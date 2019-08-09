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 ЗСУ припинять використання радіостанцій радянського зразка на бронетехніці до кінця цього року, - Міноборони

До кінця 2019 року Збройні сили України припинять використання радіостанцій радянського зразка на бронетанковій техніці.

Про це заявив начальник Військ зв'язку ЗСУ - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗС України Володимир Рапко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз триває переоснащення броньованої бойової техніки на сучасні засоби радіозв'язку. До кінця цього року ніде в Збройних силах України не буде радянських радіостанцій на бронетанковій техніці", - сказав Рапко.

Як один із головних успіхів він відзначив стабільну роботу системи зв'язку в районі проведення ООС: за його словами, вона "на порядок вища, ніж це було у 2014-2016 роках".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобільний короткохвильовий радіопеленгатор "Сектор" передано ЗСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Рапко поінформував, що в 2019 році завершилося будівництво стаціонарної системи супутникового зв'язку у Збройних силах.

"До кінця року також буде побудовано польову компоненту системи зв'язку, що в рази підвищить її стійкість. Система зв'язку буде мало залежати від операторів різних форм власності: не буде залежати від Укртелекому, Київстару, ЮМС, Лайфу, Інтертелекому, - вона залежатиме лише від нас самих", - зауважив начальник Військ зв'язку ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти використовують на Донбасі новітні станції супутникового зв'язку з РФ, - InformNapalm

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142050
 
   
 Топ коментарі
 
Slava Rabinovich
9 ч. ·

Главный редактор «Эха Москвы», заместитель председателя Общественной палаты г. Москвы и путинский отсосиновик Алексей Венедиктов дважды, в течение месяца, приезжал в Киев: 10 июля и 6 августа.
В течение нескольких лет пропагандист Венедиктов, в эфирах «Эха Москвы», долбит одно и то же: «На Украине идёт гражданская война».
Или я чего-то не понимаю? Почему ему не закрыт въезд в Украину?! Всё хорошо, прекрасная маркиза Зеленский, всё хорошо?
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И главное приезд этой прохуйловской подстилки в Киев ни разу не возбуждает "патриотов" из нацдружин или нацкорпуса.
Своих не трогают?
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Старшина объясняет устройство бронетранспортера, в том числе упоминает о рации.
Один из солдат интересуется:
- Рация, о которой вы говорите на лампах или на полупроводниках? Старшина с расстановкой:
- Повторяю для особо сообразительных: эта рация - на бронетранспортере.
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Старшина объясняет устройство бронетранспортера, в том числе упоминает о рации.
Один из солдат интересуется:
- Рация, о которой вы говорите на лампах или на полупроводниках? Старшина с расстановкой:
- Повторяю для особо сообразительных: эта рация - на бронетранспортере.
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Радиостанция была на танке, а объяснение было перед атакой.
Подновил немного, да???
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А старшина ще той шутнік. ВСУ прекратят использование радиостанций советского образца на бронетехнике до конца этого года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4011 Я б теж так відповів.
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Можно кацапский спутник использовать. Зе договорится.
ВСУ прекратят использование радиостанций советского образца на бронетехнике до конца этого года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2751
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Это реальный спутник, или пропаганда из военно-фантастического журнала "Красная звизда"?
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все верно - совок в мусор.
но из головы выходит излишнее имущество - где то я уже ето слышал....
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шо та я пропустил в етой жизни, чему то меня родители недоучили.
сволочности може?....
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Slava Rabinovich
9 ч. ·

Главный редактор «Эха Москвы», заместитель председателя Общественной палаты г. Москвы и путинский отсосиновик Алексей Венедиктов дважды, в течение месяца, приезжал в Киев: 10 июля и 6 августа.
В течение нескольких лет пропагандист Венедиктов, в эфирах «Эха Москвы», долбит одно и то же: «На Украине идёт гражданская война».
Или я чего-то не понимаю? Почему ему не закрыт въезд в Украину?! Всё хорошо, прекрасная маркиза Зеленский, всё хорошо?
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И главное приезд этой ************* подстилки в Киев ни разу не возбуждает "патриотов" из нацдружин или нацкорпуса.
Своих не трогают?
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По їхніх справах впізнаєте їх. (Біблія)
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Чтож вы вырвали его слова, он говорит гражданская война, при поддержке россией одной стороны, взгляд как у коломойского. Участие россии он не отрицает.
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Подоспела свежая методичка для лахты и зелёных

Лалала Лалалала 6478e8b9
Меня ужасно напрягает понаехавшая в Украину русня типа Бабченко которой Петя дал гражданство и которая порохобствует на полную
Имхо это кураторы и координаторы на местах

