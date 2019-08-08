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Все про:Венедиктов (10) пропаганда (1228) Муждабаєв (8)

 Редактор "Еха Москви" Венедиктов приїхав до Києва відкривати філію "ЗМІ". Це пряма диверсія проти України, - Муждабаєв

Кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв заявив про те, що візит до Києва головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова пов'язаний із тим, що він хоче відкрити в Україні філію "газпромівсько-кремлівського "ЗМІ".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Муждабаєв зазначив: "Ось і розкрилася причина перебування в Києві топ-пропагандиста Кремля, редактора "Еха Москви" Олексія Венедиктова, якого журналісти ATR помітили на Хрещатику. В інтерв'ю місцевому проросійському смітнику він розповів, що хоче відкрити філіал газпромівсько-кремлівського "ЗМІ" в Україні. Для цього потрібно скасувати Мовний закон - і всього-то ...

Поясню тим, хто, може, не в курсі, що це. Це - пряма диверсія Кремля в Україні. Вони знахабніли настільки, що зовсім пустилися берега.

Коротко. "Ехо Москви" - це "ЗМІ", яке запрошує в ефір і публікує російських терористів, убивць українців. Їх там таких багато, але прізвища - Прилєпін - для українців, думаю, вистачить. Також їхній постійний автор - "кримський блогер" Горний, якого Венику спустив Кремль у момент анексії Криму для пропаганди проти України і кримських татар. І вишенька на торті - заступник Венедиктова - Рувинський - відвертий кримнашист, який нещодавно потрапив у "Миротворець" за незаконне відвідування Криму.

Отже. Якщо ця диверсія відбудеться (сподіваюся, що ні), то всі, хто до цього хоч якось причетний в Україні, будуть моїми не просто не друзями, а особистими ворогами. Я маю на увазі Сакена Аймурзаєва тощо (якщо написане тут правда). Ворогами не тільки моїми, а й моїх друзів патріотів, українців, кримських татар, ветеранів та бійців війни з росією, яких я знаю.

І останнє. Це путінське радіо працюватиме в Україні тільки через мій труп. Ми будемо його блокувати, вирубувати будь-якими способами, тому що це - вороги. Як російські окупанти в Криму і на Донбасі. Вороги люті. Це - Путін. Власною персоною. Це десант російських військ всередині. Той самий постріл у спину. Ми його тут терпіти не будемо за жодних обставин, це абсолютно виключено.

P.S. Прошу СБУ і ДПС більше не пускати цю довірену особу Путіна в Україну. Свого гівна, здається, нам вистачає".

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Редактор Еха Москви Венедиктов приїхав до Києва відкривати філію ЗМІ. Це пряма диверсія проти України, - Муждабаєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142041
 
   
 Топ коментарі
 
Це тому, що цій сволоті дозволили це робити.
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Зєля запросив своєю перемогою всю наволоч в Україну...за підтримки зєлєібонітового стада...
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зелебобы гре6аные, что ж вы творите
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Ну так может тебе будет интересно узнать что все эти имперцы понаехавшие как один порохоботят

Совпадение?!
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А не совпадение снятие запрета на въезд в Украину актерам-имперцам?
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ни одна кацапотварь в Монголию не стремится, им в Украине медом помазано?
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Спроси у Пети зачем он им украинское гражданство понадавал
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началось.....
ты без пети и зели уснуть не можешь?
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заметьте, неуважаемая, - я еще ни одного разу ни одного имени не назвал
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в етом все зеленые - сбить с темы и на персональщину все свалить....
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Не жди ответа. Я задал вопрос по Добронравому. Не хочет признать, что зе открыл дорогу в Украину актерам-имперцам
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я и не жду,
не первый раз с мадамой пересекаемся
и всегда все заканчивается одним и тем же - у Пети спроси... Редактор "Еха Москви" Венедиктов приїхав до Києва відкривати філію "ЗМІ". Це пряма диверсія проти України, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 8377
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Ну можешь не спрашивать у Пети, ответь сам за него, зачем твлй Петя дал руснявым проаагандонам украинское гражданство

