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Все про:дороги (762) КМДА (674) обшук (765) розтрата (103)

 У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук

Національна поліція не має права проводити в стінах КМДА обшук. У рішенні Голосіївського суду йдеться лише про тимчасовий доступ до речей і документів.

Про це заявляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"КМДА постійно взаємодіє з правоохоронними органами з метою забезпечення розслідування будь-яких неправомірних дій. ... Таким чином, правоохоронні органи можуть звернутися із запитом до відповідного структурного підрозділу КМДА. І для отримання цих документів не вимагається рішення суду", - повідомили в мерії.

При цьому в КМДА стверджують, що у Департаменту економіки та інвестицій немає документів, зазначених у постанові суду. "Володіння документами, перерахованими в Постанові, не належить до компетенції Департаменту економіки й інвестицій, визначеної Положенням про нього", - сказано в положенні.

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"Мета відповідної кампанії - не в отриманні документів, які належить оцінювати органам досудового слідства, а в створенні інформаційного приводу, згідно з яким дії обраної киянами місцевої влади є предметом вивчення правоохоронних органів", - підсумували в КМДА.

8 серпня стало відомо, що Голосіївський районний суд Києва надав Національній поліції право доступу до речей і документів Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їхніх оригіналів.

Доступ надано в рамках розслідування кримінального провадження про розтрату коштів при будівництві в столиці ділянки окружної дороги. Згідно з матеріалами слідства, вартість будівництва зросла втричі, а роботи не ведуться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142043
 
 
 Топ коментарі
 
Оберіть собі "нові обличчя" із добре відомих мафіозі і назовіть їх Слугами народу. Сбацайте х... на роялі та про італійських Сватів не забувайте.
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Мені цікаво, щоб ви на собі випробували свої поради. Ось така вам буде компетенція🐸
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Та нам по цимбалам що там в Італії гепнулось. Не замилюй тему.
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зе наехал на виталика..
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Кличко считает, что шутки "Квартала 95" о его работе были "нелицеприятными".
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Г-н Кличко очень интересно и насыщено отдыхает в Нью-Йорке. Замечен с старым другом Джулиани и вот этим Alex Shnaider . Мы в Нью-Йорке не местные, поспрашивали тут местных, они много интересного рассказали о третьем. Это плохая новость для Коломойского. Судя по всему устав от всего этого Трамп решил вышибать клин клином, а одного представителя "избранного народа", другим.
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Василий Хмельницкий тоже волнуется, как бы Виталика не поменяли на более умного?
Умора!
У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук - Цензор.НЕТ 5455
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Тобто тепер треба рейдерам захопити київську владу.
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Итальянское правительство только что развалилось. В октябре новые выборы.
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Оберіть собі "нові обличчя" із добре відомих мафіозі і назовіть їх Слугами народу. Сбацайте х... на роялі та про італійських Сватів не забувайте.
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Оччень умный коммент. Другого от вас и не ожидалось.
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Їжте і не обляпайтеся. Вам це подобається в Україні, а потім сподобається на вашій Батьківщині в Італії.
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- діду, а чому ЗЕлена Шмаркля часто по-хамськи розмовляє з людьми?
- ось саме тому

У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук - Цензор.НЕТ 3824
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Выиграет Lega - имеет наивысший рейтинг. Мафия - на Юге, ниже Рима. На Севере её нет.
Такой скромненький совет:
Не компетентны - лучше промолчать.
Иначе компетентным покажетесь глупцом.
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Мені цікаво, щоб ви на собі випробували свої поради. Ось така вам буде компетенція🐸
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Issy, піг-дог, чому ви спочатку заборонили солдатам вправи на тренажерах ПВО, потім дозволили русні літати над Україною, далі я так розумію буде приземлення "миротворців" в Жулянах, так?
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Та нам по цимбалам що там в Італії гепнулось. Не замилюй тему.
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Эта информация к сведению! Если ты не в теме, можешь проходить мимо! Другим же, десяткам тысяч украинцев, которые там не только живут, но и ездят работать - эта инфа очень важная!
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По данным Caritas, в Италии только в законе 360 тыс. украинцев. Плюс без Permesso. В итоге около полмиллиона. Некоторые ездят на временную работу по 3 месяца, как поляки до вступления в ЕС.
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А це в мене одного такі відчуття?
- наче Україна без президента;
- наче якийсь чоловік вимахувався, а коли дійшло до справи, то всрався і зараз дупля не дає, що робити.
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Как же вы за 27 лет всех нас достали, барыжная ылита!
Слава богу Зе вас немного потренерует! У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук - Цензор.НЕТ 1708
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русня Зелена Шмаркля - Sergiy Nimuy
Що? Не розумію російської мови. Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового. В 2019 населення РФ 140 млн, ВВП 1.5% світового. Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю. Класно вас американці зробили, а?
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Я колишній король Півночі, колишній лорд-командувач Нічної Варти.
Справжніми ж моїми батьками були Ліана Старк, молодша сестра Неда і принц Рейгар Таргарієн.

Тому нарікаю президенство Зеленського його смертю!
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Король Андалів і Ройнарів, лорд Шести Королівств, захисник держави. У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук - Цензор.НЕТ 9782
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Kaкая классная банда рейдеров дорвалась до власти.
Чувствуется школа Коломойского !
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Вчера посольство США в Украине прислало уведомление о полученной корреспонденции Министерства юстиции США на имя Президента Украины Зеленского подлежащее личному или доверительному получению. Судя по всему, это запрос в рамках выборочной проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" "о наличии или отсутствии у них договорных обязательств с компанией Signal Group Consulting, LLC.". Мы писали о этом.
Вова еще не приехал с турецкого банкета, а счет уже принесли. Ну каким же ...не очень умным человеком нужно быть чтобы строить отношения с США и ездить с визитами в страны ярко конфликтующими с США и покупающие оружие у России? Татарские шашни дорого тебе обойдутся, Вова...
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А ты не знаешь, почему вместе с Зелей поехал и Джемилев?
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Только мокшанская русня под ником Атлантис 8******* этого не знает.
Визит ЗЕлной сопли в Турцию типичная местечковая самодеятельность татарского сообщества, решившего показать Зеленскому свой вес и порешать заодно вопросики с землей в Херсонской области. Эрдоган, скажем так, обидел их нечаянно, потому решил загладить этим вину. А Украина то тут при чем? Встреча с Варфоломеем? Абсолютно бесполезна ибо понятно что Зеленский - не Порошенко.
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