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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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 Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 7 серпня приблизно 96 вибухів у зоні проведення ООС

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 7 серпня близько 70 вибухів у Донецькій області та 26 вибухів на Луганщині.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала близько 70 вибухів. Більш ніж половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах біля н.п. Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька). За оцінкою СММ, "у всіх цих випадках це був вогонь зі стрілецької зброї в межах навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року щодо заборони навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотник спостерігачів обстріляли біля Авдіївки, - ОБСЄ

У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала 26 вибухів. Більшість порушень режиму припинення вогню були зафіксовані в районах на північно-північний схід від н.п. Обозне (непідконтрольний уряду, 18 км на північ від Луганська).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142049
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуємо Зе за закінчення війни. Ви цього не бачите? Тоді ви порохоботи.
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Це нещітаіцца, перемиріє продолжаіцца. На підході ще одне за планом хуйла, якого дотримується Зельцман.
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Хоть ТАМ он их не цепляет ? Ведь будут мешать играть на пианино .
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Дякуємо Зе за закінчення війни. Ви цього не бачите? Тоді ви порохоботи.
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США прокоментували пропозицію Зеленського розширити нормандський формат

Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.

Про це "Голосу Америки" заявив заступник помічника дерсекретаря США Джордж Кент.
"Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів ******** Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі", - заявив Кент.
"Для цього потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату", - додав посадовець.
Він також зазначив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дотримання перемир'я на лінії розмежування.https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/9/7223147/
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Яку користь Україні починаючи з 2014 принесла ОБСЄ?
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... но ето не повод говорить, что перемирие сорвано
или все таки повод?
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Пора припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню!
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Скажи об этом ЗЕбуину,он позвонит своему лепшему корешу ***** и попросит стоя на коленях перед растегнутой ширинкой.
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То прикрий-навіщо напоказ висолопив.(маю на увазі камеру)
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Криваву,кацап. Криваву. Палево. Иди на х@р.
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Какие учения? Кто проводил? Вместо этого-"мы взрывы зафиксироввли". Сборище долбо@бов,а не ОБСЕ.
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Хомчак вважає що там взагалі ніхто "нєстрєляєть" .
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Це нещітаіцца, перемиріє продолжаіцца. На підході ще одне за планом *****, якого дотримується Зельцман.
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Хмм....
Ми п'ять років критикували ОБСЄ за сліпоту, а тепер раптом міноборони під керівництвом героїчного Хомчака стало бачити в 70 разів гірше за те ОБСЄ.
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В деле цитирования докладов миссии ОБСЕ всегда нужна умеренность и правильное понимание терминологии. Например: если в отчете взрыв, то это взрыв, даже если стреляли из автомата. Никому не нужно разъяснять, что миссия порой не различает звуков выстрелов и взрывов разрывных снарядов. Самое главное - твердо забыть, что в отчетах есть приложения-таблички, в которых более детально расписываются события, в частности - полеты снарядов, которые фиксируются камерами наблюдения на фильтровальной станции, в Майорске и Золотом. Там еще и направления полетов пишут, так за 6 и 7 с запада и севера на юг и восток прилетело 12 обратно - 4. За 5 и 6 с запада и севера на юг и восток - 9 обратно - 0. В общем ясно, что все снаряды всегда летят от террористов, обычно - кругами, чтоб всех запутать.
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Все фиксируется,записывается,документируется!Такие преступления срока давности не имеют.Виновные будут расплачиваться долго,больно и ресурсами и золотом и территорией и небом в клеточку.Процесс только очень длинный,а хотелось-бы поскорей.
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Перемир"я. (6 вибухів. Зп місяць восьмеро вбитих українців, яким заборонено під страхом трибуналу стріляти , захищати своє життя. Та і наше з вами. А зеля шо собі думає? Чи може є якісь вищі причини , ми про для принесення таких жертв Молоху? Може нам про ці причини не розказують. бо то є державна таємниця.Але ж комусь та прийдеться відповісти за погиблих.Рано , чи пізно.
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Терміново відправити на передок пріЗєрватіва Вофку Сцикуна з його челядью для дачі сольного концерту на роялі для рашистської нечисті.
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