і освітніх консультацій дітям загиблих під час виконання співробітників сил спецоперацій.

На посаді директора Нацрозвідки США він змінить Деніела Коутса. Останній неодноразово застерігав щодо російської загрози нацбезпеці США, до того ж його оцінки часто розходилися з оцінками від Трампа. Коутс критикував РФ за окупацію Криму і вимагав від президента США Барака Обами жорстких дій проти країни-агресора. Росія заборонила йому в'їзд на свою територію.

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Директор Нацрозвідки США (DNI) призначається президентом США за згодою Сенату.

DNI виконує обов'язки глави розвідспільноти країни, є радником американського лідера та Ради Нацбезпеки, а також виконує обов'язки радника Ради Внутрішньої безпеки з питань розвідки.

Бюджет Управління DNI - близько $44 млрд.