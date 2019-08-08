 У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук

Про це заявляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"КМДА постійно взаємодіє з правоохоронними органами з метою забезпечення розслідування будь-яких неправомірних дій. ... Таким чином, правоохоронні органи можуть звернутися із запитом до відповідного структурного підрозділу КМДА. І для отримання цих документів не вимагається рішення суду", - повідомили в мерії.
При цьому в КМДА стверджують, що у Департаменту економіки та інвестицій немає документів, зазначених у постанові суду. "Володіння документами, перерахованими в Постанові, не належить до компетенції Департаменту економіки й інвестицій, визначеної Положенням про нього", - сказано в положенні.
"Мета відповідної кампанії - не в отриманні документів, які належить оцінювати органам досудового слідства, а в створенні інформаційного приводу, згідно з яким дії обраної киянами місцевої влади є предметом вивчення правоохоронних органів", - підсумували в КМДА.
8 серпня стало відомо, що Голосіївський районний суд Києва надав Національній поліції право доступу до речей і документів Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їхніх оригіналів.
Доступ надано в рамках розслідування кримінального провадження про розтрату коштів при будівництві в столиці ділянки окружної дороги. Згідно з матеріалами слідства, вартість будівництва зросла втричі, а роботи не ведуться.
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Кличко считает, что шутки "Квартала 95" о его работе были "нелицеприятными".
Умора!
- ось саме тому
Такой скромненький совет:
Не компетентны - лучше промолчать.
Иначе компетентным покажетесь глупцом.
- наче Україна без президента;
- наче якийсь чоловік вимахувався, а коли дійшло до справи, то всрався і зараз дупля не дає, що робити.
Слава богу Зе вас немного потренерует!
Що? Не розумію російської мови. Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового. В 2019 населення РФ 140 млн, ВВП 1.5% світового. Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю. Класно вас американці зробили, а?
Справжніми ж моїми батьками були Ліана Старк, молодша сестра Неда і принц Рейгар Таргарієн.
Тому нарікаю президенство Зеленського його смертю!
Чувствуется школа Коломойского !
Вова еще не приехал с турецкого банкета, а счет уже принесли. Ну каким же ...не очень умным человеком нужно быть чтобы строить отношения с США и ездить с визитами в страны ярко конфликтующими с США и покупающие оружие у России? Татарские шашни дорого тебе обойдутся, Вова...
Визит ЗЕлной сопли в Турцию типичная местечковая самодеятельность татарского сообщества, решившего показать Зеленскому свой вес и порешать заодно вопросики с землей в Херсонской области. Эрдоган, скажем так, обидел их нечаянно, потому решил загладить этим вину. А Украина то тут при чем? Встреча с Варфоломеем? Абсолютно бесполезна ибо понятно что Зеленский - не Порошенко.