 Редактор "Еха Москви" Венедиктов приїхав до Києва відкривати філію "ЗМІ". Це пряма диверсія проти України, - Муждабаєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Муждабаєв зазначив: "Ось і розкрилася причина перебування в Києві топ-пропагандиста Кремля, редактора "Еха Москви" Олексія Венедиктова, якого журналісти ATR помітили на Хрещатику. В інтерв'ю місцевому проросійському смітнику він розповів, що хоче відкрити філіал газпромівсько-кремлівського "ЗМІ" в Україні. Для цього потрібно скасувати Мовний закон - і всього-то ...
Поясню тим, хто, може, не в курсі, що це. Це - пряма диверсія Кремля в Україні. Вони знахабніли настільки, що зовсім пустилися берега.
Коротко. "Ехо Москви" - це "ЗМІ", яке запрошує в ефір і публікує російських терористів, убивць українців. Їх там таких багато, але прізвища - Прилєпін - для українців, думаю, вистачить. Також їхній постійний автор - "кримський блогер" Горний, якого Венику спустив Кремль у момент анексії Криму для пропаганди проти України і кримських татар. І вишенька на торті - заступник Венедиктова - Рувинський - відвертий кримнашист, який нещодавно потрапив у "Миротворець" за незаконне відвідування Криму.
Отже. Якщо ця диверсія відбудеться (сподіваюся, що ні), то всі, хто до цього хоч якось причетний в Україні, будуть моїми не просто не друзями, а особистими ворогами. Я маю на увазі Сакена Аймурзаєва тощо (якщо написане тут правда). Ворогами не тільки моїми, а й моїх друзів патріотів, українців, кримських татар, ветеранів та бійців війни з росією, яких я знаю.
І останнє. Це путінське радіо працюватиме в Україні тільки через мій труп. Ми будемо його блокувати, вирубувати будь-якими способами, тому що це - вороги. Як російські окупанти в Криму і на Донбасі. Вороги люті. Це - Путін. Власною персоною. Це десант російських військ всередині. Той самий постріл у спину. Ми його тут терпіти не будемо за жодних обставин, це абсолютно виключено.
P.S. Прошу СБУ і ДПС більше не пускати цю довірену особу Путіна в Україну. Свого гівна, здається, нам вистачає".
Совпадение?!
ты без пети и зели уснуть не можешь?
не первый раз с мадамой пересекаемся
и всегда все заканчивается одним и тем же - у Пети спроси...
Ответишь? Или опять будешь юлить и сливаться?
А пока вообще мимо
К тому же Добронравову никто украинское гражданство не давал
В отличие от российских пропагандонов которым Петя всучил украинские паспорта
Факты по добронравову на Миротворце, и ты прекрасно все знаешь. Как знаешь и то, что от тебя требуется только одно - мочить Пороха. В любой теме. Даже о Зеленском... Понимаю, работа у тебя такая
По-твоему, я заставила Петю дать гражданство русне?! Или он сам это сделал?!
И зачем его мочить? Выборы давно закончились. У Пети в итоге с мажоритарщиками 6%. Уголовные дела по нему ведутся.
Даже Панама согласилась помогать.
Тут уже дело исключительно правоохранительных органов. Твой Петя замочил себя дальше некуда
Миротворец ресурс доверия давно не внушающий. Давай факты где Добронравов реально занимается пропагандой. Найдешь- приходи.
бабаня на лавочке семки грызет и все шо видит апсуждает 24/7...
Вопить про русню, а как ткнули носом в конкретные факты начать юлить и сливаться.
Конкретика им не нравится. Факты мешают.
вроде и 3 предложения - смысла ноль во всех 3х.. )))
Дешёвые замашки 5%-тных дешевок
Больше отвечать не буду. Ни на один конкретный вопрос вы, соевые, ответить так и не смогли
замечательно, если вы думаете, шо разговаривать с вами ето удовольствие?
огорчу - далеко нет...
Исключения просто подтверждают правило.
в Украину не лезьте и будет вам урожай шишек....
если украинец строит забор вьіше и хату больше, что бьі показать что он крут, то кацап для єтого только по ушам ездит.
Будут и дальше ездить и учить как правильно жить.
он как раз очень даже шовинист
вы хоть твиттер этого ******** видели?
нужны ли они в Украине?
мое мнение - нет, не нужны...
и так уже шестой год скоро как ищем
но пока не особенно попадались
разве что по некоторым пока не все ясно
но галахвастов таки был прав - "да да - но нет."...
Александр Кушнарь.
Главный редактор Newsader
"Нам не нужно делать Россию "свободной", "либеральной", "цивилизованной". Нам нужно, чтобы она просто перестала существовать. Не стоит растрачивать время и силы на заведомо нереализуемую идею по превращению империи в республику."
https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4127572/
Честно, уже даже не удивляет... Если государство настолько бесмомощно, значит ему суждено...
ему нечего делать в Украине.
бить не нужно..... пока...
на того кто его пустил и дать разрешение собирается
пусть копятся пока что, пригодятся
2. Душевным пенделем придать ускорение в направлении мацквы.
Если уже такие кроты и агенты влияния внедряются в информационное поле страны, то это уже полный пи"дец!!!!!
Эти ушлепки, с так званного "либерального радио", Украину ненавидят похлеще ********** и Симонян, только при этом умудряются прикидыватся агнецами божьими!!
Он тут по договорняку с нынешней верхушкой, как минимум в СБУ.
Нет, такие холопы как ты, могут только *** боярский талантливо обслуживать.
Уже и не знаю, как благодарить зебилов за всё, что они для нас сделали. Шоб ваши дети и внуки вместо Парижа и Лондона любовались красотами нижнего тагила и Челябинска.
" Я часть той Силы ,что вечно хочет Зла,
И вечно совершает Благо".
Для того чтобы переболеть "зеленой чумой" нужно- заразиться!
Это как "пилюля" от докторов! И не важно что процесс продлиться долго и мучительно больно! Главное результат- возможно новое осознания своего Я и Мы! Кто Я и Кто Мы! А иначе дальше - никак. Во всяком случае в Вашем сегодняшнем Уровнем Осознанности. Это потм будет- А зачем Я здесь!
Вообще-то, «благодарность» - это был сарказм.