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 Політика України
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Все про:Дубина (4) Зеленський (2346) лобіювання (38) Баканов Іван (43)

 Журналісти знайшли загадкового Маркуса Коена: він стверджує, що сам найняв лобістів для Зеленського та оплатив їхні послуги

"Радіо Свобода" зуміло відшукати Маркуса Коена, якого у звіті американських лобістів називають представником Зеленського. Він каже, що самостійно найняв лобістів та оплатив їхні послуги, бажаючи допомогти Зеленському, а політик його ні про що не просив.

Журналістам "Радіо Свобода" вдалося зв'язатися з Маркусом Коеном по телефону, інформує Цензор.НЕТ.

Про нього як і раніше відомо небагато. Коену 45 років, він юрист, колишній співробітник Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США. Останнім часом консультує клієнтів з півдюжини країн з питань дотримання американських і міжнародних антикорупційних заходів. У нього немає профілів у соцмережах, окрім майже порожньої сторінки на LinkedIn.

Коен розповів журналістам, що сам найняв лобістів для просування Володимира Зеленського на заході і сплатив майже $70 тисяч за їхні послуги.

"Це була моя ініціатива... і я був щасливий зробити це", - сказав Маркус Коен. "Я заплатив за це", - додав адвокат. За словами Коена, він вирішив допомогти Зеленському після короткої зустрічі з ним під час президентської передвиборчої кампанії в Києві.

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Коен стверджує, що вперше почув про Зеленського і був представлений його соратнику Івану Баканову через одного свого друга, ім'я якого він відмовився назвати. Це було десь навесні, пригадує він.

"У той час я нічого не знав про Зеленського", - сказав Коен. "Я подивився на нього. Я дивився його телешоу на Netflix", - додав він, маючи на увазі комедійний серіал "Слуга народу".

За словами Коена, крім того, що його розважає комік, який став політиком, він був вражений сильною "антикорупційної позицією" Зеленського.

Разом з Бакановим Коен відвідав штаб-квартиру Зеленського в Києві і зустрівся з майбутнім президентом. "Зеленський був нагорі, і я підійшов, щоб дуже швидко привітатися", - сказав він. При цьому Коен підкреслив, що під час цієї зустрічі не обговорював із Зеленським ідею найняти для його просування за кордоном лобістів.

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При цьому Коен каже, що зблизився з Бакановим, якого він вважає "розумним і кумедним".

Баканов не відповів на прохання журналістів прокоментувати цю історію. Але представники лобістської компанії "Signal Group", які просували Зеленського в Штатах, підтвердили, що в США Баканов був разом із Коеном.

Також із ними був Олег Дубина - ексглава "Нафтогазу", який підписав у 2009 році кабальні контракти з "Газпромом". Він був присутній на кожній зустрічі, в якій брав участь Баканов, сказав Коен.

Раніше американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану для Володимира Зеленського. Послуги були надані у квітні і травні, контракт закрито 21.05.

Згідно з документами, поданими в міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат 9 371 долар. Лобісти контактували з офісами американських конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів і дзвінків були домовленості про зустрічі.

Сам Зеленський заперечує зв'язок з американськими лобістами.

Пізніше з'ясувалося, що вказана у звіті американських лобістів адреса Маркуса Коена збігається з адресою Зе! Офісу в Києві.

Святослав Юраш, обраний депутатом від "Слуги народу", повідомив "Радіо Свобода", що цю адресу використовували тільки для отримання кореспонденції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142042
 
   
 Топ коментарі
 
та ти шо? шоп мариканець викинув на вітер сімісят штук і получіл от етого удовольствійє... такого пісдєша навіть окружний суд не состряпайє
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"антикоррупционной позицией" Зеленского - що це таке, хтось знає? Журналисты нашли загадочного Маркуса Коэна: он утверждает, что сам нанял лоббистов для Зеленского и оплатил их услуги - Цензор.НЕТ 7204
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Звичайно, що ці гроші від Коломойського, а цей Коен просто найнята особа.
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ага, а зубные врачи или кто там сами жертвовали целые состояние на выборы зели
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Когда уже украинцы так начнут помогать украинцам? Но нас эти потрохи делят по языку, шоб грызлись.
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Ось вам і відповідь чому з ним домовилися брехати. Випадковостей та благодійності у таких випадках не буває, як нам нижче розповідає представник Моссад.
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та ти шо? шоп мариканець викинув на вітер сімісят штук і получіл от етого удовольствійє... такого пісдєша навіть окружний суд не состряпайє
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Ну конечно. Бедному украинцу считающего копейеки на отопление єтого не понять.короме того скрепа на багатую жизнь как у падишаха у нас с запоребріком одна. Хоть сейчас начинает менятся менталітет.
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Почему нет? Множество людей отдают немалые деньги на ту или иную благотворительность.
И нет, эта не то понятие доброты, которое присуще советской ментальности, эти люди и одного доллара не дадут если у них будут клянчить деньги.
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Та клянусь,. сам видел, как гринго деньги платил за такой кайф. Оргазм тут и рядом не стоял.
Клянусь
Журналісти знайшли загадкового Маркуса Коена: він стверджує, що сам найняв лобістів для Зеленського та оплатив їхні послуги - Цензор.НЕТ 7204
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Что то попахивает заказным пиз***жом. И попахивает со стороны кремля и Мертвечука
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"антикоррупционной позицией" Зеленского - що це таке, хтось знає?
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Баканов не ответил на просьбу журналистов прокомментировать эту историю. Но представители лоббистской компании "Signal Group", продвигавшие Зеленского в Штатах, подтвердили, что в США Баканов был вместе с Коэном Источник: https://censor.net.ua/n3142042