Ответишь? Или опять будешь юлить и сливаться?
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Как найдёшь факты что Добронравов пропагандирует, так дай знать
А пока вообще мимо

К тому же Добронравову никто украинское гражданство не давал

В отличие от российских пропагандонов которым Петя всучил украинские паспорта
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Интересно, сколько пользователей работает под этим ником лалала? Риторика совсем иная стала, агрессивная
Факты по добронравову на Миротворце, и ты прекрасно все знаешь. Как знаешь и то, что от тебя требуется только одно - мочить Пороха. В любой теме. Даже о Зеленском... Понимаю, работа у тебя такая
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😁 капец у тебя соя в голове
По-твоему, я заставила Петю дать гражданство русне?! Или он сам это сделал?!

И зачем его мочить? Выборы давно закончились. У Пети в итоге с мажоритарщиками 6%. Уголовные дела по нему ведутся.
Даже Панама согласилась помогать.
Тут уже дело исключительно правоохранительных органов. Твой Петя замочил себя дальше некуда

Миротворец ресурс доверия давно не внушающий. Давай факты где Добронравов реально занимается пропагандой. Найдешь- приходи.
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Точно, сегодня под ником лалала на смене другой человек Но не об этом. Вернусь к вопросу : почему с человека, который в интервью КП поддерживал аннексию Крыма, с приходом к власти зеленского, снимают запрет на въезд в Украину? Ты поддерживаешь такое решение, ответь наконец, а не юли!.. Хотя, о чем это я, уходить от ответов - работа троллей. Как и уводить от темы новостей
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могу ошибаться, но кажется ето один и тот же екземпляр.
бабаня на лавочке семки грызет и все шо видит апсуждает 24/7...
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В этом все соевые
Вопить про русню, а как ткнули носом в конкретные факты начать юлить и сливаться.

Конкретика им не нравится. Факты мешают.
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Маяковского читали? - "облако в штанах" - ето о вас.
вроде и 3 предложения - смысла ноль во всех 3х.. )))
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Дадада, это все неправда, вывсеврете

Дешёвые замашки 5%-тных дешевок

Больше отвечать не буду. Ни на один конкретный вопрос вы, соевые, ответить так и не смогли
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мадама как обычно сбивается на тупую грубость....)))
замечательно, если вы думаете, шо разговаривать с вами ето удовольствие?
огорчу - далеко нет...
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Як ти вже заї...бав, пропагандон касапський .
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Есть 2% которьіе не болеют шовинизмом.
Исключения просто подтверждают правило.
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та и хрен бы с ними - 2-3-5-10 процентов....
в Украину не лезьте и будет вам урожай шишек....
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Так не вьійдет,
если украинец строит забор вьіше и хату больше, что бьі показать что он крут, то кацап для єтого только по ушам ездит.
Будут и дальше ездить и учить как правильно жить.
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веник не относится к тем 2%
он как раз очень даже шовинист
вы хоть твиттер этого ******** видели?
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обычный кацапоимперец - там других нет.
нужны ли они в Украине?
мое мнение - нет, не нужны...
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Я не за всеми могу уследить, просто ответил на вопрос, что действительно могут бьіть исключения.
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ну так это лишь гипотеза,
и так уже шестой год скоро как ищем
но пока не особенно попадались
разве что по некоторым пока не все ясно
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мне бы очень хотелось вас поддержать,
но галахвастов таки был прав - "да да - но нет."...
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та с большой горы плевать на вашу матушку и на вас всех - твари....
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муждабаева надо на кансервы пустить. Что эта сволота порохнявая верещит?
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Надо наоборот помогать. Российские либералы знают что надо делать с Россией.

