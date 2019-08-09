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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (918) СЕС (27) Супрун Уляна (500)

 Нині немає необхідності реінкарнувати санепідемстанції, - Супрун

Зараз немає необхідності створювати нову організацію або реінкарнувати санітарно-епідеміологічні станції. Адже вже існує заклад, який виконує практично такі самі функції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Після закриття Державної санітарно-епідеміологічної служби України, регулярно звучать пропозиції, що її треба реінкарнувати у тій чи іншій формі. Вчора натрапила на черговий матеріал з пропозиціями створення чогось, що вже існує. Держсанепідслужба була створена близько 95-ти років тому як інструмент для боротьби з епідеміями. СЕС (санітарно-епідеміологічністанції) були частиною централізованої системи органів, установ, закладів та підрозділів санітарно-епідеміологічного профілю. Вона мала низку завдань, що стосуються профілактики інфекційних та професійних хвороб, отруєнь, радіаційних уражень людей та шкідливого впливу факторів навколишнього середовища. Але по факту ця служба займалася зовсім іншими завданнями", - зазначила Супрун.

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За її словами, з моменту надання СЕС повноважень видавати бізнесу дозволи (на той час це не лише заклади харчування, а й приватизація земельних ділянок, капітальні забудови, висновки на імпортований товар) значна частина діяльності структури оберталася довкола цієї прибуткової справи.

Вона звернула увагу на те, що підрозділи часто очолювали хабарники.

"Було цілком нормально вимагати гроші за "перевірки" й отримання дозволів, домовлятися за своїх або просто розкрадати бюджетні кошти. В тому числі через жахливу неефективність СЕС свого часу, сьогодні в Україні ми маємо спалаху захворювань", - заявила в.о. міністра.

Супрун підкреслила, що вже існує структура, яка виконує практично такі ж функції.

"Центр громадського здоров’я МОЗ України є санітарно-профілактичним закладом охорони здоров’я. Головні завдання Центру фактично такі ж як і в CDC. Переважно це завдання у сфері громадського здоров’я — здійснення епідемічного нагляду, виконання повноважень щодо захисту населення від інфекційних та неінфекційних захворювань, лабораторній діяльності, біобезпеки та безпеки крові", - пояснила вона.

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Вона також повідомила, що ЦОЗ співпрацює з колегами зі США у сфері громадського здоров'я і працюють над спільними проектами.

Нині немає необхідності реінкарнувати санепідемстанції, - Супрун 01
Нині немає необхідності реінкарнувати санепідемстанції, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142060
 
