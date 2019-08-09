 Ворог 9 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 9 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки - з протитанкового гранатомета;

двічі неподалік Водяного - зі стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького - з великокаліберного кулемета;

поблизу Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;

неподалік Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Лебединського - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї", - уточнили в пресцентрі ООС.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - додали в штабі ООС.

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.

"Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - констатували в штабі ООС.