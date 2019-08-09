 ЗСУ припинять використання радіостанцій радянського зразка на бронетехніці до кінця цього року, - Міноборони

Про це заявив начальник Військ зв'язку ЗСУ - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗС України Володимир Рапко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз триває переоснащення броньованої бойової техніки на сучасні засоби радіозв'язку. До кінця цього року ніде в Збройних силах України не буде радянських радіостанцій на бронетанковій техніці", - сказав Рапко.
Як один із головних успіхів він відзначив стабільну роботу системи зв'язку в районі проведення ООС: за його словами, вона "на порядок вища, ніж це було у 2014-2016 роках".
Рапко поінформував, що в 2019 році завершилося будівництво стаціонарної системи супутникового зв'язку у Збройних силах.
"До кінця року також буде побудовано польову компоненту системи зв'язку, що в рази підвищить її стійкість. Система зв'язку буде мало залежати від операторів різних форм власності: не буде залежати від Укртелекому, Київстару, ЮМС, Лайфу, Інтертелекому, - вона залежатиме лише від нас самих", - зауважив начальник Військ зв'язку ЗСУ.
Один из солдат интересуется:
- Рация, о которой вы говорите на лампах или на полупроводниках? Старшина с расстановкой:
- Повторяю для особо сообразительных: эта рация - на бронетранспортере.
Подновил немного, да???
но из головы выходит излишнее имущество - где то я уже ето слышал....
сволочности може?....
9 ч. ·
Главный редактор «Эха Москвы», заместитель председателя Общественной палаты г. Москвы и путинский отсосиновик Алексей Венедиктов дважды, в течение месяца, приезжал в Киев: 10 июля и 6 августа.
В течение нескольких лет пропагандист Венедиктов, в эфирах «Эха Москвы», долбит одно и то же: «На Украине идёт гражданская война».
Или я чего-то не понимаю? Почему ему не закрыт въезд в Украину?! Всё хорошо, прекрасная маркиза Зеленский, всё хорошо?
Своих не трогают?
Лалала Лалалала 6478e8b9
Меня ужасно напрягает понаехавшая в Украину русня типа Бабченко которой Петя дал гражданство и которая порохобствует на полную
Имхо это кураторы и координаторы на местах
Оккупация в гибридной войне такая же гибридная
Барани дали різникові ніж!
В апреле 2018 года в журнале «Новое Время» вышло расследование, в котором утверждалось, что чиновники Министерства обороны Украины организовали закупку турецких радиостанций на сумму 100 млн долларов, несмотря на то, что эти станции не прошли испытания, а также не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.
https://is.gd/m8enpK
🤑
😁
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-липні 2019 року склав 26,237 млрд доларів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (24,665 млрд доларів).
Про це свідчать дані митної статистики Державної фіскальної служби.
При цьому експорт в країни ЄС зріс на 8% до 12,188 млрд доларів, імпорт зріс на 5% до 14,049 млрд доларів. Від'ємне сальдо становить 1,861 млрд доларів. Частка країн ЄС в експорті з України склала 42%, в імпорті - 43%.
Згідно з даними ДФС, обсяг зовнішньої торгівлі товарами з країнами СНД скоротився на 3%. Експорт товарів з України впав на 5% до 3,864 млрд доларів, імпорт - на 2% до 7,049 млрд доларів. Від'ємне сальдо зросло і становить 3,185 млрд доларів. Частка країн СНД в експорті впала до 13,4%, в імпорті - до 21,4%.Скільки гавна виблювано про "тарговлю на краві", а наспрвіді...
Це хуцпа, єврейська хуцпа, бреши і звинувачуй у брехні, зраджуй і волай про зраду, кради і звинувачуй у крадіжках, греби під себе і вищи про "жадібність".
😁
Єдина адекватна совєцька машина Жигулі це що? Правильно, ліцензійна копія Фіат-124.
Перший совєцький домашній відеомагнітофон Електроніка ВМ-12 це що? Копія японського Panasonic NV2000. Тільки от Електроніка появилася в 1982, а на Заході відіки у вільному продажу з 60-х років.
Перша радянська пральна машина-автомат Вятка це що? Ліцензійна копія Індезіта італійського. Тільки Вятку запустили у виробництво в 1981, а Індезіт робить повністю автоматичні пральні машини з кінця 50-х. Конкретно модель-прообраз Вятки появилася в 1974.
Продовжувати?
Ось і все! І Маяк в 90-х ніхто не гробив, він і зараз працює, але робить ЛИШЕ гучномовці для громадського транспорту, по яким зупинки оголошують...
Тому про "угробили" можна сказати словами із Гри престолів: "What is dead may never die!" І це, до речі стосується не лише радіоелектронної промисловості, але й багатьох інших заводів. Хоча так, чимало новітніх підприємств угробили також через галіме керівництво чи нових власників, які їх на метал порізали.
Але щось не склалося
Та й де це бачено,закуповувати турецькі в «Аselsan» ,хай і дешевші.випробувані,з репутацією і ключами,якщо є абсолютно кошерні з «Elbit Systems» ???
придурок, тебя пашинский прислал?? или турычинав?? или гросман?? кто??
твой елбит -твоего - дирехтура израиля, который каждое 9 мая на параде в маскве.
твой асельсан - тоего ердогана -друга путина тебя устроит??
ахахаха
в случае заварухи твои ключи моментом через полминуты в маскве.
или рацыи отключены по каманде со стамбула-телявива-масквы.
за 5 лет не сделать свою укрстанцыю??
за 5 лет??
когда маск карабли запучскает на марсы??
20 киевских военных заводов попилены на металл-сданы в аренду китайцам под шматье...вообще отданы под высотки как бывший коммунист возле дворца украита.
ахахаха
Они всего в прошлом тысячелетии сделаны!
Заменять на китайские или турецкие?
Начинка у обоих китайская.
Какая должна быть? Неужто "йотафон"
дирехтур танка по кивстару-мтс-лайфу звонит палтараку-хомчаку с вапросом, а можна ли выстрилить 1 снарядд?? и ждет,
пока "абанент палтарак временно недаступин"
"абанент хамчак находится пазазоной"
пи пи пи
ахаха
5 лет!!!!!!!! строили укрармию!!!!!!!!!
дебилы бл
10 армия в мире!!!!!!!!!! лутшая в эвропе!!!!!!!!
ахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3142050
ще було додано кількість посадовців,
які були звільнені за недбальство
через те, що радянські рації ще на озброєні