Александр Кушнарь.
Главный редактор Newsader
Редактор "Еха Москви" Венедиктов приїхав до Києва відкривати філію "ЗМІ". Це пряма диверсія проти України, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 7390

"Нам не нужно делать Россию "свободной", "либеральной", "цивилизованной". Нам нужно, чтобы она просто перестала существовать. Не стоит растрачивать время и силы на заведомо нереализуемую идею по превращению империи в республику."

https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4127572/
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Венідіктов на вибори їхні масковські бігав.щось там робив--бурную деятельнось--казав что должно бить по закону--ніби діловий...а вийшли в маскве ті протестуючі а він і всрався -зі своїм-по закону...
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Не ну это просто уже по губам водят... Этот пудель на своём "эхо москвы" пол часа рассказывал, что в Украине "самая настоящая гражданская война" и пофик, что там кто-то кого-то видел, типо это ничего не меняет. Никакие аргументы от собеседников он не воспринимал.
Честно, уже даже не удивляет... Если государство настолько бесмомощно, значит ему суждено...
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лохматого домой.
ему нечего делать в Украине.
бить не нужно..... пока...
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ну и пару минусочков записать
на того кто его пустил и дать разрешение собирается
пусть копятся пока что, пригодятся
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Венідіктов--то є добра простітутка...кому як вигідно --те буде і казати
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1.Развернуть этого типчика рылом к рашке.
2. Душевным пенделем придать ускорение в направлении мацквы.
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при порохе сбу работало, а при зеле всякое г-но с парашки возде здания сбу над ними насмехается, а сепары приезжают заявлять права на поселок...
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сядет на почетное место в трибуну парламента?
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Эта хитрожопая лохматая гнида с газпромовского Йеха Маццы, опаснее всех киселёвых и соловьёвых вместе взятых!!!
Если уже такие кроты и агенты влияния внедряются в информационное поле страны, то это уже полный пи"дец!!!!!
Эти ушлепки, с так званного "либерального радио", Украину ненавидят похлеще ********** и Симонян, только при этом умудряются прикидыватся агнецами божьими!!
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Он бы сюда не приперся без гарантии, что его не задержат и не завернут постыдно назад.
Он тут по договорняку с нынешней верхушкой, как минимум в СБУ.
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Венедиктов - агент кремля под прикрытием!
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При Зеленском всё возможно, и это всё - не в пользу Украины.
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да да... все что на пользу то было при ********)))))))
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Венедиктов - продажный и беспринципный жид, нехороший жид. И ничего хорошего ни его визит в Украину, ни жидовское "Эхо Мацы" не сулит. Гоните его ссаными тряпками.
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генка, открой свое радио и чтобы было лучше. Сможешь?
Нет, такие холопы как ты, могут только *** боярский талантливо обслуживать.
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ДАЮ 100-ВІДСОТКІВ..що без ГАНАПОЛЬСЬКОГО І Д,КІСЕЛЬОВА не обійшлось--вони друзяки ..запропонували разом -ґешефт
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так то ж лепшие порохнявые прихвостни
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А это не тот Муджабаев, который предлагал убивать украинцев, которые не хотят больше видеть мародёра..?
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К тому, что СБУ-шники уже сцут не пускать Зелиных корешей, у тебя вопросов нет?
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Уважаемый Айдер, после гибели российских подводников на Эхе Москвы вышла довольно издевательская статья "Искатели дна". Даже мне стало немного не по себе. Разве такие люди могут быть агентами кремля?
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понять и простить Все це повна фігня,їм дозволено багато чого говорити.Це кармані ліберали.
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Вы можете представить чтобы такую статью написали в Украине?
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понять и простить Саме тому їм дозволено це писати,без дозволу там нічого не робиться.
