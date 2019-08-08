 "Ці особи мають бути захищені", - Разумков про те, чому не озвучуються прізвища кандидатів у міністри оборони

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "BBC News Україна", яке було опубліковано 8 серпня.
Його запитали, чому кандидатів на посаду глави МЗС України озвучують, а на голову Міноборони - ні.
"Міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ, адже в країні йде війна, і ці особи все ж мають бути захищені", - пояснив він.
20 травня міністр оборони України Степан Полторак подав президенту Володимиру Зеленському рапорт про відставку. У своїй інавгураційній промові глава держави вимагав, щоб Рада звільнила міністра оборони.
Очевидно сегодня была сделана попытка договорится с Бакановым с которым говорил Миндич в присутствии Рябошапки. Логично. В руках Баканова единственный серьезный Вовин актив - СБУ. Судя по кислым физиономиям - не сложилось. Вова конечно в меньшинстве, но с СБУ за пару часов это можно исправить. Если Вова не струсит. Но он струсит...
https://www.youtube.com/watch?v=thmDDYOO8M8
Поможет по быстрому Зе договорится где то по средине..., и с чистого листа..
Достоверной информации пока нет. По непроверенной информации Коломойский ультимативно настаивающий на сохранении Богдана на должности руководителя ОПУ, выдвинул требование прямого согласования с ним кандидатуры на должность премьер-министра.
А ты все Вова о "..мне здесь тесно, нет простора, хочу большие окна..." Банальный распил бабла, плюс освободившиеся площади в центре Киева.
легендарный «Сумрак», Герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук возглавляет Киевский военный лицей им. И.Богуна...
его военная биография будто специально создана для того, чтобы служить образцом стойкости, верности воинскому долгу, и Украине....
этот знает по чем фунт лиха и чем пахнет война !!!
Спасибо жителям кривбаса за президента зелененького...
Так шо там узеленского? Кто знает? Кто, куда, на какие посты кроме мо???
Не, ну подумать только... партия "слуга народа"...
Кстати, еду сегодня по Шевченко, по Харькову, как обычно, в правом ряду, потому что движение в Юкрейн правостороннее... скорость 60 - я так люблю по городу... вдруг обгоняет на большой скорости автомобиль из тех, что я называю "последний шанс" - wv на польских бляхах, с залепленным скотчем задним фонарем, с проломленным бампером и с нашлепкой ЗеКоманда - олицетворение зебила...
Loki @19shark77·2 ч
Секрет успеха зекоМанды на выборах в том, что им удалось разбудить политическую активность у умственно неполноценных.