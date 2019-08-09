 ЗСУ припинять використання радіостанцій радянського зразка на бронетехніці до кінця цього року, - Міноборони

Про це заявив начальник Військ зв'язку ЗСУ - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗС України Володимир Рапко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз триває переоснащення броньованої бойової техніки на сучасні засоби радіозв'язку. До кінця цього року ніде в Збройних силах України не буде радянських радіостанцій на бронетанковій техніці", - сказав Рапко.

Як один із головних успіхів він відзначив стабільну роботу системи зв'язку в районі проведення ООС: за його словами, вона "на порядок вища, ніж це було у 2014-2016 роках".

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Рапко поінформував, що в 2019 році завершилося будівництво стаціонарної системи супутникового зв'язку у Збройних силах.

"До кінця року також буде побудовано польову компоненту системи зв'язку, що в рази підвищить її стійкість. Система зв'язку буде мало залежати від операторів різних форм власності: не буде залежати від Укртелекому, Київстару, ЮМС, Лайфу, Інтертелекому, - вона залежатиме лише від нас самих", - зауважив начальник Військ зв'язку ЗСУ.

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