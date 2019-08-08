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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Міноборони (2710) Разумков Дмитро (128)

 "Ці особи мають бути захищені", - Разумков про те, чому не озвучуються прізвища кандидатів у міністри оборони

Кандидатури на посаду міністра оборони України не озвучуються заради їхньої безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "BBC News Україна", яке було опубліковано 8 серпня.

Його запитали, чому кандидатів на посаду глави МЗС України озвучують, а на голову Міноборони - ні.

"Міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ, адже в країні йде війна, і ці особи все ж мають бути захищені", - пояснив він.

20 травня міністр оборони України Степан Полторак подав президенту Володимиру Зеленському рапорт про відставку. У своїй інавгураційній промові глава держави вимагав, щоб Рада звільнила міністра оборони.

Читайте також: Разумков не підтримає Порошенка і Медведчука як кандидатів у віцеспікери Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142038
 
 
 Топ коментарі
 
У випадку "проста прєкратіть стрєлять" під час війни, міністра таки треба ховати. Від людей.
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Там все набагато гірше. У недопартіі Слуга Урода розкол.
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То есть Разумков экономит деньги на охране или как?! Защищены от чего? Какая то двусмысленность в этих словах, а вообще то попахивает шизофренией! По любому после голосования "эти лица " будут озвучены и известны! Или "эти лица" настолько токсичны в военных кругах что их назначение аызовет просто бунт???? Я не понимаю этой тупой отмазки! Я предполагаю что реальных кандидатов просто не существует! В моем понимании , после событий 2014 года и той чисткми ко орая произошла в МИДе и МО, собственно говоря , боятся уже нечего. Тем более, что МО может быть и гоажданским лицом. Это конечно верх ижиотизма! А по моему, у Разумкова и его команды есть определенный "кажровый голод". Я так думаю, что многие военные просто не хотят учавствовать в тех событиях , и в том позоре, который готовит Зе - дебилы! Все таки 5 лет они защищали мвою страну и многие вещи в их внутреннем мире стали на свои места. Она сделала их сильнее Духом, и чище! Вот в этом и есть главная проблема.
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У випадку "проста прєкратіть стрєлять" під час війни, міністра таки треба ховати. Від людей.
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Там все набагато гірше. У недопартіі Слуга Урода розкол.
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Это тебе бабка в Лондоне нашептала, пока ты очко драял?
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Разумков кинулся опровергать наличие раскола в среде "СН" как думаете почему? "Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны - Цензор.НЕТ 4298
Очевидно сегодня была сделана попытка договорится с Бакановым с которым говорил Миндич в присутствии Рябошапки. Логично. В руках Баканова единственный серьезный Вовин актив - СБУ. Судя по кислым физиономиям - не сложилось. Вова конечно в меньшинстве, но с СБУ за пару часов это можно исправить. Если Вова не струсит. Но он струсит...
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Разумков, в Днепре жестоко избили активистов - где реакция Зе?
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Він гастролює по турціям, ти про якихось активістів.
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а на что реагировать ? уже все пофамильно установлены, часть запакована, совсем не как на тормозах спускали в эпоху развитого мародерства
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поросятам все не так будет. И надо что бы как раньше, истеричный гул стоял.
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Лебедева нужно с рашки запросить (бывший МО при Яныке)....
Поможет по быстрому Зе договорится где то по средине..., и с чистого листа..
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А Саламатін чим гірше? Як він хвацько табуреткою голови в Раді українцям провалював....
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Так что все пять лет фамилия министра обороны будет засекречена...??
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Бояться що армія їхнього міністра пошле в еротичну подорож.
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кстати , да . я б тоже журналюгам не сказал бы .
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Захоплення структурами Коломойського зон своїх пріоритетних інтересів згідно "акту капітуляції Зеленського" триває. Судовими позовами заблоковані ВСЕ тендери на закупівлю палива для "Укрзалізниці".
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Часть вчерашнего дня и до глубокой ночи проходили переговоры групп представляющих интересы Зеленского (возглавляет Сергей Шефир) и Коломойского (возглавляет Игорь Палица).
Достоверной информации пока нет. По непроверенной информации Коломойский ультимативно настаивающий на сохранении Богдана на должности руководителя ОПУ, выдвинул требование прямого согласования с ним кандидатуры на должность премьер-министра.
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Я сьогодні по радіо чув аналітика, який казав про подібне.
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Бумага от SAGA Development по поводу переезда в Украинский дом Офиса Президента. Мы всегда подозревали что тут что то не чисто. Фраза "Кошторис буде подано у відповідний час для вашого ознайомлення і прийняття рішень". Руководитель этой дивной фирмы - Андрей Вавриш, близкий друг г-на Богдана... Тю... "Как вы не изящны..." (с)
А ты все Вова о "..мне здесь тесно, нет простора, хочу большие окна..." Банальный распил бабла, плюс освободившиеся площади в центре Киева.
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а может выбирать не паркетных...а боевых????
легендарный «Сумрак», Герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук возглавляет Киевский военный лицей им. И.Богуна...
его военная биография будто специально создана для того, чтобы служить образцом стойкости, верности воинскому долгу, и Украине....

