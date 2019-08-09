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 Троє з дев'яти затриманих контрабандистів 400 кг кокаїну внесли заставу й відпущені судом під нічний домашній арешт, - Аброськін

Трьом контрабандистам кокаїну, включно з організатором, суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на нічний домашній арешт без застосування електронного браслета стеження.

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на зустрічі з представниками Адміністрації з боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства юстиції США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У результаті нещодавно проведеної спецоперації працівники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції затримали дев'ятьох фігурантів. Щодо всіх них суд обрав запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави. Розмір застави коливався від 3 до 100 млн гривень.

На сьогодні двоє підозрюваних, серед яких - і організатор, внесли заставу в розмірі 10 млн гривень. Надалі щодо них слідчим суддею за клопотанням сторони захисту змінено запобіжний захід на домашній арешт у нічний час доби. При цьому в обох зловмисників запобіжний захід здійснюється без застосування електронних засобів контролю. Підозрюваним також змінено розмір застави - до 500 тис. гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано учасників міжнародного наркокартелю, вилучено 400 кг кокаїну вартістю 60 млн дол., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щодо третього фігуранта справи слідчий суддя за клопотанням сторони захисту змінив розмір застави - із трьох мільйонів гривень до 570 тис. гривень. Застосування електронного засобу контролю стосовно зловмисника теж не передбачено. Цей підозрюваний також сплатив заставу.

Таким чином, з-під варти вийшло три фігуранти, які підозрюються в скоєнні особливо тяжкого злочину. Водночас четвертому фігуранту слідчий суддя за клопотанням сторони захисту змінив розмір застави із 26 до 3 мільйонів гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142048
 
 
 Топ коментарі
 
400 кг кокаина ... отпущены судом под ночной домашний арест,

А почему так жестко??? Прямо зверство какое-то!!! Фашисты!!! Нужно было в угол поставить на 15 минут, потом извиниться и отпустить.
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Пол тонны кокаина. Да в большинстве стран мира за ето смертная казнь предусмотрену, в другой половине стран ето пожизненное заключение. И только в Украине ето ночной домашний арест без контроля. Да ето даже не государство. Ето ОПГ. И вы хотите с етим идти в Европу или состоять в цивилизованном мировом обществе? Не жалуйтесь когда мир отвернется от Украины и даст отмашку Рашке
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А когда им 400 кг. кокаина вернут?
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Ото подякуйте за це Портнову! Це він є автором кримінально-процесуального кодексу, який дозволяє відпускати під домашній арешт навіть підозрюваних у тяжких злочинах. До того у нас взагалі під домашній арешт ніхто не відпускав - або СІЗО, або підписка про невиїзд, або на поруки...
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а государство хоть как-то интересуется происхождением сумм заплаченного "контрабандистами" (наркоторговцами) залога? суммы-то немалые. миллионы грн. откуда доходы?
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в смысле внесли залог 400 килограммами кокаина?
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Из такой страны нужно бежать. Я сделаю все чтобы мои дочки не жили в такой стране. Либо страна изменится либо она не стоит того чтобы в ней жить. Судью следует повесить...
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И правильно сделаешь. Странно что только сейсач понял. В Германии уже от 10 грамм можно сесть . В смысле до суда. Взавистмости от земли. Если Хессен еше либерально, то в баварии например за 10 - 15 грамм, уже лет 5 точно получили бы
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Даже странно, откуда у них деньги на залог?
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США зі стурбованістю спостерігають за ходом розслідування у відношенні затриманих минулого місяця членів міжнародного наркосиндикату, частина з яких вже опинилася на волі.
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Не можу повірити. Це що ж таке коїться??
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-Вас за что пытались посадить?
-За взятку...
-А как отпустили???
-Вы что,тупой?
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грязнейший бизнес. Интересно, судьи такие гуманные потому что думают, что их детишей не коснется эта отрава? Сволота!
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грязнейший бизнес - это вы про нашу судебную систему?
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це який такий суд таке вирішив? одеський? чи закарпатський?

ЗІ: цікаво - ще одне: якщо так суддя вирішив, значить, в нього були чисто юридичні підстави. Тобто, "так гласить закон". Точніше - портновський процесуальний кодекс. Той самий кодекс, який приймався також в умовах овощної монопартійної більшості (ну, не будемо же вважати комуняк окремою антиукраїнською конторою)...
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Контрабандисты выкупили судей, их родственников, здание суда и ещё 4 прилегающих квартала и на этом решили остановиться, поскольку решили, что ночной домашний арест их вполне устраивает.
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я думаю и кокаин им надо вернуть, а то как то нелогично...
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а цей мусор гнусявий повідомить суспільство коли ті покидьки накивають пятами, або ж коли їх просто відпустять продажні судді??!?!?!? не дивно, що в коментарах люди вже стверджують, що не хочуть, щоб їх діти жили в такій гібридній країні.
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президент країни, гарант Конституції пан Зеленський, живе в цій країні чи ні?!?!?!?!?!!? він хоч якось прокоментує цинічні дії, що виходять за рамки пристойності і здорового глузду, рішення нікчемних українських суддів, що глумляться над всією країною і ********* її на весь світ!?!?!? і чи довго ше нікчемне гонушне чмо, которе портнов, буде "иметь" всю країну і вільно себе почувати на цій землі??!?!?! це що получається!!!!!! українці в принципі не здатні дати собі раду?!?!?!?!?!
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....ссссамый гуманный суд в мире!!! Гореть таким судьям в аду!!!
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