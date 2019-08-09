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Все про:Держдепартамент США (500) Грузія (587) Південна Осетія (30)

 Росія продовжує міняти кордон між окупованою Південною Осетією і Грузією, - Держдепартамент США

У річницю збройної агресії Росії проти Грузії, Державний департамент США заявив про зміну кордону окупаційною владою в Південній Осетії.

Про це розповіла на брифінгу речниця Держдепу Морган Ортагус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За останню добу ми дізналися, що підтримувана Росією фактична влада почала процес створення кордону у селі поблизу адміністративного кордону Південної Осетії. У разі завершення, ці дії відріжуть селище від його зрошувальної системи", - наголосила вона.

Ортагус додала, що "такі дії є загрозою миру та стабільності" та демонструють, що Росія продовжує порушувати права грузин на безпеку та власність.

"Вторгнення та окупація Росією 20 відсотків території Грузії є грубим порушенням принципів Статуту ООН, Гельсінського акту, фундаментальних норм та принципів міжнародного права", - зазначила речниця.

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У Держдепі США вчергове нагадали, що "вимагають від Росії відмовитися від її визнання так званої "незалежності" окупованих територій Грузії - Абхазії та Південної Осетії".

Ортагус нагадала, що 8 серпня виповнюється 11 років з моменту військового вторгнення Росії до Грузії. Сотні людей були вбиті чи поранені, а понад 190 тисяч цивільних осіб були вимушені переселитися.

"Для багатьох людей наслідки конфлікту відчутні й понині. Життя поламані, сім`ї досі розділені, свобода пересування так і не була відновлена, а власність не повернута", - пояснила вона.

У Держдепі вкотре закликали Росію повністю впровадити домовленості про припинення вогню, досягнуті за посередництва ЄС у серпні 2008 року, вивести свої війська з окупованих територій Росії та забезпечити власне зобов’язання - не використовувати силу проти Грузії.

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Нагадаємо: 8 серпня 2008 року збройні сили РФ вдерлися на територію Грузії під надуманим приводом. Незаконна окупація суверенних територій Грузії в Абхазії та Південній Осетії триває й досі. Крім того, одразу ж після війни Росія подовжила поступово пересувати лінію "кордону" окупованих територій вглиб Грузії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142044
 