   
 Топ коментарі
 
Вскукареками ольгинской и нашей петушни вверху удовлетворен. Зачетно у них пердаки рвет при упоминании СупрунСейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун - Цензор.НЕТ 8894
Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун - Цензор.НЕТ 7186
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Все вірно каже Супрун. Саніепідслужба як така почала втрачати своє призначення починаючи з 1995 року. А з приходом до влади Тимошенко, як прем'єр міністра , а потім і регіоналів перетворилася в таке собі ОЗУ, яке займалося рекетом, вимаганням хабарів, підробкою документів, тощо.
Реанімація СЕС в сучасних умовах це реанімація ОЗУ, але вже в більших масштабах.
Те, що сьогодні є на місці СЕС - це відверто кажучи пародія на профілактичну медицину. Толку від цього утворення суспільству жодного , але і шкода є незначна в силу обмежених функцій та нечисельності працівників, які ж того є професійно непідготовлені.
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Следуя этой логике нужно ликвидировать Прокуратуру, МВД, Налоговую и особенно таможню. Там тоже есть взяточники и эти органы обладают правами делать проверки ставить ограничения. Супрун сознательно уничтожает основы государственности превращая его в анархическую структуру неспособную управлять самой собой.
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В больнице давно был, а я недавно, я видел что сейчас происходит после ее реформ. Скоро некому лечить будет изза ее покращення.
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Ніби ти і розумний чоловік, а верзеш таку маячню, що просто незручно навіть з тобою розмовляти... Можу тобі хіба що порадити звернутися тепер у ветеринарну лікарню , куди ще не дійшли руки Супрун з її реформами. Можливо тамтешні Айболити тобі допоможуть вирішити всі твої проблеми зі здоров'ям (с)
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Медперсонала в больницах катострофически не хватает. За 4000грн никто работать не хочет.
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Я сам лікар. В мене дружина лікар. Працює в лікарні. І які заробітні плати по лікарні я знаю добре. А щодо вказаної тобою з/п в 4000 грн то зараз мінімальна більше. Так що не потрібно тут триндіти про те, чого не знаєш . Так що моя тобі порада залишається в силі - лікуйся в айболитів.
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Сашко, коли це встиг стати лікарем..? Нині немає необхідності реінкарнувати санепідемстанції, - Супрун - Цензор.НЕТ 7359
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А з того часу, як в тебе пір'я на дупі виросло коли ти лише з яйця вилупився.
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Пятый год и. о. Супрун сказала в морг, значит в морг.
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А до реформ было по-другому? Не надо было лекарства покупать? Не надо было взятки врачам давать? Кстати, в нормально функционирующих заведениях лекарств покупать не нужно (или по крайней мере часть лекарств). Покупать их нужно только в заведениях, саботирующих реформы. Далеко не все спешат внедрять реформы на местах, ведь старая система куда удобнее для дерибана.
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Назовите хоть одну больницу, где ненадо лекарство покупать с бесплатным лечением.
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Ви не вірно розумієте слова "безплатна медицина", почитайте закон і найдіть там те про що ви говорите.
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Та мне в советских больницах при полностью бесплатной бывало приходилось лекарства покупать . а ты пишешь про нынешний капитализм
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В точку. Проте ліки купувати потрібно але не всі, є список.
Корупція в лікарнях була завжди, раніше поки на лапу не даси на тебе уваги не звертають і зараз так же, ходять лікарі з медсестрами понурі як наркомани без дози.