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Этот пудель на своём "эхо москвы" пол часа рассказывал, что в Украине "самая настоящая гражданская война" и пофик, что там кто-то кого-то видел, типо это ничего не меняет. Никакие аргументы от собеседников он не воспринимал.
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ЗЕбилятня Портновы, Шефиры, рыгососы украинофобы Разумковы, Богданчики дали отмашку кацапам что мол уже можно...заезжайте и окупируйте ..мы поможем. 73% манкуртов малороссов тоже не против. 73% сепарское стадо ждёт такой же отмашки для себя..что мол всё кацапня теперь братья, давайте обнимашки устраивать...
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Венедіктов багато разів стверджував, що нема в Україні агресії рашки, а є громадянський конфлікт. Як взагалі після цього його можна впускати в Україну, не кажучи вже про якісь філіали змі з рашки. Українці якісь самогубці, а не нація.
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Венедиктов и Эхо Москвы" финансируются "Газпромом" - это всё, что надо о них знать.
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Большая беда нас ждёт с этой зелёной шаурмой. Если уже такое явное кремлевское дерьмо в Украину приплыло за эти три месяца, то что же будет к концу года, даже боюсь представить. Веник - это вам не наричка Дана Борисова, это опасное лохматое чудовище с дулями в карманах.
Уже и не знаю, как благодарить зебилов за всё, что они для нас сделали. Шоб ваши дети и внуки вместо Парижа и Лондона любовались красотами нижнего тагила и Челябинска.
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Ьлагодарить еонечно же! Это урок! А за уроки надо быть благодарным! Хорошо что вы это понимаете- для вас это испытание, ведь все что нас не убивает физически - делает нас сильнее!
" Я часть той Силы ,что вечно хочет Зла,
И вечно совершает Благо".
Для того чтобы переболеть "зеленой чумой" нужно- заразиться!
Это как "пилюля" от докторов! И не важно что процесс продлиться долго и мучительно больно! Главное результат- возможно новое осознания своего Я и Мы! Кто Я и Кто Мы! А иначе дальше - никак. Во всяком случае в Вашем сегодняшнем Уровнем Осознанности. Это потм будет- А зачем Я здесь!
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У меня от зелёной чумы прививка и стойкий иммунитет.
Вообще-то, «благодарность» - это был сарказм.
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У меня было изначальное неприятие этого всего! Но увы! А "благодарность"- нет конечно Никакого сарказма! Понимаете, я агномтик, я не верю что человек живет на этой земле один раз, а потом в Рай или Ад! А уж тем более, что потом вообще Небытее! Ну вы в курсе, Роман Булгакова читали! Поэтому с моей точки зрения, цепь Смертей и новых Воплощений когда нибудь должны остановится, собственно говоря пока тебе самому не надоест и ты не будешь го ов к другой Игре. Поэтому, так сказать, В нашей жизни нет Друзей и Врагов, в нашей жизни есть только Учителя! Одни учат нас Добру, другие преподают уроки Зла. Но в том и другом случае мы должны быть благодарны нашим Учителям, ибо все это идет нам же на Благо! Мы получаем личный опыт, который складываем как в копилочку.Зачем ? Спросите вы! Да затем что Творцу нечего делать в Бесконечности и Бессмертии, только играть! Сам с собой! Бесконечно проявлясь и умирая, играть в каждом своем воплощении! Ну да ладно, это к делу не относится , да и не тот ресурс. Как сказал один Бог своему ученику- Вся проблема мой друг, что я помню все свои воплощения, а ты нет! Вот и вся разница между мной и тобой!
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Не здивуюсь коли побачу на Хрещатику -скубееву, яка бере інтервью у президента
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***** без цієї особи,навіть пресконференції не починає.
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Муждабаев известный истерик и зрадоискатель. Эхо - самое вменяемое радио в рф. Там вся оппозиция пасётся. Кроме того Венедиктов участвует в переговорах о обмену пленными.
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с кем будем вести переговоры по освобождению пленных, с Немцовым, или Политковской?
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гэбнявый , мне тяжело вешать лапшу на вухи , но ты попробуй , а вдруг .
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не я гебнявый, а ты подгебнявый подкацапник-олигфрен. свободен.
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А могли б його тут і заарештувати, як пособника воєнних злочинців Кремля та їхню інформаційну зброю.
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Эту консерву ********** надо объявить персоной нон-грата в Украине - пусть в московии свою лапшу развешивает! И это вопрос национальной безопасности Украины!
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