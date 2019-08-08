 "Ці особи мають бути захищені", - Разумков про те, чому не озвучуються прізвища кандидатів у міністри оборони

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "BBC News Україна", яке було опубліковано 8 серпня.

Його запитали, чому кандидатів на посаду глави МЗС України озвучують, а на голову Міноборони - ні.

"Міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ, адже в країні йде війна, і ці особи все ж мають бути захищені", - пояснив він.

20 травня міністр оборони України Степан Полторак подав президенту Володимиру Зеленському рапорт про відставку. У своїй інавгураційній промові глава держави вимагав, щоб Рада звільнила міністра оборони.

Читайте також: Разумков не підтримає Порошенка і Медведчука як кандидатів у віцеспікери Ради