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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Вакарчук (122) комітет (180) парламент (317) Голос партія (51)

 "Голос" пропонує своїх депутатів для керування низкою парламентських комітетів

Партія "Голос" виступає проти квотного принципу в обранні керівників парламентських комітетів, наголошуючи, що ключовим у цьому питанні має бути професіоналізм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші фахівці здатні кваліфіковано керувати комітетами, до сфери діяльності яких належать питання правосуддя, національної безпеки та оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини та реінтеграції окупованих територій, а також регламентним комітетом", - йдеться в прес-релізі партії.

Як зазначив лідер партії Святослав Вакарчук, команда "Голосу" прийшла в парламент добре підготовленою і готова брати на себе відповідальність як за щоденну депутатську роботу, так і за стратегічні перспективи.

"Водночас ми усвідомлюємо можливості парламентської більшості та їхню відповідальність за призначення керівництва комітетів", - сказав він.

Крім того, партія "Голос" пропонує за таким принципом підійти й до формування уряду, оскільки "успішне майбутнє за професійним підходом".

Раніше Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів у багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Партія "Слуга народу" за партійними списками отримує більшість мандатів - 124, "Голос" - 17 мандатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформи медицини, освіти і пенсійного забезпечення, - Юрчишин озвучив головні завдання "Голосу" в Раді

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142066
 
   
 Топ коментарі
 
Обнаглел. Голосистая неопорошня лезет во все щели.
Вся страна видела полную некомпетентность Вакарчука.
Куда лезешь? Пой себе и не мешайся туда, в чем не смыслишь, мальчуган.
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"Голос" предлагает своих депутатов для руководства рядом парламентских комитетов - как вы можете руководить, если вы в Трускавце не обучались?
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Ты постишь под флагом ВЕЛИКОБРИТАНИИ...
А я живу в этой стране!
Свое мнение сверни в трубочку и вставь в срединку британского стяга!)))
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Обнаглел. Голосистая неопорошня лезет во все щели.
Вся страна видела полную некомпетентность Вакарчука.
Куда лезешь? Пой себе и не мешайся туда, в чем не смыслишь, мальчуган.
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Ты постишь под флагом ВЕЛИКОБРИТАНИИ...
А я живу в этой стране!
Свое мнение сверни в трубочку и вставь в срединку британского стяга!)))
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мне не жалко, живи, но не вреди, порохоботствуя и гавкая на чужое мнение.
Если ты соросовский ремейнер, то мне с тобой не по пути не только в Украине, но и тут.

Как у живущего в UK высвечивается украинский флаг, вопрошать не буду.
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А почему ты позволяешь себе гавкать на чужое мнение? Если не по пути то что ты здесь делаешь?
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один набросил. Еще желающие есть, порохоботы?
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да полно те. Выпей украинской кавы. Она у вас лучше, чем у меня тут. "Голос" пропонує своїх депутатів для керування низкою парламентських комітетів - Цензор.НЕТ 5722
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Живи себе на здоровье-зачемь на людей кидаться?
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восьмипроцентный, я тоже живу в Украине, и нас не 8, а более 70%, так что сверни свой тупой й высер и засунь себе в дупу.
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Если более 70% то это даёт тебе право оскорблять людей с другим мнением? И если да то ты просто дикарь.
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он маскаль просто впн им оплачивать стали.....
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Вакарчук - самый крутой. Порошенко послал, от Зеленского требует места в руководстве комитетов. Грантоеды они такие.
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Больше всего прихильникив ЗЕбобы постят под флагами...
Великобритании...Ямайки...ЮАР...США...Канады...Польшы!)))))
КОЗЛОМОРДЫЕ ИХСПАРТЫ!))))
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какой злобный у тебя лай, 8%-ый, как будто тебя вместе с Барыгой-ленторезом от корыта отодрали.
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Иди гавкай на британское правительство. Или сцыкатно?
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- Господа, все в сад! Все в сад!
- А что, вы там будете петь?
- Нет. Вы там будете слушать (с)
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Лахта и зебилы, завывай!!! "Голос" предлагает своих депутатов для руководства рядом парламентских комитетов - Цензор.НЕТ 4465
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"Голос" предлагает своих депутатов для руководства рядом парламентских комитетов - Цензор.НЕТ 1526 Тобі в красную звезду запорєбрік,хуйлівсьеий прихвостень.
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Вообще-то, кандидат наук. И английским владеет хорошо. Один недостаток, по фене не ботает, в отличие от высокоэрудированного Владимира Александровича.
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І принциповий. Обравсь був в Раду, понудивсь рік, прогуляв переважну більшість засідань, не написав жодного закону і втік. Каже, що це не його. Тепер, мабуть, підрахував і зрозумів, що це таки "його"...
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Не бреши! Он тогда шёл по партийных спискам. И сразу же сложил с себя полномочия, тк и ранее говорил, что не готов к политике.
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30 вересня 2007 року Святослав Вакарчук взяв участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 15-м номером у списку пропрезидентського блоку«Наша Україна - Народна самооборона». Був обраний народним депутатом у багатомандатному загальнодержавному окрузі. 23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень.
Був членом Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації, а також членом груп з міжпарламентських зв'язків[8].
Будучи нардепом, не подавав законопроектів, подав 2 поправки, одна з яких була врахована[9].
Був присутній на засіданнях - 71 раз, відсутній - 56 разів[10]. Пропустив 44 % засідань (з них, абсолютна більшість - вже після подання заяви про складення повноважень народного депутата). 11 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження[11]. 16 грудня 2008 року Верховна Рада України прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С. І.[12].
Сам Вакарчук у червні 2019 р. під час інтерв'ю Яніні Соколовій розповів, що 11 вересня 2008 року він офіційно написав заяву про складання мандату і вважав за потрібне з того моменту більше не приходити в парламент. Яценюк, який тоді був головою Верховної Ради, її підписав, але керівництво блоку «Наша Україна - Народна самооборона», за списками якої він потрапив до Ради, не одразу його виключила, і таким чином, статистика його відвідувань значно погіршилась._______________
Ну і де я збрехав?
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вот оно что ... ,адзорд тёад акуан сан у от от
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Ваш акцент до боли напоминает мне английский Владимира Александровича
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Высокопродажный он больше,чем ерундированный!!!!
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Сколько стоит и кто купил? Вот говорят, Владимир Александрович сам все заработал, независим от коломойского поэтому. Так Вакарчук тоже не воровал, сам все заработал. И, кстати, в офшоры Кипра заработанные не выводил...
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Ну как еще назвать ЭТО политическое явление, возникшее на шоколадном гумусе,
удобренном зловредным старичком соросом.