 
 Топ коментарі
 
Це чекає і Україну..не стрелять.й***об вашу мать
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11 лет назад 8 августа 2008 года Россия напала на Грузию. До агрессии в Украину оставалось недолгих 5 с половиной лет.
В эти дни 11 лет назад пропутинский (на тот момент) журналист Аркадий Бабченко записался в "ополченцы" Южной Осетии и писал репортажи про "грузин-фашистов".Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 6537
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Ничего, половину захваченного в 2014 году ВСУ отвоевали.
И утёрлось пуйло, и ничего...
А планы, вообще были - от Харькова до Приднестровья.
Только, вот, 2 огрызка достались...
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Це чекає і Україну..не стрелять.й***об вашу мать
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С точки зрения психологии и психиатрии фраза полный абсурд. Слабая мозговая система не может воспринимать абстракции. Сказать такое мог только русский учёный со слабой мозговой системой. Вот всё и сошлось
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Павлов был выдающимся учёным ещё во времена рос империи.
А фразу вклеить, любую, рядом с изображением хоть кого, можно за 10 секунд.
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А вы что думали что ********* остановится на достигнутом? То же самое и будет на даунбасе и крыме. ********* будет год за годом продвигаться и захватывать новые территории. А вы тут все трындите про окончание войны и мирные планы с переговорами.
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Головне, що обрали того, який просить путіна.
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Перед тим Хізер Ноерт була..така нічо..тепер оця Морган Ортагус-міс Флоріда 2002-03 Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 4614
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Не, Морган Ортагус, озабоченность там всякая - это понятно... а дальше шо??? Тут даже хулигана+второгодника не урезонить словами, хоть родителей вызывай, а вы хотите вовку из питерской подворотни усовестить... вы чо?
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Напомним, 8 августа 2008 года вооруженные силы РФ вторглись на территорию Грузии под надуманным предлогом Источник: https://censor.net.ua/n3142044
цензор отжигает Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 9719
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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Эрик Эделман заявил 9 сентября на заседании сенатского комитета по вооружённым силам: «Хотя многое остается неясным, представляется, что грузины провели в ночь на 8 августа, как им казалось, ограниченного масштаба военную операцию с целью восстановить суверенитет над Южной Осетией… Решение руководства Грузии применить силу в зоне конфликта было неразумным. Мы сожалеем, что грузинская сторона применила артиллерию и реактивные системы залпового огня в городских районах и близ расположения российских миротворцев. Мы не поддерживаем такого рода действия»[31].
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Я це знаю, але вам неприємно на це відповідати. Так, саме Саакашвілі це зробив.
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так а чего мне неприятно должно быть?порохоботы, раз они такие патриоты должны вообще поддерживать михо---он попытался военным путем решить проблему с рашистами, это же не миролюбивая зеленая шмаркля
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Неприємно тобі тому, що він дав привід для агресії росіян. Саме таку думку ти підтвердив своїми коментарями.
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он не дал повод--он первым начал агрессивные действия...ну и понятно, что нарвался на ответные агрессивные действия...вот и подумай, что тебе писать в ответ троллям, которые тут рассказывают что надо наступать и освобождать донецк за два дня
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Я цю історію знаю з самого початку. Не поважаючи Саакашвілі все ж буду говорити, що росія перша там почала агресію паспортами. Потім вже Саакашвілі дав себе спровокувати і отримав агресію.
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не понял, это как он дал себя спровоцировать?явно была подготовленная акция...а если тут след раши искать, то можно и в самое начало конфликта, еще в 1991 или когда он был залезть
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Звичайно, що акція була підготовлена. Я це раніше написав. А Саакашвілі не хотів цього бачити і тому отримав агресію.
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"Потім вже Саакашвілі дав себе спровокувати"
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А потім Турчинов теж дав себе спровокувати, підписавши АТО, вірно?
Відбілюємо кровавих садистів з-за порєбріка?
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Читай уважно. Я написав, що перша почала росія з видачі паспортів, а потім була неадекватна відповідь.
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он не дал повод--он первым начал агрессивные действия...ну и понятно, что нарвался на ответные агрессивные действия...вот и подумай, что тебе писать в ответ троллям, которые тут рассказывают что надо наступать и освобождать донецк за два дня
--откуда вы берётесь такие бараны ? На войне есть 2 варианта, или ты наступаешь , или отступаешь. Все ! Или ты в Донецке или ты в Мариуполе
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Пойдёте вместе с нами отвоевывать? Или продолжите давать советы повоевать Украинцам с тёплого дивана?
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вопрос немного провокационный - с вами легко ходить бо вы сами не движетесь....
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есть и тритий вариант, про которые тролли умалчивают--заморозка конфликта, соблюдение сложившегося статуса кво
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По суті це відбувається, але зевлада при цьому брехала про припинення війни.
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Неприємно тобі тому, що він дав привід для агресії росіян. Саме таку думку ти підтвердив своїми коментарями.--- бэээээээ ! Бээээээээ ! Никакой эволюции, как были баранами , так спустя 11 лет баранами ! Если ты захочешь собаку ударить , то и тебе привiд не нужный . Война началась до 8 августа , и Саакашвили вообще тут не причём . Что бы он не делал , Путин решил забрать , то что забрал . И обвинять Саакашвили , может только баран .
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так де факто, юо и абхазия были под негласным контролем раши еще задолго до 2008 года...михо наивно думал(прямо вспоминаются наши наивные вышиватные тролли с их мыслями о взятии донецка))что быстренько займет всю территорию юо, россия молча утрется, и он станет героем, но не тут то было
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Ничего, половину захваченного в 2014 году ВСУ отвоевали.
И утёрлось пуйло, и ничего...
А планы, вообще были - от Харькова до Приднестровья.
Только, вот, 2 огрызка достались...
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куйлу надо было создать новороссию, но руками местной гопоты...когда те планы осуществились лишь частично--на донбассе, то пришлось уже силой вмешаться, чтоб хоть какой то огрызок хоть защитить..и этот огрызок можно потом хитро же поиспользовать--в виде такого себе троянского коня, чтоб Украину сильно затормозить в ее западном направлении, ну и внимание от крыма отвлечь..а крым--то отдельная история, и его отдавать обратно ни прикаких условия не будут
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Ещё как будут...
В середине 80-х врядли кто-то верил, что страны Балтии будут в ЕС и в НАТО...
И никто поверить не мог, что Афганистан бросят - и всё.
А якорь сильно тянул. Поэтому собрали манатки - и уехали...
Так вот Крым - такой же якорь.
Рашка на санкциях 40 млрд в год теряет.
И отток капитала за 5 лет - 200 млрд.
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Колись віддадуть Крим, але невідомо де буде Україна, у якому стані буде той Крим і хто захоче там жити Росія продовжує міняти кордон між окупованою Південною Осетією і Грузією, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 3007
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Саме так. Треба було розуміти чим усе закінчиться, якщо Саакашвілі мав меншу армію.
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Рашці тільки й треба, щоб лунали меседжі: "Грузія сама винна", "Саакашвілі перший почав", "ми завжди за мир - вони погані"...
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Я в шоке от этих баранов . Ещё до 8 августа , где-то 5 -6 осетины начали уже наступление , и у Саакашвили все действия были против него . Если не стрелять, то отступать , и сдавать осетинам все . Он решил принять бой . Да, он его проиграл . У него не было выхода .
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Говорить что Саакашвили первым начал , это говорить ложь. Первые начали осетины ещё до 8 августа. С чей подачи начали стрелять осетины , не стоить даже говорить , все знаем ?
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ответные действия были несоразмерны...осетины явно там не из градов и крупных калибров стреляли и никого не убили
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Перші почали осетини? Осетинів використала росія, бо обіцяла допомогу і дала паспорти.
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кацапски паспорты? - ето всем приготовиться, ето звонок.
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Саме так було в Осетії, а тепер в ОРДЛО.
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Бараном был как раз саакашвили. Именно он, как скрытый агент кремля, позволил втянуть себя в заведомопроигрышную авантюру и слить 20% территории, заверив своих военных, что рашка не сунется, испугавшись ответа США 🇺🇸.

