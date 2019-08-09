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 Через негоду 1 людина загинула, 1 - постраждала, знеструмлено 205 населених пунктів у 6 областях, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) станом на ранок п'ятниці знеструмлено 205 населених пунктів у 6 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч із 8 на 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 6 областях, а саме: Сумська – 95, Київська – 38, Черкаська – 26, Чернігівська – 22, Житомирська – 21 та Кіровоградська – 3", - йдеться в офіційному зведенні ДСНС, опублікованому в п'ятницю вранці.

Як зазначається, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Водночас, за даними ДСНС, 8 серпня о 12 год. 15 хв. у с. Постійне Костопільського району через пориви вітру стався обрив лінії електропередач, унаслідок чого від ураження електричним струмом загинула 1 особа та постраждала 1 дитина, яку госпіталізовано до лікарні.

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У Київській області в с. Голодьки Тетіївського району внаслідок поривів вітру пошкоджено покрівлю школи на площі близько 50 м2 та покрівлі 10 приватних будинків. У м. Буча внаслідок поривів вітру було повалено близько 50 дерев. У м. Києві підрозділами ДСНС здійснено 12 виїздів для прибирання дерев, що були повалені внаслідок поривів вітру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142054
 
 
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У нас більш-менш тихо. Шматок сусідчиного паркану прилетів у вікно- але я все рівно за тиждень пластикові ставитиму. Швиденько засклив і плюнув.

А скільки адреналіну!
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