Дубинский так его окрестил в самую точку.
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Ну да, с явлением зеленского народу не сравнить
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Математически можно и сравнить: 73 >> 6.
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Про что и говорю. Это как в сесесере молились на Кашпировского и банки с водой ставили под Чумака. Таких тоже было две трети, если не больше
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А у меня аналогия не с банками Чумака а с Прибалтикой, которая не на чумака глазела, а взялась тремя народами за руки и встала людской лентой от таллинна до вильнуса. Именно подобное воодушевление и надежду смог дать уставшей, разочарованной и раздерибаненной Украине Зеленский.
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Та что там ссср, вон в этом году молились за термос в надежде на то, что он избавит от кацапских попов. Термос есть, кацапские попы на месте, а те кто проворачивали это дело за несколько месяцев оказались в прямой кишке организма электорального предпочтения и уже готовятся к выходу.
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Можно и потрлить,типа:Поросне чи що?Чому верещиш?Славко то наша майбутня коаліція,а твій Петро-пусте відро.
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"Голос" предлагает своих депутатов для руководства рядом парламентских комитетов - как вы можете руководить, если вы в Трускавце не обучались?
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Как, как? Вакорчук петь будет этого достаточно
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А нахрена Голосу обучаться в Трускаввце, если сам Голос и обучал этих оленей - по своим же разработанным программам? Посмотри, кто в высшем руководстве КШЕ, и сравни с партийным списком Голоса.
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оголосіть весь список "фахівців", будь ласка))
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Была потешная армия у Петра І. Вакарчуку стоит начинать от туда. Реформы в Украине начнутся только с момента упразднения самого коррупционного налога,- НДС.
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для зебілів: "ненавязчива" пропозиція коаліції. Юлька вже пропонувала... мертвечук також.
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голос із небуття: візьміть нас з собою...
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Одни профессионалы кругом, прям как ленин рассказывал
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"ключевым в этом вопросе должен быть профессионализм"
Які гарно співають, шолі?
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прямо весь шоубиз рванул в руководители...
кто ж на сцене будет... голосить???
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Просто нужно одно Чмо вернуть на сцену..к роялю...где его место
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между заседаниями (иногда вместо них) А чо, харанту ж можно
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Вимоги справедливі, якби не маленький нюанс! Коли буде замісць 17 місць 124!
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Теоретично це можливо, коли від СН відваляться 100 рил, які заплатили за мажоритарку і нікаму нічєво нє должни.
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Мне понравилось про оветственность.Это по ихнему -Ишак,падишах и Насредин- А должно быть с полтиками -договор,обязательства,срок выполнения и наказание за не выполнения договора.Все должно быть как в реальной жизни.А то сотворили себе сцену и красуются что павлины и спрос с них потом как с актеров погорелого театра.
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По кількості депутатів від Голосу на цю фракцію ЖОДНОГО комітету не розраховано. Років через 5, можливо, вони наберуть більше голосів.
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Якщо Славка не розбере чергова истерія за ці 5 років то на наступних виборах його чекає повний провал.
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Голосу дайте комитет по пению и подтанцовке
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Сявик ! глуши их, требуй кресло премьера !
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Голос выдал пук специалисты итить....вы вместе с вашим лохторатом идете directly за Петей тапочки носить, ну шоп нипаприколу!
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пел бы себе... так нет же, начал всякую чушь нести... а дурь человека познается по словам его... он хоть как бы и кандидат околовсяческих наук, но как только начинает говорить, дурь аж выпирает...
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Сподіваюсь, від "Голосу" комітет ВР з охорони здоров'я очолить адекватна людина. Щоб блокувати шизофренічні ініціативи іпанутої супрун. Цій патлатій треба зовнішній контроль у вигляді людей, які в темі. Щоб дурнувату імпортну в.о. міністра повертати із галюцинаторного світу омериганської медицини у світ українських реалій.
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будет дикая борьба за комитет песни и пляски.


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Ех Славко, співаєш ти красиво. Нащо тобі була та політика?
За Зе, до речі, вже промовчу.
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поки йде війна ніяких керівних посад в українському парламенті посіпакам з опзж не давати. мародерам з ес можна дати щось наприклад з євроінтеграції та міжнародних відношень. голос і батьківщину думаю можна розглядати як реальну опозицію і довіряти їм в питаннях реформ, боротьбі з корупцією і бюджету, особливо останнім як більш досвідченим.
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Голос із Пєтіної дупи -нова пісня Вакарчука
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Мажоры обойдутся. У Зеленского не так легко, как у барыги качать права
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Славик засунь свой голос себе в 5-ть процентов!!!
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Я предлогаю шиколадно-мародерному "голосу" повеситься всем составом
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