 "Голос" пропонує своїх депутатів для керування низкою парламентських комітетів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наші фахівці здатні кваліфіковано керувати комітетами, до сфери діяльності яких належать питання правосуддя, національної безпеки та оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини та реінтеграції окупованих територій, а також регламентним комітетом", - йдеться в прес-релізі партії.
Як зазначив лідер партії Святослав Вакарчук, команда "Голосу" прийшла в парламент добре підготовленою і готова брати на себе відповідальність як за щоденну депутатську роботу, так і за стратегічні перспективи.
"Водночас ми усвідомлюємо можливості парламентської більшості та їхню відповідальність за призначення керівництва комітетів", - сказав він.
Крім того, партія "Голос" пропонує за таким принципом підійти й до формування уряду, оскільки "успішне майбутнє за професійним підходом".
Раніше Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів у багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Партія "Слуга народу" за партійними списками отримує більшість мандатів - 124, "Голос" - 17 мандатів.
Вся страна видела полную некомпетентность Вакарчука.
Куда лезешь? Пой себе и не мешайся туда, в чем не смыслишь, мальчуган.
А я живу в этой стране!
Свое мнение сверни в трубочку и вставь в срединку британского стяга!)))
Если ты соросовский ремейнер, то мне с тобой не по пути не только в Украине, но и тут.
Как у живущего в UK высвечивается украинский флаг, вопрошать не буду.
Великобритании...Ямайки...ЮАР...США...Канады...Польшы!)))))
КОЗЛОМОРДЫЕ ИХСПАРТЫ!))))
- А что, вы там будете петь?
- Нет. Вы там будете слушать (с)
Був членом Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації, а також членом груп з міжпарламентських зв'язків[8].
Будучи нардепом, не подавав законопроектів, подав 2 поправки, одна з яких була врахована[9].
Був присутній на засіданнях - 71 раз, відсутній - 56 разів[10]. Пропустив 44 % засідань (з них, абсолютна більшість - вже після подання заяви про складення повноважень народного депутата). 11 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження[11]. 16 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С. І.[12].
Сам Вакарчук у червні 2019 р. під час інтерв'ю Яніні Соколовій розповів, що 11 вересня 2008 року він офіційно написав заяву про складання мандату і вважав за потрібне з того моменту більше не приходити в парламент. Яценюк, який тоді був головою Верховної Ради, її підписав, але керівництво блоку «Наша Україна - Народна самооборона», за списками якої він потрапив до Ради, не одразу його виключила, і таким чином, статистика його відвідувань значно погіршилась._______________
Ну і де я збрехав?
удобренном зловредным старичком соросом.
Дубинский так его окрестил в самую точку.
Які гарно співають, шолі?
кто ж на сцене будет... голосить???
За Зе, до речі, вже промовчу.