Так что прежде чем обзывать собеседников, баранами- посмотрите в зеркало на себя, там увидите тупого осла.
Не сторонник резких высказываний, но вы своим тупизмом реально выбесили!!!
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справедливости ради, эти 20 процентов были уже давно слиты, дефакто...а стали деюре--раша признала эти республики
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Ну и что, что раша признала?
Они превратились в оазисы благ?
Хоть один иностранный инвестор туда доллар вложил?
Туда летают самолёты?
В Абхазию заходят океанские лайнеры?
PS. А в Батуми постоянно заходят...
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А це не виправдовує неадекватних дій Саакашвілі.
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Русские остановяться только там, где их будут останавливать.
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Никогда не верьте русским, и не будете обмануты !
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что у них там бахнуло если такое уже пишуть Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 9378 Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 8882
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"на полчаса втрое превысил норму"...
В школе учили, что лет 10-20 надо, чтобы радиация сама распалась...
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Смотря какие изотопы. Некотором нужны секунды.
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Ну, я думаю, что те, которым 10-20 лет было нужно, тоже присутствовали в большом количестве, но, главное, вату успокоить - пусть Киселя с Соловьём смотрят про Украину и не отвлекаются на какие-то изотопы...
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11 лет назад 8 августа 2008 года Россия напала на Грузию. До агрессии в Украину оставалось недолгих 5 с половиной лет.
В эти дни 11 лет назад пропутинский (на тот момент) журналист Аркадий Бабченко записался в "ополченцы" Южной Осетии и писал репортажи про "грузин-фашистов".
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Дмитрий Чекалкин Это потому что Саакашвилли неправильно стоял на коленях. А вот Зеленский сейчас правильно станет и будет мир.
Россия продолжает менять границу между оккупированной Южной Осетией и Грузией, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1053
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Тобто Саакашвілі теж ставав на коліна, але це не допомогло
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