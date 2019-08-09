 Нині немає необхідності реінкарнувати санепідемстанції, - Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
"Після закриття Державної санітарно-епідеміологічної служби України, регулярно звучать пропозиції, що її треба реінкарнувати у тій чи іншій формі. Вчора натрапила на черговий матеріал з пропозиціями створення чогось, що вже існує. Держсанепідслужба була створена близько 95-ти років тому як інструмент для боротьби з епідеміями. СЕС (санітарно-епідеміологічністанції) були частиною централізованої системи органів, установ, закладів та підрозділів санітарно-епідеміологічного профілю. Вона мала низку завдань, що стосуються профілактики інфекційних та професійних хвороб, отруєнь, радіаційних уражень людей та шкідливого впливу факторів навколишнього середовища. Але по факту ця служба займалася зовсім іншими завданнями", - зазначила Супрун.
За її словами, з моменту надання СЕС повноважень видавати бізнесу дозволи (на той час це не лише заклади харчування, а й приватизація земельних ділянок, капітальні забудови, висновки на імпортований товар) значна частина діяльності структури оберталася довкола цієї прибуткової справи.
Вона звернула увагу на те, що підрозділи часто очолювали хабарники.
"Було цілком нормально вимагати гроші за "перевірки" й отримання дозволів, домовлятися за своїх або просто розкрадати бюджетні кошти. В тому числі через жахливу неефективність СЕС свого часу, сьогодні в Україні ми маємо спалаху захворювань", - заявила в.о. міністра.
Супрун підкреслила, що вже існує структура, яка виконує практично такі ж функції.
"Центр громадського здоров’я МОЗ України є санітарно-профілактичним закладом охорони здоров’я. Головні завдання Центру фактично такі ж як і в CDC. Переважно це завдання у сфері громадського здоров’я — здійснення епідемічного нагляду, виконання повноважень щодо захисту населення від інфекційних та неінфекційних захворювань, лабораторній діяльності, біобезпеки та безпеки крові", - пояснила вона.
Вона також повідомила, що ЦОЗ співпрацює з колегами зі США у сфері громадського здоров'я і працюють над спільними проектами.
Корупція в лікарнях була завжди, раніше поки на лапу не даси на тебе уваги не звертають і зараз так же, ходять лікарі з медсестрами понурі як наркомани без дози.
як там 400 кг коксу, амброськин), вже поширив))), вам) теж перепало)))))!
шо нема в Україні достойної людини на керівника мінздорову)???
дурнів, і чесних в Україні повно!
Реанімація СЕС в ******** умовах це реанімація ОЗУ, але вже в більших масштабах.
Те, що сьогодні є на місці СЕС - це відверто кажучи пародія на профілактичну медицину. Толку від цього утворення суспільству жодного , але і шкода є незначна в силу обмежених функцій та нечисельності працівників, які ж того є професійно непідготовлені.
Так ось, тоді медикам і немедикам виплачували за роботу у вогнищах захворювання та з захворілими величезні премії. Але вся фішка афери була в тому, що значну суму з тих премій (від 50 до 90%) потрібно було відразу ж повертати "нагору" ті й же Богатирьовій та Тимошенко. Хто працював в той час в медицині добре пам'ятає ту історію. А скільки ще було таких "історій"..
Как при совке: вывеска "Мясо", а по факту - хрен. И все тупо не понимали, как может быть иначе
"В США же все обязанности возложены на «Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов» (U. S. Food and Drug Administration - FDA).
Остановлюсь немного подробнее на структуре этой организации. В FDA существует более 25 подразделений. Например, одно из них отвечает за тестирование всех продуктов, экспортируемых в США. Путем проведения десятков тестов специалисты устанавливают, является ли товар качественным и безопасным, имеет ли он право продаваться на территории США. Ежегодно этот отдел «тормозит» на границе порядка 16-19% от общего числа ввозимых продуктов. По статистике, чаще всего дополнительной проверке подвергаются товары из Китая, Бразилии и Индии.
Еще один отдел FDA занимается исследованием возможных побочных эффектов, вызванных длительным употреблением безвредных на первый взгляд продуктов. Например, в 2002 году было установлено, что один из сортов перуанского чая, ввозимый в США с 1997 года, вызывает у потребителей предрасположенность к возникновению раковых заболеваний. По этой причине импорт данного продукта был незамедлительно приостановлен.
FDA тесно сотрудничает с «Департаментом сельского хозяйства» (U. S. Department of Agriculture), ежегодно тестируя свыше 170 тысяч тонн мяса и злаков. Здесь нарушения чаще всего наблюдаются в штатах Северная Каролина, Мэн, Нью-Мехико, Техас и Кентукки. Самому тщательному досмотру подвергаются куриное мясо и пшеница."
и второе
функции СЕС выполняет в Украине кто ?
Ветеренарная служба Украины ..Вот оно что ..оказывается народ уже даже не за быдло держат , а уже за скот
или условия хранения-переработки на пищевом комбинате-складе-магазине-базаре???
состав колбасы, детского питания, того же хлеба... что туда пихнули? соответствует ли это нормам? какие условия на самих пекарнях-цехах-заводах? прошли ли люди мед.комисию, прежде чем дотронуться до продуктов (особенно не требующих обработки)????
есть ли какая-то служба? или только после отравления, если выжил, сможешь пожаловаться в общество по защите прав потребителей??? и сделать анализы за свои бабосы...
как Вы можете проконтролировать состав колбасы-хлеба и др. или чистоту рук-одежды-пола-оборудования-разделочных столов в цеху?
и заметьте... я не слова не сказал против Супрун....я за ответственное отношение к нашей возможности кушать... еду... а не химические соединения...
Тепер ви зашибісь, як заживьотє... Як звичайно виживете після "реформованої" новой властью слуг уродів медицини. 😕