этот знает по чем фунт лиха и чем пахнет война !!!

"Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны - Цензор.НЕТ 8509 "Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны - Цензор.НЕТ 8786"Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны - Цензор.НЕТ 9245
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То есть Разумков экономит деньги на охране или как?! Защищены от чего? Какая то двусмысленность в этих словах, а вообще то попахивает шизофренией! По любому после голосования "эти лица " будут озвучены и известны! Или "эти лица" настолько токсичны в военных кругах что их назначение аызовет просто бунт???? Я не понимаю этой тупой отмазки! Я предполагаю что реальных кандидатов просто не существует! В моем понимании , после событий 2014 года и той чисткми ко орая произошла в МИДе и МО, собственно говоря , боятся уже нечего. Тем более, что МО может быть и гоажданским лицом. Это конечно верх ижиотизма! А по моему, у Разумкова и его команды есть определенный "кажровый голод". Я так думаю, что многие военные просто не хотят учавствовать в тех событиях , и в том позоре, который готовит Зе - дебилы! Все таки 5 лет они защищали мвою страну и многие вещи в их внутреннем мире стали на свои места. Она сделала их сильнее Духом, и чище! Вот в этом и есть главная проблема.
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Я може щось не розумію в зебільний логиці, але начеб то, міністр оборони має захищати усю країну.
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Взагалі то інтелектуали мали б бунтуватись, дивлячись на оту дурницю в країні. Мабуть виїхали. Цей вже міністрів під піджаком ховає, щоб не обидили. Чи то всі жиди, чи злочинці, що їх треба захищати від правосуддя.
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"Секретный" кандидат. Он же главком оленеводных войск.
"Ці особи мають бути захищені", - Разумков про те, чому не озвучуються прізвища кандидатів у міністри оборони - Цензор.НЕТ 2673
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Что за... ездит еврейский мальчик, ездит... то в Одессу в красных труселях поюморить, то к эрдогану, то к Варфоломею ... хотите анекдот? Как-то приехал иудей к православному про "термос" посудачить.. ничего не сделано... планы какие-то на "ближайшие 5 лет"... министра обороны, и того засекретили... а потом рассекретят... из промежности дверей появляется...голый мальчик...
Спасибо жителям кривбаса за президента зелененького...
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Ну как сказать... бастард- бастардом, но 73% повелись... а король-то оказался голый, без штанов и у рояля...
Так шо там узеленского? Кто знает? Кто, куда, на какие посты кроме мо???
Не, ну подумать только... партия "слуга народа"...
Кстати, еду сегодня по Шевченко, по Харькову, как обычно, в правом ряду, потому что движение в Юкрейн правостороннее... скорость 60 - я так люблю по городу... вдруг обгоняет на большой скорости автомобиль из тех, что я называю "последний шанс" - wv на польских бляхах, с залепленным скотчем задним фонарем, с проломленным бампером и с нашлепкой ЗеКоманда - олицетворение зебила...
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А коли виберуть міністра то сховають потім його в бункері??
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Защищать слуг - священная обязанность хозяина этих слуг, то бишь Разумкова. Но про безопасность страны он ничего не говорил. Наверное потому, что это уже в его обязанности не входит.
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"Ці особи мають бути захищені", - Разумков про те, чому не озвучуються прізвища кандидатів у міністри оборони - Цензор.НЕТ 6886



"Ці особи мають бути захищені", - Разумков про те, чому не озвучуються прізвища кандидатів у міністри оборони - Цензор.НЕТ 9958 Loki @19shark77·2 ч

Секрет успеха зекоМанды на выборах в том, что им удалось разбудить политическую активность у умственно неполноценных.
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Треба Зеленського скинути з літака на Мацкву. "Ці особи мають бути захищені", - Разумков про те, чому не озвучуються прізвища кандидатів у міністри оборони - Цензор.НЕТ 8564
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Проблема не зеленском... про эт мелкое некачествнное недоразумение речь не идет... проблема в зебилах... ои напомнили мне волчий электорат из Книги джнглей Р.Киплинга, когда готовы были убить Акеллу после его промах... наши же пошли дальше... они выбрали себе шакала Табаки в тени Шерханойского... вот в чем беда... не будь еврейского мальчика, был бы бойкул, вилко, мураевич, гепа, мишаЙобкин - да кто угодно... потому что Акелла промахнулся
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та за промахи никто б рошен на помойку не выбросил бы... а вот за осознанное воровство вполне)
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Ничо себе помойка... ты так об украинской Раде???
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нет конечно) помойка это 8% после 54% , и до сих пор Рада таки была помойкой до сих пор, посмотрим что будет с этим созывом, разница огромная со всеми приведущими
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Оказывается ЗЕминистра обороны надо защищать. И на фига нам такой министр? Он что богдана с ваЗЕлином и шиферами защищать должен или Украину?
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