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гарний висновок))))),
як там 400 кг коксу, амброськин), вже поширив))), вам) теж перепало)))))! Нині немає необхідності реінкарнувати санепідемстанції, - Супрун - Цензор.НЕТ 7049
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Конечно нет. И вообще население надо сокращать.
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- Вы довольно пошлый человек, - возражал Бендер, - вы любите деньги больше, чем надо.(с)
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Вскукареками ольгинской и нашей петушни вверху удовлетворен. Зачетно у них пердаки рвет при упоминании СупрунСейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун - Цензор.НЕТ 8894
Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун - Цензор.НЕТ 7186
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от скільки будемо чути повчання від імпортної ренгенологші)?!
шо нема в Україні достойної людини на керівника мінздорову)???
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Що ви, он скільки претендентів, "головне щоб людина була чесна"
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чесність, як і ясність))), є вичерпною характеристикою)))))))))))))),
дурнів, і чесних в Україні повно!
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Чому чесний бо дурний, чому дурний бо чесний.
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супрун депортировать и точка
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Все вірно каже Супрун. Саніепідслужба як така почала втрачати своє призначення починаючи з 1995 року. А з приходом до влади Тимошенко, як прем'єр міністра , а потім і регіоналів перетворилася в таке собі ОЗУ, яке займалося рекетом, вимаганням хабарів, підробкою документів, тощо.
Реанімація СЕС в ******** умовах це реанімація ОЗУ, але вже в більших масштабах.
Те, що сьогодні є на місці СЕС - це відверто кажучи пародія на профілактичну медицину. Толку від цього утворення суспільству жодного , але і шкода є незначна в силу обмежених функцій та нечисельності працівників, які ж того є професійно непідготовлені.
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Чому з 1995 року? Це сталося набагато раніше. Усі питання з СЕС просто-напросто "вирішували". Це була ще одна наскрізь корумпована організація, якої зовсім не шкода.
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Дорогенька моя.. Я сам лікар. І добре знаю, чому саме з 1995 року.... Пам'ятаєте нашумівшу історію з "свинячий грипом" ? Тоді міністром охорони здоров'я була така собі Богатирьова, а прем'єром Тимошенко таміфлю та "швидкі" втридорога закупляли ?
Так ось, тоді медикам і немедикам виплачували за роботу у вогнищах захворювання та з захворілими величезні премії. Але вся фішка афери була в тому, що значну суму з тих премій (від 50 до 90%) потрібно було відразу ж повертати "нагору" ті й же Богатирьовій та Тимошенко. Хто працював в той час в медицині добре пам'ятає ту історію. А скільки ще було таких "історій"..
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Следуя этой логике нужно ликвидировать Прокуратуру, МВД, Налоговую и особенно таможню. Там тоже есть взяточники и эти органы обладают правами делать проверки ставить ограничения. Супрун сознательно уничтожает основы государственности превращая его в анархическую структуру неспособную управлять самой собой.
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Ви забули про суди, і мені здається це не випадково.
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А что в этой логике нелогичного? Фейковые гос.институты обществу не нужны.
Как при совке: вывеска "Мясо", а по факту - хрен. И все тупо не понимали, как может быть иначе
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Супрун откровенно и нагло врёт, в США есть ГОСМУДАРСТВЕННАЯ и никакая общественная санэпидемслужба и намного круче чем СЭС.

