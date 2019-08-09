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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
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Все про:Донбас (12711) операція Об'єднаних сил (1453)

 Ворог 9 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

8 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 9 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки - з протитанкового гранатомета;
двічі неподалік Водяного - зі стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького - з великокаліберного кулемета;
поблизу Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;
неподалік Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Лебединського - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї", - уточнили в пресцентрі ООС.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - додали в штабі ООС.

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.

"Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - констатували в штабі ООС.

Ворог 9 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142052
 
 
 Топ коментарі
 
"Скотина наглеет от безнаказанности...". "Блазню", кто-нибудь, ЭТО объяснит, в конце-концов?!... Или он допросится, что Майдан ему объяснит, что с него "президент", "как с говна - пуля..."?
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висновок тут один - кацапів треба знищувати, все інше маячня! Враг 9 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4312
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Головне що вистраждане Зеленським перемир'я не порушене.
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Головне що вистраждане Зеленським перемир'я не порушене.
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Зе пусть говорит и делает все возможное для прекращения войны а военные должны делать свое дело-уничтожать все прокацапское уголовное быдло.Одно дополняет другое
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Заборонили стріляти. Так що хіба що матюками.
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И що отчет за каждый патрон или гильзы заставляют сдавать ?
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ЗЕмакаки втирают про "инциндент», повстанцы резвятся
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Стреляли - значит порушэнэ. Нужно значит обновить, объявить новое и опять "стремиться к миру"(С) и так каждый раз. "Шло 10500 нерушимое русско-украинское перемирие"(С)
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висновок тут один - кацапів треба знищувати, все інше маячня! Враг 9 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4312
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Любой выстрел не должен оставаться без мощного ответа.Кацапье как и любых других уголовников безнаказанность только раззадоривает и поощряет
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150%, причому треба діяти проти кацапів по всій планеті Земля!
Захід винен в зростанні кацапів - це ще з окупації Осетії, почалося...
***** відчуло безкарність і от маємо результат! Ворог 9 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8164
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Не так прохав як хотіло *****. Мабуть не стояв на колінах як обіцяв.
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"Скотина наглеет от безнаказанности...". "Блазню", кто-нибудь, ЭТО объяснит, в конце-концов?!... Или он допросится, что Майдан ему объяснит, что с него "президент", "как с говна - пуля..."?
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а какие могут быть,надо отвечать а не быть мишенью
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Винести казла нах. (жінка ІІІ тисячоліття)
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Українські солдати гинули і без перемиря, завдяки Пєтіним парадам, і тим ********* що здали Крим і донбас
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Повторюю ще раз. Крим і Думбас здали самі себе.
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"Послать" тебя в начало твоего жизненного пути... "Во п...у!", или "Нах!" - на твоё усмотрение...
Я тебе уже давно намекал - "С тобой общаться - всё равно, что дерьмо пинать... Удовольствия - никакого, а ботинки мыть придётся..."
Анекдот хочешь:
- Девушка, а у Вас рот есть?
- А?! Что?!... Рот? Да, есть...
- Ну, тогда зкройте его... Вы с закрытым ртом, умнее смотритесь...".
"Будь здоров, дыши, не кашляй...".
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відповідати за свої слова, юшкою!!!! коли Усі наші виродки -хенерал хомчак та зебіл казали, що ну бла-бла буде щось загрожувати, буде ответка, так ось де ответка, а за базар треба відповідати та карати треба балаболів!!!! бо це є зрада нашому народу та армії!!! Слава Україні!!! смерть расії!!!!
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А тысячи генералов и офицеров подчиняются приказам Зе несмотря на преступность приказов ? Че т сомнительно. Или все так дорожат зарплатой.

За Кучмой такой шлейф- Черноволо, Гонгадзе и тут он стал представлять Украину. Перемирие с самого начала, объявленное ПАП, было на руку Пу, т.е. способствовало в первую очередь уменьшению потерь со стороны оккупантов, и социального возмущения в России.
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"Если человек - дурак - это надолго... Если идиот - то навсегда...". Украина, за время "перемирия", принятого, в качестве временной политической меры, Порошенко, получила возможность не только развернуть боевые подразделения, ВПК и насытить войска высокотехничным оружием, но и укрепить и расширить международные связи, получить как дипломатическую и моральную, так и материальную поддержку... Ты хотел, чтобы наших ребят, в тапочках, и с одними автоматами, перемалывали "Ураганы" с "Градами" и "Солнцепёками"? Так это уже было... В 2014-м, под Иловайском... Ты желаешь продолжения?...
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Смерть расіянсько-московським окупантам та путін-*****!!!! щоб вони ці кляті виродки повиздихали там Усі!!!!
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Зе будет соблюдать перемирие до последнего украинца
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Все это- результат вот этого петушиного вскукарека
"07.08.19 11:19 Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня утром созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить смерть 4 украинских воинов на Донбассе в результате обстрела со стороны наемников РФ."
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"Мир в обмен на капитуляцию"-формула путлера.И похоже клоун готов сглотнуть.Да и что ждать от уклониста и скрытого предателя назвавшего мою страну порноактрисой?
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"Мир в обмен на капитуляцию"-формула путлера.И похоже клоун готов сглотнуть.Да и что ждать от уклониста и скрытого предателя назвавшего мою страну порноактрисой?
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"Враг 9 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС" - главное, что перемирие не сорвано. Производства в отношении Дейнего и Кобцевой открыты, но их задержание означало бы срыв перемирия, - СБУ
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
Если бы это было не у нас, то было бы смешно, как в 95 квартале.
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Ну эти сказали - 9 обстрелов,а что ОБСЕ говорит - 90?
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обстрелы идут перемирия НЕТ но это понимают все кроме зе и хомчака
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