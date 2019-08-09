 "Голос" пропонує своїх депутатів для керування низкою парламентських комітетів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші фахівці здатні кваліфіковано керувати комітетами, до сфери діяльності яких належать питання правосуддя, національної безпеки та оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини та реінтеграції окупованих територій, а також регламентним комітетом", - йдеться в прес-релізі партії.

Як зазначив лідер партії Святослав Вакарчук, команда "Голосу" прийшла в парламент добре підготовленою і готова брати на себе відповідальність як за щоденну депутатську роботу, так і за стратегічні перспективи.

"Водночас ми усвідомлюємо можливості парламентської більшості та їхню відповідальність за призначення керівництва комітетів", - сказав він.

Крім того, партія "Голос" пропонує за таким принципом підійти й до формування уряду, оскільки "успішне майбутнє за професійним підходом".

Раніше Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів у багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Партія "Слуга народу" за партійними списками отримує більшість мандатів - 124, "Голос" - 17 мандатів.

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