 Ворог 9 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 9 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Богданівки - з протитанкового гранатомета;
двічі неподалік Водяного - зі стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького - з великокаліберного кулемета;
поблизу Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;
неподалік Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Лебединського - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї", - уточнили в пресцентрі ООС.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - додали в штабі ООС.
За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.
"Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - констатували в штабі ООС.
Захід винен в зростанні кацапів - це ще з окупації Осетії, почалося...
***** відчуло безкарність і от маємо результат!
Я тебе уже давно намекал - "С тобой общаться - всё равно, что дерьмо пинать... Удовольствия - никакого, а ботинки мыть придётся..."
Анекдот хочешь:
- Девушка, а у Вас рот есть?
- А?! Что?!... Рот? Да, есть...
- Ну, тогда зкройте его... Вы с закрытым ртом, умнее смотритесь...".
"Будь здоров, дыши, не кашляй...".
За Кучмой такой шлейф- Черноволо, Гонгадзе и тут он стал представлять Украину. Перемирие с самого начала, объявленное ПАП, было на руку Пу, т.е. способствовало в первую очередь уменьшению потерь со стороны оккупантов, и социального возмущения в России.
"07.08.19 11:19 Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня утром созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить смерть 4 украинских воинов на Донбассе в результате обстрела со стороны наемников РФ."
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
Если бы это было не у нас, то было бы смешно, как в 95 квартале.