 Зеленський і керівництво "Арселору" домовилися про зменшення шкідливих викидів, фінансування онколікарні і стадіону "Металург", - Бутусов

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"30 липня в Офісі Президента відбулася зустріч, організована на вищому дипломатичному рівні - президент Зеленський і керівництво "Арселору". Причина зустрічі - кримінальна справа СБУ щодо екоциду і бурхлива реакція іноземних дипломатів, що стали на захист "Арселору". Це одна з найбільш показових для іноземних інвесторів справ. І це величезні сподівання для жителів Кривого Рогу, які дихають викидами і страждають пов'язаними з цим захворюваннями", - написав він.
"Отже, згідно з угодою сторін, яка є в розпорядженні Цензор.НЕТ, "Арселор" зобов'язується:
- Завершити свою інвестиційну програму за п'ять років, і вкласти ще 1,8 мільярда доларів інвестицій, що дозволить зменшити шкідливі викиди на 50-55%. А найближчим часом підприємство зобов'язалося скоротити шкідливі викиди на 10-15%. Тобто швидких радикальних рішень не буде - швидким може бути тільки закриття підприємства. "Арселор" визнає, що вони продукують 2/3 шкідливих викидів у Кривому Розі (і натякає тим самим, що ще третину додають підприємства Ахметова).
- Виділяти по 100 мільйонів гривень на рік (в які терміни не вказано) для фінансування онкологічної лікарні.
- Виплатити 50 мільйонів гривень протягом двох років на фінансування стадіону "Металург" у Кривому Розі.
- Виділити відходи металургії для проєкту будівництва нових бетонних доріг в Україні", - деталізував Бутусов.
"Індуси написали в тексті: "щоб країна рухалася вперед, необхідна ефективна система влади з однаковими, чесними для всіх учасників процесу правилами і підходами". Тобто прямим текстом натякнули Офісу Президента - для довіри інвесторів такі самі суворі розслідування мають пройти і щодо всіх інших забруднювачів довкілля. А в топ-10 разом з "Арселором" - підприємства Ахметова, який подарував на прохання президента "швидкі допомоги". Цікаво, хто тепер і як зафіксує скорочення викидів на 10-15% - треба б це продемонструвати суспільству", - резюмував журналіст.
22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.
ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.
вот и все инвесторы..)))