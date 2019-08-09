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 Трамп призначив нового директора Національної розвідки США

Із 15 серпня обов'язки директора Національної розвідки США виконуватиме нинішній директор американського Національного антитерористичного центру Джозеф Магвайр.

Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий повідомити вам, що шановний Джозеф Магвайр, нинішній директор Національного контртерористичного центру, буде призначений виконувачем обов'язків директора Національної розвідки із 15 серпня", - повідомив він.

Трамп призначив нового директора Національної розвідки США 01

Магвайру 67 років, він має ірландське коріння, інформує "Ліга.нет". Народився в Брукліні, штат Нью-Йорк. У 1974 році закінчив Манхеттенський коледж, у 1985-му - військово-морську аспірантуру, був стипендіатом з нацбезпеки в 1994-95 роках у Гарвардському університеті.

У 2010 році Магвайр пішов у відставку з ВМС США в ранзі віцеадмірала після 36 років служби на флоті. Він пройшов усі рівні в Морському командуванні спецоперацій США (військово-морський компонент американських сил спецоперацій).

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Магвайр також є головою Фонду "Воїн спеціальних операцій" - заснованої в 1980 році НКО для надання стипендій у коледжах і освітніх консультацій дітям загиблих під час виконання співробітників сил спецоперацій.

На посаді директора Нацрозвідки США він змінить Деніела Коутса. Останній неодноразово застерігав щодо російської загрози нацбезпеці США, до того ж його оцінки часто розходилися з оцінками від Трампа. Коутс критикував РФ за окупацію Криму і вимагав від президента США Барака Обами жорстких дій проти країни-агресора. Росія заборонила йому в'їзд на свою територію.

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Директор Нацрозвідки США (DNI) призначається президентом США за згодою Сенату.

DNI виконує обов'язки глави розвідспільноти країни, є радником американського лідера та Ради Нацбезпеки, а також виконує обов'язки радника Ради Внутрішньої безпеки з питань розвідки.

Бюджет Управління DNI - близько $44 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142072
 
 
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