"В США же все обязанности возложены на «Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов» (U. S. Food and Drug Administration - FDA).
Остановлюсь немного подробнее на структуре этой организации. В FDA существует более 25 подразделений. Например, одно из них отвечает за тестирование всех продуктов, экспортируемых в США. Путем проведения десятков тестов специалисты устанавливают, является ли товар качественным и безопасным, имеет ли он право продаваться на территории США. Ежегодно этот отдел «тормозит» на границе порядка 16-19% от общего числа ввозимых продуктов. По статистике, чаще всего дополнительной проверке подвергаются товары из Китая, Бразилии и Индии.
Еще один отдел FDA занимается исследованием возможных побочных эффектов, вызванных длительным употреблением безвредных на первый взгляд продуктов. Например, в 2002 году было установлено, что один из сортов перуанского чая, ввозимый в США с 1997 года, вызывает у потребителей предрасположенность к возникновению раковых заболеваний. По этой причине импорт данного продукта был незамедлительно приостановлен.
FDA тесно сотрудничает с «Департаментом сельского хозяйства» (U. S. Department of Agriculture), ежегодно тестируя свыше 170 тысяч тонн мяса и злаков. Здесь нарушения чаще всего наблюдаются в штатах Северная Каролина, Мэн, Нью-Мехико, Техас и Кентукки. Самому тщательному досмотру подвергаются куриное мясо и пшеница."
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Пардон, но вы спутали хрен с пальцем. вы же сами привели ссылку, где описана одна из функций FDA. СЭС такими вопросами не занимается, этим занимаются другие организации. Точно так же как работники FDA не бегают о ресторанам и не выдают разрешений на строительство.
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Хватит пудрить людям мозги, к тому же противореча самому себе.
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Ну да, ликвидировали …. Сколько пищевых отравлений в садиках, школах, детских летних лагерях, ресторанах и кафе и т.д. и т.п. Сколько там грязи и тараканов … А СЭС все это всегда контролировала и их боялись как огня... Сколько работников в таких заведениях с липовыми санкнижками и вообще не оформлены... Так что все правильно: Супрун - убийца украинцев!
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Да, такие побочные эффекты имеют место. Но и то, что сказала Супрун-тоже.
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"побочные эффекты" исчисляются не единицами, а сотнями ежегодно … У Супрун сама жизнь - "побочный эффект"
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Когда боялись . вернитесь из прошлого . давно уже за бабки они сами тебе принесут любое разрешение .
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Столько же, сколько было при СЭС. И столько же, сколько будет если этих мародёров вернуть.
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Есть такая хорошая поговорка: Хуже дурака может быть только дурак инициативный - классический пример супрун.
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один трындеж в коментах а по факту в районах уменшаются койко-места .персонал сокращают .обычных медсестер увольняют ...у нас одна медсестра на отделение положена и никто не хочет туда идти так как это гониво одной разрываться на все отделение
и второе
функции СЕС выполняет в Украине кто ?
Ветеренарная служба Украины ..Вот оно что ..оказывается народ уже даже не за быдло держат , а уже за скот
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Забыл дописать про 100 км до ближайшего района . напиши где то у вас и сколько коек в отделении . у нас наоборот очередь в медсёстры и персонал набирают .
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С одной стороны дыбилы старой власти, с другой стороны уже ясно, что дыбилы новой власти. Держись Украина! Держись народ и готовься к Майдану иначе эту пошесть от корыта не отогнать!
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кто может проверить качество питания скажем в детском лагере - школе - садике?
или условия хранения-переработки на пищевом комбинате-складе-магазине-базаре???
состав колбасы, детского питания, того же хлеба... что туда пихнули? соответствует ли это нормам? какие условия на самих пекарнях-цехах-заводах? прошли ли люди мед.комисию, прежде чем дотронуться до продуктов (особенно не требующих обработки)????
есть ли какая-то служба? или только после отравления, если выжил, сможешь пожаловаться в общество по защите прав потребителей??? и сделать анализы за свои бабосы...
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Та эти санкнижки уже оформленные с медкомиссией и положенными голограммами продают через интернет за 100грн. да и СЭС здесь наверно совсем не при чём . А проверять качество питания и условия приготовления могут родители создав свою комиссию - Супрун так сделала ну и теперь убеди меня . что это она сделала так что бы родители сами проверять могли чем кормят ихних детей из за того что она хочет их отравить . Вы зебилы зебильные совсем в своей дебильности берега потеряли и связь с реальностью. дауны конченные
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не обращая внимания на Ваше нервное окончание... коммета и тем не менее соглашаясь с Вами по поводу зебилов)))) (тут совпало, ой как совпало)))) хочу спросить - как родители смогут проверить наличие/отсутствие туберкулеза, гепатита, гриппа...и т.д. у повара? они могут попробовать котлету... но проследить из какого мяса/сои и какой свежести она сделана - нет (сейчас детей кормят не с собственных кухонь, а фирма, выигравшая тендер, развозит по всему городу...и чтоб ее проверить одного высокого звания родитель... мало)
как Вы можете проконтролировать состав колбасы-хлеба и др. или чистоту рук-одежды-пола-оборудования-разделочных столов в цеху?
и заметьте... я не слова не сказал против Супрун....я за ответственное отношение к нашей возможности кушать... еду... а не химические соединения...
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Не хвилюйтеся, гражданє зєбіли. З приходом до влади "слуг урода" міністром охорони здоров'я клоуни обіцяють зробити екстрасенса і актора серіалу "Скоти" , дірєктора мережі липових лабораторій де Сцикло ніяк сечу на наркоту здати не міг, а також фельдшера-недоучку такого собі кєнта Р.
Тепер ви зашибісь, як заживьотє... Як звичайно виживете після "реформованої" новой властью слуг уродів медицини. 😕
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Після патлатої тварюки супрун вже нічого не страшно. Отримали "вакцинацію" від іпанутої в.о. міністра, яка живе у паралельному всесвіті власних фантазій і будує в Україні омеригу. Тільки недоміністр "забула" про рівень доходів в АСаШаях порівняно з Україною.
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а всякие теле-Ревизорьі считают, что они главньіе по сан-єпидем-ревизии. машут своими медкнижками и прутся в кухни заведений. бардак. им єта ЦОС такие полномочия дала? по правилам они, журналистьі, должньі ходить за представителем ЦОС и с представителем ЦОС, а они сами себе начальство. бардак.
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