Оккупация в гибридной войне такая же гибридная
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и эта информация для всеобщего обсуждения.
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уровень нашей страны хорошо чувствуется при таких новостях.
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А что тебе не нравится,Ленка? Мочить русню надо с хорошей связью.
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Четверо погибших солдат Украины , в ответку русню никто мочить не собирается . А хорошая связь Зеленскому нужна что бы его приказ ВСУ " Проста перестаньте стрелять " надежно доходил .
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"Влада в Україні погана", "зрада"....Так це ж саме те, що ти постійно останні чотири місяці пишеш тут.ВСУ прекратят использование радиостанций советского образца на бронетехнике до конца этого года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6421
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Я пишу що ідіоти віддали всю владу євреям і нічого доброго з цього в принципі не може бути.
Барани дали різникові ніж!
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Военная прокуратура расследует закупку Порошенко непригодных раций для армии
В апреле 2018 года в журнале «Новое Время» вышло расследование, в котором утверждалось, что чиновники Министерства обороны Украины организовали закупку турецких радиостанций на сумму 100 млн долларов, несмотря на то, что эти станции не прошли испытания, а также не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.
https://is.gd/m8enpK
🤑
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Ще якийсь рік і петя перейшов би на азбуку Морзе..
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Така само брехня як ы "Зростання товарообігу" з рахою.

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-липні 2019 року склав 26,237 млрд доларів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (24,665 млрд доларів).
ВСУ прекратят использование радиостанций советского образца на бронетехнике до конца этого года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2671

Про це свідчать дані митної статистики Державної фіскальної служби.
При цьому експорт в країни ЄС зріс на 8% до 12,188 млрд доларів, імпорт зріс на 5% до 14,049 млрд доларів. Від'ємне сальдо становить 1,861 млрд доларів. Частка країн ЄС в експорті з України склала 42%, в імпорті - 43%.
Згідно з даними ДФС, обсяг зовнішньої торгівлі товарами з країнами СНД скоротився на 3%. Експорт товарів з України впав на 5% до 3,864 млрд доларів, імпорт - на 2% до 7,049 млрд доларів. Від'ємне сальдо зросло і становить 3,185 млрд доларів. Частка країн СНД в експорті впала до 13,4%, в імпорті - до 21,4%.Скільки гавна виблювано про "тарговлю на краві", а наспрвіді...
Це хуцпа, єврейська хуцпа, бреши і звинувачуй у брехні, зраджуй і волай про зраду, кради і звинувачуй у крадіжках, греби під себе і вищи про "жадібність".
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Вот и я о том же . вы давайте про свои достижения невиданного размаха пишите . а не на попередникив валите . уже около 400-т документов лежат в канцелярии не дождутся подписи *********** . а ему не до того . то селфи то шаурма . зебилы конченные выбрали шута
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Ну и. читал сам . что написано в судебной постанове ? там подали претензию почему не еврейские закупили и не слова о несоответствии . а то что евреи цены лупят раз в 5 минимум больше да ещё и могут продать .а могут и в любой момент передумать по просьбе пути как с безпилотниками скромно умалчиваешь зелебоб .
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Ну тогда нужно ставит японские ICOMы . хоть и стоить будут дороже танка зато добрі .
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Це і роблять, вже 5 років міняють. Знаю не по слухам, да і по телевізору казали не раз, що техніку з АТО ремонтують і міняють обладнання на нове *******.
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Свою радиоэлектронную промышленность угробили, теперь будут за валюту закупать.
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Не уколошкали. Завод виготовляє таку техніку. Інша справа що закуповується імпортне за доляри, а вони гарно липнуть до рук. На своєму виробництві долярів не навариш.
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Ну таки если бы Украина изготавливала такое как и intel или atmega то не айфоны с самсунгами покупали во всём мире бы а наше . советы не могли радиоэлектронику на уровне делать не смотря на неограниченные затраты . а вы тут бред какой то пишете про надо наше
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Советы могли делать все, ты просто в "ящике" не работал.
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Ну як сказати могли? Могли, але не завжди самі і не завжди в один час із Заходом...

Єдина адекватна совєцька машина Жигулі це що? Правильно, ліцензійна копія Фіат-124.
Перший совєцький домашній відеомагнітофон Електроніка ВМ-12 це що? Копія японського Panasonic NV2000. Тільки от Електроніка появилася в 1982, а на Заході відіки у вільному продажу з 60-х років.
Перша радянська пральна машина-автомат Вятка це що? Ліцензійна копія Індезіта італійського. Тільки Вятку запустили у виробництво в 1981, а Індезіт робить повністю автоматичні пральні машини з кінця 50-х. Конкретно модель-прообраз Вятки появилася в 1974.
Продовжувати?
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Я этот совок прошёл вдоль и поперёк начиная с работы на трёх станках одновременно в 17 лет и заканчивая военным пенсионером по возрасту . таки не надо мне рассказывать про .. советы могли делать всё... интересно чё мой комент предыдущий потёрли . жалуешься ?
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Поцікався що виготовляє завод "Іскра".
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Знаєте, розкажу історію з життя про нашу радіоелектронну промисловість. У Києві є радіозавод Маяк. В мене там знайомий працював при совку ще. Так от він розповідав, що в перестройку делегація заводу поїхала переймати досвід в Японії. Коли повернулися, то один із членів делегації чесно сказав: "Ми відстали від них не на 10 років і не на 20, ми відстали від них НАЗАВЖДИ"

Ось і все! І Маяк в 90-х ніхто не гробив, він і зараз працює, але робить ЛИШЕ гучномовці для громадського транспорту, по яким зупинки оголошують...

