EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  282  8
Все про:Луганщина (1803) ОДА (640) ДСНС (1997) розмінування (227)

 На Луганщині розміновано 44 га сільгоспземель і 16 га території доріг та лісосмуги в прифронтових районах, - ОДА

Сапери і піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій очистили від вибухонебезпечних предметів близько 44 га сільськогосподарських земель, а також 16 га території доріг та лісосмуги в Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Представникам органів місцевого самоврядування Станично-Луганського та Біловодського районів вручено пакети документів, які підтверджують очищення ділянок місцевості від мін і вибухонебезпечних предметів та дозволяють використовувати землю за призначенням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року піротехніки вилучили і знищили понад 32 тисячі вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

Зокрема, очищеними та перевіреними вважаються території населених пунктів Красний Деркул, Широкий і Красна Талівка Станично-Луганського району, а також с. Нижньобараниківка Біловодського району.

Розмінування зазначених ділянок місцевості проведено міжнародною організацією The HALO Trust.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142047
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
лугаднонцы бросили кацапский гумконвои и ломанулись толпой пахать?
 показати весь коментар
 
 
Ты уверен, что ватник зеленский не есть инициаторм этого гумконвоя?
 показати весь коментар
 
 
я уже ни в чем не уверен...
но если его выбросить за поребрик, в привычную ему среду?
гринпис поставит Украине лайк за спасение животного...
 показати весь коментар
 
 
Его не нужно выбрасывать.Наркомана нужно просто напросто пристрелить как бешенную собаку.
 показати весь коментар
 
 
все в ваших руках, уважаемые - вы выбирали, вам и разбираться.

наколотые апельсины от пиндосов гарантирую...
 показати весь коментар
 
 
Нужно наркомана Зеленского, который зассал сдать свои анализы, отправить на разминирование в первых рядах.
 показати весь коментар
 
 
Сцарь не обязан свою мочу разбазаривать , понадобиться как орошение в глаза электорату, для них это божья роса.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору