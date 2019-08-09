 Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 7 серпня приблизно 96 вибухів у зоні проведення ООС

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала близько 70 вибухів. Більш ніж половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах біля н.п. Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька). За оцінкою СММ, "у всіх цих випадках це був вогонь зі стрілецької зброї в межах навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року щодо заборони навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки".
У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала 26 вибухів. Більшість порушень режиму припинення вогню були зафіксовані в районах на північно-північний схід від н.п. Обозне (непідконтрольний уряду, 18 км на північ від Луганська).
Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.
Про це "Голосу Америки" заявив заступник помічника дерсекретаря США Джордж Кент.
"Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів ******** Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі", - заявив Кент.
"Для цього потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату", - додав посадовець.
Він також зазначив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дотримання перемир'я на лінії розмежування.https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/9/7223147/
или все таки повод?
Ми п'ять років критикували ОБСЄ за сліпоту, а тепер раптом міноборони під керівництвом героїчного Хомчака стало бачити в 70 разів гірше за те ОБСЄ.