Тому про "угробили" можна сказати словами із Гри престолів: "What is dead may never die!" І це, до речі стосується не лише радіоелектронної промисловості, але й багатьох інших заводів. Хоча так, чимало новітніх підприємств угробили також через галіме керівництво чи нових власників, які їх на метал порізали.
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У меня приёмник панасоник 67 г. небольшой. так вот он ни разу даже не подстраивался и до сих пор работает лучше чем Рига 104 которая ; наш ответ грюндику; собранная на Радиотехнике стоящая по тем временам немыслимых денег и идущая на экспорт . которую настраивать нужно постоянно и почти все совковые детали заменены
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Клятий порох все роз1крав!Ничьо,шас мальцы распродадут избыточное имущество.
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Узеленські домовляться десь посередині і всі діла.
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так Петя ж верещав шо у нас вже стандарти НАТО )))
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Пецик захищав ..*армія .мова .віра * ..
Але щось не склалося ВСУ прекратят использование радиостанций советского образца на бронетехнике до конца этого года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1478
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" Армія, віра , мова " - це для лохів, а для себе - гроші в офшорах, маєток в Іспанії, освіта для дітей в Англії.
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Народу мову, віру, можливість заробляти на контракті в армії аж по 10 тис. грн. місяць, а собі мільйярди ЗСУ припинять використання радіостанцій радянського зразка на бронетехніці до кінця цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9691 , і не склалось. Несподівано ?!
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І що не так? Ви на питання відповісти здатні?
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В якому розумінні "що не так" ? конкретніше будь-ласка
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Так розумію,знімуть старі рації,а на турецькі, доблесний Матіос накладе арешт,адже справу не закрили ?http://reyestr.court.gov.ua/Review/82941527
Та й де це бачено,закуповувати турецькі в «Аselsan» ,хай і дешевші.випробувані,з репутацією і ключами,якщо є абсолютно кошерні з «Elbit Systems» ???
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Та й де це бачено,закуповувати турецькі в «Аselsan» ,хай і дешевші.випробувані,з репутацією і ключами,якщо є абсолютно кошерні з «Elbit Systems» ?



придурок, тебя пашинский прислал?? или турычинав?? или гросман?? кто??

твой елбит -твоего - дирехтура израиля, который каждое 9 мая на параде в маскве.

твой асельсан - тоего ердогана -друга путина тебя устроит??

ахахаха

в случае заварухи твои ключи моментом через полминуты в маскве.
или рацыи отключены по каманде со стамбула-телявива-масквы.

за 5 лет не сделать свою укрстанцыю??
за 5 лет??

когда маск карабли запучскает на марсы??
20 киевских военных заводов попилены на металл-сданы в аренду китайцам под шматье...вообще отданы под высотки как бывший коммунист возле дворца украита.

ахахаха












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Перезрелое решение! Враг не должен нас прослушивать-это может дорого стоить
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после этого бронетехника станет типа не советского образца
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Невже лампові Р107 уже знімають з озброєння??
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Вот так поворот,как оперативно не прошло и 28 лет
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Представь себе у кацапов до сих пор стоят на танках совдеповские и те только завидуют турецким и эрдоган у них зраднык что продал хохлам . - форумы специализированные военные почитай рашины будешь удивлён . что они про украинские ВС пишут . вот там таки вся правда и вылазит . а не не этих зеледебильных завываниях
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А шо так?
Они всего в прошлом тысячелетии сделаны!
Заменять на китайские или турецкие?
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Вже майже всі змінили, здається на американські
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Хрен его знает . американцы военное новое не очень то и продают по миру особенно связь и наведение . прицеливание
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Был тендер. Выбирали между израильскими и турецкими.
Начинка у обоих китайская.
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Вот это прАсчет, или даже саботаж. Начинка ТО китайская!!!
Какая должна быть? Неужто "йотафон" ЗСУ припинять використання радіостанцій радянського зразка на бронетехніці до кінця цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1662
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Я знаю тільки компанію а вона американська. Де виробляють це мабуть не важливо
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русофашисти 5 років прослуховували наш радіозв"язок а петрушка лошкам лапшу вішав
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"До конца года также будет построен полевой компонент системы связи, что в разы повысит ее устойчивость. Система связи будет мало зависеть от операторов разных форм собственности: не будет зависеть от Укртелекома, от Киевстара, ЮМС, Лайфа, Интертелекома - она будет


дирехтур танка по кивстару-мтс-лайфу звонит палтараку-хомчаку с вапросом, а можна ли выстрилить 1 снарядд?? и ждет,
пока "абанент палтарак временно недаступин"
"абанент хамчак находится пазазоной"

пи пи пи

ахаха
5 лет!!!!!!!! строили укрармию!!!!!!!!!
дебилы бл
10 армия в мире!!!!!!!!!! лутшая в эвропе!!!!!!!!

ахахаха

Источник: https://censor.net.ua/n3142050
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Как не прискорбно это признавать, но на передке это все работает примерно так, как Вы написали(((
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новина б була гарною, як би
ще було додано кількість посадовців,
які були звільнені за недбальство
через те, що радянські рації ще на озброєні
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