 На Луганщині розміновано 44 га сільгоспземель і 16 га території доріг та лісосмуги в прифронтових районах, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
Представникам органів місцевого самоврядування Станично-Луганського та Біловодського районів вручено пакети документів, які підтверджують очищення ділянок місцевості від мін і вибухонебезпечних предметів та дозволяють використовувати землю за призначенням.
Зокрема, очищеними та перевіреними вважаються території населених пунктів Красний Деркул, Широкий і Красна Талівка Станично-Луганського району, а також с. Нижньобараниківка Біловодського району.
Розмінування зазначених ділянок місцевості проведено міжнародною організацією The HALO Trust.
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