Самое охренительное в этой истории то что похоже это правда
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"Самое охренительное в этой истории то что..." ти невиліковний зесранець який вірить у казочки "шута"-ПреЗЕдента!
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Звичайно, що ці гроші від Коломойського, а цей Коен просто найнята особа.
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Це гроші з України, з платників податків в Україні. Коломойський міг лише передати їх.
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Вот если бы он Порошенко подарил по собственной инициативе, то ни за что бы не поверил в это. А раз он зеле помогал, соколу нашему, преЗЕденту-солнце, то тут верю.
Ведь всякому понятно, стоит только поговорить с преЗЕдентом и не жалку для него последнюю рубаху отдать.
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Відмазують Зельцмана, типу він тут ніпрічом.)) Пішла вода в хату з різним мутняком. І це лише початок.
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"...представители лоббистской компании "Signal Group", продвигавшие Зеленского в Штатах, подтвердили, что в США Баканов был вместе с Коэном. Также с ними был Олег Дубина - экс-глава "Нафтогаза", подписавший в 2009 году кабальные контракты с "Газпромом". Он присутствовал на каждой встрече, в которой участвовал Баканов, сказал Коэн."
Ну с Бакановым - всё понятно. А Дубина там каким "боком"? Я уже и забыл как он выглядит, а тут на тебе.
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Никогда советский человек не сможет поверить, что кто то может добровольно потратить на незнакомого человека немаленькие деньги.
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Пан Коен,певно,мультимільйонер ? Може,він і раніше жертвував значні сумми в Україну (інкоґніто,звичайно) ? Ілі как єврєй-єврєю,послєдніє сбєрєженія ?
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Может и мультимиллионер, может нет, что это меняет?
Я вот например не миллионер, но в районе четырех тысяч долларов в год отдают на благотворительность.
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Теоретично-може бути.Але як на мене,-ця історія смердить аферою і Коломойським.Надіюсь,журналісти не зупиняться.
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По-перше,сума для США не надто велика,щоб вирішити якісь серйозні питання серед конгресменів і ЗМІ,швидше за все,пан Коен-посередник,що оперує тіньовими коштами.
А найголовніше-діє він,звичайно,не стільки в інтересах Зеленського (гарне прикриття),а в інтересах Коломойського,в якого ,ох які проблеми з ФБР і Мінюстом !
От чому морозяться від нібито легального найму,легальної лоббістської фірми.
Такі в мене теорії.
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Силовичьё поголовно начинает надевать на свои морды балаклавы и черные маски. Террористы, наконец, перестали стесняться того, что они - террористы, и принялись облачаться в профессиональную форму. Маски сброшены - то есть, надеты. И это хорошо. ((((
Чтобы никто не обольщался.
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судя по результатам последних выборов за наивных дурачков которым можно впарить что угодно
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За тих, які дозволяють себе дурити і срати на голову. І тут вони не помилилися.
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О ! Знайшлась пропажа. Еврей-рєшала ,альтруїст-благодійник.Не з Брукліна,часом ?
А як,цікаво,пан Коен в декларації буде оформляти цю щедрість ?
До речі,пан Дубина відомий не стільки тим,що підписував газові контракти ( то на совісті ЮВТ),скільки аферою з Укрнафтою,внаслідок якої ця корпорація перейшла під контроль Коломойського.
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С откровенно нескрываемым удовольствием наблюдаю как ЗЕбилам красиво и элегантно ссут прямо в рожу. Искренне надеюсь что ЗЕкоманда на этом не остановца и в дальнейшем начнёт срать на мордяки ЗЕбилятни. Хотя судя по тому что Венедиктов уже фоткаеца на фоне здания СБУ в Киеве, то ЗЕкоманда уже начала испражняца на ЗЕбилячьи рожи.. найс и лайк..
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огидно, що бризки сциклиння цього, на жаль, і на обличчях нормальних громадян...
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коломойша 470 лярдів в США "пристроїв", але докази ФБР були оприлюднені не так давно, після чого йому довелося повернутися "на родіну"...Тобто, "пристроїти" вкрадені в Україні кошти йому точно допомагали не бомжі та бандюки з Уолл Стріта в Нью Йорку, а точно "служителі феміди" різного гатунку і не задарма-стопудово. Та й о строки, коли бєня найняв "лоббістів" зєлєпоца також сходиться... Тобто не тільки на своїх каналах ЗМІ та Пінчука в цей час обливали брудом Пороха, а ще й забугорні підпряглися до цього дійства...Жаль, що з США. А, може, і навпаки, бо особистий адвокат Трампа вже назвав Бєню особистим ворогом Америки...А там такого не прощають..навіть за гроші...
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сказка для электората сопли. И что характерно - ведь те с благодарностью схавают этот наглую ложь ).
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Да,звонил Миллер.Ему ответили-он не соврал,как некоторые.И что?Здесь любой,кто имеет доступ может пролоббировать кого угодно и это законно,особенно,если надоело ждать изменений в коррумпированой и по-уши в дерьме такой благодатной стране,как Украина.От екса тоже звонили ,просили грамоту-ему выписали и всё.Все получили всё,что хотели.Какие проблемы,петюшки?
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