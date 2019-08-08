EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство, Здоров'я
  1591  6
Все про:Дніпропетровськ (1104) медицина (762) Мінздоров'я (917) іспити (58) Супрун Уляна (500)

 32 іноземні студенти прийшли з фальшивими паспортами на іспит в один з приватних медичних вишів Дніпра

У приватному вищому навчальному закладі "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини" 32 іноземні студенти прийшли на іспит з підробленими паспортами. Після прибуття поліції десятьом студентам вдалося утекти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Під час процедури ідентифікації на єдиний кваліфікаційний державний іспит за фахом "Медицина" проктор Центру тестування виявив іноземних студентів, паспорти яких, на його думку, були фальшивими.

Після цього проктор двічі викликав поліцію. Через 50 хвилин в інститут прибуло сім правоохоронців.

Читайте також: Радуцький про медреформу Супрун: Нічого, що було зроблено доброго до нас, не маємо наміру скасовувати

"Правоохоронці підтвердили, що паспорти є підробленими, і склали відповідний акт. 10 студентам вдалося втекти, а інші були доставлені в поліцію", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Раніше керівник Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що під час здачі міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) був безпрецедентний спротив і саботаж. Вона обіцяє покарати винних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142040
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну вот как можно учится традиционной и не традиционной медицине в одном вузе! В смысле тут на вскрытие идти одним, а другие учаться руками над бестолковками крутить, мозги двигать, траву сушить, потом её курить, а потом говорить что не знал что это мак! Да бабло дали за учёбу, пусть учатся---только едут по окончанию туда. откуда приехали знахари хреновы!
 показати весь коментар
 
 
"Іноземці" з Дири та Лири? Чорнопикі?
 показати весь коментар
 
 
Підроблені паспорти, але хотіли вчитися на медиків. Дійсно, що вони могли бути з окупованих територій, Сирії чи бути тими, яких розшукують за злочини.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору